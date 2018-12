Manu Carreño: "Mourinho empieza a ser ya un cante"

Voz 1375

00:00

la gran noticia ha estado en Manchester hoy han despedido a Mourinho por malos resultados y por algo parecido a lo que ya le pasó en el Chelsea por algo parecido a lo que le pasó en el Real Madrid enfrentado con todos dentro y fuera ya empieza a no ser noticia que despidan a Mourinho al margen de allá de las simpatías o antipatías que despierten y que levanten en cada uno de vosotros de nosotros que seguramente pues igual a veces no no somos todos objetivos que vosotros pensáis que deberíamos ser PDL caen mal morir al margen de eso qué más da una cosa es ese tipo de valoraciones que probablemente hablamos y creo que con razón de lo que supone tener a Mourinho en en en un club como el Real Madrid de lo que supuso su presencia en el fútbol español como dinamitó las relaciones entre los jugadores españoles del Madrid del Barça en la selección como llegó a convertir los Madrid Barça en auténticas guerras con el gesto de Tito Vilanova con el dedo en el ojo bueno con auténticas barras pasadas como ha venido demostrando pero ya al margen de todo eso que no es poco eh que es mucho que es motivo suficiente para no ficharlo pero ya al margen de todo eso es que será va pegando ya en un club otras otro es que el Madrid eh algunos dicen que es que consiguió como gran mérito que el equipo compitiera bueno pues ese es el mérito que tuvo Mourinho el equipo compitiera pero no pasó de ganar una Liga y una Copa en tres años hiló ha llegaba el Chelsea Gisela pegado ya está dos años y medio ya llegaba United hice la pega ha ganado creo que una Europa League y una comunidad Seal y una Copa menor y además de eso enfrentado con la plantilla enfrentado con los dueños que no me dan jugador ya empieza a ser un cante sinceramente es mi opinión ya en vida ya no es no es que Mourinho o cae mal es un borde no quisiera desborde y ganas la Champions y ganas la Premier y tal pues hay estas pero si te van echando de todos los lados y encima te vas con el rabo entre las piernas y sin ganar títulos pues amigo algo está pasando yo creo que que está quedando anticuado en los métodos en la forma de trabajar en la forma de exprimir lo que debería exprime de los jugadores que ya es más el personaje que otra cosa así que hoy los dueños del United han dicho mira Mourinho lo que tú digas pero que te vas a la calle