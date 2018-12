Luis Aragón: "Si supiera que vamos a ganar, me gustaría que el rival fuera el Real Madrid"

Voz 1375 00:00 hoy el protagonista ha sido el portero del Al Ain el preparador de los porteros de la Academia de el club de los Emiratos Árabes es un español se llama Luis Aragón que no sé qué habrá dicho al portero protagonista en la tanda Bennati está por ahí ahora mismo en sintonía de El Larguero

Voz 1 00:13 Luis Aragón muy buenas hola qué tal buenas noches enhorabuena eh pues sí la verdad es que sí la verdad que es una buena inesperada para todos

Voz 1375 00:22 joe no no entraba en la quiniela de nadie no

Voz 1 00:25 pues si me llegas a llamar hace un mes hubiera dicho que sí se pasaba la primera eliminatoria ya hubiera sido pues es un paso importante pero bueno se ganó al equipo del Tien Wellington Nueva cebando en los penaltis también no sí bueno de hecho de hecho en la primera parte se iba cero tres que eso eso eso es muchos comentábamos que que que Zoran

Voz 2 00:49 podría correr peligro porque había caído el equipo en una eliminatoria de la Emir Capi y bueno pues a aquí tienen va tienen poco aguante que

Voz 1 00:59 con los resultados de un cero tres remontó un tres A3 y luego cayó el equipo tunecino además jugando fantásticamente y hoy nos hemos plantado con el River Plate

Voz 1375 01:13 ya que estáis en la final que será el sábado a las cinco y media ante o el Real Madrid o el que juegan mañana pero cuéntanos cómo has vivido la tanda de penaltis Ikeda has dicho a tu portero al que tú preparas al que tú entrenas a Halen geisha que le has dicho en la tanda de penaltis

Voz 1 01:27 sí que sí que es cierto que lo veo entrenar y muchas veces bueno aquí el puesto de portero es cierto que es el más discutido de todos porque son árabes todos si normativa normalmente no buen no no suele haber una buena calidad en la portería de Emiratos

Voz 1375 01:46 José Entrena se entrena a todos los porteros de la de la Academia

Voz 1 01:49 sí sí sí exactamente entonces bueno pues una gran sorpresa para todos ya ya en las primeras eliminatorias ha dado ha dado un muy buen nivel que sí que es cierto que que no tanto en la Liga porque en el equipo el equipo tanto el equipo como el portero suelen ser bastante irregulares pero pero ya estaba bueno lleva ya tres partidos a un nivel he aún niveles

Voz 3 02:13 está acumular vamos que bueno que bueno en el definitivo penalty que ha tirado Enzo Pérez lo ha fallado ahí estaba Halle geisha bajo palos y os metáis en la final oye que supone para para la ciudad

Voz 1375 02:25 los Emiratos Árabes Unidos el el meteros en esta final no sé si hay gente en la calle si se vive con mucha pasión Si hay un poco de desinformación no sé qué que ha supuesto lo de hoy

Voz 1 02:36 pues mira yo esta mañana he yo tomaba café con Allen Peter más que que que fue ex jugador de España ordenador de mi Real Valladolid del Real Valladolid clubes Real váyase señor sí señor pide ID idem y Real Zaragoza exactamente que como maño que soy pues pues aprovechó este momento para para dar muchos ánimos que se que que la tanto la ciudad como buenos aficionados si el propio club pues con lo está pasando Musa Ali

Voz 1375 03:03 qué tal convicto bueno a ver qué tal

Voz 1 03:05 a ver qué tal comité bueno él y lo comentaba con él no que que ellos han plantado aquí a este partido que sabían que habían cubierto con creces el objetivo no que era un poco pues que que que Alain sonaran Emiratos e incluso un poquito fuera de de la fronteras no Alain Alain es una población muy pequeña dentro de lo que se Emiratos no es Abudavi no es Dubai si estamos alejados de de todo el ruido que que despierta en ese tipo de ciudades realmente no atractivo que que pueda haber en en estas dos ciudades de hecho había mucho más ambiente por parte de de los argentinos que que han estado llenando portadas por partido

Voz 3 03:50 local esto pues nada pues nada Luis oye no

Voz 1375 03:52 la buena la pregunta al millón quieres al Madrid quiere esa al casi más

Voz 1 03:58 pues pues pues yo creo que voy a ser igual pero pero bueno si supiera Si supiera que que vamos a ganar me gusta ir al Madrid

Voz 1375 04:09 claro claro enhorabuena a disfrutar el momento ya espera del rival que lo conoceréis mañana Luis Aragón un abrazo

Voz 1 04:16 muy bien gracias hasta luego

Voz 3 04:19 que Bruc más Salama más Salama Luis su que hay que hablar de todo hay que aprender a hablar de todo