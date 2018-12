No usen a los muertos

Voz 1

el crimen de Gabriel Cruz asesinado cuando tenía tan sólo ocho años Nos conmocionó a todos esos días recuerdo sobretodo la entereza de la madre del niño que les pidió serenidad sosiego y respeto su dolor y a los políticos que no usaran a su hijo para su propaganda electoral pero han pasado diez meses y ya se ha olvidado de nuevo con otro asesinato atroz sobre la mesa el de la profesora Laura como algunos políticos han vuelto a la carga lo ha hecho por ejemplo Santiago Abascal presidente de Vox que antes incluso de que hubiera ningún detenido por la muerte de la profesora ya había tuitear exigimos la cadena perpetua para este tipo de asesinos y violadores no son respetables y lo merecen a pesar de lo que diga el buenismo progre en fin populismo en estado puro por varias razones porque la prisión permanente revisable ya existe ya se puede aplicar si se dan los requisitos del Código Penal que es además uno de los más duros de Europa porque la reinserción no es que les gusta buenismo progre le gusta nuestra Constitución que no admite de ninguna manera una cadena perpetua sin posibilidad de revisión como la que pide vos igual algunos deberían recordar las palabras de la madre de Gabriel Cruz dejar de usar a los muertos para agitar las emociones y las vísceras a la caza del voto