Iglesias: "Lo de Cataluña no se va a resolver a palos"

Voz 1727 00:00 en esta mañana de miércoles esperando esa sesión de control al Gobierno que escucharemos a partir de las nueve tertulia con Mariola Urrea profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja profesora de Europa también buenos días qué tal Pepa buenos días en ser Málaga Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días qué tal buenos días que junto a mí en Radio Madrid Luis Alegre profesor de Filosofía en la Complutense buenos días buenos días Pepa un oyente de la SER esta mañana a propósito en el caso de Laura lo mismo situaba la la discusión el debate aquí

Voz 1 00:37 yo sólo espero que para el dos mil diecinueve todos los chicos puedan volver a casa sin haber acosado agredido en y violado a ninguna mujer creo que los interpelados tenemos que ser nosotros sí que somos otros los responsables de esta situación

Voz 1727 00:49 la nueva masculinidad hemos hablado poco e Luis Alegre de de la nueva masculinidad que representa es muchos hombres que comparten la vida con tantas mujeres que estáis ahí y que y que tenéis que asumir también en este momento parte del debate no

Voz 2 01:05 bueno yo creo que es que es evidente que hay que que hay que centrar el foco mucho más de lo que se está haciendo en la en la construcción de de la masculinidad porque bueno claro es evidente que que no todos los hombres violan y matan sólo sólo faltaba pero sí que es verdad que todos los que violan y matan son hombres lo cual genera vamos a la la evidencia de que de que hay un problema la completamente obvio con con la construcción de la masculinidad y los y los roles de género o no esto es una cosa que está relativamente estudiada como sea realizado toda esta construcción a partir los siglos XVI y XVII con la quema de brujas Diego esta construcción específicamente moderna de de la masculinidad es algo muy arraigado que pasa concebir a las mujeres como como cuerpos disponibles y esto es un poco lo que está a lo que está la base el problema y lo que lo que hay que afrontar con toda la intensidad que requiere porque realmente es un problema difícil lo que tiene arraigado claro

Voz 1727 01:55 yo sí estoy de acuerdo

Voz 2 01:57 es evidente que hay motivos para hablar de la existencia de violencia de género que existe una violencia contra las mujeres en el mundo esa violencia de género y que los datos son verdaderamente terribles no ya los nacionales no sino al hecho de que de que no buenos un tercio de las mujeres en el mundo sufra violencia y a partir de ahí entremos en datos de violaciones de sumisión conyugal de explotación sexual ablación es matrimonios infantiles y al final naturalmente también el acoso yo creo que es evidente que hay un problema de machismo estos día da especialmente vergüenza no vergüenza cita sino vergüenza ver a los hombres que reaccionan con con alguna clase de estúpido orgullo herido de insulto cuando cuando se entrar en este debate cuestión distinta es que yo creo que el debate como en todo Calderón emocional debe llevarse a los terrenos de la racionalidad no está leyendo también algunas cosas tremendas como tú eres tú también eres el asesino de Laura no no hombre no yo no soy el asesino yo asumo que los hombres tenemos que que contribuir decididamente que somos una parte fundamental

Voz 3 02:51 en este en este de

Voz 2 02:53 Date en el que hay que alterar la cultura machista hay que cambiar el curso de esa cultura machista hay que progresar pasará necesariamente por domésticas del machismo cultural a base de educación de educación

Voz 1505 03:05 Mariola está referencia que señala abate hoy yo creo que es la que debe enmarcar un poco lo debate político para cuando se le interpela a los políticos acerca de las soluciones no y no pasa desde luego por seguramente esclusa y menos aún exclusivamente por modificar el Código Penal por incrementar las penas privativas de libertad por supuesto rechazo absolutamente la prisión preventiva la prisión revisable como una fórmula capaz de solucionar los problemas a los que estamos haciendo mención pasa más bien por una cuestión vinculada con la educación una cuestión vinculada con una nueva manera de que las mujeres puedan circular por el mundo sin sentirse permanente amenaza mente amenazada sin incorporar dosis de seguridad extra a comportamientos que dos hombres gestionan con naturalidad pasmosa creo que este es el foco en el que debería conducirse las potenciales soluciones y articular lo el debate político

Voz 1727 04:17 poner el foco sobre sobre quiénes acosan sobre quién agreden au o violan Pablo Iglesias buenos días bueno secretario general de Podemos decimos que esta mañana tomando la reflexión de un oyente que hay que volver el el objetivo de la cámara señalara a señalar e interpelar a los hombres por qué pasa esto porque pasa al acoso porque pasa la clasificación de las mujeres

Voz 4 04:44 fíjate Pepa durante muchos años Siervas pensábamos que por ser de izquierdas ya no machistas y eso es una estupidez el machismo es algo que vive dentro de todos nosotros y que forma parte de la cultura patriarcal que lo abarca todo y la gran revolución de las mujeres es que está siendo capaz de dar la vuelta eso de hacer que muchos nos tengamos que repensar y cambiar para bien y también lógicamente porque eso ocurre en todas las revoluciones históricas género movimiento reaccionario que es lo que estamos viendo bueno pues en estos planteamientos reaccionarios en dice ni machismo ni feminismo lo sentimos heridos ese planteamiento tan agresivo tan violento en realidad es una prueba del éxito de la revolución de las mujeres que es algo además que va más allá de los movimientos sociales es algo absolutamente transversal y es algo además incluso de alianza generacional yo creo que lo más hermoso lo más emocionantes de ver la movilización del ocho de marzo la enorme movilización de hermana yo sí que creo después de la vergonzosa sentencia de la manada que reveló que el machismo también está en el poder judicial fue ver a mujeres jovencísima con sus madres y con sus abuelas señalando un camino que no este cambio para las mujeres es de cambio para nuestro país y para nuestra sociedad

Voz 1727 06:00 es decir hermosísimo tiene que hacer a todos

Voz 4 06:03 pues replantearnos muchas cosas no

Voz 1727 06:05 hombre es particularmente no porque otras no tenemos este problema nosotras no acostamos no colamos a los hombres no

Voz 4 06:13 absolutamente es algo que nos tiene que hacer a los hombres de construirlos en muchos aspectos porque como decía al principio ahí fíjate hay una hay una película que yo recomiendo a todo el mundo ahora para entender lo que es el machismo desde la izquierda asignatura pendiente de Garci es una película que en su momento digamos tenía una lectura simpática desde la izquierda cuando se ve ahora es escandaloso como el machismo es algo que estaba absolutamente asentado y presente en nuestra cultura en el periodismo también como tú sabes mejor

Voz 1727 06:43 de Marín y que y que afecta además a derecha izquierda el machismo escaso mes es transversal intergeneracional desgraciadamente pero por fortuna venimos diciendo hay otros hombres los que conviven con todas nosotras y ellos deben liderar su propio debate los hombres que son capaces de domesticar el machismo habíamos llamado Pablo Iglesias para hablar de la agenda política de la semana porque estamos en puertas practicamente del Consejo de Ministros de este viernes sin confirmación por parte de Quim Torra de aceptar reunirse con el presidente del Gobierno de España usted le encuentra alguna explicación

Voz 4 07:20 yo creo que la gente ya está aburrida convertir la política en un reality show yo creo que el viernes lo normal lo razonable lo que tiene que compite en cualquier país independientemente de los conflictos que haya es que si se reúne el Gobierno central en Barcelona el Gobierno central pueda tener una reunión de trabajo en este caso al gobierno de la Generalitat claro que no van a estar de acuerdo en muchas cosas pero es que la ciudadanía en España y en Cataluña necesita que la Administración funcionan a pesar de que haya otros temas políticos graves encima de la mesa decía antes inequidad hablando con razón de Cataluña no se va a resolver a palos como dice la derecha claro que no pero aquí creo que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y ganarse el sueldo es una obligación de Pedro Sánchez de Quim Torra de sus respectivos ministros y consejeros de Gobierno si trabajar aunque no estén de acuerdo y creo que este juego de de pide menudo tuvo un o te lo pido yo no te confirmo creo que esto tomar pero a los ciudadanos de momento quien no responde

Voz 1727 08:15 Torra sí sí sí sí pero que no responde

Voz 4 08:19 sí claro tengo claro nosotros hemos trabajado discretamente nos hemos esforzado mucho para que esos dos gobiernos un gobierno autonómico y el Gobierno central sean capaces de dialogar y es evidente el el señor Torrellano ha estado muy acertado últimamente en sus declaraciones pero no es menos cierto que también algunos ministros del actual Gobierno también a veces hablan antes de respirar pensar diez segundos

Voz 1727 08:46 la encuesta de Metroscopia que hoy publica el grupo ONO no está mal para ustedes como las que se han venido publicando últimamente que el estaban un descalabro está dice que caerían ocho diputados pero esa encuesta de Hong penita Partito con mayorías muy difíciles de lograr para gobernar esta país ninguna combinación con dos grandes partidos la da el PSOE gobernando sube muy poquito ustedes bajan poco pero bajan que está haciendo mal la izquierda señor Iglesias

Voz 4 09:16 pero todo lo que sea no ganar para nosotros está digamos lejos de nuestras expectativas y nosotros vamos a salir a ganar a partir de ahí bueno mucha prudencia con las encuestas con todo está señala algo que es una realidad en nuestro país es que se acabó el bipartidismo sacaba un sistema de dos partidos la encuesta dice que los cuatro principales partidos estamos en una horquilla de cuatro puntos que es lo que las encuestas establece prácticamente como margen de error que suele estar en tres puntos eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar en este país y que además cualquiera que quiera gobernar tiene que llegar acuerdos nosotros estamos muy orgullosos de haber tenido un papel más importante de lo que nos tendría que haber correspondido para armar la mayoría de la moción de censura nosotros estamos muy contentos de haber sido capaces de negociar un acuerdo de presupuestos y arrancar medidas al Gobierno que hasta un periódico de la derecha reconocía si esto se lleva a cabo serían los presupuestos generales más sociales más progresistas de la historia de España vamos a seguir trabajando en esa dos direcciones uno ganar las elecciones dos tratar de tejer los acuerdos necesarios para mejorar la vida de la gente porque mientras nosotros hablamos aquí hay gente que no llega a fin de mes hay dependientes a los que no les llega la ayuda hay estudiantes que no pueden pagar la tasa de matrícula hay pensionistas a los que no se les garantiza les asegura que se va a cumplir la Constitución en lo que se refiere a la actualización de suspensiones nosotros vamos a trabajar para conseguir que esos avances que está esperando la gente en España se puedan concretar en un programa de gobierno caminen una ilusión de horizonte de país en el que esos valores de la revolución de las mujeres sean también valores

Voz 1727 10:55 no terminamos teme que haya problemas serios de seguridad de orden público este viernes en Barcelona esta mañana venimos contando que harán las juventudes de la CUP han colgado muñecos de Un puente esto no tienen más valor que el simbólico pero pone los pelos de punta han pintado se desde el PSC se han boicoteado un acto de ciudadanos muñecos colgado de los puentes

Voz 4 11:18 yo creo que la tensión no ayuda nuestra sede apareció pintada también el otro día se informó menos en los medios de comunicación por la Falange y por grupos de extrema derecha yo creo que pintar las sedes de los partidos sea de la formación que sea no ayuda a un clima de diálogo que yo creo que hay que construir para afrontar una situación de excepcionalidad a partir de aquí bueno pues en democracia hay que normalizar el ejercicio del derecho de reunión y del derecho de manifestación que hay manifestaciones el XXI pues muy bien estoy convencido que transcurrirán pacíficamente que los Mossos d'Esquadra o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado competente garantizarán el ejercicio pacífico de estos derechos a partir de ahí que los gobiernos se pongan a trabajar el Gobierno central que el Gobierno de la Generalitat y que después haya por fin una mesa de partidos políticos de formaciones políticas en las que desde la diferencia trabajemos para gestionar un conflicto que no se va a resolver ni a palos a golpe de de tuits incendiarios