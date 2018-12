Flash Deportes SER de las 14:30 (19/12/2018)

Voz 1786

00:23

hola qué tal muy buenas tardes el Madrid que no se fía ni mucho menos del casi más el equipo japonés que está dirigido no en el banquillo pero sí en su cuerpo técnico por un viejo conocido como es el brasileño Zico el equipo blanco dirigido por Solari sólo tiene una duda saber quién va a acompañar a Lucas Vázquez y Benzema en ataque todo parece indicar que será Gareth Bale ya recuperado de su golpe que sufrió en el partido frente al CSKA de Moscú el resto lo habitual con Courtois en la portería la defensa para Carvajal Marcelo pareja de centrales Varane y el capitán Sergio Ramos en el centro del campo para Llorente Modric Kroos que como decíamos en punta Benzemá Lucas Vázquez y en principio Gareth Bale en un ratito saldremos de dudas cuando Solari les del once a sus futbolistas