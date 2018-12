100 Yardas - Empiezan las debacles (Programa 142)

Voz 1 00:00 si bien ya fútbol americano

Voz 1025 00:34 bien ya Arda bienvenidos al mundo del fútbol americano no madre mía el semana quince se me hace complicado explicar el porqué grandes favoritos pinchando o el porqué equipos que vienen desde atrás y que van cogiendo cada vez más velocidad de crucero pueden dar una sorpresa en los playoff no es sorpresa que un equipo como Miami no gane en Minnesota porque estoy seguro lo que más de uno se lo pregunta pero sí que sorpresa sería ventajista si ahora lo dijera no hubiese hablado de esto desde la cuarta semana de que a pesar de que han dado algunos algunas ráfagas de algunos destellos realmente Tom Brady os tras no está como pensamos todos que debería estar probablemente con todas sus unidades el equipo de los Patriots no sé si si transmiten esa seguridad que luego llegan a los playoff Icon que tienen

Voz 2 01:33 eh pues tanta veteranía tanto Hesperia

Voz 1025 01:36 ya se mete en la Super Bowl nos digo que no pero pero transmiten sensaciones extrañas voy a saludar a todo el equipo porque les tengo repartidos a lo largo y ancho del planeta como siempre San Sebastián así qué tal está

Voz 1704 01:50 muy buenas aquí estamos muy bien cantado

Voz 1025 01:53 saludarte a debatir un poco eso

Voz 2 01:55 pero pero no creo que esté equivocado sí que tengo que pone alguna puntualización pero luego luego lo hacemos muy bien

Voz 1025 02:00 que para eso hemos venido señor Louis Jones que tales estás aquí aquí es una de las sorpresas de la semana Jorge que ganarle Seattle no lo pensaban el más plantó

Voz 2 02:11 en los años en tal y como se Seattle no tal como venía

Voz 3 02:16 no pero pero a ver yo porque no fue uno de los partidos que pusimos ni en la previa ni comentamos aquí porque ya se daba como minutos de la basura pero sinceramente si me hubieran dado minuticos esa previa yo le hubiera dado posible victoria porque eso es los dimisionarios en casita ahí viendo cómo os habían estado moviendo por qué no oye y es lo que pasó al final el ya está no tiene mucha más explicaciones y luego hay que hay que reconocer que si está unos puntos por encima nuestro Hoy por hoy eso es evidente pero esos duelos puede puede pasar eso hoy es un día mágico

Voz 1025 02:54 nada estaremos con Andrea Dodi con el italiano que lo estamos enganchando ahora mismo estaremos con Kenny Garay en Connecticut EEUU tenemos Alfredo tamén México con mocos con lo cual no le vamos a tener que posee en cama enfermo y tenemos a Moi en el cumple su madre que nos ha parecido una buena excusa para no estar hoy en el programa A

Voz 4 03:14 Zamora porque he dicho tu madre

Voz 1025 03:16 creo comía en casa por de desheredados ha dicho

Voz 3 03:20 me permites si en en rompiendo una lanza por Moi os voy a leer un whatsapp que me han enviado vale me ha enviado un guante has hundido Brother hoy no estoy en el programa porque vamos a aprovechar que es mi día de libranza hay salimos a comer con mi mama si es su cumpleaños efectivos esa no es razón para no felicitarte y darte la enhorabuena por la victoria de los tuyos sobre los míos el domingo flaquezas lo hacerlo ya que no puedo hacerlo por las ondas lo hago por aquí y aprovecho para desear de unas Vieites Navidades y la novia no no me ha me he leído algo que no estaba autorizado no vale porque ha puesto e ir y pido disculpas Moix eh ya te lo anticipadas pero creo que debería decirlo porque estado allí en su sitio

Voz 1025 04:05 muy bien pues si os parece mientras esperamos enganchar Andrea vamos con los resultados de esta semana quince venga todo empezaba con un sorpresón la victoria de los charros veintinueve veintiocho en casa de Kansas City frente a los che hay yo juego yo sé que no cree en Miami o Louis Jones mucho en esto ojo a la velocidad de crucero que están agarrando lo Charles luego lo hablamos los Texas ganaron veintidós veintinueve a veintidós a los jets sufriendo sufriendo los Brawn otra sorpresa más otra victoria más diecisiete dieciséis frente a los Broncos sí dejaban a los Broncos ya en la Unidad de Cuidados Intensivos sino más cerca del tanatorio Cárdenas Aspar perdían frente a Falcon cuarenta puntos para Falcon catorce para Cardinals vaca niños perdían con Ray Bent por cierto que Baltimore le tocó pelear al principio ganaron la final veinte a doce los Lions por un puntito no pudieron con los Vilks ganaron los Byrds catorce a trece los Packers con malas noticias para Aaron Rodgers con un partido extremadamente duro ganaron Chicago veinticuatro Packers diecisiete osea que perderán los Packers lord Ryder no pudieron con los venga venga treinta Riders dieciséis los cowboys rosco frente a los Colts te lo creas sonó un buen rosco veintitrés puntos para los Colts cero para los cabos Kings ganaron a Jaguar dieciséis trece Buy Kings ganaron los dos cuarenta y uno a diez siete tantas en Le metieron otro rosco los Giants ganar no obstante los diecisiete a cero orina Inter sorpresa ganaron veintiséis a veintitrés asiático Sea Hawk Steelers quizá otra de las sorpresas ganaron diecisiete a diez a los Patriots ojo con esta sorpresón Eagles ganaron treinta veintitrés a los en casa de los y hilos en un partido pero de esos marrullero Si duro ganaron doce a nueve a Carolina Panthers esto supone un montón de de cosas a la hora de comprobar como son la o cómo están las clasificaciones y quién es quién a la hora de meterse en los playoffs y me vais a decir pero que estás diciendo pues porque hay gente que todavía tiene muchas opciones iba a estar esto peleado hasta la última semana en la conferencia americana en el este los Patriots banda liderando nueve victorias cinco derrotas segundo están los dos Boeing siete siete tercero Buffalo cinco nueve cuatro diez blogs Chet en el norte los Steelers siguen Liberes con ocho cinco uno Baltimore está por detrás de ellos ocho seis tercera posición Cleveland Brown seis siete uno cierra el grupo los vengas con seis victorias ocho derrotas y en el sur los Texas están diez cuatro liderando Indianápolis está ocho seis ocho seis Tennessee Tai Times cuatro diez Jacksonville en el oeste Kansas City ya está metida en playoff once tres Los Ángeles charro Chargers perdón están ya metidos en playoff onza tres por detrás bronco seis ocho tres once los Riders en la Nacional Lofca Bosh ocho seis lideran seguidos de Filadelfia siete siete de Washington siete siete cinco no para los Giants en el norte de Chicago Chicago ya está metido en la palmadita en los play off diez cuatro por detrás Minnesota siete seis uno Green Bay cincos cinco ocho uno Detroit cinco nueve cero en el sur los Seing están doce dos metidos ya en playoff Carolina seis ocho cinco nueve Atlanta Tampa cinco nueve aquí en el oeste cierran los raids que están metidos en playoff once tres Seattle ocho seis cuatro diez tres once Arizona Cardin las Taiz listos estáis estáis ya emocionados pues venga vamos a la pomada verdad que estáis

Voz 3 08:05 millardos

Voz 1 08:08 el fútbol americano

Voz 6 08:36 a ver varias cosas la primera incorporado de hola Andrea qué tal estás chao velo hola qué tal encantado como siempre en cien yardas hoy en nada desvelaría

Voz 1025 08:47 hemos quién se lleva qué empezamos el fin de semana un concurso en Carrusel quince de lleva el gorro de los Patriots y quién se lleva el gorrito de los dos fin aquí tenemos preparado a una serie de ganadores empezamos por el principio empezamos por el partido de Kansas y el la victoria de los Chargers que para para yo no sé si fue sorpresa para Iker seguro que no piensan hoy que rotundo a Iker no lo tengo parece que perdido momentáneamente a Iker

Voz 2 09:14 a mí me tiro para ya venga yo yo tanto como decir sorpresa tampoco

Voz 3 09:22 a ver que que podían que pueden perder los partidos más lo que estamos viendo últimamente pues nos dice que aquí asegura nada hasta no esto es una de las máximas del deporte no obstante sí que veía claramente a Kansas en este partido como como favorito de hecho de hecho yo me visto el partido dos tres veces de hecho

Voz 7 09:44 yo no le veo ningún ningún problema Galán

Voz 3 09:49 oye no veo no dejo de verle como favorito durante todo el partido salvo el momento de la conversión de dos fue fue un partido en el que si a ver este este pequeño debate que tenemos en las redes no si me quedo o no a los Chargers ONDE sin quitarles absoluto la mente nada vamos a ver

Voz 1025 10:10 fuertes sin me pareció a mí

Voz 6 10:12 como uno de los equipos en mejor forma eh

Voz 3 10:16 y los resultados es muy evidente que ahí están y como deportista que me siento totalmente se lo que cuesta ganar cada partido no importa que sea un equipo más grande más pequeño incluso a veces con equipos más pequeños te cuesta más es una vid hizo una victoria que que incluso agradeces más porque te has tenido que currar es más no esa etiqueta de favorito sea no les quito absolutamente nada de eso ya pero lo que sí les pongo es que no me dan yo no les veo como un equipo demoledor vuelvo a decir yo yo he vuelto a ver el partido de Kansas un par de veces y media vale no veo no veo a Kansas

Voz 7 10:56 quitándole el Osa en ningún momento

Voz 3 10:59 esto sufriendo porque los chats es les puedan ganar este partido salvo el momento evidentemente de la conversión que hay ya lo tenían y pasó lo que pasó pero si tú miras el partido no se vea unos Chargers avasallador es unos Charles dominantes de unos chavalines

Voz 6 11:14 no controlaron el partido para mí sinceramente creí igual esto yendo contra todo el mundo es sinceramente porque no he hecho es mi percepción a mí me pareció que Ansar nunca estuvo cómodo y Maker ves Nadal es que yo tampoco vio

Voz 1704 11:26 Nos Chardy es dominante si avasallador es no es lo que creo que tenían que hacer Henar es que no

Voz 1025 11:32 champán

Voz 1704 11:35 sí lo lo digo y luego me contesta yo creo que hicieron el partido que tenían que hacer yo creo que sabía

Voz 1022 11:41 a quién tenían enfrente es un gran mérito mantenerse cerca siempre siempre siempre una anotación en todo momento porque perdona me Luis pero el ganador de un partido es el que tiene más puntos al final de los sesenta minutos eso fue los Chargers supieron hacer el partido mantuvieron en su casa a los Kansas City Chief por debajo de las trescientas yardas totales de ataque a esa potencia ofensiva les dejaron en cincuenta y tres snacks ofensivos en todo el partido supieron lo que estaban haciendo supieron que quería jugar a llevarles a eso claro que renuncie remate final

Voz 1025 12:18 te contigo que saber sufrir saber

Voz 1022 12:20 aguantar claro ir remontar catorce puntos en cinco minutos creo que tiene mérito porque los Chargers jugaron bien a fútbol americano ya a la hora de la verdad dieron el golpe que tenían que dar eso en cuanto al partido ahora si queréis nada

Voz 1025 12:33 es decir a eso que has dicho vale ahora sí

Voz 1022 12:36 si queremos hablamos Luis te te te lo pregunta habrá tú te les empiezas a acoger respeto a estos Charles

Voz 3 12:44 a ver respeto les tengo a cuál a todo equipo

Voz 1022 12:48 bueno yo yo te hablo no no yo yo te hablo sea quiero decir

Voz 1704 12:50 eso estamos de acuerdo

Voz 6 12:53 la la la Liga se está igualando claro

Voz 1022 12:56 si hay un equipo que ha llegado al nivel de los tres grandes hasta ahora son los Chargers sólo hay cuatro equipos clasificados para playoff son los solos los Chargers

Voz 3 13:07 totalmente de acuerdo si tengo que ser te sientes mal hoy te quiero ser voy a ser sincero yo

Voz 1025 13:12 luego escuchamos a favor respeto absoluto

Voz 3 13:14 esto sin nada de quitarles a estos Chargers lo mérito dichas victorias que llevan osea chapeau aplausos

Voz 7 13:21 pero no me dan la la no no no me dan la garantía

Voz 3 13:26 la fuerza como para decir en Play hay equipos que llevan peor balance que les veo con más capacidad que a estos Chargers quizás no es si no sé igual voy contracorriente de todo mundo eh

Voz 6 13:36 no no igual nombró Quito igual no probablemente pero pero hoy sí sí

Voz 3 13:41 ese ese síntoma que cuando tú saltas al campo que yo me pongo en cuando ve un partido yo estoy como si tuviera ahí dentro sabes me pongo ella me teníais que ver mates pero me pongo y no me dan ese ese ese no sé no sé no sé cómo le podría llamar o decir no de de de equipo que los veo por ejemplo el año pasado te os acordáis

Voz 2 14:05 ya y si quiero escuchar también a Andrea yo creo

Voz 1025 14:10 lo que este equipo es capaz de llegar a la pero porque ahora

Voz 2 14:12 mismo equipo más en forma de la N totalmente de acuerdo contigo y que vale

Voz 3 14:16 se puede vale por ejemplo año pasado aún sus acordáis también que al final

Voz 2 14:20 la tuve que Comedia no me conocéis no me cuesta nada

Voz 6 14:22 a contar no lo si llego yo no eres ponía la esa narración muy muy similar a la de los años no pero

Voz 2 14:29 sí pero por ejemplo si les veía dos

Voz 3 14:31 migrantes en algunos partidos es por favor no dejes que no iban a pasarle una ronda ofero

Voz 2 14:37 pero usted

Voz 6 14:39 pero momento

Voz 3 14:41 ya pero es que he sacado yo el tema de los Eagles diciendo que evidentemente no les di la vitola de favoritos y que me la tuve que tragar empezó por ahí vale eso es cierto pero si tú analizas dos partidos de los Eagles porque se enfrentaban a otros contrincantes que yo daba como superiores y al final no basaron pero sí tenían partidos en los que verdaderamente les veías dominantes a esto sí es no me pasa con los Charles no tengo es definía que luego igual me la vuelvo a comer et señores no pasan

Voz 2 15:09 así lo diré pero ese feeling no lo no lo André y luego ya hablar contigo Iker Andrea cuéntame tu que te dan los Charles que como este partido frente a los Chief que piensas buenos días

Voz 6 15:24 has agrupado ahora

Voz 8 15:29 ya no domina antes es como si uno Day ganes pero no han dominado izar a jugar con carros y Senado jugado estamos hablando del equipo con el mejor uno de los dos

Voz 0318 15:52 cuál es el mejor balance de la ESO se con el segundo mejor balance en que la Liga sea mejor pararse solamente debatieron los se o sea no es que vienen desde atrás lo que pasa es que como han tenido Chiefs ahí todo toda la temporada pues lo estoy sonido líderes pero si ellos hubiesen estado en contra de quisieran hubiese tenido líder de división

Voz 1025 16:09 pero estarás de acuerdo que Anido jugando mejor semana semana

Voz 8 16:16 sí sí claro

Voz 0318 16:17 no es que dude de además angular es lo habría que hablar de los chips eh porque hay muchas muchas cosas de los chiís que que que pueden dar una explicación de algo pero también ellos sonido jugar a a él le faltaba Messi le faltaba eh que le sea

Voz 2 16:37 Allen quieran Allen seleccionar nada más empezar el partido

Voz 8 16:41 efectivamente

Voz 0318 16:45 no sé si estaba no me acuerdo de mi Being pero bueno lo que sea van con el Ceiss con el con el número uno número dos fuera y efectivamente queda anales se lesiona no es que dan ganas de Chile ahora dicho esto queda si son partidos entre matriz pasa a ser juegue en el Bernabéu se juegan en el no está sí bueno en un momento de la temporada uno puede ser lejanamente favorito pero siempre son matriculadas aquí estamos los dos mejores equipos en este momento de la ACC se han enfrentado ha ganado uno por un puro

Voz 9 17:23 o sea que

Voz 8 17:26 mira un drama sí

Voz 0318 17:28 mamá no le ha sorprendido no porque cuando uno Calderón punto pues la haber ganado el otros a un incompleto o una conversión de dos han ganado los Gipsy ahora estamos hablando de la Acitores de los chiís o van según los libros los sido bueno libros ni siquiera según la van a lo clásico Chusta del Aaiún

Voz 8 17:51 pues la prórroga gana

Voz 0318 17:53 Kansas City

Voz 1704 17:56 pues son sólo un inicio es muy rápido creo que fue una decisión muy rápida ir aporta una decisión muy buena ir a puerto

Voz 1022 18:01 porque si le das el balón seguramente abajo

Voz 1704 18:03 vamos otra vez te gana el partido y creo que ellos lo sabían

Voz 8 18:08 ahora es un comentario así que no es no es ni una crítica ni nada yo en ese momento dudosos donde no yo en este momento no me planteo ir a por dos puntos porque en ese momento el equipo que era un poco

Voz 0318 18:23 más sólido eran los choques con su deseo sea

Voz 8 18:26 era mucho más vulnerable en la defensa de los chiís y los Chargers digamos que sería lo Thatcher con más posibilidad de parar unos de los hizo en este momento que no al revés prueba

Voz 6 18:42 lo lo tú no crees que

Voz 1025 18:44 lo que estaba diciendo Iker a mí me parece muy muy bien tirada tú no crees que ellos dijeron Jo no les va no le demos una oportunidad más a Homs porque nos pueden montar un pollo aunque nosotros estemos jugando mejor

Voz 3 18:54 sí sí sí

Voz 8 18:57 algo algo

Voz 0318 18:58 exacto para ir a puertas de que claro

Voz 8 19:00 no pero en el último tramo de partido

Voz 0318 19:03 ya hace seis los y eso estamos siempre cuadro sea ellos no en este partido lo he dicho en la retransmisión ahí

Voz 8 19:09 como son son defensas que son como Marc Márquez bueno es que hay ya

Voz 0318 19:16 la parte que se cae en pruebas sigo en carrera

Voz 8 19:21 pero es que si él no detuviese un estilo tan arriesgado como hábilmente no haría los tiempos que hace bueno no sé si lo explico y a la larga le compensa los chiíes desde que están dirimen especialmente en la en la en la época diré siempre ante lo desee esas que son muy buenas en el en el torneo que rechazó te roba el balón pero luego las mesas yardas

Voz 2 19:44 claro

Voz 8 19:45 no lo conseguido enteramente no lo suficiente al final se ha visto

Voz 0318 19:50 ves una defensa una defensa que los momentos cruciales

Voz 2 19:55 sufre

Voz 8 19:56 sí sí estamos viviendo ahora nadie ella ahí que todas las derrotas que que todas las derrotas en algún tema

Voz 2 20:03 claro pero pero una pero una pregunta

Voz 3 20:08 los una preguntados durante el partido vale al margen de los buenos momentos que pudieron tener tanto ataques defensas de cada uno de los equipos de todo el mérito que significa mantener el ritmo a unos chips perfecto que luego hay una puntualización que quiero hacer vuelve a meter la pala en el juego si os fijáis hace semanas que no está porque había un único ganador casi que gluten pero la vuelvo a meter pero vuelvo a meter la tener ya la tenía en herencia

Voz 1025 20:34 pero tenía ya hay por eso me molesta

Voz 3 20:36 sacara no pero yo vuelvo a sacar la pala esta semana hacia el colectivo de los cebras Hinault Hinault por ello perdieron Loché cuidado lo quiero dejar muy claro

Voz 2 20:46 pero también lo siento al colectivo

Voz 3 20:49 pero por ejemplo era la pregunta era sencilla visteis sinceramente durante el partido que fuera una amenaza seria a los a Kansas es para yo a lo mejor estoy viendo igual no me quiero nublar sí pero les miman teniendo el partido perfecto

Voz 2 21:04 pero para mí no eran Luis Mantero

Voz 3 21:07 pero pero alguien sí sí sí

Voz 2 21:09 no voy a pensar que podían dar la vuelta

Voz 1022 21:12 esto es lo que pensé yo cuando estaba pasando eh yo hubo momento que pensaba hay los chats están cerca están cerca consigan si consiguen parar les van a tener la oportunidad así consiguen parar les van a tener la oportunidad llegó el momento en el que consiguieron pararles yo pensaba que iba a ir que iba a ser estando a siete y fue estando a catorce Ichi que siguieron Luis siguieron creyendo yo yo creo que no hay que pensar que un equipo es bueno solo porque domina también vale ganar así sacro no vale la victoria se la llevaron no creo que de manera justa el hit

Voz 3 21:44 hará ahí hay en el catorce cero el primer catorce cero y en el primer cuarto hay una decisión que les mantiene y les mete en el partido precisamente arbitral que no debería Velilla

Voz 2 21:56 no no te no te la niebla no te digo Luisa pero que no quiero darles la victoria por eso cuidado eh un par

Voz 3 22:02 un par de control estuvieron Juan también creo que

Voz 2 22:05 claro que cuando está remontando los Chargers hay un golpe al casco de River

Voz 3 22:12 al final la verdad

Voz 2 22:14 sí sí sí sí no no quiero decir mejor para otros no quería a los árbitros no está mal y no querían entrar Toribio remata

Voz 8 22:25 eso pero es que sobre los árbitros solo

Voz 2 22:28 sobre lo has visto hoy si realmente viste que que te podían ganar el partido

Voz 8 22:34 yo creo que a los árbitros le están complicando a ellos les están complicando

Voz 0318 22:40 demasiado y con las

Voz 2 22:43 las reglas no no soltó

Voz 0318 22:45 las reglas parrillada siempre lo digo a verdad y no tardamos una hora hablando de terreno

Voz 8 22:50 pero quiero decir

Voz 0318 22:53 hay muchas cosas que luego confunden porque luego que si la cabeza por delante que sino por delante ahora

Voz 8 22:58 parecía que este año

Voz 0318 23:00 bueno pero lo que yo me temía como mucha gente que lo partido hay ganas ser infumables

Voz 8 23:04 que si se aplica a la letra

Voz 0318 23:07 la la regla de del Cabezo por delante cada jugada hay siete pañuelos

Voz 8 23:11 al final resulta que son menos el año pasado

Voz 0318 23:13 pero el jugador se el arranca la cabeza y no se pita pero luego hay una donde le rozan y para mí eso es un poco caos y los árbitros al final se lían porque porque mire ahora es verdad que en las últimas semana hemos visto pero no hablo en este partido en concreto ni de un equipo en concreto porque a mí eso no me gusta hemos visto muchas decisiones que te dejan un poco sigue eligen pero la verdad que no lo dicho esto bueno tema arbitrar zanjado

Voz 2 23:42 muy bien el tema remata con el tema Charles tú has como decía Luis que no los veía tú tú querías que cuando iban por debajo en el marcador

Voz 8 23:49 el viernes remontar un partido

Voz 0318 23:52 los dos equipos se jugaban la división que todavía será el número uno y jugar una eventual final de conferencia en casa porque esa es otra de las cosas

Voz 8 24:04 curiosa entrecomilla merece la conocemos ya ahí ya están dos equipos que están dominando la conferencia

Voz 0318 24:09 qué por balance por lo menos

Voz 8 24:12 Nos encontramos en una situación donde uno tendrá la final de conferencia en casa y otro con el segundo mejor balance la conferencia con toda seguridad y si me apuras con el mismo balance

Voz 2 24:22 sí porque cuando usted era

Voz 8 24:25 a pasar por por wild cards a jugar un partido más

Voz 2 24:27 jugarlo fuera además de hecho sé a quién

Voz 1022 24:30 sea porque ahora mismo cualquier americano

Voz 2 24:33 eso es como si no es bueno si eso sí sí

Voz 1022 24:36 Kansas perdiera en Seattle los ganaran a a los reds estarían los rebeldes estarían los los charcos delante bueno sea quién sea sea los Xavi es osea Kansas quién juegue el wild card será el mejor récord de la historia de la NFL no

Voz 2 24:53 pero es un dato eh pues estupendo

Voz 0318 24:58 a veces otra salida hizo que es un partido entre dos equipos que se están jugando jugando a la división hay uno que juega en casa en un campo que por tradición no son campo súper difícil para visitantes los esto es vamos

Voz 8 25:14 el tocados porque le faltan jugadores

Voz 0318 25:17 es muy importante y ahí al remate

Voz 8 25:19 eh

Voz 0318 25:20 la la la ausencia de habló Hammett sólo habló de lo que puedo ciego la ausencia de de Anta los chefs lo está haciendo muchísimo daño aunque no se note

Voz 8 25:31 bueno déjame que perdona además llamando a gente que ha hecho bueno si quieres que hay entre el de rematar por que me voy a Connecticut venga

Voz 10 25:46 Conexión cien yardas con Estados Unidos Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 0684 26:05 a ver señor Garay

Voz 11 26:09 cómo le va a me gusta Andrea que respeten y presentación suyo amándolos se quede callado porque bueno no

Voz 1025 26:17 se se calla cien yardas que lo sepas

Voz 4 26:19 siempre siempre

Voz 11 26:22 David a propósito me gustó mucho el entusiasmo el desenfado ir a todos lados

Voz 3 26:30 abre ya te digo pasé a cobrar

Voz 4 26:32 tenía ahí varias cuentas pendientes dichas bueno

Voz 11 26:36 sí me decía quién es el que está poniendo todo muy quién yardas

Voz 4 26:42 están matando a somos todos

Voz 11 26:46 todo por una yo así del hoy

Voz 2 26:51 me sentí Ponseti de vez en cuando todo el equipo

Voz 11 26:53 Pajín se ha vuelto a ver si

Voz 2 26:56 Cuéntame lo que pasó el mono

Voz 11 26:58 ahora hay fútbol seguido que estamos yo compañeros que el mejor equipo de la NFL no es que está descubriendo más son los oye lo que pasa es que jugando un mal partido a la ofensiva la defensiva sacó la Cary terminan ganando en unos partes que su final y que prácticamente quedando eliminados a propósito de la quiere seguir al frente pero dependerá los en lo que pasa es que al ir no no no cosas que continuara cuantas una buena todos son datos un cajón muy seguramente necesitan de construcción pero tienen grandes jugadores como Guti aquí por otro lado si acabo la temporada pararon Boloñés sí ojo es la primera vez que es la primera vez que tengo que decir rollo es necesita urgentemente un baño de humildad creo que fue en gran parte el hecho de que fracasaron esgrime para casi no llegaron ni siquiera a los play off pobre el que llegue a reemplazar a mí me he estado porque están hasta el final de la temporada como interino va a ser muy pero muy complicado en Nueva York preocupa el tema leí la emane porque todo parece indicar que seguirá siendo el titular empieza la gente a gritos es que le hagan ya su homenaje

Voz 2 28:10 quién sí va la palabra claro pues parece que quiere seguir jugando eh sí sí sí

Voz 11 28:18 exacto más pero a ver recluta aunque el accidente no deje que tengan una temporada los dolores de crecimiento muy las cosas nunca son buenas como hicieron los cuál ese momento con pleitos Manning como están haciendo con Bale que metía en los grados de Cleveland iría que hasta el final yo no que Milagros se hará muy poco José Antonio tuvimos la oportunidad yo parece que sacan a hablas claro el problema es que uno no sabe pongamos que terminen con Davis qué tan engañoso es por ahí nos creemos que somos buenos y no lo somos necesitamos todavía muchísimo más trabajar muchas cosas la línea ofensiva ante los Vikingos de Minnesota fue terrible y queda claro que vayan tan aseado por más de que en su momento pues me gustó y creo que tiene grandes virtudes no pasa de ahí creativo a la hora que lo atacan no hace los rótulos con propiedad avisa que no para llegar a ganar un Super Bowl señores

Voz 3 29:19 Kenneth

Voz 2 29:21 me permites una pregunta

Voz 11 29:24 no la rápida como

Voz 3 29:26 ves tú a los Chargers sólo eh por saber

Voz 11 29:30 sí lo los veo los veo muy bien me parece que lo de Philip Rivers ha sido sensacional que es lamentable que estos equipos esté jugando en Los Ángeles esta temporada se la merecía San Diego sin embargo no creo que les alcance para llegar al súper luego es más yo soy de los que creo todavía los Steelers de Pittsburgh inclusive por encima de los de Kansas City no los Steelers que que vienen ganando lo que pasa es que tienen que ha recuperado una esa esa victoria del domingo pasado Ayman Al Queda claro que no son tan no le bueno osea de los últimos años Éste es el año en que son menos competitivos señora el sábado los invito a ver la final del Mundial de Clubes achacan una pausa

Voz 2 30:14 para qué voy al equipo lo maletero de Emiratos para

Voz 11 30:16 a ver qué tal hay que legado River tal donde el Madrid pierda y la final sea ala inca Cheema

Voz 6 30:26 ya sabía yo que no

Voz 13 30:45 de ahí que Hadiza en esto pero desean es que va a empeorar de sea como la de eso

Voz 1025 31:02 es bueno estamos pendientes de que rematara la explicación que estaba dando sobre Kansas Andrea y luego voy a rescatar dos cosas no nos parece bien Al Green Bay Chicago porque yo quería preguntaros por Aaron Rodgers dejamos para otro debate que me gusta mucho que plantea y que lo vamos a tener equipos que ganan muchos partidos como Miami pero que realmente cuando la verdad ahí en esas victorias osea cuanto fruto de casualidad rebote rebotes no sé qué metro hasta ahí o no os un equipo completo y realmente medita cuatro ajustes tiene las victorias que se merecía pero eso lo dejamos para luego Andrea remata ve con Kansas que voy con Iker después a preguntarle

Voz 8 31:47 ya

Voz 0318 31:49 no decía la la ausencia de les perjudicó porque luego en números solamente ganó pero Lequi montón de creatividad al equipo de hecho

Voz 8 32:03 ha hecho cuarenta y seis reflexión pero ellas Lanzaro siete veces atrapó cuatro hizo cuarenta y seis yardas de ellas XXXIII en una jugada te quema una vez claro esto traer Clean controlado completamente en carrera Gil que les suelen utilizar en Just Swiss en cosas de esta

Voz 0318 32:23 cinco yardas negativas pero porque porque

Voz 8 32:26 no tienes ya la amenazas dejan te limita a tanta creatividad que es

Voz 0318 32:31 lo lo de las facetas más más peligrosas que tienen los seis en ataque Gil que es una de las armas más peligrosa puesto lo controlado mucho más

Voz 9 32:42 en en recepción

Voz 8 32:45 el que más yardas ha conseguido ha sido también Williams que suben Running va porque también ansiosa profundos ya al no tener esa amenaza ya te dicen bueno ahora gana profundos

Voz 1022 32:56 es cierto todo esto sí

Voz 8 32:58 todo el mundo y entonces una presencia que tiene sus limitaciones ahí vamos a ver desde el otro punto de vista es al defensa provoca doctoras tornó huelgas sino provoca esos tres a ver si no hay fiesta no no y no provoque el algo a lo mejor al final no hay tanta emoción cuánta

Voz 0318 33:23 todo legado te los que mantiene ahí

Voz 8 33:25 pero en el momento en que vas con otra

Voz 0318 33:28 mucho más humano nota si no yo lo que estoy viendo en estas últimas semanas que los equipos

Voz 8 33:34 sí

Voz 0318 33:35 súper Spectator o unas el cada uno por diferentes razones insisto muchas por la por la marcha forzada forzosa como Liga de antes pero

Voz 8 33:48 toda esa creatividad el está acabando con el invierno y con que las están están estudia

Voz 0318 33:54 mucho más todos lo son son mucho más

Voz 8 33:58 bueno ya hablaremos

Voz 6 34:01 el gratis si no hombre que no vamos a tener además

Voz 1025 34:03 no hay problema todo eso no

Voz 8 34:06 asimismo a pesar de la derrota yo creo que más no

Voz 0318 34:11 es una vez más refuerza refuerza dijo

Voz 2 34:13 me parece la leches abuso tener

Voz 1022 34:16 en que cambiar las cosas para que no sea

Voz 2 34:18 este va a ser la gran estrella del futuro salvo que le pase por encima un camión yo creo que pueden marcar se vamos

Voz 1025 34:24 las distancias no no no no sé si a lo mejor me estoy pasando pero a lo mejor es el nuevo Montana Baby o están

Voz 2 34:32 esa línea de no no de convenientemente en eso no a ver si sale a llegando al súper Bosch claro sí

Voz 8 34:38 es el nuevo bajo

Voz 2 34:41 vale

Voz 8 34:43 pero él se lo cual es eso sí continuó con esa progresión marcará su propio sin duda no donde tú te acuerdas de Babia

Voz 2 34:50 Nico es sí sí totalmente tienes a pintaba altamente bueno

Voz 1022 34:54 la de Aaron Rodgers querido Iker sagas TIC que pasó

Voz 2 34:57 qué pasó en ese partido contar a Chicago Chicago jugó lo que tenían que jugar pero realmente crees lo que ha dicho Iker digo perdón y lo que ahí Checker espero que te lo creas que ha dicho gente te lo crees tú crees que que parte de los males este año de Green Bay en Aaron Roger así como en otra época hemos dicho que no era un salvador

Voz 1022 35:16 a mí me cuesta muchísimo

Voz 2 35:19 hablar mal de Aaron Rodgers vale vale

Voz 1022 35:21 dicho esto creo que esta no ha sido su mejor temporada mi mirando si hemos dicho que puede llegar a ser un jugador único aquí estamos hablando de un jugador único en la historia vale

Voz 2 35:32 yo yo creo que está en el olimpo de los dioses

Voz 1022 35:36 dicho esto creo que esta no ha sido su mejor temporada por las circunstancias por lo que queráis pero ha estrado frustrado y creo que no ha sacado lo mejor de sí creo también que no ha estado todo lo bien rodeado que debería

Voz 2 35:49 hay que tiene mucho trabajo ese equipo

Voz 1022 35:52 delante porque no creo que él no creo quedaron Roger se haya acabado sea yo creo que el año que viene en en una situación en un contexto bueno con buenos jugadores a su alrededor creo que va a volver a ser candidato a mí Pipi jugador que lidera un equipo va a Superbowl y demás pero no puedo decir que todos los males de Green Bay sean ajenos Aaron Rodgers porque no lo son creo que él es capaz de más creo que él es capaz de jugar mejor y también creo que ha llegado el final de una era y que el año que viene con un nuevo entrenador creo que va a volver a ser el jugador de siempre eso es lo bueno

Voz 2 36:27 me ha dicho lo dicho lo he dicho perdón paréntesis luego hablamos de Chicago porque claro un partidazo y se metido por primera vez en ocho años en la división por primera todo habla de visión sí

Voz 3 36:42 poco el estigma de de te lo diré estamos hablando de Roger se Rogers es que estando el equipo

Voz 2 36:50 quizás Allá tú pero a mí me el mejor jugador y bueno pero yo

Voz 3 36:58 ha sido que claro estamos tan acostumbrados a verle a Green Bay en los últimos años en malas rachas siendo siendo él quién quién la sacar adelante y este año no ha sido yo creo que es un poco más este tema no este año no ha sido el jugador aquel que que casi bueno vuelva a recordar la victoria contra los Beers a principios de temporada casi fue él a la pata coja quién quién quién quién

Voz 1704 37:24 Luis no es es el Rogers al que hemos estado aquí estamos

Voz 3 37:27 el acto exacto al no verle ahora pues decidiendo casi solo y con dos más el partido pues claro pues evidentemente yo que eso es lo bueno lo malo de un gran jugar

Voz 1022 37:39 sí Peret perdonadme un apunte eh yo yo sumo una cosa todo estoy Luis tienes toda la razón pero yo de de eso que dices les y le achacó una cosa el resto de la temporada me parece que a veces contagiado por las circunstancias a veces abusa de eso en vez de buscar cosas más sencillas ir sumando y dando

Voz 2 37:59 pero es que se eleva que Le Bas

Voz 1022 38:01 es decir si es que realmente no sólo ha tenido sólo ha tenido un receptor decente por así decirlo quiero decir sano durante todo el año que está planteada Illes hecho de oro ya llevamos la aprobó porque le a ver mérito debate Adams pero creo que que Roger me ha hecho así de bueno pero creo que no ha tenido los los compañeros que necesitaba a Khan ha sido una decepción el resto de receptores cuando sea lesionado Kobe y demás no han dado la talla eso también es una realidad

Voz 2 38:28 jolín Andrea cómo ves tú Aaron ronda

Voz 3 38:31 a ver si el comentario que hecho Kenneth qué crees

Voz 0318 38:35 la verdad es que eh

Voz 8 38:38 este año ha sido evidente que que

Voz 0318 38:40 eh que llevaba todo el año frustrada a todo esto te lleva a consecuencias que yo francamente no lo sé es que

Voz 8 38:49 si no es hablar a toro pasado yo siempre lo he dicho

Voz 0318 38:53 poco sabido tampoco creo que es que está rodeado

Voz 8 38:55 es un gran equipo sea quiso siempre favoritos

Voz 0318 38:58 al principio de la temporada pero yo creo que

Voz 8 39:00 no estaba liderado por un gran equipo entra el síndrome de salvador de la patria que luego al final es perjudicial

Voz 0318 39:07 o sea

Voz 8 39:08 llevo comenta y lo consigue ojo yo no los no es una crítica destructiva contrarios apoyar aquello de hemos veinte que él siente que si no lo hace nadie Iceta ha obligado a forzar a forzar a forzar forzar transversal te sale bien

Voz 2 39:25 te pilla y te matan partidos picos como

Voz 0318 39:28 desde la primera jornada que estás roto hoy

Voz 2 39:31 desde luego llegó un momento que

Voz 0318 39:34 que tú te gustas porque porque el equipo no te apoyamos porque no estás en sintonía con el entrenador que se veía vamos lo último que le faltaba era pegarse en la banda porque esa no es es portaban ya en un momento que la temporada se retuerce esa

Voz 2 39:50 vale de dicho esto sólo en treinta segundos que me voy a hablar de los rands Chicago impecable lo que ha hecho sea nos a aunque Andrea desde el principio nos avisó yo no sé si en en la cabeza de él o en las vuestras entraba que pudiera ser el ganador de la división con Minnesota como gran a priori favorito con Green Bay me que aparentemente parecía mucho más de lo que ha sido uno

Voz 1022 40:15 fíjate yo yo he tenido no siempre siempre te perdona Andrea dale

Voz 8 40:18 no no no no no no lo he contestado pero pocas

Voz 0318 40:22 da igual

Voz 2 40:22 si Iker y luego remontamos para Andrea venga

Voz 1022 40:25 que yo ya lo sabéis desde pretemporada es un equipo que me ha gustado mucho ni en mis bueno ni en mis mejores pronóstico pronósticos pensaba que fueran a ganar así la división Laure lo reconozco y yo pensaba que iban a competir por estar peleando la división pensaba que se podían meter en play off y que podrían entrar pero no pensaba que iban a estar tan bien sea a manda allí ahora ahora mismo para mí él es el entrenador del año entre el IBI Fran Raich yo eso lo darían allí porque creo que el trabajo que ya desde el año anterior venía haciendo Epifanio en la defensa lo ha reforzado y además le ha dado un sentido a todo el equipo mejorando el ataque consiguiendo una identidad el el otro día no es casualidad Travis que fue uno de los mejores Le vimos en uno de sus partidos más sólidos y eso es muy buena noticia ahora que se acerca

Voz 2 41:12 sólo ahora aquí ahora que se acercó porque Chicago no necesita

Voz 1025 41:15 a Chicago sí si tiene al que en forma

Voz 1704 41:19 estoy aquí porque la defensa es una certeza

Voz 2 41:21 efectivamente yo si os digo una última cosa todavía

Voz 1704 41:24 pueden tener el valle todavía pueden ser se juntos

Voz 8 41:29 lo que te iba a decir lo decía el otro día en la tele

Voz 9 41:32 eh

Voz 8 41:33 cómo cómo hay que jugar playoffs en Chicago

Voz 6 41:35 bueno bueno bueno sin salir ahí voto útil que lo que en vez de recibirá Chicago vayan a jugar con fuego de enero bueno bueno bueno

Voz 1025 41:45 bueno poca broma estoy totalmente de acuerdo con vosotros

Voz 3 41:48 yo yo yo como dijeron Txiki recuerdo eh que tanto Andrea como Iker apuntaron a Chicago como si sí o a principio eh

Voz 2 41:57 sí esto sí sí yo me acuerdo por eso de y sí a mí me y yo creo que para mí para mí

Voz 3 42:02 muchos han hecho el cero a cien en dos segundos es como si un equipo que este año hubiera tenido que hacer esa transición para rematar el siguiente año sea asaltado un paso Illa concentrado en esta

Voz 2 42:15 pero pero el paso y no hemos dicho veto al menos es mi opinión personal el paso es un regalo de Navidad de los Riders

Voz 6 42:23 Reynders Reynders organizaron a claro le llegó envuelto llegaron eso de principio de temporada espero mira tenemos otro regalito saber

Voz 1025 42:33 Chicago se lleva uno de los regalitos

Voz 3 42:36 es un animal en defensa que les

Voz 1025 42:38 cambiar la mentalidad tío ése ha sido uno

Voz 3 42:41 treinta cuarenta por ciento según no

Voz 0318 42:43 bueno no

Voz 8 42:46 el parqué porque un treinta cuarenta y nueve equipos un una bárbaro

Voz 4 42:49 no que venga

Voz 8 42:53 el actor es el factor número uno

Voz 2 42:56 sí sí

Voz 8 42:58 sí SIMO una gran piensa que ya tenían con la década de

Voz 0318 43:02 Mac pero no están ahí porque es han fichado

Voz 8 43:04 que no no no no

Voz 2 43:07 eh Mc les daba un acelerón más algo que quizá hubiésemos visto este año esa es mi opinión personal defensa sí

Voz 8 43:15 yo a ver porque luego si queréis me lo pienso lo punto de los hago un listado de tuvo de todo lo que ha pronosticado más pues no voy delito

Voz 0318 43:24 ahora vale

Voz 8 43:26 yo al principio de temporada cuando Grace de chica me dices ahora te sorprende que han ganado la división no ahora que quiere decir que no de que que lo que no puede ni

Voz 9 43:35 ya

Voz 8 43:36 en presupuesto saque

Voz 1025 43:39 déjame deciros una cosa Andrea que habíamos perdido por un momento destaca con nosotros ya

Voz 3 43:44 yo le he oído que habla a no pocos

Voz 1025 43:47 sí se ha caído otra vez vamos a recuperar a Iker sigue sigue Andrea mientras perdona

Voz 0318 43:51 no decía yo les veía capacitados para ganar la división ahora que que no es que tenía la seguridad absoluta

Voz 9 43:59 pero yo

Voz 8 44:01 por lo que apostaba bailado mucho era por la el fichaje de

Voz 0318 44:04 de de Nagy e del Pearson

Voz 8 44:07 mal que tenía de que ese personal en lo podía explotar al doscientos por cien porque se porque encajaba con su estilo evidentemente el Aubisque era un poco la eh

Voz 0318 44:19 porque no confiaran Torvisco que ahora

Voz 8 44:21 voy a jugar con alguien

Voz 9 44:23 que realmente quería puntos

Voz 0318 44:27 cuarteles va con sus características esa ahora no es el momento de nuestro momento no podemos hablar a cuanto Nagy estaba en en los chiís y a la discusión de los chips discusión entre comillas Yagüe entre entre

Voz 8 44:41 tres bis que no intervino

Voz 0318 44:44 qué fue a verle Si hablaron con él no sé si me explico

Voz 2 44:48 sí son cuartos aquí con él funcionan

Voz 0318 44:51 perfectamente que hace funcionar el ataque Amin no no lo dice convencido al principio pero insisto es muchas cosas equivocada en las que aquí fenómeno los no me sorprende perdón remató a dormir si te digo una cosa en el invierno de pero ellos sí sí también según como termine la temporada regular pues yo estoy cada uno

Voz 6 45:15 va va da miedito el general invierno va decir sus cosas dar Moltó no

Voz 1022 45:19 sí que me había caído me había que de eso pues

Voz 6 45:22 sinceramente no me voy a los seguir

Voz 3 45:24 metiendo un poco de de cuña verás veo mucho mejor con más opciones a Chicago que a los Chargers

Voz 6 45:32 hemos eh

Voz 0684 45:35 escucha cien yardas

Voz 14 45:45 sí

Voz 1025 45:52 a ver Iker que también está Leiva esta apuntillar un poquito que Arilla le vamos a hacer

Voz 1704 45:58 parece que me parece es una opinión respetable él él no sé

Voz 2 46:03 nada más pero creo que es una creo que es una realidad

Voz 1704 46:06 creo que es una realidad que a los tres

Voz 1022 46:09 a los tres que han sido los grandes durante todo el año que son Kansas Rahm sin ir Isern creo que es una realidad que ver Chargers se les han unido o por lo menos está muy cerca se han igualado mucho las cosas y ahora mismo quizá Chargers están jugando mejor que alguno de esos tres

Voz 1025 46:27 bueno los Eagles han cambiado la pues maldita eh han cambiado de cuota va Illa parece que haya ya ya ya llevamos a liarla como el año pasado jugaban contra los dos rands y da la sensación que han bajado un pistón de velocidad no sé si es consciente porque ya están metidos en playoff pues no porque realmente le le ha llegado el bajón ahora a esta altura de temporada no sé cómo lo veis no sé que pensáis de de los dos de The Eagles derrame

Voz 6 46:56 yo quiero escuchar a Luis hablar de los rampas y luego yo siempre a ver a ver

Voz 2 47:02 sí sí nombre a los lo han bajado

Voz 3 47:05 han bajado pistón bajado pero ha bajado el pistón yo lo achaca a un poco de relajación entre comillas relajación que cuidados se pueden dormir porque también es importante en Yecla como te quedas para los hacia dónde brazo Si a a casa o no pero pero pero yo no lo yo yo no me preocuparía más allá de de de ese bache sigue siendo el el equipo Premio Planeta dos parapente

Voz 1025 47:33 lo seguidos el dieciséis sí sí

Voz 3 47:35 sí pero no me preocupa a mí me da mucha garantía a oficinas me da mucha garantía su entrenador y me da mucha garantía esa plantilla que tienen un equipo competitivo bueno yo creo que los los que han dado un paso hacia arriba han sido los los los Eagles han sido si es ir da un pasito atrás pero pero no me no me preocuparía más allá de esto eh dando gran además de de de de equipo fuerte y dominante cuando tenga que que salir a jugar en en cambio no no comparto esa opinión Luis David yo la respeto no lo los últimos resultados evidentemente no la balancín por cien

Voz 2 48:11 pero ya no sólo por el resultado

Voz 1022 48:13 los su bajón de juego son son evidentes eso yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo

Voz 2 48:17 totalmente yo no no creo o espero que no sé

Voz 1022 48:20 así que sea una relajación deportiva porque eran el sido uno tenía la ventaja de campo para todos los playoff ahora mismo tienen eso complicadísimo tenían el by prácticamente garantizado

Voz 2 48:30 ahora ahora mismo como pierdan uno más

Voz 1022 48:33 en principio les quedan dos muy fáciles en teoría porque les queda Arizona y San Francisco pero hizo San Francisco les metió en un lío como desabrido a otros si Chicago gana los dos es Chicago quien tiene el by eso ya no es ninguna broma porque como veníamos hablando en vez de recibirles en Los Ángeles donde tú quarterback tiene unas estadísticas buenísimas y tal te vas a Chicago donde te amargaron la vida donde va a hacer frío donde el su afición aprieta uf yo yo creo que se están jugando muchísimo ir ahora pensando en las razones sino son las de relajación deportiva como yo creo que no son pienso por un lado que su línea ofensiva que es una de las mejores de la NFL las últimas semanas no está nada bien y segundo creo que está sobrecargado Atón Carly que tiene en la rodilla bastante tocada Ike al que yo intentaría cuidar y mimar para de cara off porque no tiene un recambio de su nivel vamos porque no lo hay en la Liga

Voz 3 49:21 no lo hay ya su estrella defensiva le están haciendo unos les dos semanas que para están haciendo sí sí destinados están trabajando mi fue focalizado hacia él

Voz 2 49:32 sí con doble es coberturas hacia él

Voz 3 49:35 están anulando bastantes

Voz 1025 49:37 matamos con Eagles y con rands como modo primero con rands como vestuario rands es que tiene un bajón

Voz 2 49:44 eran realmente crees que están compone en problemas o no

Voz 8 49:47 no hay problema

Voz 0318 49:49 el pleno que que que que les están brillando el truco de los están controlando mejor es claro o sea relajada porque está ya lo explicado todo ellos están jugando la vida todavía no no se pueden relajar cuatro resultados hasta el

Voz 8 50:07 me que yo también

Voz 0318 50:10 lo habrá como eh no no me acuerdo con quién hizo el bueno pero la brava

Voz 9 50:15 si en el cuarto cuarto El Pilar

Voz 0318 50:18 tira contra Philadelphia

Voz 9 50:22 como ya o en los últimos siete cuartos han anotado un touchdown