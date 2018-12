Lo que pasa no va a pasar

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos lo peor de lo que nos pasa es que no va a pasar va a quedarse después del viernes después del mes que viene después del año que viene a esta crisis que ya es de Estado no se adivina salida esto es lo que confiere a nuestra actual situación este carácter agobiante más espeso que el vivido en los últimos años en los que las amarguras económicas eran más agudas pero no sabía acreditado aún la arquitectura del Estado ni la polarización políticas había extremado tanto muchos piensan que claro que salidas en función de tal o cual resultado electoral pero se equivocan por supuesto que es absolutamente diferente que gobierna la izquierda o la derecha máxime con la complicidad de Vox en este plano se juegan asuntos de importancia ya enorme pero ni unos ni otros tienen ni tendrán suficiente fuerza para abordar por su cuenta esta crisis de Estado por mucho que la derecha con una ingenuidad que llama realismo crea que puede resolver el problema catalán por las bravas sin duda es relevante lo que ocurre estos días en Barcelona cada gesto cada incidencia van a atenuar o van a agravar el conflicto pero seguiremos en la superficie del mismo no iremos al fondo no podremos llegar las vigas del edificio del Estado padecen aluminosis política y eso requiere actuaciones estructurales que por el momento no se vislumbran por eso digo que lo peor de lo que pasa es que no va a pasar va a quedarse y agravar