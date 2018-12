El Larguero (18/12/2018): El análisis del despido de Mourinho y hablamos con Ángel Torres

Voz 1375 00:00 qué tal buenas noches bienvenidos al larguero tenemos ya a un equipo finalista de un Mundial de Clubes que liaron los de River Plate Boca laque se lio con la final de la Copa Libertadores todo el mundo daba por hecho que estaría en la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid hizo hoy el modestísimo equipo del al ahí de los Emiratos Árabes Unidos sea cargaba River pero así como te lo cuento sea cargado a River Plate esto demuestra un poco con todo el respeto para el Laín que ahora nos iremos hablar por cierto con el entrenador preparador de los porteros que es un español con todo respeto para el Alain que evoca hay River pues mediáticamente han hecho mucho ruido pero su nivel futbolístico es el que es el Alain de los emite los Árabes Unidos sea cargado a la potencia Argentina de River Plate que en los penaltis ha dicho adiós no ha podido River con el equipo árabe empate a dos terminó el partido incluyendo la prórroga luego en los penaltis cinco cuatro ha fallado Enzo Pérez el último el decisivo deparó Khalid esa así que enhorabuena al equipo al fin que se enfrentará al rival que salga de la otra la final de mañana Real Madrid exima de Japón a las cinco y media el partido desde las cinco de la tarde Carrusel deportivo con Dani Garrido lo contaremos por supuesto en la SER en un día en el que además Leo Messi ha recibido la quinta Bota de Oro de su carrera cinco nadie había logrado tantas como él lleva cinco Balones de Oro y ahora cinco Botas de Oro esto no lo vota nadie va por sospechas ni por amiguismo ni por quién ni campaña esto es así Bota de Oro para el tío que más goles mete es la quinta que recibe Leo Messi en su carrera eh sala entrega hoy los compañeros de marca además en nuestro fútbol eh ya Air no estará este domingo ante el Leganés por lesión en los el jugador del Sevilla júnior del Betis va a estar dos semanas de baja después de la última lesión en el partido contra el Espanyol y la Real Sociedad la mejor noticia del día hemos visto a Lucas Sangalo sí que veinte días después de aquel ictus que sufrió ha vuelto al entrenamiento con el resto de compañeros además Víctor Fernández ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Zaragoza es la tercera etapa de Víctor Fernández en el equipo maño muy logra pasaremos con Bruno Alemany algunos de los partidos que ha habido hoy porque ha habido liga en Italia en Alemania ávido Copa de la Liga en Inglaterra bueno luego lo repasamos todo con él en un día en el que la gran noticia ha estado en manchas pero hoy han despedido a Mourinho por malos resultados por algo parecido a lo que ya le pasó en el Chelsea por algo parecido a lo que le pasó en el Real Madrid enfrentado con todos dentro y fuera ya empieza a no ser noticia que despidan a Mourinho al margen de allá de las simpatías o antipatías que despierten y que levanten en cada uno de vosotros de nosotros que seguramente pues igual a veces no no somos todos los objetivos que vosotros pensáis que deberíamos ser PDL caen mal morir almas de eso qué más da una cosa eh eh ese tipo de valoraciones que Clemente hablamos creo que con razón de lo que sí pone tener a Mourinho en en en un club como el Real Madrid de lo que supuso su presencia en el fútbol español como dinamitó las relaciones entre los jugadores españoles del Madrid del Barça en la selección como llegó a convertir los Madrid Barça en auténticas guerras con el gesto de Tito Vilanova con el dedo en el ojo bueno con auténticas eh la basadas como ha venido demostrando pero ya al margen de todo eso que no es poco eh que es mucho que es motivo suficiente para no ficharlo pero ya al margen de todo eso es que será va pegando ya en un club otras otro es que el Madrid eh algunos dicen que es que consiguió como gran mérito que el equipo compitiera bueno pues ese es el mérito que tuvo Mourinho que el equipo compitiera pero no pasó de ganar una Liga y una Copa entre ese año hiló ha llegado el Chelsea Gisela pegado ya ha estado dos años y medio ya llegaba United hice la pega

Voz 1 04:37 ha ganado creo que una Europa League y una comunidad

Voz 1375 04:40 Seal y una Copa menor y además de eso enfrentado con la plantilla enfrentada con los dueños que no me dan jugador ya empieza a ser un cante sinceramente es mi vida ya no es no es que Mourinho o cae mal es un borde no si borde y ganas la Champions igual la Premier y tal pues ahí estas pero si te van echando de todos los lados y encima te vas con el rabo entre las piernas y sin ganar títulos pues amigo algo está pasando yo creo es un entrenador que ya está quedando anticuado en los métodos en la forma de trabajar en la forma de exprimir lo que deberías primero jugadores que ya es más el personaje que otra cosa así que hoy los dueños del United han dicho mira Mourinho lo que tú digas pero que te vas a la calle esto ha hecho que se despierte era algunos fantasmas en Madrid ojo que está libre se cargan a Solari este fin de semana el próximo la próxima jornada contra el Villarreal se sienta en el banquillo Mourinho Mario Torrejón no

Voz 2 05:36 no no no abre el micrófono no no no no

Voz 0107 05:39 o sea que nadie piense que el Madrid va a fichar a Mourinho encima de ser humano Riosa pero ese no es el escenario en el Viejo

Voz 3 05:44 ni de broma hoy esta mañana me Un amigo

Voz 0107 05:47 preguntado por hoy si pierdes siete partido bueno sí claro está todo no no sólo Solari Mourinho del otro yo del partido Betis siete partidos seguidos no te preocupes que en todo lo tiene fastidiado preguntado Antón Meana

Voz 1375 06:00 Mourinho debemos pues pues no no tiene pinta de que vaya unir Mourinho

Voz 1 06:03 pues no está mal que tal vez Carreño noches no estaría mal que hubiera daría nada mal quieren por no es que viniera hay algunos que soy masoca Vedra te lo digo no estaría nada mal que nada bueno

Voz 1375 06:15 pues eso que hagamos más broma o menos

Voz 1390 06:18 que no tiene que tiene mucho de serio porque

Voz 1375 06:21 todo lo que provocó Mourinho con todos los medios digo que es

Voz 2 06:25 no se lo deseo a ninguna otra Liga la los

Voz 1375 06:27 los demonios que despertó no sólo en los partir Madrid Barça sino en el madridismo ha sido el único entrada que yo recuerde el único entrenador no recuerdo porque creo que no lo ha habido ya haya tenido la virtud entre comillas de dividir al madridismo lo dividió lo fraccionar lo facturó eso es mérito de Mourinho de nadie más en la historia del Real Madrid consiguió que medio Bernabéu pitara Paula inmediatamente pero vamos repito os cuento para que estéis tranquilos no se plantea el Real Madrid fichar a Mourinho segundas partes nunca fueron buenas traerá Mourinho otra vez es una decisión de muchos quilates por mucha mano dura que se le suponga y que ya vimos para lo que valió para llegar a semifinales de Champions hombre al Madrid creo que hay que pedirle un poco más si ese es el mérito antes venían de caer en la primera fase pues antes era un deseo tres pero si traen a Mourinho va a ganar la Champions pega tres años en semifinales pues hombre por la puerta grande yo creo que no hay que sacarlo pero cada uno tendrá su valoración por cierto vamos a preguntarnos a vosotros a los oyentes de Larguero de los aficionados vamos a poner también alguna encuesta que hemos hecho en la calle y seguramente es posible que el resultado no sorprenda bueno ha sido el tema del día la noticia del día y en seguir vamos a estar en el sanedrín con Romero Gallego

Voz 4 07:43 con Pulido Kome and con Torrejón

Voz 1375 07:46 enseguida vamos está también en Manchester Icon alguien que conoce muy bien a Mourinho once y treinta y siete una menos en Canarias

Voz 1375 09:15 está Jordi Martí hola Jordi qué tal hola muy buenas a todos bueno ha sido la noticia de que el día que enseguida vamos a comentar en el sanedrín de El Larguero algo que se veía venir pero sinceramente había dudas bueno sólo cargarán serán capaces de cargárselo porque hay que darle una pasta hay una indemnización brutal para echar a al portugués que es lo más porque saca de este despido D'Estaing indemnización está en Manchester Álvaro de Grado el enviado especial el corresponsal de la Cadena SER en Manchester hola Álvaro qué tal muy buenas hola buenas noches qué tal mano bueno pues no sé si se han quitado peso de encima en Manchester los aficionados el club pero al final la decisión ha sido clara despedido José Mourinho cuando no ha cumplido su tercera temporada

Voz 0107 09:56 sí otra vez se repite el síndrome de la tercera temporada el detonante final fue el partido de este fin de semana en el que el Liverpool le dio un baño absoluto al United tres uno treinta y seis disparos

Voz 12 10:06 puerta recibidos el Manchester United y es que la realidad

Voz 0107 10:09 que ahora mismo está a diecinueve puntos del liderato en la Premier a once de los puestos de la Champions League el propio Mourinho reconoció que ahora mismo el objetivo del United era entrar en los puestos europeos e el peor inicio en la Premier del Manchester United desde hace más de treinta años menos puntuación media en su etapa en el United que David Moix que recordemos no duró ni una temporada demasiados datos negativos que durante el último año y medio más menos dos temporadas eh han lastrado a Mourinho en el United comenzó más o menos bien en su primer año ganó tres títulos como has dicho antes una Copa de la Liga la Europa League y la Supercopa de Inglaterra pero ahora ha sido inevitable como has dicho son más de veinte millones de himen de indemnización por haber roto el contrato la solución ahora de futuro del Manchester United primero es hasta el verano con una interino suena con mayor candidato Solskjaer el ex delantero del Manchester United que dejará el molde para digamos al arreglar la temporada de de los diablos rojos y a partir del verano una vez ya se vaya Solskjaer y vuelva a su equipo el United quiere contratará Mauricio Pochettino ha sido el bueno el titular de todos los periódicos ingleses ese es el objetivo del United para para el futuro próximo

Voz 1375 11:27 a la vez que ha habido algo importante en Manchester allí que nos hemos ido para hablar con Luis Martín que es alguien que es de los nuestros y como decimos aquí y que además conoce muy bien a Guardiola bueno es que acordarnos es lo que fue Manchester en nuestras vidas cuando se fueron para allá a Guardiola y Mourinho uno detrás de otro y dijimos bueno bueno la que se va a liar en Manchester pues al final hola lo Martín qué tal muy buenas muy buenas a dura ha durado el pulso menos de lo que pensábamos no porque en el tercer asalto se deja ser retirado el combate de Mourinho

Voz 13 11:57 bueno lo retiran lo retira Irán está levantado muy malo yo conoceremos de Manchester hicieron lo que nos echaban a Mourinho la sonrisa vayan habrán echado

Voz 1375 12:07 fíjate

Voz 13 12:09 pero es que se echó porque es que ese es el tema más grave tiene peor bagaje defensivo que Jude es Phil que está entorno a este descenso la mismo diferentes de muebles que el míster está eh para bajar el mismo número de victorias que por mucho que esta para bajar me está jugando claro lo tienen problemas está jugando muy mal está peleado con lo con los propietarios está peleado con la afición está peleado con el equipo yo creo que el problema de Mourinho Mourinho sale mal me sabe mal porque es que tengo yo tengo todo

Voz 14 12:44 claro hoy lo no intervenga a tres mujeres

Voz 13 12:48 es una leyenda hice Mourinho está matando a su propia leyenda de Mourinho está matando a sí mismo y hoy cuando ha dicho lo cuando se mueve el hotel donde vive porque sigue viviendo en un hotel sí bueno se seguía viviendo en un hotel ya no viven una claro se ha ido a Manchester pero ser Good bye queréis te a mí me te lo juro que me ha dado pena porque es que Mourinho ha sido un grande tengo la sensación de que ya no lo es me he acordado el mensaje de Iker Casillas no cuando deja de ser un grande ganador no

Voz 1375 13:23 la verdad que ha clavado

Voz 13 13:25 si en el fondo es eso no pero claro es que como decía Álvaro es que el Manchester United ha escrito su peor inicio de la historia

Voz 1375 13:37 supongo que han dicho basta

Voz 14 13:39 ahora sí que te digo una cosa ha subido la Bolsa ha subido en la Bolsa de United no si su extra ya no me extraña mucho

Voz 1375 13:51 no me extraña nada extraña oye hay Guardiola como crees que sola habrá tomado tú que tienes mucho contacto con Pep

Voz 13 13:59 y hoy ya te quiero los penaltis la clasificación en el que bastantes problemas tiene Guardiola cómo va a preocuparse de lo que pasarle lo toda la ciudad es tan osea que que cada uno tiene lo suyo Guardiola yo voy por cierto ha hecho debutar a un chaval que se llevó de la masía aseveraron a García aunque central de apenas de diecinueve de Álvaro dieciocho años si diecisiete años bueno Térmica hacia diecisiete años y ha jugado con con Brahim Díaz pero bueno pasado por pendiente se que esté también tienen los

Voz 14 14:37 bueno hombre compara ahora a pesar de lo ve hoy

Voz 1375 14:39 pasa por Bennati para compararlo como está como está

Voz 13 14:43 la verdad es que claro cuando llegamos hace dos años hay dos años y medio

Voz 14 14:49 diríamos que ha ido ganando sea exactamente ha sido pues ha ganado este pulso que podía haber durado más años pero sólo habrá dos

Voz 1375 14:57 yo soy medio con Mourinho en el United

Voz 14 14:59 pero no te digo otra cosa otro aquellos otro perdedor lleva cinco entrenadores en cinco h pero que se fue Ferguson no hay manera de tampoco se podía ir de rositas eh para que Mourinho ha salido mal

Voz 1375 15:11 claro que los demás un poquito más caro el kilo de Mourinho sale más caro yo la verdad que ha ahora mismo me pongo en la piel de un club grande idiomas tras ahora ficha Mourinho viendo viendo lo que pasa me voy a por Mourinho cuidado eh

Voz 1390 15:27 no he Romero Gallego Pulido Jordi Martí Mario y Meana

Voz 1375 15:33 no sé cómo habéis vivido la noticia si lo esperaba uno Si esto es la decadencia ya de Mourinho Si son tres tropiezos consecutivos ya que no hay marcha atrás y el personaje se ha comido al entrenador sigue Mourinho año puede está capacitado todavía para dirigir a un gran equipo porque hay quien dice bueno es que tampoco tiene tan tan buen equipo en el Manchester United como lobby Romero Gallego Jordi todos bueno

Voz 0239 15:56 son muchas pregunta yo creo que eh yo creo que basado de leyenda caricatura para mí nunca ha sido una leyenda pero entiendo que como ha ganado bastante lo ha hecho en diferentes ligas en diferentes competiciones entiendo que haya gente que le pueda consideró una leyenda yo creo que ha pasado de leyenda caricatura y lo ha hecho casi casi en un proceso de tiempo récord me parece que que la manera de proceder de Mourinho en todos los equipos a los que ha estado es exactamente la misma cuando le da la espalda al fútbol que tampoco le dura demasiado se empieza a pelear primero con El Vestuario luego con las con los propietarios divide a la afición yo creo que eso cuando tú repite es mucho el mensaje el mensaje pieles

Voz 1375 16:34 millones el mismo sí correcto en Lyon es sólo uno pero

Voz 0239 16:37 ya hemos visto la película y al ver la película cuando tú sabes cuatro cinco veces ya te sabes al final y a la gente evidentemente no lo llega el mensaje como la primera vez que los utilizado y luego en referencia que a lo mejor no tiene eh porque él lleva llorando desde que llega al Manchester United prácticamente desde el primer día que no tiene el futbolista necesarios para hacer mejor fútbol bueno Mourinho ha gastado un pastizal he leído varias cifras a lo largo de todo el día de hoy y todo son mareantes San ha estado un pastizal en fichar a medianías y me parece que eso no puede ser una coartada yo creo que lo único lo único que garantizaba Mourinho tener un puesto de trabajo en un equipo de élite es que de vez en cuando ganaba y ahora que ya no gana nunca me parecería una temeridad que cualquier equipo del primer nivel de Europa se vaya a fichar a Mourinho ahora bien dicho eso yo sigo en la mía sigo peleándose con Gallego al que tu mano a sorpasso escucho con devoción a Torrejón también a Meana también habló con gente que está por ejemplo a quién Abudavi seguramente de los que toman las decisiones pero sí de los que participan en el día a día en el club del Real Madrid y hay varios mensajes el primero seis meses en fútbol es muy largo el segundo ahora mismo no hay ninguna posibilidad es evidente ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que Mourinho pase lo que pase aquí en este campeonato del mundo en Abu Dhabi venga a ser entrenador del Real Madrid pero tú hablas con gente que está ahora mismo en ese hotel de concentración en diferentes estamentos Im nadie se atreve a descartar cien por cien de todas las maneras que en un futuro no muy lejano el Real Madrid pasa por la cabeza de los que mandan en el Real Madrid la decisión desesperada de contratar a Mourinho espera

Voz 1375 18:21 yo no me lo creo que Aisha quiero decir buena eh pero matiz no me no es que no me crea lo que dices es que no me creo que lo diga en serio que es un es un pequeño matiz pues yo tengo que usar este no digo que no lo digo yo pero que no me creo que lo diga en serio el tiempo al final si todo a su sitio porque lo que tú has dicho al principio de

Voz 0239 18:41 Larguero ese mantra que se repite y que por por repetirse se ha quedado en la memoria de la gente es no esté Nos volvió hacer que para algunos es una barbaridad volvió a hacer el Real Madrid un equipo competitivo este final de temporada tiene que limpiar

Voz 1375 18:57 si así fuera un orgullo plantarle cara al Barça conlleva la necesidad si eso sigue dándole Barça

Voz 0239 19:03 Grecia de risa que a mi me lo parece también es un mensaje que repiten permanentemente un montón de gente que trabaja en el Real Madrid este tío no volvió a ser competitivos y seis meses al fútbol son muy largos

Voz 2 19:16 algo que tienes que decir que estabas dice que estamos en la capilla ardiente no estaba en el velatorio el velatorio bueno

Voz 0334 19:22 y eso sobre el Madrid y el Marino va a fichar a Mourinho yo decía esta mañana antes que cuando salió una noticia que florentinos engancha antes a la heroína que traerá Mourinho al Real Madrid no porque lo considera un mal entrenador que lo considera un buen entrenador pero es evidente que Si esa Mourinho otra es la polémica tras es la crispación y eso en Madrid no se lo puede permitir ahora mismo y a Florentino Florentino ni a nadie le conviene Si Flor Si Mourinho fuera

Voz 1375 19:54 una persona dialogante tú

Voz 0334 19:56 era otro carácter todo lo que rodea fuera del fútbol no fuera tan crispada como es él pues a lo mejor contaba para venir el año que viene pero como eso

Voz 12 20:07 claro que si eso es imposible es decir si no

Voz 0334 20:10 nadie sabe que trae a Mourinho desde la primera rueda de prensa problemas entonces es quien ni se lo plantea ni se lo plantean sobre lo de Mourinho bueno yo pero creo que él estaba sentenciado los resultados mandan en en todos los sitios y aquí manda pero llave yo creo que había una cosa que él había sentenciado y era que el Vestuario no estaba con él y que Iker no dominaba el Vestuario Mourinho para para llevar al equipo hacia adelante tiene que tener cruzados en El Vestuario y ahora no los tenía que hay una imagen de la derrota de el mal del Manchester en Mestalla que a mí me impactó que fue el Valencia meteoros de goles Mourinho ni se levantó del asiento estaba estoy al lado de las estocada ayudante ir bueno le daba igual pasaba ampliamente dice levantó no salió a decir absolutamente nada cuando él le gusta mucho salir porque sabe que están las cámaras apuntando y demás cero patatero sabía que estaba muerto y que esto era cuestión de días de llegar a un acuerdo no sé cuánto cobrará Si veinticuatro veintitrés veintidós dejará probablemente pero era evidente que en ese vestuario no

Voz 0107 21:16 pero es que tiene no acaba ir

Voz 0334 21:19 hay evidentemente como decía Romero Mourinho ha fichado casi todo lo que quería esta plantilla que a mí me parece una plantilla menor la culpa suya culpa suya la hecho él equivocado él se ha equivocado con los jugadores que ha fichado se ha equivocado en en en diseñar el equipo estos son los resultados

Voz 13 21:39 y la última sobre lo que preguntabais

Voz 0334 21:41 volverá a entrenar a un grande está yo creo que antes de dos años está entrenando un gran

Voz 1375 21:48 pero pero yo creo gallego que hay que diferenciar los grandes clubes de los clubes top es decir Mourinho ha sido el Leyenda del Chelsea del Oporto del Inter de Milán que son tres clubes que en mi opinión no tienen la carga histórica del Madrid o el United en el Madrid no vale todo el United no vale todo posiblemente en él intervalos a todo en el Oporto valga todo el Chelsea que no había listón europeo valía completamente todo aquí lo que ha ocurrido por lo que yo he ido preguntando él ha repetido lo que repiten otros estrenos como decía Romero se acercó al vestuario les hizo sentirse mejores futbolistas invencibles por momentos ganaron títulos sacó mucho de ellos estalló les dejó un lado empieza con una guerra contra uno luego contra otro y eso genera un run run de desconfianza dentro del vestuario yo este verano estuve con él la pretemporada del Madrid el anterior también en un Mourinho

Voz 2 22:39 se acordaba de tipo bien no completamente pero complete reconoció raro

Voz 1375 22:43 completamente distinto al de la época en Madrid ya no éramos un rival ni éramos Alguien que nos pudiera utilizar sencillamente éramos pues un periodista que estaba allí que no los conocía pero que como no formábamos parte de su juego no le interesaba no era un actor sin más bueno hay nombre pero no le importaba nada IES Mourinho era simpático era agradable detrás cambio de radio que no está en la SER pero este verano por ejemplo que estábamos con los compañeros eso te pregunto si si hablamos con él camino de de una entrevista no nos la dio pero acompañándole al carrito de de golpe le llevaba ya ya una entrevista pero volviendo lo que decía antes Martín estábamos con con la gente de Mediaset con Luis Gargallo y como Alberto Montero en en Miami grabamos un Aimar

Voz 15 23:26 Henry ganaba esto Él quería que toda la vida

Voz 1375 23:28 en se inglesa viera como despreciaba al United El de un ir se regodea delante de la prensa inglesa mira me estoy Leandro al dueño que me persigue hasta la sala de prensa Hinault miró para él

Voz 12 23:43 es un Mourinho que ha perdido todo

Voz 1375 23:45 qué le han echado del United porque no tenía otra solución

Voz 13 23:48 es que es que él él busco excusas en esa guerra combustible él él quería quería fichajes no sé ya no les dio más porque Alexis Sánchez no juega porque le fichó Alfred ido despreció el primer día porque Bayly que es el primer fichaje que hizo entrar en el Villarreal ha acabado porno wars que se si seguís y lo llevan a echaran a Mourinho hubiera echa un pulso para irse al Arsenal esta Navidad al final todo lo que él ha pedido no lo usado para ellos pues ahí hay un enfrentamiento con el club pero yo también creo que Mourinho tiene tiene otra cara Mourinho es el puto amo cuando quiero ser el puto amo desde hace mucho tiempo y lo que dice y lo que estábamos contando ahora es cierto yo yo dos años viendo el Manchester yo le conozco desde que llegó al Barça con Robson Mourinho tiene Mourinho maneja las cosas como le interesa cuando el interés a olvidarse de la guerra con un cierto tipo de de medios de comunicación se olvida Infoca hacia otro otro terreno no sé por qué porque no conozco en profundidad al tema del te lo suficiente pero ahí tenía una guerra dentro del club

Voz 14 25:00 bien pero pero pero luz fíjate al final parece

Voz 1375 25:03 sé que Mourinho es un tipo muy inteligente que maneja los tiempos como quiere que es el puto amo como dices una cosa pero al final peca de de de no sé si de inocente de torpe de tonto llamar a ponerle calificativos Gray porque hay que tener mérito pero debe lo digo de verdad es sin ninguna ironía hay que tener mérito y no conozco a nadie conozco entrenadores que han estado del lado del Vestuario y contra la directiva los conocemos todos se han puesto con los jugadores o al revés frente a los jugadores pero tiene un apoyo y la directiva tiene el apoyo de la prensa y con eso se ayuda pero que haya un tipo que se ponga contra sus jugadores los no los rivales esto lo suyo contra sus dueños y sus directivos contra la prensa hostia es no te queda te queda la policía de Manchester que puedes ir a la comisaría de una mano porque ni la prensa ni la afición ni los directivos jugadores los tiene estos emprenda que te queda

Voz 0985 25:52 arte una balsa a al agua

Voz 13 25:55 nunca me has ido tope en el Madrid o el Madrid si le pusieron una pancarta diciendo que su no señalaba el camino eh cuidado lo que consiguió Madrid fue mucho eh marcó el camino el madridismo eh

Voz 1375 26:09 sí pero dejó pero yo creo Luque dejó claro dejó mucho más en lo mediático dejó muchas más heridas y cicatrices que éxitos deportivos yo creo que Mourinho no ha pasado

Voz 14 26:17 por si Sarkozy ha pasado a la historia por por día

Voz 1375 26:20 vivir por cicatriz por hacer unas heridas cuyas cicatrices toda la vida no se han cerrado por por dejar una herida profunda impidiendo alma de lo claro que marcaron época

Voz 0239 26:28 a ver desgraciada unas bolas desgraciada San pancarta esa pancarta que en su día fue sostenida permitida por el club de una manera lamentable sí pero lo que marcó una época no pero luego pero pero momento avergonzó avergonzó en ese mismo momento a una gran parte de la fe cuando el Real Madrid lo que pasa aquí en ese momento en ese momento Mourinho reenviaba a favor de corriente les reían todas las gracias y repito el club de una manera lastimosa de una manera lamentable permitió esa pancarta y eso hizo parecer que todo el madridismo estaba con Murillo pero ni mucho al fue una vergüenza

Voz 1375 27:06 el mismo falta falta por hablar Jordi Martí Julio Pulido de Mario Torrejón y creo que escucháis lo que dicen los madridistas sobre si ahora que está libre ficha harían o les gustaría que el Madrid volviera a fichar a Mourinho enseguida a los escuchamos faltan tres para las doce pausa hay seguimos

Voz 2 31:15 la dirigente Larguero hablando de la codicia de El día hasta Abu Dhabi ha llegado esa noticia porque Marcelo y Solari han estado en la rueda de prensa previa al partido de mañana del que luego no hablaremos también eh pero les han preguntado a Poor

Voz 1375 31:28 por Mourinho a los dos primera Marcelo uno de los capitanes del equipo que ha dicho esto sobre cómo está Mourinho sí lo vería con buenos ojos volver al Madrid o no Marcelo

Voz 29 31:37 es una pena porque es un grandísimo entrenador y ahora está sin incluir para mí es una es una pena que ofrecía vuelve al matriz no soy yo quien quién decir estas cosas pero aquí agradezco mucha movida por por lo que ha hecho por mí dentro del Madrid

Voz 1375 31:51 eso surrealista Marcelo también escuchamos a Solari que como siempre ha echado balones fuera pero dice Marcelo es una pena que este sin equipo le agradezco todo lo que hizo por mí en el Madrid Solari

Voz 29 32:00 es es la máxima admiración el máximo respeto por todos mis colegas por supuesto a los a los profesionales con más razón a los que han han sido parte de este que nos han dado alegrías o a entregar al máximo de su capacidad para que vaya bien como podía inquietar me que haya rumor eso que a la ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid eso sucede cada día me parece parte de de la normalidad

Voz 1375 32:25 ahora escuchamos a los a hacernos el Madrid que les hemos preguntado micrófonos de la Cadena Ser en Gran Vía preguntando te gustaría que el Madrid volviera fichar a Mourinho ahora lo escuchamos pero falta ahí Jordi Julio y también avis hablo

Voz 0107 32:35 yo digo al decir perdona Julio que que para mí sí sí que es una leyenda aunque creo que al fútbol o al juego al juego al sistema a la calidad de juego no ha aportado nada me parece creo que no no va a quedar un sistema Mourinho un estilo Mourinho al juego en sí creo que no ha aportado nada o que quiere que es un entrenador de del montón en ese sentido pero sí que ha ganado mucho y ha conseguido convencer a plantillas de poco nivel de que eso son mejores de lo que eso como diciendo santón llegará ganar incluso a tener gestas que yo creo si la han convertido en leyenda quiero decir un tipo que llega entre comillas como traductor ayudante de Bobby Robson se hace amigo por así decirlo de todo el vestuario del Barcelona que todos confían él hasta hasta un punto de fuese empieza la carrera en solitario gana con el Oporto que un equipo mediocre una Copa de Europa que es una barbaridad gana con el Inter otra copa convenciendo a Eto'o de serlo ha de ser de serlo

Voz 1375 33:25 doble lateral derecho una te eligió son dos delanteros mayor mérito de la carrera serlo no sea allí llega al Camp Nou

Voz 0107 33:32 eliminó a un Barça que era invencible de Guardiola para ganar la Copa de Europa con el Inter llega al Real Madrid por lo menos por lo menos consigue convencer a muchos quiero decir ha dividido la afición sigue dividida a día de hoy no vamos a escuchar en la en la encuesta yo creo que sí que que que es una leyenda ahora que su sistema que es el de enfrentamiento el de nosotros contra ellos el de trinchera no aguanta más de tres años más de dos eso es casi imposible que aguanten moteros en el fútbol moderno hay pocos ciclos que que duren más de tres de los de los entrenadores pero es que el de Mourinho a los dos está ya prendiendo fuego es que morir es su estilo si viene

Voz 1375 34:05 memoria y claro se sostiene

Voz 0107 34:08 verlo pero sí es es es eso estilo Mora

Voz 1375 34:10 cuál a medio lo echa medios es ahora que en el Real Madrid

Voz 0107 34:13 Florentino Pérez cree que le dio un salto competitivo y le tiene mucho cariño seguro que a José Ángel Sánchez le gusta más que a Florentino Pérez todavía José Mourinho hoy le cae casi mejor todavía José Mourinho sin ninguna duda pero yo estoy con Gallego que me parece que es una casi una utopía Un no la utopía sino una mano que no sé si es serio saques se quejó de que bueno era fíjate qué Ana que es el trajeron otra vez pero que no deja de ser un chascarrillo lo que no quiere que el fútbol ha vuelto así cualquiera sabe no puede decir nunca pero que yo creo que no es una posibilidad real por matizar un poco es verdad que en el club también dejó muy buenos recuerdos a muchos muy malo pero dentro del club dejó muy buenos recuerdos con lo cual no me extraña lo que dice Romero de de lo que se dice en Abu Dabi pero bueno aclarada a esta hora están en un avión los dos que toma las decisiones que son José Ángel Sanchis Florentino Pérez camino de aguda yo tengo

Voz 15 34:57 la sensación de que es la última vez que vas abrir el Larguero con una destitución de Mourinho creo que la próxima la comentará Álvaro Benito Javi Blanco en otras noticias del día porque creo que dejará de ser noticia

Voz 12 35:10 en la gente considero que Mourinho

Voz 15 35:12 que ya es un entrenador amortizado con completamente lucro decir otra cosa no estoy nada de acuerdo con que a Mourinho le ha podido echar en enfrentamiento con la plantilla con la prensa con la dirección de del United yo creo que a Mourinho lo cesan los resultado que al fútbol que no gana que no gana osea Mourinho no gana está a diecinueve puntos del líder en la Premier y eso que caracterizaba Mourinho que ha tapado siempre los problemas de Mourinho que era que ganaba porque siempre ha sido así Mourinho lo que pasa es que antes ganaba ahora ya no le respalda porque ahora no gana entonces fundamentalmente Mourinho es cesado porque no gana porque ya no es exentrenador entrenador fiable que te da resultado ya no lo es y con respecto al

Voz 14 35:53 absolutamente acuerdo claro claro efectivas

Voz 15 35:56 de esa porque antes siempre se enfrentó a las plantillas siempre se enfrenta a la dirección me sumo siempre se enfrentó a la prensa pero ganaba ahora la diferencia con respecto antes es que no gana insisto a diecinueve puntos del líder un equipo como el Manchester United y con respecto al Madrid sólo crece una cosa creo que vamos a asistir en los próximos días a la negación de Mourinho Mourinho no Mourinho no lo planteamos

Voz 13 36:21 esta estáis llegando a Cristiano Ronaldo la eh

Voz 15 36:23 no pero te quiero decir esos que que van a negar en los próximos días o ya están negando a Mourinho a los que le trajeron aquí no sólo fue los que le trajeron aquí fueron los que le mantuvieron aquí rompiendo una plantilla destrozando un equipo destrozado futuro de grandes jugadores etcétera osea que todos esos que ahora lo van a negar instaban a plantear traerle son los que mantuvieron y los que Le Pen emitieron todo lo que aquí hablando contra otra

Voz 0107 36:53 yo ya te digo que que Kenny en el Real Madrid en el club los directivos que manda Florentino José Ángel en sendas escucha no ocultan su admiración por Mourinho sea no les van a negar no ocultan su

Voz 15 37:03 el viaje lo que había salido

Voz 0107 37:05 claro que no es encaja porque aparte de que ahora es decir que zaga Solari

Voz 2 37:09 pero no no es el tema de conversación pero que aun así

Voz 0107 37:12 no que no le niega una cosa es que no le va a traer yo nieguen porque creo que nadie se ocultan el Real Madrid la admiración que tiene a Mourinho

Voz 0985 37:19 yo creo que lo futbolístico estamos básicamente de acuerdo Mourinho siempre

Voz 30 37:23 busca en el enfrentamiento en terceros y en excusa

Voz 0985 37:27 tras el fracaso de que eso fondo eh que es que ha fracasado claramente no en Manchester United entre otras cosas porque ni siquiera ha sido capaz de hacer brillar a sus cracks bien en lo futbolístico estamos de acuerdo es un entrenador que ya no es de la élite es un entrenador con métodos obsoletos totalmente desfasado pero aquí también hablamos de sí tendría encaje o no en el Madrid y aquí es donde tenemos más dudas quiere Florentino o la gente le pida Florentino mano dura sí lo intentó si sólo se lo frenó entre otras cosas Sergio Ramos cruzo declaración también le interesaría por ejemplo a Florentino algo

Voz 15 37:59 quién te lo hiciera limpieza en El Vestuario

Voz 0985 38:01 que siempre es algo incómodo deja mácula también le interesaría por ejemplo a Florentino pero te

Voz 0334 38:07 pero todo esto son especulaciones

Voz 0985 38:10 no no no esto no son especulaciones que no bueno yo bueno pues oye tú has hecho especulación no yo hago la mía no procuración

Voz 0334 38:17 yo he dicho que el Madrid desde antes de que cesara haga Mourinho no se planteó nunca que volviera porque sabía que era incendiar el club ahora tú puedes decir que lo de Sergio Ramos la mano dura Nice lo ha planteado no no

Voz 1375 38:30 que alguien usa un entrenador para hacer limpia de puestos

Voz 0334 38:32 puesto que es la primera vez pero hay una diferencia Mourinho tiene un pasado diese pasado lo condiciona todo Mourinho no hubiera estado nunca en el Real Madrid cualquiera sabe pero sabiendo lo que ha sucedido lo que dejó lo que supondría su vuelta es que ni se lo han planteado

Voz 0985 38:49 bueno no sé yo no sé si lo sé yo porque una cosa es planteárselo aquello de la mesa

Voz 0334 38:54 que yo que tú no lo sabes pero yo sí lo no

Voz 0985 38:57 sus pero igual hay gente o parciales dignos de Florentino que como tú no lo sabes yo sí lo sé por eso te lo digo ya pero como hay compañeros que si Jesús nos dicen que hay gente del entorno de Florentino que les sugiere o que les recomienda que igual Mourinho serían opción por eso también lo planteo entonces Mourinho tendría entre otras cosas la ventaja de poder hacer entrar en vereda a jugadores como Ramos o Marcelo probablemente sí tendría apoyos mediáticos también con Mourinho quizá Florentino se ahorraría los sofocón es que Pellón partidos contra Huesca o contra el Rayo Vallecano tantas cosas que una parte digo yo de la directiva puede ser que el esté pidiendo sugiriendo a Florentino a quien por cierto ya fichó pero hemos explica una cosa importante el Bernabéu está dividido al respecto cuidado aquí no hay negativa de la afición es una afición dividida por supuesto como nos decía Mario Torrejón con mucho acierto en el club de jo persisten muy buenos recuerdos por lo tanto aquí lo que discutimos siendo el futuro podemos descartar al cien por cien que Mourinho vallado Madrid o que veamos que tiene un hace una serie de condiciones de particularidades que le harían encajar bien

Voz 0107 40:04 pero tú piensa que que yo aquí un yo creo que es hablando

Voz 3 40:07 Ana Romero de del del recuerdo de Mourinho no

Voz 0107 40:10 así decirlo desde lo que fue Mourinho

Voz 15 40:12 pero ahora mismo a Martí que dejó buenos recuerdos pero sé que hay gente en el Madrid que piensa que Mourinho dejó engordar pero bueno pero yo hablo Julio de la cosa esa de la sensación de lo

Voz 14 40:22 qué fue pero ahora mismo pero pero luego yo yo yo me hablar de los diecinueve puntos es una buena pregunta qué ha ocurrido ahora ahora contestaron el club de los plazos de que acaban desató un equipo votaron no quiere volver pero no es bueno pero yo creo que Mourinho a lo mejor nos y devolver te dijera no a una hipotética yo lo que no sé es en qué escenario claro eso que tengo que devolver al Madrid y yo creo que y devolver al país

Voz 0334 40:49 en esa no hemos entrado porque el Madrid no quiere que vuelva con lo cual el

Voz 14 40:52 no lo ha traído no quiere venir

Voz 0107 40:54 pero el Madrid no yo yo a decir que que que no es en qué hipótesis te te sientas lo piensas deportivamente coge al entrenador que acabo de dejar a diecinueve puntos aquí desde tú has que mejore lo tuyo claro que sí

Voz 1375 41:06 cuatro que dejó Murillo del Madrid hemos salido a la calle en micrófonos de la Cadena SER Gran Vía esta tarde es usted aficionado en Madrid por responder a una pregunta le gustaría a usted que el Madrid volvía a fichar a Mourinho responden madridistas

Voz 0912 41:17 no porque ha acabado ya iré veo

Voz 1390 41:22 para Mourinho mete Mara pasa en los demás sí porque soy por lo que mejor me pareció es que fue el único equipo que le enfrentó al Barça lo desbancó vamos

Voz 0912 41:32 tenía un poquillo mala leche pero bueno no me importaría la verdad

Voz 31 41:36 no sé si es el mejor y los da caña creo que es

Voz 0334 41:39 Mona entrenador les da les pone

Voz 31 41:41 en sus y de los jugadores los actos entiende a me gusta

Voz 1390 41:45 mira que tuvimos ni en Madrid pero la experiencia que eran los fue demasiado buen hace unos cuantos años la verdad que no me ha gustado mucho la primera vez así que bueno tampoco

Voz 24 41:53 sólo una porque me iba a gustar una segunda si yo creo que es una Andrea el más duro y entrenado mejor

Voz 1390 41:58 a Mourinho que ya es conocido en la Casa Blanca pues no estaría mal que viniera no no creo que lo hiciese pues no porque es un impresentable quizás esto no representa qué horror por Dios

Voz 3 42:10 por si claro creo que es un el entrenador y el Madrid lo merece creo que está a la altura de las situaciones Blue la verdad es que

Voz 32 42:18 E hizo el Madrid jugó en un equipo competitivo contra el Barça Hay debería bien la verdad otra calle muy malo

Voz 30 42:27 bueno e cincuenta cincuenta

Voz 0470 42:31 esto es lo que el recuerdo que esta tarde en un micrófono de la SER preguntando aleatoriamente en la calle prácticamente la mitad dice que sí que fichará a Mourinho la mitad

Voz 1375 42:37 no pudo ya pero es que eso eso es un síntoma

Voz 0334 42:40 pensemos qué equipo va a fichar un entrenador que tiene a la mitad de la gente en contra ninguno que ganó el primer partido los tiene todos ningún

Voz 0985 42:50 bueno cualquiera cualquier pero ya no ya no tienes una afición que te rechaza tienes una afición dividida

Voz 0107 42:56 sí si no pero tú piensas tú que no la contratación haciendo

Voz 2 42:59 de un entrenador nuevo para cualquier club es recibe bien no pero espero

Voz 0334 43:03 cierto que ya de de salida siga hacer tiene la vida en contra es que no lo hace nadie

Voz 15 43:09 pese inviable bizco por completo viable porque vamos la plantilla del Real Madrid no sé qué nombres podíamos decir ahora que verían con buenos ojos la llegada de Mourinho pero yo creo que prácticamente ningún que bueno bueno bueno bueno bueno a mí me llama la atención la contestación de Marcelo hoy que que no es claro sí que no es que la abra la puerta a Mourinho pero tampoco será

Voz 33 43:31 nada buena pero pero Marcelo pero Marcelo no dice la verdad

Voz 1375 43:34 Marcelo va de lo que no es porque Marcelo Justo

Voz 2 43:36 no tu cuéntame Meana cuando Mourinho entrenador del Real Madrid o cuando los jugadores se ponen delante de un micrófono quiénes dicen la verdad regalo pero la pena

Voz 1375 43:44 Marcelo especialmente perdona que hemos dado sí

Voz 2 43:47 Asia o por Marcelo