isabel: "Tengo 26 años y soy profesora interina. Laura podríamos haber sido cualquiera"

Voz 1

00:00

me llamo Isabel Vallejo y el veinte de este mes cumpliré veintiséis años llevó un mes y medio dando clases de geografía historia muy interina hay Laura podría haber sido yo más nueva la garganta cada vez que lo pienso llegó un día que recibe es una SMS avisando de que ha sido citada para el día siguiente a sentir una mezcla de alegría y nervioso tienes mucha alegría porque tan llamado pero nervios porque no sabes a dónde te mandará no por cuánto tiempo va a ser de un día para otro tu vida cambia y en algunos casos te te tienes que mudar los primeros días duros los primeros meses Maxi según profesores con más experiencia que yo nunca ha dejado de ser duro no sabe bien cómo dar clases cómo tratar a los alumnos au cómo vas a tocar todos ciencia la ilusión inicial puede hasta desvanecerse si no consigues contactar con la gente en ese momento lo último que piensas está algo malo te puede pasar este mes y medio ha sido muy duro para mí pero cuando pienso en la ahora todo eso es en pequeños de ella tenía tanto que aprendería tenía también tanto que enseñar como te digo yo no puedo ni quiero evitar pensar en ello es nuestro deber evitar que esto siga pasando que que se siga matando a mujeres simplemente porque alguien se piensa que tiene derecho sobre ella ni desgraciadamente Daura podríamos haber sido cualquiera de nosotras