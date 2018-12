"Para aprender a vender nuestra vida profesional tenemos que convertirnos en cuentacuentos, pero sin mentir"

Voz 1995 00:00 esta mañana vamos a poner foco tiene uno de los problemas que históricamente tenemos en España probablemente es el más severo el empleo o mejor dicho el desempleo justo a mi lado se encuentra la directora para España de una plataforma llamada Linkedin sí están buscando empleo os están tratando de conseguir una mejor Herbie que ya tienen pues conocen ustedes de Saura Linked In sino Sara Harman muy buenos días Sara como les aplicaría usted a alguien que no conoce Linkedin que es

Voz 1 00:31 a ver le den una plataforma de enero porque así que de hacer conexiones con las personas en un ámbito profesional hacer conexiones con personas que te va a ayudar en tu ámbito profesional es una red social como pues otros como insta a amó Face o incluso twitter pero con un objetivo muy claro mejorar tus posibilidades económicas

Voz 1995 00:56 mejorar tu vida eso está bien esa eso sí entraron parece que es una buena idea perdone la pregunta no quiero de inicio además parecer impertinente pero cómo consiguió usted su trabajo

Voz 1 01:07 el Belén que tenía un empleo no estaba

Voz 1995 01:11 de que Felipe

Voz 2 01:13 has hecho bien

Voz 1995 01:16 claro claro despacito porque sea usted consiguió trabajo a través de su propia plataforma

Voz 1 01:19 eso yo pues estaba trabajando en el Microsoft antes de trabajar en ahora estoy trabajando Microsoft otra vez porque Microsoft compró hace dos años eso sí que es mi karma trabajar en Microsoft pero estaba trabajar

Voz 2 01:32 no en en un rol en Microsoft y un buen día pues me llama

Voz 1 01:37 Parador una persona esa legión de talento de queden a través de la plataforma curiosamente Toni cuatro cinco meses antes es tuve en mi pueblo en Tulsa Oklahoma con un amigo mío del instituto

Voz 2 01:52 él es consultor de de cazatalentos de selección de talento me criticó duramente de lo lamentable que era mi perfil en liquidez lamentable

Voz 1995 02:04 sí pues como cuatro o cinco consejos

Voz 1 02:07 para mejorarlo

Voz 1995 02:08 y usted lo aplicó lo que él tiene que explicarnos

Voz 1 02:12 consultó previamente la palabra consultó

Voz 2 02:17 terreno indefinido es muy muy indefinido

Voz 1 02:21 muchos ámbitos GC es ese persona es un consultor independiente de selección de talento es un experto en redes sociales es un experto

Voz 2 02:30 en aplicar analítica Vic Tata al

Voz 1995 02:34 Víctor pero usted ya conoce bien la idiosincrasia de nuestro país ahora que a veces utilizamos aquí las palabras como burladeros sitios donde escondernos las palabras a veces no son todo lo contrario de lo que has visto

Voz 2 02:45 nota en mi título mi mi titular no es que este título no existe del mundo que sepa yo ni en lo que ven

Voz 1995 02:55 a los que motivador

Voz 1 02:59 hoy por el jefe de motivación

Voz 1995 03:02 jefe de motivación vamos a seguir hablando en unos segundos con Sara pero permítame Tom tú tienes el currículum

Voz 3 03:09 no no por nada eh pero tiene currículo menos después tanto

Voz 1995 03:13 te ahora lo digo que a lo mejor necesitan mejora de empleo yo no yo no tenía

Voz 4 03:20 aquel era profesional atril eso sí un trabajo tras otro trabajo tras otro trabajo

Voz 1995 03:25 hoy por cierto hablando de que has tenido una carrera profesional o bien las noticias incluye todos los días toma hace un resumen de noticias incluye una que ya lo asimila de una forma muy natural pero Facebook sobretodo subjefe de Facebook Mark Zuckerberg este año con la cosa aquello de utilizar su plataforma para fines un poco oscuros ha perdido él él dieciséis mil millones de dólares según estén cree este visionario de usted cree que este año cómo va a ser la cena de Navidad de Zuckerberg con su cuñada si usted cree que este año leído mal piense es verdad que tiene otros no setenta mil espero que ha perdido El dieciséis mil millones de esta claro eh es de enero eh

Voz 4 04:12 sí smientras lo está en la vamos a tener no sé

Voz 1995 04:16 no haya hablo pero esto no como país es para que no ha ido nunca como país debemos cientos de miles en fin vamos a saludar a Rosa Márquez enseguida viene hace quince minutos una hora menos en Canarias siguen ustedes escuchando Hoy por Hoy en la Cadena SER estamos muy pendientes en la sesión de control al Gobierno concretamente estamos pendientes de esa pregunta sobre la Navidad sobre las traiciones pero concretamente sobre la Navidad hoy curiosamente con todos los problemas que hay en este país e uno de ellos es el que abordamos con la directora de Linkedin en España la motivados la motiva motivador en jefe con todos los pelos tenemos a España uno es el desempleo les decía la gran brecha de género lo difícil que es conseguir ganase los cuartos hoy han decidido preguntar por la Navidad en el Congreso vamos a estar pendientes de eso les decía bueno seguro que mucha que ustedes tienen su currículum seguro el Linkedin sino lo tienen ustedes seguro lo tienen sus hijos sobrinos y sus nietos lo que realmente le gustaría saber es cuántos trabajos les han ofrecido a través de Linkedin y no hace falta que contesten ustedes lo vamos a preguntar a la jefa de todo esto bueno que sigamos hablando con Sara Harman que es la directora de en España cuando es trabajosa aparecen más a menos

Voz 1 05:35 a ver cuántos daremos veinte millones de vacantes abiertos

Voz 1995 05:40 veinte años de edad

Voz 1 05:43 licuados ahora mismo podemos confirmar que el año pasado conseguimos trabajos para cuatro millones de personas con los datos

Voz 2 05:51 sabemos que es muy difícil muy difícil medirlo porque hay varias fuentes de de ingreso no da información de cómo ha afectado el candidato como el candidato ha llegado

Voz 1995 06:04 bueno pues eso no solucionaría el problema histórico de este país

Voz 1 06:10 no no no porque tenemos un problema bastante gordo de debilidades

Voz 1995 06:17 de brecha de habilidad diabéticos

Voz 1 06:19 esta competencias sí sabemos que en cualquier momento en ese país hay un millón de vacantes que son difíciles cubrir es decir las empresas no en cuenta exactamente lo que están buscando no solamente estamos hablando de las habilidades técnicas que todo el mundo se queja que sí sí sí que es todo eso tiene que ver con Vic tata o tienen que ver con inteligencia artificial es verdad que con Bit Coelho con e integración de sistemas au de entre parte de usuario pero curiosamente medimos el año pasado cuáles fueron las competencias más demandadas difíciles cubrir en las empresas son

Voz 1995 07:01 de tienes que tradicional

Voz 1 07:04 competencias a finales no título Dina

Voz 1995 07:09 ay pero esto dicho por una mujer de Tucson pero haber cuéntanos qué tiene que ver con las actitudes sino las aptitudes

Voz 1 07:20 es como tú afronta al trabajo que tienes enfrente los cuatro que son difíciles son más demandados son liderazgo comunicación sobre todo oral lo que hacéis vosotros así que nosotros está bien posicionados colaboración gestión de tiempo extiendan tiempo estos cuatro son las más demandadas difícil identificar en los currículos o en los perfiles de

Voz 2 07:46 de difíciles identificado como edil y me di

Voz 1995 07:51 porque cuando llega alguien con un currículum como detecto si lo que se busca es alguien con capacidad de liderazgo de comunicación alguien que sepa colaborar y que gestione el tiempo yo eso cómo lo veo en el currículo o como lo hago yo ver en el currículum mejor dicho no

Voz 1 08:07 he cambiado nuestra forma de contar nuestra historia profesional tenemos que comer tenemos en cuenta cuentos así que como decía sin ante así que contar nuestra historia profesional nuestra experiencia en anécdotas en vez de disfrutar competencias habilidades los tiempos etc tenemos que convertirnos en periodistas tenemos que tener una portada que llama la atención tenemos que contar qué es lo que nos motivan que te puedo empresa donde queremos trabajar qué tipo de equipo donde sea el tipo de compañeros queremos tener qué tipo de responsabilidad social estamos buscando en la empresa que propósito estamos buscando en vez de esos que la experiencia

Voz 1995 08:57 como de estuve en la XXII esto unos en el veintitrés F vale hay una noticia de del país si ésta es fresca fresca fresca es un titular que dice las empresas cotizadas deberían cambiar a trescientos cincuenta y dos hombres con mujeres en sus consejos para ser paritario son información de Pilar Álvarez que tiene quien titular yo creo que mi para alguien que viene de Tucson Oklahoma debe haber sido muy llamativo dicen en los consejos de las compañías cotizadas las cotizadas como ustedes saben son las compañías más relevante eso que suscita más interés y que están en la Bolsa las mujeres representan un dieciocho por ciento el dieciocho esa es me da hasta vergüenza España es un país machista Sara

Voz 1 09:46 en ciertos mira eso no hace un año que yo acabo de volver de Oklahoma hace tres o cuatro semanas todavía existe rascoso de machismo en mi país en Inglaterra me he trabajado en varios países en Latinoamérica así que estos es es existe suele ser muy generacional así que por experiencia etcétera tenemos que cambiar el chip de que ofreciendo más oportunidades a mujeres no significa que todos los demás pierden oportunidad yo creo que se ven la igualdad o el rodaje de genero en las empresas como una amenaza en vez de una ventaja competitiva esos socios o actitudes actitud finales que es que se buscan ahora mismo las mujeres las tienen innatas innatas entonces si estamos buscando líderes que representan lo que necesitamos en este ciclo en el siglo XXI las empresas deberían asumir que teniendo más variedad de género es una ventaja

Voz 1995 10:59 esto lo está diciendo la mujer que más sabe sobre el empleo Nos guste se debería ser ojalá la tuviéramos alguien parecido a usted tiene el Ministerio de Trabajo de verdad lo creo haciendo porque creo que esa función que hace Linkedin debería ser pública hacia lo que usted está haciendo debería hemos nosotros como sociedad haberlo resuelto hace mucho tiempo y crear una plataforma que existe y todo el respeto a los funcionarios que trabajan pero no de la forma eficiente si yo quiero contratar a alguien puedo ir en una bolsa de trabajo y lo voy a encontrar pero no no estará actualizada no tendrá la misma potencia y sobre todo no no lo hará con la misma demencia es verdad que los suyos un negocio que Linked In trata de ganarse la vida y seguro que lo hará muy bien y ahora son parte de de Microsoft como se nos contaba pero no cree que iniciativas como la suya debían ser públicas mira tener

Voz 1 11:47 también tenemos una responsabilidad social somos una empresa de Vic Tata gracias a los usuarios que dejan sus datos y su comportamiento etcétera en nuestra plataforma intentamos proteger su anonimato etc

Voz 1995 11:58 pero con ese sí

Voz 1 12:01 en con esto pero también tenemos un proyecto que se llama el gráfico económico esos una iniciativa para digitalizar toda la economía global con el fin de poder aconsejar universidades sistemas educativos gobiernos de decir dónde estamos perdiendo talento que competencias habilidades etcétera Necesitamos en los próximos dos años cinco años diez años para poder aconsejar

Voz 2 12:32 a la ministra de Trabajo de empleo del presidente del Gobierno es decir mira tenemos un grave problema ahora mismo pero tendremos

Voz 1 12:39 en cinco años aún más grave porque no estamos educando o formando nuestros novaciones o hacen Nowitzki Lincoln los los desempleados ahora mismo han desembocado con las competencias necesarias para sobrevivir competitiva como pondré trabajo los dos todos nos sentimos amenazados por inteligencia artificial si van a destruir trabajos eso es verdad pero se van a crear muchísimo más pero

Voz 1995 13:11 dice usted que se de a ver si me acuerdo de lo quería preguntarle porque iba a hacer una pregunta pero otra cosa saben otra tableta de perdón de que estamos perdiendo talento la usted el ríes Killing que sería como buscar nuevas habilidades más o menos acierto tienes unas habilidades

Voz 1 13:26 hay

Voz 1995 13:28 reinventarte

Voz 1 13:29 finalmente

Voz 1995 13:31 vale donde se que no somos capaces de retener porque uno de los grandes problemas de dentro de cinco años será que no somos capaces de que los buenos buenos buenos se queden aquí se van

Voz 1 13:41 porque tienen oportunidad en otros sitios porque no tienen oportunidades o la es que ellos buscan también tenemos un problema

Voz 1995 13:48 salarial

Voz 1 13:51 durante la crisis nos fueron muchísimos ingenieros las aquí los típicos de estímulos temo dijo lo X así que de matemáticas ingeniería etcétera a Alemania a Inglaterra a los Estados Unidos Irlanda incluso a Francia hay ahora no hay un gran esfuerzo por parte de los gobiernos regionales sobre todo repatriar esos personas porque necesitan ese talento pero yo creo que la barrera más importante que tenemos ahora mismo es son unos huecos sueldo aquí soy americana no soy americana llevan dieciséis años aquí en ese país he tenido varias ofertas de volver claro pues tengo dos niños y un marido español pero yo me encanta este país tiene un gran potencial una calidad de vida increíble que es una ventaja competitiva pero no sé en cuál medida compensa con el que tengo datos que demuestre que un sesenta por ciento de los la gente decidan hacer una un movimiento

Voz 1995 15:01 claro como no comparado con lo que cobramos aquí en fin y el aprendizaje cree que tenemos un problema después de tanto tiempo en España aquí mucha gente todavía sigue pensando en el que estudió ahí que tenemos también un problema como éste decía con con ese aprendizaje con las habilidades pero hay mucha gente dice bueno yo estudié acabé la carrera y bueno pues hasta aquí he llegado en algunos casos entienden que hay que hacer algún tipo de estudio superior complementario los famosos Masters que este año ha sido el año de los másters que luego es papel mojado pero bueno en fin pero mucha gente todavía está convencida de que bueno yo hice la carrera aquí me quedo cuando el mundo indica que este es un constante aprendizaje que la gran industria sería la de la propia industria de la enseñanza es la gran futuro porque será de AP de aprender constantemente de no dejar de aprender

Voz 1 15:51 absolutamente estoy cien por cien de acuerdo contigo eso es mi gran frustración si sabemos que la los chavales que están graduado ahora mismo en junio van a cambiar su carrera cuatro veces su carrera cuatro veces su carrera su carrera es decir por ejemplo yo estoy licenciado en Periodismo curiosamente mira dónde estoy también tengo un máster de administración

Voz 1995 16:13 compañeros de todo se sale

Voz 1 16:16 claro pero mi pasión era la tecnología entonces yo me puse a estudiar independientemente no hacer estudiar tendencias tecnológicas etcétera y eso es lo que se requiere hoy en el mundo tú tienes que tomar responsabilidad personal buscar un trabajo y mantenerte Levante en el mundo requiere trabajo es un trabajo en sí el Gobierno en la empresa no deben esa formación estuvo pues es tu responsabilidad que yo creo que esto es el gran error que comete el cuando se un ERE aquí me quedo con mi más que buscaba a ver aquí estoy quién me ofrece trabajo no buscaron trabajo es un trabajo en sí

Voz 1995 17:00 una vez Sara como estoy caer entre el pleno que tenemos con los sueldos la mentalidad lo raro es que nos vaya bien lo raro es verdad no va bien y como país debemos estar muy orgullosos algunos pero hay otra cosa compensa con dice pero es verdad que tenemos si me necesita y luego estos mendrugo hablando de la Navidad en el Congreso pero bueno en fin vamos a ponernos las pilas es verdad que pues representa una compañía privada que intenta ganar dinerito y lo hace dando oportunidades a los demás con lo cual incluso hasta moralmente voy a defender lo que lo que estáis haciendo y conceptualmente apoyo cien por cien las iniciativas que esta historia de tomando en cuenta si que Sara Harmon directora de Linked In para España para Portugal de dos mil trece lleva mucho tiempo giga también además es la directora para países nórdicos me Deluxe Italia sala tiene trabajo pese a su propia plataforma tenemos mucho mucho mucho que aprender y mucho que mejorar así que Sara dejamos que tú trabajes y nosotros nos quedamos pensando yo lo primero que voy a hacer tome es actualizar el currículum en Linked In

Voz 4 18:00 sí se todos lo que pesaba