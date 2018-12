"Si no nos sabemos la Eneida, no se puede esperar mucho de nosotros"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 siguen escuchando hoy por hoy se siguen escuchando hoy por hoy son somos unos afortunados en los próximos minutos y los vamos a pleno la próxima hora sino vamos a dedicar a un hombre que dedicado a su vez vida a hacer mejor la nuestra suyas son algunas de las escenas algunas de las mejores frases de la historia del cine de este país se llama José Luis José Luis Cuerda no viene sola llega en compañía de otros para presentarnos la mejor película de la historia puede que exagera la película se llama tiempo de

Voz 2 00:42 pues año el nueve mil doscientos setenta y siete que el mundo entero ha sido azotado por catástrofes

Voz 3 00:48 llenar rap les pero la ciencia y el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía

Voz 4 00:58 aquí en torno a este difícil el único que se mantienen pero desgraciadamente la entrada está restringida a unos pocos afortunados

Voz 1995 01:12 Nos hemos propuesto esta semana dedicar esta parte del programa esta parte hablar de gente a la que le han pasado cosas buenas en el año dos mil dieciocho así que José Luis Cuerda todos contingentes pero usted necesario muy buenos días

Voz 6 01:28 bueno nosotros espera usted casi casi gusto

Voz 1995 01:31 no no me claro no todo el mundo piensas es una pena comparto pero no casinos Balaña y no tenemos buenas noticias de su parte al día veintiocho diciembre espera usted sí sí creo que todavía que no es el día veintiocho de diciembre tenemos una buena noticia cómo calificaría usted este años tuviera que poner un adjetivo

Voz 6 01:55 este año que termina termina

Voz 7 01:58 pues un año que termina que viaje lleve

Voz 1995 02:03 que se vaya también está a mi lado Arturo Bastón Arturo Valls muy buenos días qué tal buenos días y tú también eres contingente no se piensa necesitando pero viene enseñando pero bien coincide usted conmigo que decir escondido que el día veintiocho diciembre se va a producir un acontecimiento de primer orden en este país cuando

Voz 0258 02:27 la gente sepa que es una inocentada

Voz 1995 02:30 hay que moldea imaginas

Voz 0258 02:32 cine era una broma no podía ser de otra manera era el día antes indecentes estrenando una peli José Luis

Voz 1995 02:40 José Luis Cuerda por fin estrena gente que lleva tres décadas esperando está a punto de cumplirse están a punto de cumplirse treinta años desde el estreno de una de las películas de culto más recordadas de nuestra cinematografía Amanece que no es poco hay que decir que no es un una segunda parte que no tiene nada que ver lo pasa que estás humano y estando su mano señor acuerda una película bebe de la misma fuentes que qué bonita analogías

Voz 7 03:03 está dando la justificación quedó yo para que diga no una secuela no secuela no que ha escrito el guión que ya ya dirigió la película la misma persona tanto un poco con esta no voy a cambiar de criterio sobre los asuntos vitales que que tenemos entre manos los artistas

Voz 1995 03:25 y una pregunta si cien fuera usted ese rimas escribiendo

Voz 6 03:31 rodando no o viéndolo

Voz 1995 03:34 cuál es el que más Herría pues si tiene que reír

Voz 7 03:38 hacer memoria ahora a estas horas no

Voz 6 03:40 con qué es con lo que más me río

Voz 7 03:43 pues no lo sé la verdad no sé no sé que son las cosas que me producen una gracia hombre se se me va de las manos se me escapan porque yo mismo me me pongo la trampa ese se me escapan determinados determinadas Historia determinadas cosas

Voz 6 04:01 pero bueno también

Voz 7 04:03 soy generoso pueriles abro camino para que se vayan todos lo lejos que quieran

Voz 6 04:08 para que lo que dicen

Voz 7 04:12 y por qué por qué dice usted eso por qué escribe eso porque me da la gana ya sabes que no te queda otra

Voz 1995 04:18 que yo por ejemplo me imagino yo le imagino que uno comparte conmigo le yo lema casa descojono de risas sea yo creo que hay un momento en que yo lo imagino Vd su casa escribiendo es que voz era jugando verás cuando lo diga

Voz 0258 04:33 desnudo

Voz 7 04:35 de cintura para arriba

Voz 0258 04:39 ya lo sé pero sí que damos fe de que en el set de rodaje y luego viendo la película que le hemos visto unas cuantas veces

Voz 10 04:46 sigue sigue riéndose

Voz 0258 04:49 no lo sé pero yo no

Voz 7 04:52 a esta película la sometió a pruebas bastante bastante duras osea yo hago hago pases de la película gente que ve el respeto del mundo gente muy entendida muy habilidad muy leída muy escribí no sea hay ir aquí y es el material con el que trabaja en el qué

Voz 6 05:13 el Ibex eso porque me da la gana porque me sale

Voz 7 05:15 por qué por qué no porque no lo pensáis que por ejemplo la idea lo estaba comentando hace un momento la idea de del rezo del Quijote no es una síntesis de tantas tantas tantas cosas que vale la pena manejarla

Voz 8 05:36 me mira como diciendo no lo voy a decir que no porque parece que está fuera donde digo yo esa película acontecimiento de primer orden la mejor película de la historia visto ya comenzar

Voz 1995 05:47 como para decir que no ella Arturo como se produce en qué universo coincidí Arturo Valls José Luis Cuerda para dar vida a tiempo después como ocurre ocurre

Voz 0258 05:57 hombre gracias a una serie de cómicos que se que se reúnen con el propio José Luis donde están Berto Berto Romero Ana bueno este Berto Romero no Galán y ahí Se se reúnen para hablar de un guión que existe que tienes kilos José Luis que que está hecho con mimbres de amonestaciones poco y que eso hay que eso hay que intentar levantarla se que se tiene que producir entonces se acuerdan de se acuerdan de que bueno de esa esa surge mi nombre por ahí y él de Félix Tusell porque acabamos de hacer los del túnel nos proponen oye porque no intentamos buscar financiación para para poder fiel esto y así fue nunca o unos una ronda de chupitos de venta tan buenos frutos no porque imagino que en esas comidas

Voz 8 06:41 hasta luego

Voz 0258 06:45 ya sí ya así surgió un poco unos cuantos amigos que que nos unimos para hacer este este homenaje a Luis Cuerda que porque hay hay algo de eso también una generación homenajea al maestro ya los actores que que formaban parte de aquella película mítica poco

Voz 1995 07:04 es que ese debemos estar ahora en cuanto al al Ibex

Voz 0258 07:06 a la libertad que tienen José Luis de hacer una película

Voz 11 07:09 tan tan valiente y que Ita

Voz 0258 07:12 bueno tan libre no

Voz 1995 07:15 no sería propio nosotros José Luis acabaré la era cosa Course

Voz 6 07:20 pero es bonito aquí Quique

Voz 1995 07:23 Curra lo que ha ocurrido en que la gente se reúna en torno a usted que quieran los cómicos este país levantarse película es bonito

Voz 7 07:30 sí a mí me parece precioso

Voz 9 07:35 ah

Voz 7 07:36 primero porque no voy a llevar la contraria ya hemos decía hacía años que no venía por aquí antes venía todos los días durante una temporada larga

Voz 1995 07:46 vamos ya no no sé en qué momento perdimos el criterio entonces vamos a hacer una pequeña pausa vamos a incorporar a esta entrevista al elenco que es una palabra preciosa que hicimos poco

Voz 8 07:56 vamos a incorporar a la entrevista al elenco

Voz 12 08:14 buenos días amigos si buenos días hay que decirlo así Gallardo la ni son buenos volvió Amanece que no es poco

Voz 1995 08:24 las películas utilizar textos promocionales con frases como la película más esperada del año en este caso podríamos resumirlo en la película más esperada de las últimas tres décadas esta nueva película de José Luis Cuerda que se estrena el próximo día veintiocho viernes veintiocho el Día de Todos los Santos y recoge el testigo de ese hito que fue Amanece que no es poco y que es muy buena es la mejor película de la historia del cine español uno no se puede exageras otros una película necesita

Voz 6 08:55 Adriana

Voz 1995 08:56 José Luis Cuerda global c6 aquí afortunadamente e incorporamos a Belén

Voz 8 09:01 Berto Romero buenos días buenos días Joaquín Reyes buenos días buenos días Raúl Cimas buenos días

Voz 1995 09:07 hola qué tal estoy mintiendo cuando digo que es la mejor película de la historia abeto

Voz 8 09:13 miedo

Voz 0057 09:15 me entreno

Voz 8 09:17 no sabes

Voz 0057 09:21 el que la película es la mejor la mejor decir ya está es decir que al final este tipo de preguntas tan importantes sea a uno mismo

Voz 0967 09:30 claro no puede que además a la polémica nos quedamos

Voz 0057 09:34 cuando algo es tan importante no pues no pueden tener bien no está bien aparte

Voz 1995 09:38 eh

Voz 0057 09:38 en cualquier algo que ni la mejor película de la lista

Voz 6 09:41 María hecha por un albaceteño sin duda alguna no hay ahí ya sea eso no es su objetivo es ese objetivo

Voz 1995 09:49 bueno vamos a Cotán del mundo

Voz 6 09:52 qué tal si la Koke José Luis es el mejor director de la historia nacido en Albacete como les análisis de los resultados electorales no que ya van buscando la mejor feria

Voz 0967 10:04 yo creo yo creo que va a ya

Voz 6 10:06 si hago esto vamos vamos ya luego hablar de cosas más más subjetiva pero entonces si próximo Gemio además para más atractivo también se habló también decisivamente absolutamente como carne no como persona como persona y como persona y más atraques más atractivo una una belleza épica

Voz 1995 10:29 en tu casa Roya traineras una carrera cinematográfica

Voz 11 10:32 la modelo griegos

Voz 8 10:36 cero ya que deseó

Voz 0057 10:38 que no llego una carrera cinematográfica de la que estoy muy orgulloso claro que sí pero no todos

Voz 1995 10:44 dos eh y todas estaba orgullosos

Voz 0057 10:46 nadie daba un duro porque llevara a estas alturas esta carrera cinematográfica quizás siga sin darlo pero nos a tres sorprendiendo muchísimo a el último una presencia en pantalla que ojo que ojo

Voz 6 10:58 mojito Incasol ya encasillado eso sí no no no sé por qué interesante así siempre fuerza VIP policías lo que pasa es Raúl que también me pase a mí es que

Voz 0967 11:13 no ponen uniforme a la mínima porque como los quedan también lo dicen porque en los del túnel tú eras el policía nacional guapísimo

Voz 0057 11:21 pues a mí que también me traducen

Voz 0967 11:24 es capaz municipales Raúl Joaquina tinto te queda porque me tienen freno lo formen municipales del tiempo de pueden me queda un poco de tetica espero porque me lo ciñen aquí sí sí

Voz 0057 11:42 hace ahora a Raúl le queda bien pero tú parece que lo típico la ropa te te hace

Voz 1995 11:49 más déjame precisar Quito Yerba dejando precisa algo es policía municipal mundial claro porque como ya no queda nadie más que a no

Voz 6 11:57 gente que vive pero yo creo que estamos yo no sé si si si

Voz 1995 11:59 no me acuerdo si acuerdo estamos contando poco de la película mucho de los actores mucho pero estamos contando poco

Voz 6 12:06 pero ya sabes cómo son los actores los actores de entrada son los animales más frágiles de la creación porque todo lo que hace está supervisado por Ali que le dice pues sí pues no pues bajo poquito muy poquito

Voz 8 12:20 de que nosotros seríamos bastante aquí aquí y esa manía que tiene los directores de de decir está bien la toma pero vamos a repetirla es verdad

Voz 7 12:38 si la doy por buena es porque pienso que no me voy a pegar un tiro en un pie

Voz 1995 12:44 Iker deberíamos deberíamos quizá la frase que se llama el cadáver exquisito deberíamos contar algo de de la película pero vamos a hacerlo de manera grupal vamos a poner una música música de cadáver exquisito y este año en que cada uno de cada lo hice bien cada uno de vosotros añadiera una frase al alargó vamos a hacer la sinopsis mira es que es difícil de explicar entonces yo creo que que

Voz 0967 13:09 agrupados eso se llama hay cada vez que una frase luego teme la otro la siguió todo lo hacías Joaquín conocía el juego pero los surrealistas eh

Voz 8 13:22 ya está aquí lo representa

Voz 0967 13:25 a la cultura española nos levantamos y jugamos

Voz 0057 13:28 claro

Voz 0967 13:28 pues venga empieza empieza a Artur Mas en primera

Voz 1995 13:32 ese es tiempo después es una película que

Voz 6 13:36 que ha dirigido un genio como José Luis Cuerda en

Voz 8 13:42 terminado Arturo que puede no ser conclusiva porque además déjalo

Voz 1995 13:50 Mann

Voz 8 13:50 eh nos situamos en el año nueve mil ciento setenta y siete como hemos empezado

Voz 0967 13:56 pues es una película que ha dirigido un gélido absoluto como recuerda que habla del fin del mundo entonces situó pero cuál es la frase que pueda hacer cada uno

Voz 8 14:12 que nos permita el cadáveres exquisitos llamada beca hola era tiempo después es una película que en año nueve mil ciento

Voz 13 14:26 Claudio sólo unos

Voz 0057 14:30 cuántos elegidos sobreviva en un edificio una sol como una pareja de unos cuantos elegidos sobreviven en un edificio

Voz 8 14:40 era difícil hacerlo peor que Arturo que viene que no sé si voy a verla una pareja en un edificio representativo

Voz 6 14:53 rodeado de personas que quieren compartir con ellos lo que tienen ves gracias

Voz 0967 15:03 pronto sucederá lo inesperada lugares como pero pero pero abre una expectativa o para que el espectador vaya lo vais a explicar dónde están agradece lo que sucederá a continuación les sorprendiera está bastante bien ya es bueno

Voz 14 15:20 de explicarle a alguien

Voz 1995 15:24 la apunta alguien no no no no vayan ustedes decir es que a pesar de esto vaya pero vez la la película José Luis como ha sido el rodaje después de treinta años evidentemente hay otras películas en en el camino maravillosas películas pero como cómo como ha sido el rodaje de tiempo después como recuerda al de Amanece que no es poco se parecen en algo

Voz 6 15:46 hombre de los materiales básicos y son en buena buena parte lo mismo es decir que que no me explico pero pero que tenemos que pensar porque si no para qué para qué Nos inventamos que vamos a hacer un discurso a base de frases de cada uno si luego

Voz 7 16:08 el único que puedo decir por ejemplo ha tenido toro altos que hay que empezar por donde hay que empezar

Voz 1995 16:18 tanto si no no sabe

Voz 6 16:22 no se puede esperar de nosotros muchos no y luego también con esta gente a mí me inquieta no saber la medida completa entera no normal es una hermosura hay gente que está regular porque no se entera claro el debate está en la calle bien nombres

Voz 1995 16:38 la de déjame decir que se estrena el día veintiocho de diciembre por si no quedaba claro tiempo es una película de acuerdo

Voz 6 16:44 o sea aquí hay una parte del elenco bastante buena pero él en cazo que no han podido venir eso es vocativas Cardinale que es es más fácil

Voz 1995 16:54 a quién no está de los buenos que no está en peligro no pero

Voz 6 16:57 que está Blanca Suárez estás hecho Roberto Álamo

Voz 15 17:00 cómo están manolos luego

Voz 6 17:03 esta Secun de la Rosa

Voz 0967 17:05 Antonio estar si está hemos venido la Brossa ha pegado un estudio pequeño con solo

Voz 6 17:16 sí sí sí que lo fue claro pero es una película muy coral

Voz 11 17:20 eh

Voz 6 17:21 si donde había actores súper buenos y luego estaba yo me todos vuestros

Voz 7 17:28 yo

Voz 6 17:29 a vosotros no os gusta mucho la escena de de un matrimonio

Voz 0258 17:34 el alcalde cierto cierto

Voz 6 17:37 es la mujer del alcalde de Tres Cantos Estefanía de los Santos vayan el santo no sólo tiene un monólogo en la película El es un striptease verbal Wall Street y verbal impresionante para para ponérselo oí Ivo ahora lo cosa bárbara

Voz 0057 17:52 miramos Juanjo aquí en ello estamos en una película porque somos de Albacete hay nuestra familia son son amigas ha se deje estábamos muy deprimidos que haya mucho

Voz 1995 18:02 va de Muchachada no hay pero pero muy bien

Voz 8 18:06 bueno sí mira José Luis

Voz 6 18:11 se conformaba con quiero mirar a la marca la gente tiene que saber que los actores no por unas marcas en el suelo para que no sitúe bien y no nota vemos a nadie yo miraba la marca para situarme bien ir José Luis me decía que se nota que la miras yo Jose ilustra volví a mirar ya como cuando no se sabe la letra ir pone un papelito aquí con el texto mira ya te has salido de cuadro

Voz 1995 18:32 sí

Voz 7 18:34 que parece que tienes que que

Voz 0967 18:38 la Biblia claro eso lo hacía Roberto Álamo con todos los Goyas que llevan ofertó a lo decíamos la frase no sé igual porque no está aquí poco firme es decir que no pero hay que decirlo porque lo cuenta y además no se nota porque si esto es la espalda de los compañeros psicoactiva en la manifestación llevar el texto es la espalda resultaba un azul

Voz 1995 19:02 tampoco fue lejos de avergonzarse

Voz 0967 19:04 porque era hacer un Marlon Brando porque además padrinos pegaba carteles a Robert Duvall frente

Voz 6 19:13 no

Voz 1995 19:14 vamos a hacer una pequeña pausa seguimos con tiempo después se estrena el día veintiocho de diciembre

Voz 16 19:28 Íñigo Sastre buenos días buenos días Toni oyen hablar de situaciones que piensas que sólo pasan en las películas hasta que llegan a la vida real porque sabes ese momento en el que cancelando vuelos sin dar explicaciones o cuando reclama así reclama su compra online y no te hacen caso o cuando llegas al hotel de tu escapadita Illa habitación no es como en la foto pues esos esos momentos los que sientes el poder de contar con un abogado son los momentos legalizadas de manual y es que con legalizadas tú y los tuyos tenías consultas ilimitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar y por solo diez euros al mes no dejes escapar esta promoción llama hora gratis al novecientos cien seis seis tres apunta novecientos cien seis seis tres e informa de

Voz 1995 20:17 porque deja la carrera de Derecho pues hoy tanto

Voz 8 20:19 fíjate ahora

Voz 1995 20:22 déjame decir José Luis que yo quiero a alguien y Mi vida que mire a Íñigo Sastre como como Joaquín la mirada de Joaquín Reyes a Íñigo Sastre mientras estaba siendo la mención ha sido

Voz 6 20:33 has dicho

Voz 0967 20:35 sí aquí bien lo está diciendo no sólo lo está sintiendo sino no era aspiración porque digo yo no soy capaz de decir es tiene equivocarme

Voz 1995 20:45 el veintiocho de diciembre se estrena tiempo después

Voz 17 20:48 en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme o vivido perdonar Pedro de los perdonar os importa si cuando llegue la segunda parte yo empiezo sólo lo digo como homenajes que es mi favorita nos ha jodido es que la segunda parte del Quijote diez van gélido de nuestras letras José María

Voz 8 21:15 seguimos con Joaquín

Voz 1995 21:18 ella es con Arturo Valls con Werther menos Berto tienes la sensación de haber participado en algo histórico que dentro de veinte años la gente recitará algunas de las líneas de la película

Voz 0057 21:28 por lo menos tuve la sensación de haber hecho algo que vale la pena que puedo contar que me adelante orgulloso porque yo creo que todos hemos contribuido de alguna manera a que pueda hacer José Luis la peli que la gana es muy importante cada vez es más difícil poder hacer lo que te da la gana

Voz 11 21:44 y conseguir que lo haga alguien con tanto talento y con una

Voz 0057 21:48 todo tan importante nuestro cine pues eso ya vale la pena luego en cuanto a si la peli va a ser relevante

Voz 7 21:55 no

Voz 0057 21:56 el quién sabe no pero por lo menos sí que teníamos la sensación cuando estábamos rodando de que no era una peli más una peli cualquiera

Voz 15 22:04 todo el mundo a todo todo el mundo estaba intentando

Voz 8 22:10 que ha llegado a como con su trabajo de vigilante

Voz 0057 22:15 no lo sé Roy ponía el mucha autoridad pero pero no era tanto autoridad por por miedo respeto sino mire lo que sea hacer cuerda si le gusta intentar enfrentarte con con obras tan mítico

Voz 1995 22:29 las cómoda se pero se divisa una una palabra quizá por el sobre usos tampoco devaluada libertad señor cuerda usted tuvo más libertad al hacer Amanece que no es poco que ha hecho otras muchas películas de girasoles es una cosa pero pero icónica como cómo amanece pocas en la en la filmografía en este país fue más libre haciendo aquella o haciendo que esta como ese sentido más libre

Voz 7 22:52 hombre yo como Juno que soy ya no no no se matizar que más cómodo me siento más libre es que he sido libre en lo que he hecho he hecho lo que quería y como quería siempre he tenido esa suerte entonces me siento feliz pero rodando cuando me tengo que reconocer que el equipo técnico y artístico de esta película es el mejor que he tenido nunca a dar algún te dirá lo nota

Voz 1995 23:29 en Arturo cuerdas un sentimental y es verdad que hace películas de mucha emoción de mucha risa pero también hay mucha mucho sentimiento esta película encierra unos mensajes muy claros muy evidentes pero otros están un poco más escondidos hay mucha reivindicación social en la película civil mucha risa hay mucho surrealismo

Voz 0258 23:49 muy divertida pero en cuanto a parte un poco

Voz 1995 23:52 todo eso hay mucha reivindicación sociedad ahí hay

Voz 0258 23:54 crítica social importante pero al margen de divertir y entretener que lo consigue lo que creo es también que es una película muy enriquecedora por este discurso que tiene Ibiza visualmente está llena de detalles una película que que que nutre que más allá de la de la diversión se va uno no hay de hay hay sustancia esta también es interesante y sobre todo como decía Berto que que sí que que una voz propia como la de José Luis es muy compleja lo que se que se produzcan películas así porque lamentablemente la industrial lo rigen unos criterios absolutamente comerciales cuando uno va con un señor comer es un

Voz 18 24:35 un verso libre es un director

Voz 0258 24:38 eh

Voz 6 24:38 esto te gusta le gusta mucho lo oiga

Voz 0258 24:43 pues eso es difícil de consiguientes es una es una alegría ya que haya pasado yo creo que es un acontecimiento cultural de primer orden iré para para la gente ya conoce claro hay cantidad de seguidores hay una religión de casi una religión no es humano

Voz 6 24:59 esta no

Voz 0258 25:00 a me gusta contar una que descubriera todavía no lo conocía cuando como se completa esta película en icónica cuando se estrena no no tiene en fin es una estrenó tibio y aquello pasaba un poco así medio desapercibido según en qué gracias a llegar de las redes sociales empieza a convertirse una película de culto empiezan a verse fragmentos en Youtube yo esto no lo sabía entonces en el XX aniversario cuando se hace un pase en Madrid hace un pase de la película al cuando cumple veinte años ya gente de todas partes de España eh que seguidoras de la película por estas secuencias que había visto que dice que bien que vamos a ver la película en pantalla grande decía gente que bien que por fin vamos a verla entera maravilloso pero aquí hay ahí se convierte en una película de culto yo creo que está seguro que va va a trascender seguro eso tenía la conciencia teníamos cuando decía no estábamos grandes sabíamos que esto era una cosa iba a trascender la taquilla ya

Voz 1995 25:59 es seguro que va a estar ahí pero como decimos por el camino aquí cobra todo el mundo se en la película cobra todo el mundo monarquía en la Iglesia pasando por los medios de comunicación la juventud

Voz 2 26:10 la Izquierda vosotros os acordáis de la como conmoción presidió el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizar

Voz 16 26:20 praxis política insultantemente pragmática os acordáis

Voz 3 26:23 joder que si me acuerdo si no se hablaba de otra cosa

Voz 0967 26:28 hay velas

Voz 1995 26:31 hay un hay otra que ese Rellán Miguel Rellán como imaginamos se al acabar el rodaje Miguel Rellán junto al fuego contando historias

Voz 8 26:41 no voy Amanece que hubiera ocurrido me imagino a Miguel Rellán sentado con una guitarra de Amanece que no es poco

Voz 0057 26:53 porque echábamos cada minuto en el lo que sí que fue que además lo comentamos la primera lectura que hicimos todo bastante nuestra guía de Dios realmente a cuando leía Rellán su frases efectivamente esa era la guía se esto suena sonada esta aquellas películas esto sí sí

Voz 6 27:14 quién era el que no indicaba cómo cómo había que decirle estas frases tan particulares porque como conducta Reyal Urbis

Voz 1995 27:25 pero es verdad que no se lo pone usted fácil de los actores las frases los diálogos más allá de que alguno me pusiera el cartel Aspada compañero para recordar son diálogos complejísimo compras es que no tienen ni punto es decir parrafada es muy intensa como acabamos de escuchar

Voz 7 27:42 sí yo yo yo vimos el otro día en en Gijón Félix Tusell productor vamos a decir Massimo por antigüedad como productor pues me mira aquí este que tengo al lado tal mal creo que también es productor de ir realmente parece que fue mi primer largometraje tienen un elenco con Rellán uno de ellos Resines otro de ellos que se pasa toda la película diciendo yo lo que quiero pintar cuadros enormes cuadros ridículos que pinto cuadros enormes

Voz 11 28:23 es la la la la

Voz 7 28:27 hiper valoración del tamaño

Voz 6 28:31 entonces

Voz 7 28:33 la verdad es que ha sido una tournée esta que hemos hecho que te has estado

Voz 6 28:37 el Sevilla en Gijón sea recibido la película muy bien esa valorado muchísimos

Voz 0258 28:43 de forma distinta contabas que es lo mismo como sería la gente en Gijón que el del público así pero yo quería hablar de los de los textos de José Luis que abundaba bastantes cuando se dice que muy muy del método muy del método no es no creo que aquí somos ahí el mito de las mismas venimos la escuela muchas veces se dice cuando le preguntaba de dónde viene mi personaje que que que la componen de nuevo que me mueve hijos en Grecia no no está en el texto di di el texto pero esto no siempre pasa yo soy defensor de la muerte de del de los guionistas y hay veces que que un que un texto no te dan un personaje quiere decir que tienen que estar muy bien escritos como es el caso servir y ahí no facilita muchísimo las cosas sea cuando es verdad que con José Luiz prácticamente solo diciéndoles diciéndolo ya ya tiene su morbo el personaje no

Voz 1995 29:38 Nos hemos dado cuenta también muy importante y es la música las películas recuerda la música toma un protagonismo extraordinario esta canción

Voz 19 29:48 el tu en su casa llena

Voz 1995 29:52 niños y además es de Sabina este es el final de la película sí sí probable pero este es el cierre de la película en unos segundos vamos a repasar la música de las pelis de fuera

Voz 19 30:03 y al reto del sector de bajo del cien autorías me deja más que una pareja agua

Voz 1995 30:35 señor cuerda aquí importancia otorga usted a la música en sus películas queremos que muy alta

Voz 6 30:41 lo procuro procuró darle una que que la música

Voz 7 30:47 según valor no vicarios sino que que tan sustantivo como como el resto de componer con posiciones lo de componentes de la de la película la música además es un arma cargada de futuro de pasado presente sea porque

Voz 6 31:07 porque

Voz 7 31:09 muy directa sea estás indefenso ante la música la música te puede llevar por caminos insospechados

Voz 1995 31:17 seguimos hablando con José Luis Cuerda de tiempo después hemos echaba Joaquín porque éramos muchos que había que perder las carreras seguimos con Raúl Cimas por fin se ha ido Joaquín Amberes una leve muy tocona es majo eh pero seguimos

Voz 6 31:34 o sea que igual el tablero han hecho para tapar los bajos

Voz 8 31:38 Esteve

Voz 1995 31:41 dimos con Berto Romero y es aquí no apreciamos aquí quién Amanece que no es poco remite a primeras un muestrario de propuestas musicales muy diferentes por ejemplo en Amanece

Voz 8 31:51 tenemos pasodobles como Valencia del maestro Padilla define muy bien esa esa escena Madrigal es

Voz 1995 32:02 como Il no diga que cantan los salvadores labradores su camino al Baikal

Voz 20 32:08 vale

Voz 0967 32:10 yo Amanece que no es poco

Voz 1995 32:13 la calima Sabino popular ruso

Voz 21 32:15 eh

Voz 8 32:20 en ese momento encontramos un fandango de Huelva

Voz 22 32:26 Menéame donde sentarme eh

Voz 7 32:30 eh

Voz 22 32:30 yo me senté en una pie

Voz 1995 32:35 perdón el que tantas el gobernador gobernados en pena que no canciones que no sabes qué sabes

Voz 23 32:46 en el insomnio amanece como tiempo después hay ópera

Voz 24 32:56 no

Voz 25 33:03 no

Voz 8 33:05 manifiesta diría aquello de qué bien canta la jodían Elisa Belmonte Elizabeth sí sí Isabel Montes está que tipo después

Voz 26 33:21 no

Voz 1995 33:22 que canta ópera por contar algo de argumento no hemos contado nada que canta ópera con escaso éxito en tu barbería

Voz 0258 33:29 ninguno ninguno no yo es un reclamo para intentar atraer clientela porque no que de ella aquí igual Berto tiene la barbería de voten vote unas críticas estupendas

Voz 8 33:44 estoy acordando de arte lo diciendo yo no estoy diciendo que día

Voz 0967 33:48 pero no hay manera de aparece

Voz 1995 33:54 y me hace mucha ilusión porque el personaje ella en Amanece verdad que también se lleva muy a gala lo de aparecer en una película de Jose Luis Jayne ahí miro musica en la película que en sí mismos un cortometraje con Soleá Morente

Voz 27 34:09 y Tomasito

Voz 1995 34:22 que utiliza usted las películas para darse gustazo musicales pues ya me gustaría a mí ver a solidaria ya Tomasito los ponemos el apoyo parece que sí que aprovecha las películas para darse gusta

Voz 6 34:32 no pero yo en cuestión Musicale delegar mi fijas que fueron arquitectas entonces pues hay acabáramos arquitectas horas elige la música

Voz 7 34:46 no no no pero les pregunto qué les parece porque me fío más de yagé de mi aliado

Voz 1995 34:53 el les ha gustado la propuesta musical de tiempo de expuestos suyo

Voz 6 34:56 sí sí están yo yo la veo contentas tienen hijos osea que eso siempre se crece la familia cuantitativamente la verdad es importante aquí no lo tenía clarísimas

Voz 11 35:13 como bueno no está en mi vocación cobro de cobertura

Voz 0258 35:16 de poco intervencionista porque como decíamos antes las películas que emulan son las que tienen alma y no las que están creadas así como en un laboratorio algunas cosas proponíamos pero el la música José Luis tenía claro que tenía que ser Lucio Lucio Godoy que y que tenía que sonar esto me hacía mucha gracia con instrumentos innobles el quería

Voz 6 35:38 claro las películas de Kusturica allí eso sí sí sí sí

Voz 7 35:41 me torretas con unos instrumentos balcánica

Voz 6 35:43 sí sí

Voz 0258 35:45 eso desde el principio la música que sonaba así como una orquesta con instrumentos así busca gitana no estoy balcánica no muy ilusión le había hecho una cosa maravillosa y también Joaquín Sabina ha compuesto una original sí sí

Voz 1995 36:00 que hecho hemos escuchado vamos escuchar a la canción hemos escuchado a penas unos unas al final de del último bloque bueno yo quiero en nombre de la audiencia de la cadena SER que es muy buena la Audiencia ahora no numerosa primero que también sino muy buena humana Nos consta yo quiero darle las gracias a usted José Luis Cuerda por existir y por hacer cosas que sean si su libro el de la cabra fantástico si es una película como ésta fantástico voy a emplazar a esa gente buena de la Cadena SER aquel día veintiocho de diciembre vayan a verla porque si es bonito lo que han hecho los cómicos de este país que a veces son incluso buenas personas también sería fantástico que les correspondiera a eso tan bonito como celebrar

Voz 6 36:41 que hay gente que hace lo iba a ver lo que le da la gana

Voz 1995 36:46 como es el caso de José Luis Cuerda a quién insisto debemos todos a muchísimas gracias señor acuerdan

Voz 7 36:51 gracias a vosotros por todo de tal manera corren riesgos como el que corrillo que yo no sabía nada ni de Twitter ni de ni de edad pero vi que ahí se podía escribir a corto sino con pocas palabras cosas que tuviese importancia se me ocurrió escribir el primer tuit que yo escribí decía cuando más Monroyo salíamos a pasear al parque de Albacete nos sentamos en un banco no Nos sentamos en un banco ya hablábamos de nuestras cosas inmediatamente alguien ya porque es muy interactivo esto me me manda un ligero me manda un mensaje dijo gilipollas

Voz 8 37:37 entonces yo recuerdo pues no digo tantos de Twitter Berto Romero

Voz 1995 37:45 muchísimas gracias agradecer aún la hacer la más Arturo Valls a Tito pone oyentes seres que esté encima cuentos su dinero así que vamos a intentar que que la recompensas alguna con lo toro muchísimas gracias señor un verdadero placer seguimos en hoy por ahí