Montse Abellá: "Ciudad a la que voy, mercado que visito"

Voz 1 00:00 Canela Canela

Voz 2 00:02 canela nace en el setenta y seis en Cambrils eh

Voz 1 00:06 a qué olía a tu casa olía canela no sonoridad canela casa lo de la cocina era algo como que ausente lo de cocinar bien no era Nos alimentamos digamos así como era era eso mira mi casa son somos gente de campo diríamos hoy vivimos en una masía donde toda la familia está dedicada a la agricultura siempre Mis padres escogieron la rama de jardinería hay bueno hoy Viveros la parte más floral en casa olía a flores siempre sabes que tuvimos

Voz 2 00:44 eso hace poco Gatopardo a Carmelo Gómez y el programa giraba sobre el árbol y él también era él era hijo de labrador no estuvo describiendo aquí en este programa como seguir la cosecha es seguir de alguna manera el ciclo de la vida tal cual

Voz 1 01:00 ayer la cosecha seguir son las mareas la luna en casa todo iba alrededor de los calendarios

Voz 3 01:09 yo este lunes soles igual

Voz 1 01:13 calendario que teníamos en casa que la de un monje con una capota que depende vivir cerca del mar depende el grado de humedad se podía plantar mejor o peor

Voz 2 01:25 dices que vivías en una masía que olía a flores que sonaba en esa casa que ha que sonaba que ruido sabía

Voz 3 01:33 a esos sonidos si sonidos y ruidos mucho dos y yo vivo

Voz 1 01:38 una capital la gente no costaría mucho vivir en unas casas alejadas pasó por los ruidos digo ruidos ruidos aquí tenemos muchísimos ruidos aquellos eran pues en casa diez muchos animales había pavos reales que te despertaban por la mañana había ocas que las ollas y da la alarma de casa porque ha pasado algo había gatos había de todo entonces los ruidos bueno eran estas acompañada nunca está solo había Gallo también estaban allí existe además el día que despertaba bastantes como diciendo que ha pasado nada canta el gallo

Voz 2 02:17 IU cuál era el postre favorito de esta canela cuando era niña

Voz 1 02:23 pues a a mi me gusta mucho es verdad que yo soy una persona muy vegetal me gusta mucho la abertura de la fruta me gusta toda la vida para mí siempre me gusta muchísimo el el sabor ácido para mi ha sido yo disfrutaba muchísimo con mandarinas las primeras las más ácidas el limones limones de salir al huerto hoy comerte unos limones de bueno unas manzanas ácidas en un momento dado que en casa no se cocinaba mucho pues unas manzanas al horno yo creo que fue lo primero que prepara

Voz 3 02:58 yo con diez años once

Voz 2 03:02 juergas de cómo se te ocurre de pronto coger una manzana unas manzanas tomar la iniciativa de prepararlas ira

Voz 1 03:11 al final sí sí me acuerdo perfectamente mi padre siempre decía mi madre me preparaba unas manzanas le echaban chorrito de coñac pero como éramos pequeños no nos lo ponía yo siempre me quedé con las galas de comerme las con hechos de coñac que dije pues hay que voy voy a encender el horno que lo había encendido nunca voy a aprobarlo huella a tocarlo y es lo que vivido pero recuerdo que es lo primero que cocine

Voz 2 03:39 estamos hablando con Montse Abella una de las mejores reposteros o te gusta más pastelería pastelera Paco al pastel eras de este país ha utilizado como seudónimo has utilizado canela no

Voz 1 03:52 porque lo has cogido no sé siempre siempre catalana y la crema catalana era como sin cantelano es crema catalana irá como cuando hacíamos a romperlo el poder romperlos a satisfacción de ruido ideólogo no sé la verdad que siempre es como una palabra muy clave para mí se hizo quién ha sido o es el

Voz 2 04:14 el Faro de tu vida

Voz 1 04:15 sí mi padre siempre ha sido muy Faro es es verdad que mi madre está muy presente pero cuando hay algo muy serio llamó a padre

Voz 4 04:22 es una papá hay porque es de estas personas que que puedes estar en silencio a su lado te lo has dicho todo que pueden estar muchísimo tiempo sin hablar con él pero parece casi hace diez minutos entonces claro es verdad que a lo mejor tenemos caracteres que que que nos acoplamos muy bien y para mí oye mi madre es maravilloso mamá eres maravillosa pero mi padre es verdad que es muy más profundo

Voz 5 05:05 en sino te pregunto y ahorrarnos los apuntar

Voz 4 05:08 Inés a a los falleros y Fábregas es cierto pregunto por Santi Santamaría como faro donde les situaría bueno para mí yo tengo dos faros gastronómica mente hablando uno es Santi Santamaría que me dio la oportunidad de de equivocarme siempre que al final se trata de la oportunidad de de que equivocarme de de levantarme las veces que hiciera falta decidir mi camino y el otro es perdón me gustaría que explicara a los oyentes que tú describiera es a Santi Santamaría aquí contar quiénes Santi Santamaría es es un cocinero bueno hay cocinero que falleció hace casi siete años

Voz 3 05:48 el tres estrellas Michelin

Voz 1 05:50 el cocinero arraigado las raíces a al al campo al Montse de de Barcelona muy querido por la gente su tierra era de estas yo yo lo valoro mucho estas personas de que venían campesina decía tengo coles no necesitábamos nada de eso él decía todas todas yo me lo quedo con todo porque necesito promover que mi entorno funcione sino lo hago yo que lo va a hacer entonces era una persona era como un padre porque además y la de los de que viajábamos con él tuve la gran suerte de viajar mucho con él era como toma dinero para el taxi es decía clave para el taxi pero si ya no necesito si si toma como un padre era muy generoso en la mesa tomaba lo mejor tanto no sólo en precios sino en calidad o el producto su equipo era lo más hiel el tomaba uno de tu tomadas tres Si quieres más Llera como muy generoso en todos los aspectos no

Voz 2 06:57 tras casi pequeña cuando

Voz 1 07:00 eh empecé a trabajar con él sería es veinteañera sí sí sí sí sí sí entonces claro esta gente te marca te marca es verdad que yo fui no sé a lo mejor es que siempre tengo las ideas muy claras y yo con diez años sabía que iba dedicada a la gastronomía mi casa me mira como diciendo hasta niñas porque no no ha habido tradición bueno me abuela cocinaba muy bien pero mi madre nada porque ella era ella pon además es que no es que no sé si es que no era sobrevivir para ella era como pasar tres veces al día uno impacto que cuanto antes lo pasáramos era lo mejor entonces yo realmente una vez cornisas manzanas que decía hay les encantó noté que era un trabajo que es el más satisfactorio automáticamente automáticamente tú sabes si alguien le ha gustado algo o no tú trabajas una empresa unos resultados llega a lo mejor a final de año tú tú sabes si has trabajado bien o no nosotros nos pasa me mola la gran suerte que sabemos dos veces al día lo hemos hecho vino lo hemos hecho mal si podemos superarnos o Podemos mejorar o no igual que si lo hemos hecho mal es inmediato el movimiento es inmediato entonces bueno a mí me me gustaba muchísimo cocinar tenía muy claro entonces yo empecé muy joven en la gastronomía y me crucé con Santi Santamaría bueno lo busqué que para ir a hasta llegar a su casa y a partir de ahí pues nada puertas abiertas Si evidentemente hay que trabajar trabajar mucho muy duro pero te tiene que gustar estos vocacional esto es curioso porque escuchándote

Voz 2 08:33 la sensación de que te hiciste pastelera o de Castella gastronomía para hacer feliz a la gente sí sí lo tengo claro a este escrito lo de sacar esas manzanas del horno Iber la cara de tu familia te iluminaba los

Voz 1 08:48 José si al final lo que hacemos es aportar placer no oí dar servicio y que la gente esté feliz a mi me gusta que la gente de mi alrededor este feliz si yo puedo participar en ello yo encantada el otro faro

Voz 2 09:02 de tu vida profesional profesional Paco Torreblanca

Voz 1 09:05 Paco Torreblanca tuve la suerte de que hice un curso bueno y como un catorce años con él yo dije yo de mayor quiero hacer lo que hace este señor me impresionó muchísimo que haya gente que te marca muchísimo y la verdad que bueno que es abrigos me paré gastronómico porque yo escogido la pastelería porque realmente es la más compleja de todas la más delicada la más exigente la más precisa si es un reto para mí eran retome era como al final nosotros podemos arreglar muchas cosas ha con un dulce podemos conquistar muchos paladares

Voz 2 09:45 pero bueno pero que te pasas con el azúcar y te ha ido

Voz 1 09:48 Álvarez deja claro pero yo soy todo lo contrario como a mí me gusta comer muy ligero lo que hago es para que la gente pueda comer más postes equilibrar los si bajarlos muchísimo azúcar no me gusta nada tomarme un postre que con dos cucharadas este saturada no lo puedo con ello entonces a mí me cuesta mucho hacer cosas que a mí no me gustan evidentemente es como que te inspira en cosas que te gustan a ti personalmente pero yo quiero la gente come más entonces cómo hago para que la gente pueda aprobar relajando dándolos y al final está muy actualizada al final con los tiempos que corren ahora de introducir otros alimentos o o sacar a flor a flotación los azúcares que contienen ya los propios alimentos no hay que añadirle muchas veces más

Voz 2 10:36 Montse que es para ti un mercado girando esta noche este programa sobre ellos sobre los mercados cuando ya te digo esa palabra que te viene a la cabeza

Voz 1 10:45 yo de pequeña yo vuelvo la infancia yo como os digo soy hija de de gente de campo Mis abuelos iban al mercado todos los domingos yo me volvía loca por él con ellos a las seis de la mañana vamos al mercado en mi abuela cogía un paño con aceite de oliva ida va brillo a todas los limones él con lo colocamos era lo rábano atados impecables los calçots de zona impecables mi abuela me preparo mi delantal con mis tres bolsillos delante para que yo pudiese también vender ya te vas al mercado a vender vender para mí era buenas no pues si era maravilloso para mí era lo mejor del fin de semana de la semana es la divertidísimo aunque tuviese que madrugar y trabajábamos muchísimo pero era estupendo Montse tu marido es chef

Voz 2 11:30 y también viajáis en busca de mercado

Voz 1 11:33 sí sí vamos ciudad que vamos mercado que visitaba cuando vamos es que sino muchas veces tendría que hoy algún museo más lo reconozco pero para nosotros imprescindible el mercado sino has visto el mercado hemos visto la ciudad no has visto nada cuál es el que más os gusta o el que más ha impresionado bueno en Japón el de pescado de Japón es maravilloso de hecho podría Siri reír y volver a ir no te cansas nunca porque encima hay muchísimo producto que desconoce es siempre aprendes muchísimo eso te iba a preguntar a algún

Voz 2 12:08 hiriente que de pronto te haya extraído que que tú has dicho éste sí que es el secreto de la Corona

Voz 6 12:16 mira no no no como tal ingresado

Voz 1 12:18 te como tal pero sí lo que hace es enriquecer te como persona y hacer que evolución ese esa imaginación para tu introducirlo en tu plato no porque al final muchas veces es tú te acuerdas de aquel mercado de los olores ir allí ya te viene la inspiración

Voz 4 12:33 en un poste que fíjate es un mercado pescado no tiene nada que ver

Voz 6 12:37 pero el ahumado de de la tu del con un búho de la alga

Voz 4 12:43 te fluye entonces estas experiencias hacen que tu imaginación aflore y aunque sea un mercado de lo que sea hubo lo perdí hace este verano pasado estado viendo un sitio donde se elaboraban piedras para encimera iba a mí me paro o final ves de es de origen cómo se saca como se hacía todo esto enriquece todas las experiencias que tú tengas enriquecen porque son didácticas todo es didáctico en esta vida

Voz 5 13:38 sabía que no lo son compañero nuestro

Voz 4 13:41 veamos carros Gastro es Carlos Cano pero es el experto de gastronomía de la Ser que sabiendo que íbamos a tener esta noche en el Faro ha dicho por favor pregunta le por el nuevo Day con sí sí es el postre que tengo ahora en el menú de enarbola Icon ya os digo yo que yo hago cosas un poco extrañas porque a Príncipe hago postres como que la gente se queda aún muy extrañada me gusta hacer mezclas diferentes porque al final porque él Navona ahí con tiene que ser Salado induce Si hago yo estos postres que libras con otra cantidad de proporción de azúcar

Voz 1 14:18 rebajas mucho al final rabo Maicon es

Voz 4 14:20 tiene un punto crujiente que a mí me interesa tener este ruido un Boca que tengan crujiente que tenga una suavidad y es muy neutro entonces a mí me entusiasma y le tengo ahora a alguien postre del menú la gente muchas veces dice

Voz 1 14:37 yo lo pongo el menú

Voz 4 14:38 y digo es que sino no me lo van a pedir

Voz 1 14:41 es lo prueban dice esto está buenísimo como UBS él

Voz 6 14:44 rábano hay con con Kiko

Voz 1 14:47 los con mantequilla hice espera esto no puede ser bueno nunca lo pruebas digo es que hay que probarlas cosas tú crees

Voz 2 14:55 no se define por su forma de comer

Voz 1 14:57 sí sí sí sí sí sí que dice de una persona todo lo hice todo lo dice todo para mí es es muy importante el el porque también es verdad que tenemos momentos para toda la vida tenemos momentos de comidas copiosas momentos independientes momentos más ligeros también influye mucho en tu estado de ánimo vale cuando yo siempre digo cuando voy a un restaurante yo doy tres oportunidades antes de opinar de un restaurante porque o a lo mejor ellos no han tenido el día que tenían que tener o la han tenido por encima de misa expectativas Oyón ha estado acompañada o con el humor adecuado para disfrutar de esa comida entonces sí sí define para mí es eh además se caracteriza mucho tú ves a la gente que está acostumbrada a comer gente que prueba es una educación gastronómica pura y dura que que creo que hay mucha gente que la ha ido aprendiendo pero para mí es vital que creo que hay que enseñarles