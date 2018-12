Antoni Daimiel: "Los pasos no pueden tapar lo bueno que es Harden"

Voz 1105 00:00 hola qué tal qué tal buenas noches Manu como lo de Mourinho estoy sorprendido

Voz 2 00:10 no no ha sorprendido no estábamos esperando a temporada iba bien

Voz 3 00:15 mal en peor esté Mourinho a la NBA no le hace falta tampoco eh no lo digo yo que europeas vamos con la como por ejemplo la noche del partido entre Oklahoma ahí

Voz 4 00:24 la a que saltaban chispas en Chicago

Voz 0200 00:27 a saber lo que pasa de los entrenadores de ese estilo en la NBA o bien salieron no siguieron o bien cambiaron a mejor claro es reformar altera tala a talante por ejemplo Popovic Popovic era y bueno pues yo creo que muy duro muy duro con jugadores con prensa tal y al final acabó siendo un abuelito afable no haciendo su equipo un juego muy diferente al de sus primeros exprés

Voz 3 00:54 a ver cómo se transformen abuelito abuelito cariñoso Mourinho bueno vamos con lo más reciente de la NBA que ha pasado esta noche cómo es posible que el Harden de que no sé cuántos pasos cuatro cuatro cinco cinco yo creo

Voz 0200 01:06 que hacen contra Ricky no lo ve nadie pues no lo vieron además fue una acción importante porque claro le pitaron falta Ricky fueron tres tiros libres estaban ya en el último minuto de partido partido igualado pero si no lo vieron ha habido bastante ruido en la NBA muchas críticas a los árbitros eh a Harden claro ahora ya sólo se quiere hablar de que Hardenne hace continuamente pasos ya ya hay veces que los hace y otras que no esto no puede tapar lo bueno que es Harden pero es verdad que yo creo que tienen que pone un poquito más de atención los árbitros a veces los pitan empiezan las temporadas pitando como algo más pero luego pasó vida sin olvidar ni siquiera he puede haber falta de Ricky puede ser falta pero lo que está claro es que antes de la posible falta hay paso el año eh la pasada temporada hace algo menos de un año una polémica ya porque Steve Hooker en un tuit puso lo de los pasos de Harden luego dijo que quería que fuera un mensaje directo de Twitter que es el había escapado y entonces bueno pues eso se metió en la cabeza de aficionados de árbitros tal pero bueno pues luego Hardenne siguió a un gran nivel bueno

Voz 3 02:11 no sé si lo que cuenta contigo alguna vez pero hoy hablaba en la tele digo si hubiera un tío al que no me querría enfrentar en un uno para uno sería bueno ninguno no porque Le Bron James es un físico que te te arrolla Carrie no sé que los tiros durante todo el visibles increíble

Voz 0200 02:25 además es un tío que se separa mucho lo que parece que es con lo que realmente es es decir tiene una cintura un swing e es mucho más rápido de lo que parece y se mueve hacia adelante hacia atrás hacia un lado hacia otro nunca sabes paradón desde que no se esfuerza mucho inteligentes luego tiene

Voz 3 02:42 pero qué le vamos a ser posible defender lo que es igual defender bueno otro asunto de anoche la pelea que decíamos en el Roma Chicago no de protagonistas

Voz 0200 02:50 empieza con Wesley con el base de Chicago Chris dan que se enzarzan luego llega a Jeremy gran de de de Oklahoma con malos modos finalmente Robin López el jugador de Chicago que se pone como loco el tiene cara a un poquito de locos un poquito la verdad entonces no había manera de sujetar

Voz 3 03:08 tampoco querría un uno para uno con todos los Alfa

Voz 0200 03:11 final es al único que expulsaron sin cuando revisaron los árbitros toda la incidencia habrá

Voz 3 03:16 multa económica no sí sí pues no sé

Voz 0200 03:19 quince mil diez mil veinte mil cómo se van pero no suspensión

Voz 3 03:22 vale esta mañana me ha sorprendido ver que Pau Gasol atención no tenía el pie roto como dijo esto como puede ser

Voz 0200 03:29 bueno esto creo que es una información que ha salido de aquí del diario Marca eh no no lo sé la verdad es que todavía no he no he leído a nadie de allí de San Antonio once contra no confirmarlo es verdad que Popovych y pues dijo que tiene una fractura por estrés y hace hace unos días eh no hace demasiado dijo que Le quedaba bastante a Pau pero bueno han sacado esta información que dice que va a volver a alrededor de Navidad en los últimos días del año no o ya te digo una cosa también su último partido fue el cinco de noviembre en una fractura leve el estrés se da de baja entre seis y ocho semanas Juanjo haya pasado no claro más o menos coinciden los plazos con esa vuelta pero bueno a ver si dicen algo oficialmente eh ya nos da un poco igual se ha habido fractura pequeña o no el caso es que vuelva que vuelva bien

Voz 3 04:18 además está mejorando San Antonio no podrían poco poquito

Voz 0200 04:20 sí ahí está en la tele

Voz 3 04:22 oye meterse contar bien lo de el traspaso de Brooks porque ven me han intentado explicar Javi digo pero bueno qué bueno es cuádruple traspaso que se ha estropeado porque sí

Voz 0200 04:29 sí había tres equipos hay define ex de Memphis muy bueno pues Washington is estropea entre los tres porque se dice que están pidiendo a un jugador que Brooks de Memphis Memphis dice que no que ellos pensaban que estaban viendo a Mar son Brooks que son compañeros los dos en Memphis dos Brooks si yo yo creo esto es una opinión muy personal que no pasa eso realmente sino que Memphis se lo piensa dos veces is echa atrás encuentra este motivo que la verdad es que le han echado imagínate

Voz 3 05:02 ambos le ha venido bien dice que el General Manager de Memphis

Voz 0200 05:04 jo para decirle a Mar son Brooks y a otro en que estaban traspasados y luego tuvo que bajar otra vez porque estaban jugando un partido a decirles que no que ya no se iba más pero finalmente bueno pues al al final Ariza que estaban ese traspaso se ha ido a Washington y que Louvre júnior y Austin River Phoenix Fénix va a cortar Austin Rivers algo que yo no puedo von der porque una a base no lo puedo entender con lo cual se va a quedar libre en los próximos días supongo debe fichar a otro equipo

Voz 3 05:30 a dónde va River buen base si los gurús se quedan ahí

Voz 0200 05:33 sí sí se queda exprimió tienes mejor Dillon a Marsans bueno promete más Dillon Mar son tiene más calidad pero le ha costado mucho su carrera ha estado en China en Italia hicieron Brooks fue rookie el año pasado hizo una buena temporada pero tiene problemas físicos estén

Voz 3 05:48 hoy hablando de Austin Ribes que queda libre la que se puede liar el verano que viene con además de agua y Leonard que queda gente libre

Voz 0200 05:56 otros jugadores como Kevin Durant Kleiza Jimmy Butler quién va a Walker de Marcos Cao sin pero bueno todo esto es de gran clase de agentes libres no se juntan todos buena no podría juntas y arruinan al equipo no claras claro pero bueno vamos a ver cuánto siguen en su actual equipo y cuántos cambia de esos la clave no ha habido años que que ha habido también muchos jugadores así bueno cuando Le Bron fichó por Miami por ejemplo había varios jugadores de mucho nivel luego en el dos mil dieciséis que había con el recién eh contrato televisivo firmado mucho dinero para gastar en los equipos también Kevin Durant Le Bron dramón Horford de Rowe Sam Bradley Bill Dan Kam todavía había muchos que eran agentes libres no pero pero esto no es los que van a cambiarla porque al final todo se quedan en su equipo pues ya se queda en en mucho menos

Voz 3 06:44 pero que te me parece que te hoy el otro día en Movistar Plus decir que Kevin Durant crees que va a seguir en Word yo creo que vas eso de festejos

Voz 0200 06:50 yo creo que sí Clayton yo no lo tengo tan claro es verdad yo igual yo es un tío más raro de más imprevisible en sus reacciones está muy callado está poco del que no se no se introvertido callado habrá nadie tipo ahora la como sí

Voz 4 07:06 de hoy en el otro el otro día no

Voz 3 07:09 hay que eres Charlotte ocurrió algo que pasa bueno yo no recuerdo no sé cuántas veces

Voz 0200 07:14 pasado triple doble en el mismo partido de dos compañeros de equipo si Le Bron James y Alonso gol mira la última vez que había pasado creo que fue hace once años si con Vince Carter Jason Kidd de los Nets la última vez porque ha ocurrido en los Lakers fueron Magic Johnson y fíjate que leyó el averno hoy ha vuelto Massa no había vuelto pasar tras unir siquiera Kobe Bryant y Shaquille O'Neal Pau Gasol Lamar Odom metal no llega a lo mejor Jordan y Pippen puede que

Voz 3 07:40 lo mejor algún día no

Voz 0200 07:43 suena ten en cuenta que el partido tiene que dar cabida a muchas asistencias muchos rebotes también de esos jugadores no no es difuntos nada lo consiguieron Le Bron James Jones eh

Voz 3 07:57 esta semana se abre el plazo para votar a jugadores para el All Star este año con novedad dijiste ya hace unos días en el sistema de votaciones no sé

Voz 0200 08:04 sí porque ahora ya no se va a votar por redes sociales que daba pie a que de repente a la gente le por algo podría la broma en vaya uno que no lo merece entonces el patrocinador ese Google a través del buscador de Google tú le das en a buscar en Google envíe Bout sin ir puedes ya te sale te sale directamente la votar no hubo ni se puede hacer por la aplicación de NBA por NBA punto com eh así que a partir del día veinticinco el día de Navidad pues se puede empezar a votar vaya dos partidos en el día de Navidad eh bueno sí sí inmovilizaron Gadair supongo que estar damos Houston Oklahoma a las nueve y luego se Warriors Lakers cediendo a las dos la mañana Martín además también ese día se juega con Nueva York Boston Filadelfia u que partidazo partido Forlán también bueno bueno bueno esa noche que viven los que confesó más papales

Voz 1105 08:51 a ver si p'alante eso es pandereta la familia eso vaya a venir vayan a todos los partidos oye sigues votando por cierto no no lo

Voz 0200 09:02 se todavía no me han enviado un mail no sabe no no lo sé porque no sé si te acuerdas creo que te conté que el primer año que vote para esto hubo periodistas de habla hispana sobre todo Estados Unidos que se molestaron poco es eligieron al este de España bota alta pero ahora tienen que repartir

Voz 3 09:21 ayer una tiene que quedar bien bueno pues nada a ver qué oye algún español Marc e Ibaka

Voz 0200 09:28 está difícil yo creo que ahora mismo el más cercanos Ibaka porque por el record de Toronto y porque les que segundo tercer mejor jugador del equipo pero hay que ver hay que ver Toronto que ahora últimamente ha hecho una gira por el oeste y ha sufrido si mantiene ese tono y que competencia puede tener buena preguntas de los oyentes

Voz 3 09:47 ahora Daimiel eh Marion quince te pregunta Billy o Juancho Hernangómez

Voz 0200 09:55 pues mira ahora mismo Juancho eh yo creo que Juancho es un jugador que trata de sacar más con menos yo creo que a lo mejor tienen más condiciones contando todo pero Juancho tiene más mentalidad diría yo

Voz 3 10:10 hay otras dos así de comparaciones Mario Jiménez uno dos siete uno te dice quién crees que es mejor jugador más completo Anthony Davis o ante todo cumplen

Voz 0200 10:19 bueno lo que yo entiendo por mejor jugador yo me iría Anthony Davis creo que tienen es un talento natural mayor lo que pasa que ante tocó ha juntado unas condiciones físicas e no vistas con una capacidad de trabajo y de mejora hay inteligencia que le ha llevado también han ser un MVP

Voz 3 10:37 dice Eugenio López noventa y dos Si tuvieras que elegir a un aparato equipo eh De Andre Jordan o Andre Drummond

Voz 0200 10:44 no está bien no pregunta pero están ahí como máximo

Voz 3 10:47 ha votado si sí me gusta dramón

Voz 0200 10:49 más porque además me cae mejor su perfil su estilo yo creo que es un tío con mejor voluntad hay voluntad más colectiva yo creo que De Andre Jordan su jugador un poquito más según

Voz 3 11:01 Pablo Fernández Blanco Daimiel a quién alinea harías en la Fantasy Si hubiera Fantasy a Draik o a Booker a Booker buques sin duda Dragic

Voz 0200 11:11 bueno pues con problemas físicos no no ha estado tan regular de Bin Booker es un estrellón ahora mismo jugador muy joven que está en Fini al peor equipo del Oeste pero ahora fines lleva tres victorias seguidas pero yo creo que si le respetan las lesiones va a hacer un tempo

Voz 3 11:25 buen dejamos las comparativas que hay unas cuantas más dice Pablo cada noventa y nueve que le pasa a los Raptors porque últimamente son tan irregulares sí sí

Voz 0200 11:33 hemos hablado de eso no es verdad que han jugado varios partidos fuera y fíjate qué qué partidos en cancha Clippers en cancha de gorros en cancha de Portland en cancha de Denver Denver se les atraganta le ha ganado los dos partidos y luego perdieron en Brooklyn que es un equipo incómodo pero también es verdad que les han faltado Lowry iba al ancho unas en los dos últimos partidos van Bligh Pawel en otros dos eh yo creo que se ha juntado una cosa con la otra no creo que sea nada muy preocupante

Voz 3 12:00 mira está está bien dice Molly Molly setenta y cinco Daimiel te gustaría una copa en la NBA en vez del All Star

Voz 0200 12:08 si esto se se ha hablado mucho sobre todo aquí en Europa y ellos a veces lo contemplas todavía viene no estaría mal no estaría mal lo que pasa que yo estaré a lo que ellos tienen una filosofía con no estar de de parón barra fiesta cansa no competitiva por así decir para ellos es un descanso mental eh si el All Star entonces claro esto de la Copa sería todo

Voz 3 12:29 Potter nosotros paramos la Liga y la Copa seguir compitiendo es solete que yo también ante el maestro al que hiciera o una pregunta que tendrá mucha cuál es el partido de la NBA con un marcador más alto y que esta semana celebra los veinticinco años

Voz 0200 12:47 eh bueno sé que Brooklyn Nets me ha batido un récord de anotación ciento cuarenta y cuatro puntos en un partido me viaje también con récord de NBA Manolete visto con ciento ochenta Nuggets ciento eso sí claro esos de de hace tiempo treinta y cinco años

Voz 5 13:04 a ver si esta semana pues si esta semana

Voz 0200 13:07 también crack para los lemas como viene Manuel

Voz 3 13:10 bueno ya te digo tengo una agenda de cada día viene más gente de extrema gorda cada día a ver tres tres más rápidamente tiene Juancho dice Maure es tiene Juancho posibilidades de ganar el título a jugador más mejorado

Voz 0200 13:22 yo creo que no eh porque no tienen una estadística tan llamativa que quizás es un jugador en el que se están fijando más entrenadores equipos ojeadores pero Pascal sacarme el camerunés de Toronto eh Sabonis medidas documentadas Osaka de Chicago creo que que pueden optar más S

Voz 3 13:42 bueno dan Cano Garnett con cuál te quedas otro mirada

Voz 0200 13:45 de un camping banca la última hay

Voz 3 13:47 ah bueno está era de mil novecientos veintidós ojo a esta de Aizpuru uno dice crees que Joseba Ezkurdia lo va a ganar todo este año en la pelota

Voz 0200 13:57 bueno me me suena que ese de pelota mano pero bueno yo no no lo sigo la verdad es que me gustó mucho cuando ido allí a frontones he visto además que han inaugurado el Navarra Arena para pelota que es espectacular allí este verano estuve yo por Hernani viendo eh un remonte que me gusta mucho que eso no lo hace está apuntó a pero pero más pequeño no se mantiene tanto la paz la pelota ahí hay bueno de eso es un espectáculo los errores se lo recomiendo a cualquiera que viaje por allí por Navarra por La Rioja País Vasco porque extremen Torna

Voz 3 14:30 entonces Joseba escurría lo puede ganar