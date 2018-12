Uribe-Echevarría: "Espero que Gaizka Garitano sea entrenador del Athletic durante mucho mucho tiempo"

Voz 1375 00:00 bueno cambiamos de asunto nos vamos a Bilbao donde dentro de poco va a haber elecciones en el Athletic Club para suceder a Josu Urrutia IN El Larguero lo que queremos es que conozca is a los dos candidatos uno de los dos será el sucesor de Josu Urrutia eh está por Íñigo Marquínez hola año muy buenas hola Manu muy buenas ha llegado la hora de que los socios elijan al que será nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao

Voz 0802 00:26 el jueves que viene el día veintisiete esas elecciones con dos candidatos Alberto Uribe Echevarría

Voz 1 00:32 Aitor el y seguí hay Alberto Uribe Echevarría es un hombre que

Voz 0802 00:37 se le conocía en el mundo del fútbol no en vano ha estado en los últimos cuatro años en la junta directiva de Josu Urrutia el es licenciado en Administración Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto es censor jurado de cuentas es como digo ha sido directivo no los últimos cuatro años en los últimos ocho

Voz 1375 00:53 en las dos legislaturas Sáenz de Josu Urrutia

Voz 0802 00:55 socio del Athletic dice que él no es continuista pero se ha llevado es verdad a su candidatura al núcleo duro no de la junta anterior no se ha perdido viniendo a Radio Bilbao porque fíjate Manu nosotros estamos en la sexta planta de

Voz 1 01:08 en una calle céntrica

Voz 0802 01:10 el número veintiuno en la sexta planta el trabajaba en la quinta

Voz 1375 01:14 muy cerquita os conocéis bien Alberto Uribe Echevarría buenas noches

Voz 2 01:18 hola buenas noches jabón bienvenido al larguero eh

Voz 1375 01:23 pues nuestro el motivo de nuestra llamada como se suele decir el motivo de nuestra llamada es conocerle un poco mejor sobre todo que le conozca la gente del fútbol y que sobre todo los socios del Athletic Club Bilbao sepan algo más de usted en qué

Voz 1711 01:39 bueno a mí de hablar de mí mismo no es que me gusta demasiado pero bueno pues yo sin me lo definir como una persona normal socio del Athletic desde hace cincuenta y uno casi cincuenta y dos años aficionado rabioso al Athletic bueno siempre digo que es la ocupación en mi vida un lugar importante mucha gente no lo entendía pero es así y bueno pues yo creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante de asumir responsabilidades mayores que las que tenía hasta ahora ya es aquí estamos intentando

Voz 1375 02:09 por qué quiere ser usted presidente del Athletic

Voz 1711 02:12 pues mira por fundamentalmente por por una sentido de la responsabilidad en nosotros esa etiqueta que decía Íñigo de de continuista yo que yo no la niego ni ni por supuesto reniego de ella porque creo que en la junta directiva en los dos últimos mandatos de hecho muchísimas cosas buenas lo que pasa es que yo el día de la presentación dije que bueno que yo era Alberto Uribe Echevarría hay que no era Urrutia un poco por reivindicar mi espacio porque lógicamente los retos que a los que se enfrenta al Athletic en el dos mil dieciocho no son los del dos mil once y bueno cada uno tiene que darle su sello personal y eso es lo que yo trataba de pensar pero no no reniego de la etapa anterior son muchísimas cosas bien en de ese tronco pues vamos a a a respirar y vamos a seguir íbamos a lógicamente hacer que crezca nueva ramas

Voz 1375 03:01 le voy a hacer Alberto catorce quince preguntas si puede contestar lo más breve posible y lo más concreto posible que mañana le haremos al otro candidato a la presidencia que los socios comparen y que conozcan un poco mejor a uno y a otro pero hoy se trata de preguntarle a Alberto Uribe Echevarría que quiere ser presidente del Athletic lo debía lo que ha estado ya trabajando con la directiva de Josu Urrutia primero le voy a preguntar precisamente por eso qué le ha parecido la gestión de Josu Urrutia qué nota le pondría a Urrutia

Voz 1711 03:31 claramente un sobresaliente y creo que desde el punto de vista deportivo no hay ninguna duda porque los datos ahí están desde el punto de vista económico los datos son aún más tozudos hemos generado durante estos ocho años de mandato pues un patrimonio neto para el club de tres casi trescientos millones de euros desde el punto de vista social de respeto al socio de rigor de transparencia hemos demostrado con creces hemos hecho un campeón no un campo nuevo hemos hecho un traslado de localidades absolutamente transparente y bueno yo creo que hemos sí pero yo me siento participen también de esa de esa

Voz 1375 04:09 nota sobresaliente y creo que hemos hecho una

Voz 1711 04:11 una labor francamente eh

Voz 1375 04:13 el Athletic es un club saneado ahora mismo con bastante dinero en caja después de los últimos traspasos usted es partidario de fichar con ese dinero que hay en caja de fichar o de invertir en la cantera

Voz 1711 04:24 la cantera es nuestro nuestro alma nuestro corazón nuestro futuro siempre ha sido así desde que bueno desde que tenemos uso de razón y bueno está produciendo unos frutos que son los mejores de su historia Lezama Lezama entendido como no como las instalaciones deportivas de Santa María de Lezama sino la el fútbol base la la cantera vicio Ayna ahí vasca está produciendo unos frutos que son claramente superiores a los de los últimos a la media de los últimos años en los últimos veinte veinticinco años eso quiere decir bueno que es que Lezama está viva que Lezama produce frutos que hay que lógicamente hay que afinar las tuercas hay que hacer cosas pues cada vez más intensidad con más medios con más tecnología invirtiendo en Lezama sin lugar a duda en siete años hemos invertido hizo lo en instalaciones veintitrés millones de euros cualquiera que haya estado Lezama el dos mil once el dos mil dieciocho pues

Voz 2 05:16 que lo hay lo lo Bay

Voz 1711 05:18 yo no bueno lógicamente el mercado está ahí el mercado de fichajes está ahí con un músculo financiero como como el que tenemos pues no no se puede descartar que jugadores que entra en la filosofía hay que son interesantes y que mejoran la plantilla pues puedan venirse con nosotros

Voz 2 05:33 extranjeros sí o extranjeros no no ficharía usted a Fernando Llorente

Voz 1711 05:39 tienen que darse unas circunstancias y encadena primero que lo pida la dirección deportiva que lo diga el cuerpo técnico que sea necesario para el club y que se den una serie de parámetros no sólo deportivos sino también perdón no sólo económicos sino también pues de otro tipo yo creo que no podemos ser infieles a lo que somos y lo que es la historia hay por lo tanto pues hablar de nombres a veces bueno ya sé que es muy goloso pero a mí me gustaría generalizar cualquier fichaje cualquier incorporación que que hagamos tiene que pasar por esos por esos plazos pero

Voz 0802 06:17 Llorente por lo pronto ya dejó en este Larguero que a él le apetecería volver a al Athletic el día veintisiete en unas elecciones Si usted el día veintiocho expresidente todavía está abierto el mercado de invierno tiene algún nombre en mente los se ha hablado mucho de Ibai por ejemplo

Voz 1711 06:31 bueno se ha hablado no solo ahora porque empieza la Ventana de mierda de invierno lógicamente nosotros tenemos un mercado reducido sabéis los jugadores que entran en nuestra filosofía siempre están en en en boca de todos cuando jugamos contra el Alavés pues se sale el nombre de BAE cuando no se

Voz 0802 06:49 pero tiene algún nombre pensado aunque no nos lo diga pensado para ese mercado de invierno

Voz 1711 06:54 no esto es una cosa que tiene que decidir deportiva tenemos tiempo para ello

Voz 1375 06:59 eh sí que entran dentro de la filosofía de fichajes tanto Llorente como Ibai

Voz 1711 07:04 sí sin duda vale Muniain

Voz 1375 07:06 de Marcos Balenziaga tres jugadores que han renovado sin cláusula es usted partidario de extender esta política al resto de renovaciones que vienen de ahora en adelante

Voz 1711 07:16 pues fíjate ese es otro de los aspectos en los que el Athletic Club está siendo pionero nosotros hemos empezado con esa vía porque consideramos que es y nosotros estamos pregonando un una forma de de de sentir el club una forma de vincularse con el club que los jugadores sean representantes de un pueblo de una forma de sentir pues lógicamente queremos que se establezcan vínculos duraderos y que no haya necesidad de ponerle liberó ponerle precio a la libertad proponerles como ponerle precio a la vida no yo creo que son pasos muy importantes que por qué no puedan seguir el ejemplo otros jugadores que vienen detrás yo estoy esperanzado en ese sentido

Voz 1375 07:58 o sea que si mañana Muniaín lo dice tengo una oferta de tal equipo y se marcha

Voz 2 08:02 se marcha que pareció bueno Muniain lo primero que he dicho es que no se va a marchar vale bueno nosotros ya pero es importante es importante

Voz 1711 08:11 no quiero aludir a la palabra de a la palabra de honor que para los vascos es un es es el Santo Grial

Voz 2 08:18 pero entonces lo haga entonces no hagan ni contratos bueno ha habido momentos sólo vale la palabra se dar un apretón de manos

Voz 1375 08:24 dice Muniaín usted Joaqui

Voz 1711 08:27 te a sus tareas de las veces que se han hecho ese tipo de contratos verbales y sean honrado en el mundo del fútbol es menos habitual pero en el mundo del Athletic te podría dar unos cuantos ejemplos que se pero eso ya es malo

Voz 2 08:38 quería la de protesta escuchemos sería muy largo muy largo yo creo que al final

Voz 1711 08:45 fíjate tú en la Premier no hay cláusulas en la Premier League me cláusulas no hay traspasos no hay todos los traspasos son por por acuerdo entre los dos clubes es muy difícil que un jugador que ha expresado su intención de no sean no querer hablar de cláusulas no querer hablar el precio de su libertad se puede de ir a otro club entre otras cosas porque hay hay causas de índole de técnico que harían muy difícil ese proceso de hecho en el la Premier nadie se va sin acuerdo Gaizka

Voz 1375 09:12 a su entrenador pase lo que pase hasta final de temporada

Voz 1711 09:17 bueno a mí no me gusta hablar de de hasta pase lo que pase porque sabéis que el fútbol es cruel y en este sentido Gaizka Garitano es es el entrenador del Athletic lo va a seguir siendo y lógicamente pues espero que sea nuestro entrenador durante mucho muchísimo tiempo esos que al Athletic le van bien las cosas

Voz 1375 09:36 doctor deportivos José María Amorrortu que termina contrato esta temporada ya ha decidido que pone punto final y que se jubila tiene usted ya al recambio si usted es elegido presidente de José María Amorrortu

Voz 1711 09:48 para eso también hay tiempo eh porque nosotros lo que tenemos claro es cuál tiene que ser el perfil cuál tiene que ser la organización de cuál tiene que ser las funciones de director deportivo los nombres pues pues no perdóname no no es el momento de

Voz 0802 10:01 llega el hombre

Voz 2 10:03 pero lo tiene no bueno

Voz 1711 10:07 los habréis a vuestro a su debido tiempo pero

Voz 1375 10:09 te lo sabe

Voz 1711 10:11 cuando me pregunta es una cosa tres veces seguidas

Voz 2 10:14 ya lo tiene mano en aviones hundido he aprendido

Voz 1711 10:17 que eso tiene tiene riesgo dejarme

Voz 2 10:19 a ver si en Bilbao hay gente

Voz 1375 10:24 mucha gente que cree que el ambiente del nuevo San Mamés más frío que el antiguo San Mames no sé si está usted de acuerdo Easy está planteándose si eso usted elegido presidente ampliar la grada de animación

Voz 1711 10:37 bueno el ambiente San Mamés depende como todo y creo que eso de generalizar no suele ser bueno oí que el ambiente en general en el nuevo San Mamés es peor que en el antiguo yo no creo en eso hemos tenido partidos extraordinarios con un ambiente impresionante sin ir más lejos el otro día

Voz 0802 10:55 bueno Girona con dos tercios de

Voz 1711 10:58 de el aforo lleno pero más de diez mil socios prácticamente en mil socios viéndolo por la televisión una un ambiente extraordinario fue un ambiente como el de las grandes ocasiones por lo tanto creo lo importante en el tema de animación primero es un debate colectivo es una cuestión de asistencia es muy difícil que sólo desde determinadas zonas del campo se pueda animar y contagiar a todo el campo bueno es una cuestión en la que vamos a empeñar mucho trabajo de vamos a a trabajar duro que ya estamos

Voz 0802 11:31 pero fíjate Manu que yo partidos que hacía referencia el señor Uribe Etxebarria fue el lunes es verdad que que un ambiente tremendo pero fue también la peor entrada de toda la temporada en Liga y la gente candidato está hasta las narices de lunes han puesto el primer partido de de Liga del próximo año contra el Celta el lunes también creo que con eso van a ser siete

Voz 2 11:51 se puede hacer algo

Voz 1711 11:53 bueno sabéis perfectamente que esto son esclavitud de ese derivadas de la de la venta centralizada de derechos los horarios no los ponemos nosotros cuando un equipo de la transcendencia de la magnitud del tirón del Athletic tiene la desgracia de no estar jugando competición europea pues normalmente es el más apetecible para jugar en abierto es decir que eso te lleva indefectiblemente y no sabe en otras temporadas a jugar un buen número de lunes así que bueno pues hombre lo lo tenemos que aceptar porque esas son las reglas del juego no nos gusta obviamente porque no no porque no nos guste jugar el lunes sino porque es una faena para nuestros aficionados que tienen que hacer verdaderas virguerías para para poder asistir me quedan dos pregunta

Voz 1375 12:33 las si eso usted presidente sería partidario de que el Athletic jugar algún partido de Liga oficial en Miami

Voz 1711 12:41 pues no lo he pensado la verdad no lo he pensado porque todavía hay equipos que han tomado la iniciativa o que son los primeros elegidos en ese debate parece que no se ponen muy de acuerdo no no lo he pensado no he pensado en principio así a bote pronto te diría que cualquier cosa que suponga una incomodidad o una un menoscabo de la de la capacidad de nuestros aficionados para asistir a apoyar al Athletic no me suena bien por último Eurocopa dos

Voz 1375 13:07 mil veinte si se clasifica España que esperemos que si la selección jugaría como local en San Mamés le gusta la idea

Voz 1711 13:14 bueno es una decisión tomada con lo cual a mí me gusta o no me guste te puedes imaginar es absolutamente irrelevante

Voz 1375 13:20 hombre por conocer su opinión

Voz 1711 13:22 no me gusta dar las opiniones sobre cosas que no tienen remedio y que no ha que no las hemos decidido nosotros solos pero vamos pues así será y bienvenido sea eh

Voz 1375 13:32 le pregunto por tercera vez la misma cosa como dice usted que cuando le preguntamos tres veces por lo mismo usted hubiera decidido

Voz 1711 13:39 yo no me pongo en hipótesis yo no he tenido he tenido protagonismo directo y personal en esa en esa decisión y por lo tanto tiene no tiene creo que no tengo que por qué pronunciarme es como si me preguntas sobre si me gusta que no sé que las patatas crezca desde una determinada no perdona el sí

Voz 1375 13:59 sí eso pero bueno está entendió que no era competente le parecería bien que antes de la Eurocopa España jugar allí un amistoso

Voz 1711 14:07 no sé por qué no no tengo al final es una instalación deportiva de primerísimo nivel mundial si los que tienen que decidir que así sea pues lo deciden pues bienvenido sea

Voz 1375 14:18 pues yo creo que con todo esto Marquínez Le conocer un poco mejor los socios sigue conocemos un poco mejor nosotros

Voz 0802 14:23 sí sí yo creo que sí que son dos buenos candidatos peleaba estar reñido yo una pregunta que es que Lago reviviendo hacer alguna vez no tres pues solo si usted sale presidente el día veintiocho el día veintisiete son las elecciones el día veintiocho expresidente esta entrevista que es acierto Manu Carreño será la última que que haga para la Cadena SER para Cadena SER y para los demás medios es decir usted es un va a ser un presidente que va a conceder entrevistas es que si no se Lago remató de verdad

Voz 1711 14:56 pues mira yo sobre las políticas de comunicación inflexibles esto se hace así siempre esto se hace o no se hace así siempre no me gusta a mí me gusta comunicar me gusta comunicar bien me gusta comunicar lo que al Athletic le conviene cuando lo conviene con el contenido que le conviene y donde le conviene por lo tanto esas base siempre me iría a mi me parece que los medios de comunicación sois un elemento más del ecosistema del Athletic en la medida que estemos sol alineados en esos intereses pues no habrá ningún prole

Voz 1375 15:26 empezó usted esta entrevista poniéndole nota a Josu Urrutia con quién ha trabajado estos años dijo sobresaliente para terminar le pondría usted nota te vas a Javier Tebas presidente de la Liga

Voz 1711 15:36 no no me corresponde a mí no me corresponde a mí esa pregunta que Íñigo quiere esas ponerla

Voz 0802 15:40 no no se ha hecho torero el candidato de de verdad que bastante Villarrubia

Voz 1375 15:44 el ex presidente de la Federación

Voz 0802 15:46 esa tal y como estaba hoy tres uno para cada uno perfecto yo estoy convencido Josu Urrutia no dio entrevistas a lo largo de los ocho años casado el presidente salvo una mano en un larguero que hicimos en Bilbao recordarás no además no rehuyó ninguna ninguna pregunta yo estoy confiado que cuando Woolas por aquí Carreño no te estaba esperando el el el señor Uribetxebarria Si ese presidente que eso para hay que esperar

Voz 1375 16:08 pues le deseamos toda la suerte de Alberto y muchas gracias por estar en el Larguero suerte para ese día veintinueve