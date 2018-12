Andrea Levy: "Preferiría que se reuniese la comisión bilateral y no una minicumbre para contentar a Torra"

Voz 1727 00:00 les saludamos Andrea Levy que es la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular señora Lady muy buenos días

Voz 1 00:06 sí señora bueno empezamos por esa encuesta de metro

Voz 1727 00:09 copia que publica hoy el grupo ONO por que le preguntaba hace unos segundos a Pablo Iglesias esta encuesta deja un Penta Partito en España unas hipotéticas elecciones generales que se celebrarán ahora pero dejan una situación delicada su partido de tercera en tercera posición devorado por el centro y por la derecha por Ciudadanos por el por Vox hay dirigentes de su partido que en privado a los periodistas nos han dicho que ser un escenario que les preocupaba preocupa

Voz 0160 00:37 yo creo que más que preocupar siempre nos debe ocupar no desde luego ser capaces de reaccionar sí a partir de ahí pues es hacer una oferta política al conjunto de los españoles que sea lo suficientemente atractiva para volver a recuperar aquellos votantes que en estos momentos puede estar dudosos o pueden tener otras alternativas políticas en nuestro entorno a las que prefieran votar de todas maneras si la experiencia nos dice que las encuestas de estimación de voto que se daban para Andalucía han acabado no ajustándose a la realidad de las urnas permítame también que le diga que esta encuesta que es es un digamos un estado de ánimo un estado de opinión pero que no tiene digamos una previsión de tiempo a la hora de que estén planteadas unas elecciones de forma inminente generales pues bueno no sé hacer una estimación pero que nos da mucho margen de maniobra para seguir avanzando y trabajo

Voz 1727 01:37 pues efectivamente porque además vivimos tiempos muy líquidos no vivimos tiempos Heiligendamm

Voz 1 01:42 gente muy cambiante si en mañana

Voz 1727 01:44 ustedes votarán encontrado en la reforma de la Ley de Estabilidad no se van a mantener ahí

Voz 1 01:49 bueno nosotros lo que consideramos es que esos presupuestos que nos lo está planteando el señor Pedro Sánchez no son buenos para España no porque ya lo dijo al Partido Popular sino porque lo han dicho diferentes e instituciones de la Unión Europea con hemos pues que haría mejor de recuperar incluso los presupuestos o aquellos acuerdos adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy que son mejores que los papeles que ha firmado con el señor Iglesias

Voz 1727 02:15 lo que mañana se vota ese subir el techo de gasto hasta seis mil millones extra que autorizó Bruselas ustedes votarán contra esto

Voz 0160 02:24 qué les insisto que no nos parece que en estos momentos en los que ya se empieza a detectar una contracción en nuestra economía lo mejor que puede hacer el Gobierno es gastar y además hacerlo tal como lo han planteado en los presupuestos no de una forma efectiva la razón no es la dado no porque hoy ha dicho nuestro presidente Pablo Casado sino porque las instituciones europeas también han dicho que son unos malos presupuestos

Voz 1727 02:50 no sé qué gastos recortaría ustedes del previsto por el Gobierno

Voz 1 02:54 bueno pues nosotros entre otras cosas en los parece que se le da pues prioridad a determinadas eh subidas de inversiones y sobre todo que no tienen reflejo

Voz 2 03:05 él las pasa en en las recaudaciones que quieren hacer que no hemos que no nos gustan

Voz 1727 03:13 a propósito del Consejo de Ministros de este viernes en Cataluña no sé si ustedes están apreciando el el la modulación por lo menos en el discurso por parte de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que han pasado de pedirle a apretar apretar a los CDR el propio Quim Torra a pedir moderación calma manifestaciones pacíficas aprecian esa modulación en el discurso

Voz 0160 03:37 la verdad es que no mucho sí déjeme hacer una reflexión sobre esa cuestión era cuando en el año dos mil doce cuando unas manifestaciones que se convocaron se alrededor del Parlament de Cataluña intentaron impedir que miembros del Gobierno de la mitad de un conjunto de diputados accedieran al pleno aprobar unos presupuestos fue el mismo ver de la Generalitat que actuó como acusación contra esos manifestantes pregunto si ahora también una sesión institucional como es un Consejo de Ministros pues también tiene problemas para celebrarse porque tiene que hacerlo de forma búnker izada porque hay determinados colectivos que están llamando a hacer un boicot de hacer altercados que corta en la ciudad de Barcelona ese día el Gobierno de la sanidad también se va a personar en estos momentos como acusación porque desde luego me parece sorprendente que tengamos que vivir más situación de anomalías institucional por el hecho de que haya un Consejo de Ministros que vaya a celebrarse a Barcelona y quién ha calentado esas posiciones aunque ahora pueda llamar a la calma disimuladamente pero que las ha calentado

Voz 1 04:47 no es el mismo Gobierno de la Generalitat que dice que no quiere tener relaciones con el Gobierno de España y casi les está imponiendo al señor Sánchez que eso no son Consejo de Ministros que a que eso sea

Voz 0160 04:58 una cumbre entre dos estados diferir

Voz 1 05:01 les desde luego se va de ese Consejo de Ministros con esa cumbre lanzará un mensaje muy negativo al conjunto de la sociedad española de permisividad con el independentismo que le ha dejado hacer eso

Voz 1727 05:13 si finalmente esta moderación en el discurso que los los observadores los analistas vemos a lo largo de esta semana aunque esté me decía que él aprecia poco si se instala en la Generalitat por creencia o por necesidad esta moderación que permita bajar un poco la tensión política usted alegraría claro es catalana

Voz 0160 05:36 bueno yo me alegraría desde luego porque tener un presidente de la Generalitat que alienta o a ser recordatorios apelaciones violentas o que utiliza tonos en el Parlament en el que distingue ella no demócratas no demócratas que estoy ya estamos acostumbrados sino que era su distinción es entre buenas y malas personas es que hasta se cree con el derecho divino de decirle a la gente si es buena o mala persona eso yo creo que traspasa cualquier política y sobre todo la capacidad de gestión de cualquier dirigente político yo me alegraría pero también me alegro de que el presidente del Gobierno no se da para la seguir contando a sus socios de moción de censura en terreno político a los independentistas porque eso está demostrado que darles esa pista lo que les alienta los que capacita a seguir con sus fines yo desde luego preferiría que se reuniese la comisión bilateral que tanto anuncio el Gobierno de Sánchez que debía reunirse sólo se ha reunido una sola vez en el mes de agosto bueno que provocan esa mini cumbre para contentar al señor Torra tiene una imagen de que efectivamente aquí hay dos gobiernos de dos países diferentes

Voz 1727 06:49 ayer nos dijo la vicepresidenta aquí que en ningún caso sería una minicumbre usted cree la palabra de la vicepresidenta

Voz 1 06:56 no creo que a veces podremos cambiar las palabras es podremos llamar de otra manera pero si nos atendemos por las informaciones que están apareciendo vemos que va encaminado en esa en esa dirección en que se regulan distintos dirigentes del Gobierno distintos se distintos distintos ministros a nosotros el formato de cumbre que se está planteando que estamos conociendo desde luego no nos parece adecuado pero vayamos al inicio a mi me parece que toda esta normalidad en la que está rodeando si el veintiuno de diciembre este Consejo de Ministros debería hacernos plantear sí estamos asistiendo ante una Generalitat que actúa con lealtad institucional ICO en coordinación con el Gobierno a España y eso no es así por mucho que Sánchez era que el Partido Socialista consolidaría el apaciguamiento con los independentistas o que sirviese de algo los votos independentistas para que Sánchez llegarse a la Moncloa no ha cambiado nada la situación