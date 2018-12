Ángel Torres: "Nadie me dio explicaciones del penalti a Mata en Bilbao"

Voz 1670 00:00 bueno lleva diecisiete temporadas como presidente del Getafe si no me equivoco no Ángel

Voz 2 00:05 dieciocho a dieciocho dieciocho última embrollo actúe ochenta

Voz 1670 00:13 esta Naudín lleva catorce temporadas en el equipo en Primera o en Segunda espectacular y este año van séptimos con un equipo espectacular haciendo un juego que todo el mundo alaba con un entrenador que que probablemente ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho Ángel Torres que Pepe Bordalás la única pena que en Copa dos os enfrentados con nosotros con el Valladolid ya lo siento

Voz 2 00:38 bueno muy igualados lo está haciendo bien en la Liga y estoy viendo bastante me gusta

Voz 3 00:49 lo que sí tiene yo me entrenaba

Voz 2 00:53 hace unos días te escucho

Voz 1670 00:54 éramos decir esto en una en un acto que tenías con la peña sentimiento celo va vamos a recordarlo

Voz 4 01:01 yo lo digo algunos jueces normal lo que yo sé que aquí lo importante es uno de ellos es cierto que es lo que lo ocurrido lo tiene

Voz 1670 01:18 los tiro van por ahí soy un poco regular pero decías Ángel Torres se de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajen

Voz 2 01:23 va a Segunda División pruebo la tinta sobraba

Voz 3 01:28 todo venía bueno no un acto de peñas porque en el último minuto integral enseguida todo el mundo que hay equipos que no puede llegar a cuarenta entonces si no corremos peligro equipo de Madrid no porque yo sea vaya ocurre en salas

Voz 1670 01:52 ahora a la alarmante al además te a medio mundo porque me dijiste sé de buena tinta y no lo digo de broma dije yo iba o la que se va a liar porque te Torres tiene información privilegiada

Voz 3 02:01 no soy adivino pero tiene sospechas no sé si es coronaba la Liga está muy igualada no estamos acostumbrados a estos han acabar la Liga de cien puntos este año tercero por abajo al séptimo Praga Europa podrá ver punto no más decir entonces sensibilidad cualquier declaración se saca de vamos a ver si el extintor de que yo sé cómo Ndi dudo que al que en un momento dado se se Minetti dirías al otro pero no lo que se pudo pensado las conclusiones que se ha pretendido creer posiblemente pues muy mal la explicación eh

Voz 1670 02:50 joder claro te hay mira esta ahora miro te está viviendo Luis Rubiales ahí te está viendo Velasco Carballo diría joder esto es otra cosa que me me me Mr brinca a todo el mundo me pones a todo el mundo meter los perros en danza pero bueno esto ya no pero

Voz 3 03:03 el metidos absolutamente a nadie nosotros veníamos somos un club de todo el mundo lo sabe que no propia estamos bueno en los arbitrajes ni nada es verdad que ahora con el tema

Voz 2 03:16 el bar no los criterios

Voz 3 03:18 los nosotros veníamos aquí con el Valencia además justo Bruno hace un agarrón alpina he dicho la semana siguiente lo vamos a no tenga de libro clarísimo que tocan pues se quedó tan mal como diciendo bueno no lo ha quitado lo lo lo lo los penaltis Peter pero no con el tema de los criterios pero bueno yo creo que lo cual bueno bueno yo lo poco tiempo pero yo creo que hay que clarificar llega al mar sin llegar alguna explicación

Voz 1670 03:55 en eso en eso está de acuerdo contigo Iturralde González el bar está muy bien pero hay que hay que dar una vuelta es verdad que el penalti sin ningún criterio

Voz 3 04:02 que lo explique cuando cuando salió a explicar no tengo nada contra ver creo que el bar lo tienen que dirigir gente ajena a absurdo es decir no profesionales independientes que no tengamos un árbitro que te pitado y que mañana está Las con otro compañero es muy muy complicado yo creo que sería más justo

Voz 2 04:25 que no fueran arbitral de que no fueran las bien el reglamento

Voz 3 04:28 que se dedica a pitar que maneja algunas no tienen porque se pueden ser árbitros que ya no estén en activo pero yo creo que que funcionaría mejor al margen de los criterios que yo creo que bueno en que yo la verdad es que antes del Mundial no estaba muy convencido de que se pudiera pagar mucho y yo creo que no y que seguirá mejorando una vez que se defienda los criterios de que la misma jugada no pues es un campo una conserven introduzcan potro porque errores con Barros invasión tiene que haber menos con lo cual tiene al menos protestas menos tarjetas menos todo por ejemplo nosotros Mato hacer diseñar tarjetas porque reclama que se le pregunte al bar yo otras veces yo veo que se comen al árbitro no sacó tarjeta nadie eso los criterios que todo el mundo está estamos viendo y protestando Copa

Voz 1670 05:22 es verdad que fue lo del penalti a Mata en Bilbao y te dio alguna explicación alguien no

Voz 3 05:29 y además yo creo que se equivocan porque la gente no se me puede manejarán cuando hay que no cuesta nada pues mira este es el criterio porque a lo mejor hay que pedir los últimos dos minutos de de ese partido no escuchar todos te decía que estaba en el valle que decía campo porque yo me he quedado sin saber quién tiene la culpa estaba pitando que estaba en la rozan ya insinuó me lo aclara alguien lo siempre tendré la duda ahí no sé y en ese culpable el arbitro sí es verdad que les dice un delegado que no tiene porqué mentir que ha consultado porque yo están en contacto siempre que la han dicho que eso no puede decir alguien que estoy viendo si tuviera distraigo porque el penalti luego yo todo el mundo

Voz 2 06:21 abro no son juega Solbes si no no

Voz 1670 06:23 ya un así y aún así con alguna cosa ha perjudicado el equipo va séptimo con un Bordalás que no sé si es el mejor entrenador que has tenido desde que el ex presidente el Getafe

Voz 3 06:32 sí bueno mejor he dicho que el más completos dudó es verdad que me puedo presumir de genios de catorce entrenadores que entendía lo último en época he tenido buenos entrenadores pero yo creo que sea el más completo trabajando mejor probar yo decir un equipo el año pasado quejamos tercero equipo menos goleado este años vamos primero junto a Manuel Atléti Madrid doce goles nada

Voz 2 06:57 es decir que no Fassi compites con grandes equipos y ir

Voz 1670 07:03 oye que no nos dejáis pasar a la prensa los entrenamientos

Voz 2 07:07 no es que se sacó de madre nosotros lo hacía deportiva es alguien alto pero tengo que saca de contexto que no algo entonces el míster

Voz 3 07:16 pues enseguida se pone otra aconsejado esta semana en los próximos días es decir los entrenamientos a puerta cerrada deportiva entendía alfiler entrena los juvenil en División de Honor hay gente que puede haber en su equipo y hay un grupito que históricamente toda la vida de veinte a treinta cincuenta gente ya mayor y la gente tiene que entrar pero no porque se no porque el jueves por ejemplo los hay puertas cerrada en el cubrirse en el coliseo lo entrenar viene aunque nadie pero la ciudad deportiva ya de dejar entrar porque yo pienso que eso es un tema puntual de ahora cuando vayamos a primeros años estoy seguro que sí pero no sé qué habrá pasado ya a puerta cerrada pero sigue sabiendo esto descampados lo puede cualquier sitio

Voz 1670 08:09 sí se ve desde fuera poco

Voz 3 08:11 por qué no solamente no cuando enseguida en que se saca todo el contexto pero vamos que que no hay nada contra la prensa por lo menos que se porque a mí me haya encontrado los técnicos sino que han dicho que esta semana para preparar el partido de un jugamos el viernes pues que a puerta cerrada pero deportivos que a más equipos entrenando ya la gente que yo lo conozco desde que era niño ya muy mayores amor que el que entren ellos decir es cosa mía porque me parece ya violentos de decirle a alguien que está teniendo todos los inviernos ella pasar frío sobre todo porque hay mucha gente alrededor

Voz 2 08:54 claro esa misma hora

Voz 1670 08:57 nada presi que enhorabuena porque me está yendo todo y me alegro que haya sido mal entendido lo de la prensa durante los entrenamientos y me alegro que haya sido un mal entendido lo de comentó

Voz 2 09:05 no nos enganchan mal entendido no es cierto que esta semana se he dicho sí sí pero esta semana cuando lo correcto es tratar de

Voz 3 09:13 Putín Candín no se ha hecho ir yo le pedí Déjame entrar a estos abonados iba a cada uno lo interpreta o cree que hay algo temprano yo creo que hay que procurar ahora es bueno Nuevo y la Fiesta decir llevarse bien con la han perseguido en todo el mundo yo creo que todos nos necesitamos

Voz 1670 09:33 totalmente gracias Ángel Torres y suerte felices fiestas que vaya bien

Voz 3 09:38 igualmente un abrazo hasta luego Ángel Torres presidente

Voz 1670 09:40 el Getafe en El Larguero darle explicaciones a esa polvareda que se montó por sus declaraciones