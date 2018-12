Los misterios de Zurdo

el extremeños tengamos en cuenta que está bajo el subsuelo de Madrid una cosa que antes comentábamos lo que es lo de que los los los estricto como refugio subterráneo supuestamente aéreo durante la Guerra Civil española Lalo Madrid queda zona republicana ya hay bombardeos nacionales y bueno pues ahí la gente se tiene que como en todas las ciudades durante la guerra que vino después pero es que también se utilizó el esos túneles del metro de las líneas que existían en aquel momento para llevar heridos pero por supuesto cadáveres también hacia los cementerios de la zona del este la Almudena afecta a todos con cadáveres dentro bueno en calabrés dentro de la de la propia guerra caídos en la en la guerra de de una forma de llevar los cómoda vamos a decir mucho sobre todo Rácing insegura pero dentro de la estación de toda la red de metro hay una estación desde las primeras que se crean línea uno mil novecientos veinte más o menos que es Tirso de Molina que es la que tiene más leyendas de fantasmas en el tiro una concreta leyenda de de fantasmas que se inicia cuando la estación Se está creando Se encuentra que había un unos horarios unos restos sepultados de monjes de un convento que estaba en esa zona hacia hasta mil ochocientos treinta y tantos con la desamortización desaparece pero los monjes en lo que es el el cementerio queda ahí hay unos operarios unos obreros que están trabajando en la estación creación de esa estación dicen que oyen ruidos que oyen gritos lamentos no saben de dónde vienen salen despavoridos cuando ya continúan las obras se tira un muro detrás de ese muro se encuentran los huesos tanto de los de estos monjes que había fallecido durante el curso de la historia como también algunas personalidades que era muy típico en España sigue siendo quizás no el que utilizan los lugares sagrados para de familias no poderosas pues para encerrarse qué pasa que nos encuentra que está ahí esto no se puede cambiar de lugar Isère dice bueno pues se queda aquí se tapa todos los que tienes están en la estación de Tirso de Molina hoy ahora mismo en este año cien años después pues que están caminando entre entre lápidas huesos de monjes

Voz 1348

02:06

Campuzano sí sí pero es que es obviamente tienen todo ese look antiguo todavía que todavía da más respeto no claro claro es una de esas primeras que que bueno pues que tienen ese ese punto que todavía sin décadas después ha seguido teniendo historias no porque hay una persona famosa con una chica que esto es muy difícil saber si es leyendas irrealidad pero hay estar no una chica que está coge el metro el último metro en Tirso de Molina una noche ya está sola eh hay otras tres personas en el que se monta esas personas honradas extrañas una mujer que la vida de modo fijo que no Novo licitada mirada que parece que no tiene siquiera parpadea y cuando llegan a la siguiente estación se monta un señor como muy alterado se sienta una chica de baja mirada miras porque yo soy médium y escribiendo que esas personas no son reales quiero decir no son personas de carne y hueso son fantasmas si ya se bajan en la siguiente estación y todo acaba sin ningún tipo de problema pero ahí estamos