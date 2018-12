Voz 1389

00:07

tanto no ir con el calor del momento pero tú te imaginas que yo vendiese yo qué sé spray pimienta dos horas después de que aparezca una chica muerta saliese a decir que esto no pasaría si la gente comprase un producto algo parecido es lo que hace un partido político cuando antes incluso de saber si es un asesinato o no vende su programa electoral yo creo que nos hemos acostumbrado tanto que no lo estamos dando importancia pero son mítines en velatorios es aprovecharse de un dolor reciente de un dolor íntimo para vender tu mercancía ya hay una idea de hacer política que consiste por ejemplo en preguntarle a los padres de una niña de dos años que han sido asesinadas si quiere ejecutara el asesino preguntárselo un año después o directamente no preguntárselo yo creo que la política no se hace interpelado a los afectados no digo que no haya que hacer a lo mejor algo ni que no haya que tomar más medidas pero dijo que no se le pregunta a las víctimas por ejemplo de las estafas de las preferentes que castigó quieren para los banqueros tampoco se le pregunta a las víctimas de un accidente de autobús qué hacemos con el conductor que ha sobrevivido porque la política