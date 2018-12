Programa especial en el metro

Voz 1515 00:00 bueno este miércoles estamos saludando desde la estación de metro del aeropuerto Nos hemos venido hasta aquí para festejar el cumpleaños de nuestro metro sus primeros cien años de vida y hoy nos hemos venido con un montón de actividades de amigos concursos teatro música porque hoy hemos trasladado hasta aquí nuestros estudios los estudios de hoy en Madrid a la estación de metro del aeropuerto puerta de entrada

Voz 1 01:15 la tanta vida cada día a nuestra ciudad por aquí

Voz 1515 01:19 pasan diariamente más dieciocho

Voz 1 01:22 mil pasajes

Voz 1515 01:23 los nos van a acompañar de aquí a las dos de la tarde Nacho Campillo la que fuese voz de tantas Go que en abril de este año sacó en solitario su nuevo disco pacífico trescientos sesenta y hoy viene a contarnos también una primicia una sorpresa que les va a revelar el mismo en antena a partir de la una para todos los

Voz 2 01:41 desde Tan Tan go ya les digo que será una noticia muy muy feliz

Voz 1515 01:46 allí también estará con nosotros en esta estación del aeropuerto el actor Gonzalo de Castro al que podemos ver estos días en el teatro Pavón Kamikaze donde lleva ya varias semanas representando la obra de teatro el precio con gran éxito con él vamos a hablar de teatro Icon ambos también vamos a hablar de las estaciones de metro de subida es una pregunta que hoy le vamos a trasladar a todos nuestros invitados las estaciones pues que utilizaban en la infancia en la adolescencia ganadora para ir al trabajo Si tienen alguna vinculación afectiva especial con alguna con cuál que charlaremos también con quienes pasen este mediodía de miércoles por esta estación de metro del aeropuerto a esta hora qué está pasando Enrique García se ha venido para preguntar los usuarios Arles transeúntes a los viajeros que esta es la puerta de entrada a nuestra ciudad ya nuestro país la estación de metro el aeropuerto estamos en Barajas y en el metro una especie de intercambiador de vida de muchas emociones Enrique García qué tal hola

Voz 3 02:46 qué tal hola Marta pues sí porque viajar en el metro es tomar el pulso nacida diversa pero quizás es esta estación la T2 de Barajas la más frenética Illa más plural porque es el punto de partida como decías de aquellos que acaban de aterrizar en Madrid por lo que la imagen y el sonido de esa estaciones lo que estoy viendo y oyendo ahora mismo diversidad idiomas el sonido de las ruedas de las maletas alguno y alguna un poco despistada preguntando dónde se compra el billete de metro aquí justo donde estoy en la entrada pues hay una tienda de recarga de teléfono aquí trabaja cada día Vanessa o la Vanessa buenos días

Voz 1490 03:16 qué tal cómo

Voz 3 03:17 oye cómo es el ritmo de trabajar aquí diariamente con tantísima gente yendo y viniendo

Voz 1490 03:22 bueno en pocas navideña un poco fuerte pero divertida

Voz 3 03:25 ido muchos viajeros Olli sospecho tú aquí estás vendiendo bueno e recargando

Voz 1515 03:31 buenos pero sospecho que aquí te pueden preguntar de

Voz 3 03:33 todo diariamente detalles

Voz 1490 03:35 desde dónde está Sol hasta cifrando cosas insólitas

Voz 3 03:41 bueno Marta pues me voy a quedar aquí conviene con Vanessa hubo ya están esperando porque seguro que muchos de los usuarios tienen historias muy interesantes muy divertidas en los que acaban de aterrizar en Madrid

Voz 1515 03:52 pues a lo largo de la mañana se lo vamos a ir narrando que hoy tienen intención de acercarse a Barajas busquen nos queremos charlar con ustedes por aquí pasan diariamente más de ocho mil pasajeros en este lugar en el que tanta vida se cuece cada día no compañía también en los estudios que hemos trasladado todo a Barajas para celebrar estos cien primeros años de metros Sonia Aparicio ellos la directora de comunicación de metros sería qué tal hola buenos

Voz 4 04:17 llevas Marta fíjate todo lo que pasa por aquí

Voz 1515 04:19 más de ocho mil pasajeros en un día como hoy no es que es una auténtica barbaridad

Voz 4 04:25 diamantes nosotros como decimos metros que es una ciudad subterránea en una ciudad que fluye paralela a la ciudad que hay en en superficie bien la superficie y además necesaria también para el funcionamiento de lo que ocurre en la superficie no al fin y al cabo el metro es movilidad para Madrid y para los madrileños queda para tantas historias las pic

Voz 2 04:40 hiciera las reales y

Voz 1515 04:43 cómo no estáis celebrando habéis estrenado web un montón de exposiciones que les vamos contando también durante los próximos minutos hay algunas maravillosas que nos permiten conocer porque a través de la historia de metro conocemos también la historia de nuestra ciudad de otros lugares del mundo porque al final el metro quién viene a visitarnos

Voz 5 04:58 lo útil

Voz 1515 04:58 quizá que cosas habéis preparado soñadas y es poco

Voz 4 05:01 puesto mira nuestro primer el principal objetivo a la hora de celebra el centenario ha sido lo que hicimos sacar el metro a la calle porque metros de Madrid de los madrileños y forma parte de nuestra historia de nuestra cultura de nuestra vida diaria no en ese sentido una de las primeras cosas que nos hemos planteado ha sido sacar gran parte del patrimonio histórico de la fotografía de las imágenes que Metro ha acumulado durante estos cien años para convertir los espacios de Metro en espacios expositivos no dicen los responsables de los museos que es difícil llevar a la gente a ver una exposición a museo pues que nosotros tenemos una red por donde todos los días pasan más de dos millones de personas no te en ese sentido estrenamos la habrán visto ya muchos de los usuarios la línea centenario que fue el tramo entre Cuatro Caminos y Sol que fue el primer tramo de metro que se inaugura en mil novecientos diecinueve los andenes y pasillos están decorados con fotografías históricas de la época también en la estación de Chamartín se ha inaugurado una exposición de trenes históricos cuando ya se pueden ver cuatro de los coches que circulaban en mil novecientos diecinueve completamente restaurados son una joya del patrimonio histórico de Metro de Madrid de los madrileños esta misma semana hemos entrenado aquí en la estación del aeropuerto otra exposición fotográfica donde en los andenes de la estación de metro se puede ver cómo ha ido evolucionando el metro a lo largo de la historia desde mil novecientos diecinueve hasta hoy también en una parte del aeropuerto en los pasillos rodantes hay una serie de fotografías que muestran estas

Voz 1515 06:19 yo estoy también en las redes sociales y con él has hasta cien cinco número años más joven cien años más joven pueden subir sus fotografías comentar nosotros también estamos en la ruina en las redes Twitter dando en Facebook en Twitter para explicar en el espacio de Instagram del programa para explicar todo lo que se puede ver lo que se vive en el metro para que los oyentes y los usuarios se sumen vosotros había estrenado también web que nos podemos encontrar

Voz 4 06:45 bueno en esa web e fundamentalmente en lo que podemos encontrar es información para los usuarios como calcular trayectos era una cosa que ya dábamos antes pero la web en esta transformación que es que el Atleti Guaguas tenía ya muchos años es una web Response que se puede es totalmente accesible desde el móvil tablet en cualquier dispositivo eh pero hemos estrenado una sección muy chula que llamamos Locos por el metro que es cuando publicamos reportajes hay cosas del metro que como te decía antes el metro es una ciudad subterránea donde pasa muchas cosas a los usuarios a los propios trabajadores de Metro ten en cuenta que la compañía tiene siete mil trabajadores acompañé igual en la Comunidad de Madrid

Voz 6 07:20 si entonces historias lo que ahí se llama The Story pelín en el mundo de la comunicación corporativa tenemos para parar un tren

Voz 1515 07:28 y luego también hay otra cosa es que habéis sumado que es la carrera centenario esto que es Novés de jodido hacer cosas

Voz 4 07:34 tiene es que el centenario sea no no es fácil cumplir cien años además en buen estado de salud como como hacen metro no entonces con ese objetivo de sacarme toda la calle una de las actividades el próximo tres de febrero la carrera el centenario que es una carrera es un tramo histórico porque es recorrer en superficie el tramo entre Cuatro Caminos y Sol que era

Voz 1515 07:53 primer tramo de metro inaugurado en mil novecientos

Voz 4 07:56 no voy a decir que desde aquí animamos a todos los runners

Voz 6 07:58 soy dice cosas tan bonitas los entrenamos en la San Silvestre y luego ellos no es lo además es sólo se va a poder correr una vez cada cien años ya que esto es un momento histórico hay que

Voz 1515 08:07 verla hay una cosa muy bonita Sonia y es que la estación de Pacífico tú has dejado antes apuntado toda la parte expositiva de la que vamos a poder disfrutar en diferentes estaciones de la red pero la estación de Metro de Pacífico se puede ver el diseño de Antonio Palacios que también ha sido restaurado que podemos ver allí de ha sido uno de los grandes artífices y uno de los grandes pioneros en el desarrollo y en la construcción de nuestra ciudad tal y como la entendemos hoy no

Voz 4 08:34 así Antonio Palacios desde luego fue el diseñador de Metro tal y como lo entendemos hoy en Pacífico hay un vestíbulo que es una joya también del patrimonio es todo lo puede contar probablemente mejor Álvaro Ruiz que es responsable de Patrimonio Histórico de la compañía

Voz 1515 08:47 nos acompaña también aquí Álvaro qué tal

Voz 6 08:49 qué tal explícanos que podemos ver en la estación de Metro de Pacífico

Voz 7 08:53 eh pues pacífico podemos ver una de las estaciones diseñadas por por Palacio no es una vestíbulo que con las modificaciones que subió la estación se quedó aislado que hemos podido hacer una labor de restauración ese puede ver tal y como estaba en en el día que en mil novecientos veintitrés

Voz 1515 09:11 cómo ha sido el proceso para que creamos que sorianos explicase eh un poco todas las actividades cuando pasen por el metro decíamos en esta estación más de ocho mil usuarios cada día en el resto de la red

Voz 4 09:24 pues en toda la red más de dos coma tres millones de personas todos los días como decía decía antes una ciudad subterránea

Voz 1515 09:30 bueno el departamento de Patrimonio Álvaro tiene apenas cuatro años de quien se encarga exactamente

Voz 7 09:37 encargamos de poner en valor de rescatar de investigar de buscar donde haya toda la información sobre la historia de metro y ponerla a disposición de los ciudadanos de una forma ordenada no él siempre en detrimento de Madrid ha conservado muy bien pues histórico pero no de una forma unificada en nosotros los que hacemos transversalmente es trabajar con los diferentes departamentos para ir

Voz 8 09:59 la ha ordenando y catalogando para saber dónde está

Voz 7 10:01 hay emplearla para que los ciudadanos lo conozcan no en material móvil es una es una joya también tenemos publicidad antigua pues por supuesto la Nave de Motores elementos industriales y inmobiliarios hay ir en eso andamos no buscando información por todos los sitios también buscando fuera de metro no hay gente hay empleados que han sido empleados jubilados que se fueron de Metro tiene en su nómina antigua que es un es un es una joya para nosotros desgarros en de debe o las fotos de los compañeros no trabajando en las estaciones

Voz 1515 10:34 es quien muy emocional de la vinculación con metro lo veíamos cuando estos días nos poníamos a investigar si a preparar toda la documentación del programa es la vinculación afectiva de los trabajadores la media de de prolongación de tiempo en la parte la plantilla está en unos veinte años paso menos entonces a partir de ahí ya se pueden imaginar y una vez que habéis puesto en marcha este departamento Álvaro os habéis dado cuenta la implicación de muchos hijos y muchos nietos de trabajadores de la compañía que han puesto a disposición puesto decías no minas históricas a la semana pasada

Voz 7 11:09 bueno pues hace unas semanas viendo a nosotros

Voz 9 11:12 Enrique alguien sones que es el nieto del ingeniero de la estación eléctrica

Voz 7 11:16 el Pacífico

Voz 9 11:17 eh antiguamente el ingeniero vivía en la estación tener una vivienda la estación Biel

Voz 7 11:21 pues saca sus fotos de niño con sus pantalones cortos jugando en la en la estación en la subestación eléctrica con su abuelo eh que para nosotros es la unión de lo que es para nosotros metro junto con la vida de una persona no todo junto igual nos han cedido en nuevos lo hemos escaneado para para tenerlo en metro oí a futuro en la exposición no

Voz 1515 11:40 hay planes museísticos Sonia sí

Voz 4 11:44 con respecto a lo que estaba diciendo de Álvaro de los empleados hay una cosa que yo que llevo seis de los más jóvenes de la empresa llevó penas dos años y que me ha sorprendido mucho cuando llegado es el enorme orgullo de pertenencia que tienen los empleados de Metro en esta empresa es decir

Voz 1515 11:59 los empleados los hijos y los nietos de los

Voz 6 12:01 ampliados porque además son conscientes de el valor del servicio público que se presta

Voz 4 12:06 está a la ciudad de Madrid que afecta a millones de personas no ese orgullo de pertenencia yo sinceramente no lo he vivido en ninguna de las empresas en las que no

Voz 10 12:13 los fíjate

Voz 11 12:15 fíjate si te decía antes con la cantidad de patrimonio que hay

Voz 1515 12:20 mucho patrimonio está en vuestras manos en metro también hay patrimonio que está en manos ajenas a nuestro explicará también Álvaro porque sé que en la Bolsa de Madrid en diferentes instituciones también hay patrimonio de metro

Voz 11 12:30 pero no sé si estáis trabajando Sonia en la idea de

Voz 1515 12:36 desarrollar un proyecto museístico en cepillado

Voz 4 12:38 Antena Estación de Chamartín que ahora mismo están los trenes hemos valorado que hay más espacio para enseñar el mal más patrimonio de metro porque la historia no está solo vinculada a las fotografías que son súper interesante muy bonitas gran parte de todas ellas yo soy una fan total de de todo este material pero tienen cuentan en una empresa de cien años como metro hay muchos por decirlo de una manera así Coloquial artilugios cachivaches muchas cositas que son históricas que merece la pena enseñar entonces efectivamente ahora mismo se está trabajando en un proyecto museístico que esperamos que en las próximas meses podamos empezar a poder mostrar a los ciudadanos

Voz 1515 13:14 bien hay una cosa que que me encanta es que estamos colocados si alguien viene hoy a Barajas porcinos quiere buscar que también podamos charlar con él estamos colocados justo cuando se sale de la estación de aeropuerto accede a a este aeropuerto a bueno yo digo Barajas Llanos Barajas pero bueno cuando ese aquí aquí estamos justo colocados en ese punto y todo el mundo que va a salir de nuestra ciudad o que está entrando a nuestra ciudad no

Voz 6 13:41 era como diciendo parecemos el comité de bienvenida e desprendida le hemos pedido que nos acompañó también a Nacho Campillo Nacho Campillo qué tal hola hola buenos días gracias por haberte venido hoy con nosotros

Voz 1515 13:52 queríamos ponerle chicos música al metro a este centenario a partir de la una le vamos a pedir a Nacho que nos acompañó hace unos meses en el programa para presentar su nuevo trabajo en solitario pacífico trescientos sesenta y y que se viniese con nosotros porque había algo que quería contar que para todos los fans de Tan Tan go es una preciosa noticia no la vamos a dar ahora lo contaremos partir de ahora no vale ahora le vamos a pedir una primera actuación musical porque no hemos venido con música Teatro vamos a hablar de los misterios del metro que fantasmas nos ha dicho nuestro investigador del misterio Sonia haberlos haylos hay de todo es que es la vida subterránea de Madrid eh eh nuestro dramaturgo Víctor Conde que también está por aquí que ha hecho un montón de fotos estos días en el metro para contar todo lo que hay que vas a hacer Nacho

Voz 8 14:44 pues voy a interpretar el primer tema avance de vio canción que es el el nuevo Single del del álbum pacífico trecientos sesenta que salió en abril y es un tema autobiográfico de toda mi vida

Voz 6 14:54 Mikel m canciones y tal si hace guiños a todas las canciones ya los que esto fíjense con atención porque ya es la primera vez que escuche la canción me me pasó eso digo anda esto es lo de Manuel Raquel esto osea son guiños a toda la trayectoria musical de ir Nacho Campillo de Tam Tam Go un experimento si se llama Bío canción a canción pues venga a darnos no trata de no ser un tema ecológico que lo pensé digo charlamos de Colón con Nacho Campillo ido no es autobiografía autobiográfico eres ecológico no yo sí yo sí yo yo recicla todos los días tengo cuatro cubos bien si estoy me he comprometido con eso con el cambio climático la verdad

Voz 1515 15:30 y hacer más cosas además de reciclar

Voz 8 15:33 pues no muchísimas más cosas si si cuida a una niña de ocho años lo más Bío de todo pillo de todo lo que me quita mucho tiempo y tengo un estudio de trabajo a diario compongo muchas canciones

Voz 1515 15:46 la siguiente canción es vio canción dos psicológica

Voz 8 15:49 muy bien hecho la banda sonora de una de una de una obra de teatro que han estrenó hace poco que saca este domingo se llama tomen la granja estuvieron quince días en el Fernán Gómez ha tenido mucho éxito todo vendidos a que está muy bien

Voz 6 16:01 ya has hecho lo banda sonora de estable banda sonora el espacio sonoro de la banda sonora de esa obra de teatro La Granja es vio también a mí me había pensado pasa acatar este tema Bío canción el primero de los que nos va a regalar bien

Voz 1515 16:13 programas de diciendo especial que estamos haciendo desde la estación del aeropuerto por el centenario de metro queríamos celebrarlo soplar las velas juntas juntos así que Nacho Campillo cuando quieras venga venga gracias

Voz 12 16:32 y eh

Voz 14 16:59 aquel no es una encrucijada cada son cartones vuelve a sonreír a mí tal va seguimos te atrapados en la Cruz hay Sue la propia era amanece mi vida mucha acción pasaran claro dos ya no va eh tengo sueños emociones Julia vida no me cada vez tengo palas eh está mal mal nada

Voz 15 18:19 eh

Voz 12 18:25 no

Voz 14 18:30 qué fue de aquel aquel romance España del niño que jugada Cruz hay a Manu Chao edición pasaran claro ya no eh de los sueños opciones de furia vida no mientan eh tengo balas eh eh

Voz 16 19:38 eh

Voz 1515 19:44 muchas gracias aquí hasta ahora nos veían y no separaban pero es que ha sido cantar Nacho Campillo Enrique García seguí iba parando la gente que se bajaba de un avión o que iba camino de coger uno a ver a Nacho Campillo

Voz 3 19:58 se quedan exactas han quedado parados por la música no y por bueno todo lo que tenemos aquí estoy con Jimena que es una mujer chilena inicie viene con su familia se ha parado por aquí vienen de Santiago de Chile ideas triste paso por Madrid sí de paz

Voz 1490 20:12 eso bueno tenemos un Tour suben largo de Chile a Dinamarca Dinamarca Alemania Munitis

Voz 1515 20:20 después lo fuimos Alicante de Alicante

Voz 1490 20:22 volvimos a Caja Madrid a conocer Madrid

Voz 17 20:25 con el frío no porque allí hace buen tiempo ahora a donde aquí Santiago él no ahora este calor allá si no hizo más frío en Alemania y en eso está gusto les ha gustado Madrid si me encantó me gusto

Voz 1490 20:39 en realidad todos los lugares donde hemos seguido nos ha gustado mucho

Voz 17 20:43 a qué hora coges el vuelo Jimena a las cuatro todo lo ven

Voz 3 20:48 pues nada si os queréis quedar aquí con nosotros un rato seguiremos aquí con música hace tiempo tenemos pues aquí se queda con nosotros Marta

Voz 1515 20:56 de regalo de nuestra ciudad y nuestro país se han llevado la actuación en directo de Nacho Campillo luego te pediremos Nacho más vale por supuesto como anima esto el metro es Sonia el metro el aeropuerto la música es vida al final

Voz 6 21:09 efectivamente vamos a hacer una pausa continuamos

Voz 1515 21:11 aquí con Sonia Aparicio directora de comunicación de metro también con Álvaro Ruiz responsable de Patrimonio la idea es montar con todo el patrimonio que tiene metro en manos en manos propias en manos ajenas un proyecto museístico para recordar lo que Sonia han sido está siendo estos cien años íbamos a charlar también con Francisco García el ex gestor de mantenimiento nos acompaña hoy aquí también tan bueno

Voz 9 21:34 muchas gracias bueno te llevas desde los dieciséis

Voz 1515 21:37 mis años antes hablábamos de lo de la vinculación afectiva con metro llevas trabajando en metro desde que tienes dieciséis años ideas encargado de una cosa preciosa que también el trabajo de restauración mantenimiento de estos trenes no es lo cuentas enseguida vale de acuerdo

Voz 18 21:55 no

Voz 19 21:57 ahora vamos no bajará

Voz 20 22:00 ah sí no

Voz 19 22:16 eh eh eh no hay ya que él no

Voz 21 22:29 sí

Voz 2 22:31 sí la verdad es que es

Voz 1515 22:34 muy bonito estaba pensándolo ahora mismo están en esta están en esta estación aeropuerto celebrando los cien años de metro estaré un lugar estratégico continúa con nosotros Sonia Aparicio la directora de comunicación de metro estar en este lugar estratégico en el que estamos viendo los pasajeros que van a coger el metro para adentrarse en Madrid y los que salen de nuestra ciudad viajar por el mundo recibirles con este tema con este coro gospel esta versión de estén va Amy digo oye mira en Navidad y además que todo el mundo claro para pasa y mira tú me decías no sólo es el centenario de metros es que hay algo también importante en este dos mil diecinueve y es que se celebraba otra fecha no Sonia

Voz 22 23:15 efectivamente también en dos mil diecinueve es el veinte aniversario de la llegada del Metro el aeropuerto que tiene que entender que eh un metro que comprará cien años

Voz 6 23:24 pues ella no me queda más Bella tiramos de las orejas anualmente pero vamos que es que el metro ha ido creciendo a la vez que sí

Voz 4 23:33 dado que ha ido creciendo la ciudad de Madrid no entonces acercar el centro de Madrid al aeropuerto de montaje te pones a Nuevos Ministerios en apenas quince minutos en metro no decir todos los cuando viajamos a cualquier ciudad del mundo una de las cosas que mano primero el metro es lo más cómodo para moverse teniendo en cuenta los problemas de movilidad que suele haber en superficie pero es que además como hablábamos antes que es una ciudad subterránea no ya yo siempre iba antes de trabajar en metro ya lo hacía eh cuando viajó a una ciudad le digo quiero ver el metro pero por ver la ciudad a lo que se cuece dentro el ambiente porque es otra manera también de conocer cómo es una así sí

Voz 1515 24:06 es que te da mucho la medida de esa otra ciudad y luego también te digo que te sirve para hacer bandera porque cada vez que vendió el metro de otros lugares del mundo he dicho Gage hizo el Madrid por favor ahí pueden ser ciudades fantásticas

Voz 8 24:21 el pero es que nuestro Metro es mucho metro

Voz 4 24:24 totalmente de acuerdo yo sé que lo diga yo que soy directora de comunicación no tiene valor pero cuando sales por ahí te das cuenta de que tenemos con gran meto comparados a lo dicen las estadísticas los dos guía además es que vienen metros de otros

Voz 8 24:36 lugares del mundo vienen a visitarnos esas instalaciones

Voz 4 24:38 nuestras infraestructuras nuestra tecnología para ver cómo lo hacemos y aprendería aplicarlo ellos Jesús en sus respectivos metros no a que eso también creo que tenemos que ponerlo en valor sin duda sin duda

Voz 1515 24:49 nos acompaña les ha luchábamos antes hace unos minutos Francisco García el ex gestor de Mantenimiento Francisco qué tal hola antes hablábamos de lo de la vinculación afectiva con el Metro como empresa usted lleva trabajando XXXVI años en metro eh llegó cuando tenía dieciséis como aprendiz de electricista

Voz 9 25:09 esta eso es el metro es su vida es es bebidas tiene un vínculo muy fuerte y aunque suele un poco extraño en tras casi en pantalones cortos a trabajar

Voz 6 25:21 Nos suena extraño es real con dieciséis años son entre otros corto no

Voz 1515 25:25 de que se encarga ahora mismo

Voz 9 25:28 la de mantenimiento en Tallers centrales para que nos hagamos una idea es como nuestros coches en el día a día que tienen que pasar las revisiones periódicas y lo que nos encargamos a los trenes separan periódicamente

Voz 1515 25:41 o sea usted le hace la ITV a los trenes de Metro

Voz 9 25:43 la sombra es mucho más difícil que la de un coche bueno un poco más difícil pero te lo que se trata es de que salgan de forma que sea confortable y segura sobre todo para los vivos

Voz 11 25:53 bueno han estado encargándose también de la restauración Francisco

Voz 1515 25:58 de los trenes históricos se que se han documentado en el archivo de Zaragoza en el Archivo de ABC incluso en el archivo de metro como ha sido pilotar esa restauración

Voz 9 26:09 antes de nada es así una satisfacción enorme porque eh por el trabajar en un proyecto de este tipo recuperar una parte tan importante de la historia para los ciudadanos pues es muy gratificante para hacer las cosas bien pues evidentemente hemos tenido que intentar documentarlo todo lo posible hemos ido a Zaragoza he al Archivo Nacional a la biblioteca de ABC la Filmoteca Se trataba de tener documentación técnica de planos

Voz 5 26:36 eh de informes eh

Voz 9 26:39 películas fotografía cualquier cosa que nos pudiera darle una información de calidad para restaurar los templos siguen ahí

Voz 1515 26:47 ahora con la restauración no quedan todavía algunos trenes por restaurar

Voz 9 26:51 de no tienen que venir cuatro trenes más de aquí a mayo así es que yo animo a que la gente se acerque por Chamartín porque sí

Voz 11 26:59 muy bonito hay una cosa preciosa esto se puede ver a Sonia que

Voz 1515 27:05 corríjame si me equivoco y ampliarlo para que todo el mundo también que se acerque estos días a metros sepa en qué estaciones está y que puede haber perdido una cosa muy bonita Francisco y es que el Gobierno de la República sustituyó los símbolos monárquicos por los de la República ahí desapareció el nombre de Alfonso XIII no

Voz 9 27:22 efectivamente la compañía en origen detuvo tuvo el apoyo de de la Casa Real Alfonso XIII era compañía metropolitanas Alfonso XIII cuando llegó la República pues retiraron todos los símbolos monárquicos retiraban los escudos retirar One cualquier indicio que sonara a la monarquía en pasó a denominarse Compañía Metropolitano de matriz en en la exposición que tenemos ahora mismo en Chamartín tenemos dos dos vehículos uno de ellos no se ha podido mantener como el día de la inauguración con todos estos símbolos amor

Voz 6 28:01 a ver aquí acércate el micrófono habrá

Voz 4 28:03 pero ten en cuenta que en mil novecientos diecinueve no fue fácil conseguir la financiación necesaria para poner en marcha el metro cuentan las anécdotas que es que los que no que no había mucha fe en un medio de transporte por debajo el suelo porque había quien decía que los madrileños preferían ir por las calles mueve piropear todas las muy distintas no entonces costó mucho conseguir los ocho millones de pesetas de la época para poner en marcha el proyecto y fue decisivo que en esa duda de los inversores el Rey Alfonso XIII aportó un millón de pesetas entre muchos inversores que dijeron sí el Rey pone aquí

Voz 6 28:35 el dinero que tal y entonces eso animó a otras inversores y gracias a su proyecto de ahí que se llamara la compañía principio acompañada metropolitana Alfonso XIII vamos a hacer una pausa vale muy breve os bien

Voz 1515 28:48 juntar por una cosa con la que sobre la que quiere preguntando al resto de personas que pasan por aquí que son muchas muchas muchas muchas ocho mil y pico personas cada día por este espacio que conecta metro con el con el aeropuerto pero se lo vamos a preguntar a Nacho Campillo también a partir de la una al actor Gonzalo de Castro que está estos días en teatro Pavón Kamikaze protagonizando el precio una obra de teatro que está teniendo mucho éxito en este final de año pero yo quiero preguntarle por las estaciones de metro de su infancia de su adolescencia

Voz 23 29:18 su vida

Voz 1515 29:19 las que tienen una vinculación afectiva con ellos hacemos una pausa Álvaro Francisco Sonia que tanto tiempo lleva is también trabajando en metro y que tenéis esa vinculación como trabajadores pero también como usuarios y como ciudadanos pensad cuáles eran aquellas estaciones de vuestra vida vale

Voz 1 29:43 y medio

Voz 6 29:56 la música de Nacho Campillo a quién vamos a volver a saludar después de las noticias de lado nada que nos acompaña en esta edición especial desde la estación aeropuerto celebrando los cien primeros años de vida de metro vamos a terminar esta primera parte del programa preguntándole a personas que llevan años vinculadas profesionalmente a Metro pero también afectivamente

Voz 1515 30:16 o como usuarios y como ciudadanos e Sonia Aparicio que es la directora de comunicación de Metro las estaciones de tu infancia pues mira

Voz 4 30:23 yo eh a diario tenía la suerte de tener el colegio en la de casa con lo cual Ivan Dando pero recuerdo que en Navidad íbamos siempre al centro a ver la Navidad los puestos hasta el tres para mí son tiene la verdad un significado muy especial

Voz 2 30:36 no es sólo vincula Salama la vida Francisco García que es el gestor de mantenimiento de metro los metros de tu vida perdón

Voz 6 30:47 y es que el gestor de mantenimiento Sin porque también nos acompaña Álvaro Ruiz es el responsable de patrimonio son tantos papeles encima de la mesa con tantos invitados Álvaro Ruiz responsable de Patrimonio los metros de tu vida

Voz 1515 31:01 pues el lo vinculada al ascenso a que es la noviciado me había bajado a todas las mañanas para el secreto y Francisco García

Voz 9 31:09 según la la época de existencia en Carabanchel que era donde nos reuníamos todo

Voz 1515 31:13 me encanta cada uno una Carabanchel lo viciado

Voz 6 31:16 no son las Herrera Oria cada

Voz 1515 31:18 bueno nos vamos a hacer una pausa

Voz 6 31:22 la pida después de las noticias de la una y volvemos enseguida al estación de aeropuerto celebrando los cien años de metro

Voz 1 31:34 hoy por Hoy Madrid Marta González

Voz 24 31:38 el ex novo pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum

Voz 25 32:02 de no

Voz 6 32:04 al lado y Castro hola estamos ya en directo estamos no sé yo es que creo que se ha venido arriba el actor Gonzalo de Castro porque llegado se ha sentado hoy estamos haciendo edición especial de Hoy por Hoy Madrid

Voz 1515 32:17 estación de Barajas para festejar los cien años de Metro le he visto se ha puesto los cascos con el micrófono

Voz 6 32:24 debe de radio hubo eres un hombre de radio claro es que tenemos actores que abismo mutar a todo pero es que tengo multas muy bien pueblo has hecho una gran yo te veo sí digo Ana Éste es el que hace el digo lo mismo el programa y no se oye dame la directrices y te puedes ir a comer yo me voy tranquilo y me avisen a las dos de veces ya está bueno te hemos invitado por muchas cosas tenemos invitado primero porque estás representando a la ciudad de en el teatro Pavón con un montón de éxito teatro Pavón Kamikaze premio

Voz 2 33:01 Canal de teatro con una obra de Arthur Miller que estáis ahí Tristán Ulloa

Voz 23 33:05 Eduardo Blanco Elisabet Gelabert y una servido

Voz 6 33:08 hola

Voz 8 33:10 una servidora que muta cuál es el éxito del precio por qué

Voz 1515 33:13 está funcionando también

Voz 8 33:16 bueno pues muchas razones primero porque cartel quiero decir de un autor como Art

Voz 23 33:19 mil eres un señor que llena teatros y directora Sílvia Munt es un valor en alza en el teatro sólo catalán sino nacional una mujer con una batuta muy interesante con un bisturí muy fino yo para mi ha sido una auténtica te digo lo que hay un cartel que lo que somos cuatro profesionales que soportamos bien este tema muy bien el texto hiló por supuesto al titular de la oportunidad es un teatro contemporáneo que no se hace los grandes textos teatrales parece que se han olvidado de montar a miles Adri con con bajo la dirección de de Silvia Moon y con ese cartel pues bueno son bastantes aditamentos los que hay en este guiso para que funcione yo aquí luego que bueno perdón lo que tenemos tenemos muy buenas críticas en público el boca oreja el boca boca funciona lo cabo Cano el boca oreja fuerte

Voz 6 34:13 la otra aquí estamos estamos practicando

Voz 23 34:17 de llenando orinando diariamente el el teatro Pavón Kamikaze estaremos hasta el seis de enero lo veremos una cajita y estamos muy contentos porque eso texto es necesario un texto brutal de la familia de parte de lo que es esa enfermedad que es la familia como digo yo iba muy contentos saca una parte enfermen así si la familia es un tumor en muchas casas

Voz 6 34:44 para hablar como este son tumores benignos no

Voz 1515 34:48 sí sí sí el consistorio de dos hermanos que se reencuentran Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa e yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a verla iré porque además no sé qué pasó últimamente en el Pavón Kamikaze tienen algo con la

Voz 11 34:59 Emilia porque dentro de poquito

Voz 1515 35:02 va a llegar la escolar Bárbara Lennie digo todos son desencuentros entre hermanos si es que

Voz 23 35:08 esto no quiero decir que es todo lo días que salimos a después de la función que hay gente siempre muy amable esperando y hubo que se ha quedado exactamente impactada todavía una señora que no podía todavía reaccionar después de haber visto la funcione pero a todo el mundo le toca no es captador que es la función no se escapa de lo que se cuenta cumplimos esa función de poner un espejo al espectador para que se mide para que observe cuál es su realidad a través de la función que contamos Ícaro ha pues habla habla de algo muy muy muy universal porque yo creo que a mí leer el precio de cuenta muchas cosas también lo que cuenta efectivamente ese ese reencuentro de dos hermanos y también la habla de de bueno el paso del tiempo de cuáles son las decisiones que uno toma cuánto tiempo de tu vida termina por por digerir las te guardas que es el rencor que es en fin es un es una maravilla le yo creo que tenía un bisturí era un perfecto conocedor de las miserias humanas siempre evidente su teatro para dar lo mismo no habla del hombre del ser del destino del fracaso de la familia norteamericana pero es una es una función que no no

Voz 1515 36:25 ha sido nada canta ir fíjate ahora que tenemos la Nochebuena el próximo lunes yo siempre digo eso de reabrir Pastor horror eh bueno regala teatro regala es una el árbol hasta regala teatro es un lugar fantástico para conjurar nuestras fantasmas nuestras miserias el espejo delante

Voz 23 36:48 me metí como espectáculo el teatro realmente afortunadamente creo que está más vivo que nunca después de esta explosión de de pantallas vídeos smartphone móviles es decir todo transcurre a través de un vidrio es un horror a mí me parece francamente que vamos a un sitio nada cómodo el teatro es un lugar donde uno tiene que decidir es una liturgia que compartes con una actores en este caso que deciden bajo una luz que se apaga contarte una historia más realmente a que te cuenten algo que te para engañar evidentemente pero lo pagas eh global y que puedas ver actores escucha contexto ir respirar con el con el la función y respirar con el público eso no tiene parangón no la tiene por eso el teatro está rigor y está pálido que nunca me estoy

Voz 1515 37:38 Liz te voy a contar lo que explicaba en el programa para el oyente que no estuviese escuchando en ese momento y que tiene todo que ver con el teatro con la ficción con la literatura con las artes pero yo me lo llevo mucho al teatro porque el teatro respeto profundamente la profesión de los dramaturgos de vosotros como actores en una entrevista que le hizo aquí hace años a Vargas Llosa decía cuál es la magia de la ficción de la literatura describir decía porque hay un pacto tácito respondía él entre el lector en este caso el espectador exactamente en este caso en teatro no en la literatura

Voz 11 38:15 en el que tú sabes

Voz 1515 38:18 yo te voy a engañar quieres que te engañe exacta es decía estar deseando que tengan y te dejas engañar además con lo cual el teatro tiene ese lugar al que te lleva

Voz 23 38:26 apunte el trato es una convención es una convención que uno tiene que entender y cuando entraba una sala pues eso pues sí pero de liturgia no tiene que ver con eso

Voz 6 38:35 hay una liturgia que alguien decida pasa

Voz 23 38:37 en la tarde dos horas

Voz 6 38:40 Luzardo engañado ha llegado

Voz 23 38:42 pero pero es un viaje extraordinario y no hay nada que se parezca a y el espectáculo ante a todo a la ópera quiero decir tener una orquesta en directo en un grupo coral cantándote tenemos actores dejándose la piel contrato de una historia tu viaje y a tu casa reflexionas piensas dices qué maravilla hoy voy ponerlas

Voz 1515 39:02 el

Voz 6 39:03 por ejemplo me dejas que te engañe con la música la radio también tienes ojos de este señor Hendaya como lo lo que quieras Nacho cuando se mira vamos a hacer una cosa Nacho Campillo

Voz 23 39:16 no

Voz 1515 39:16 ha tenido la generosidad hoy también de venirse con nosotros hasta aquí hasta la estación un aeropuerto para soplar las velas de estos cien años de metro y además encima decía yo llevo una primicia

Voz 6 39:30 me lo he comprado yo lo voy a decir pero es que te lo va a contar él va a selvático los oyentes hice lo vas a contar a Gonzalo de Castro en directo

Voz 2 39:37 cuál es la primicia Nacho Campillo todavía no luego no

Voz 8 39:41 no seguimos dándole emoción a la mañana venga canta en directo voy a cantar una canción está dedicada a los actores además llama telón el telón serio si el paso del tiempo que seguimos ahí los que seguimos ahí en la batalla lo que seguimos ahí a los abrimos somos siglos después hable después de muchos años

Voz 6 39:57 los a favor pues queda los actores el telón esto te te cada alguna vez una canción nunca en la Campello me parece poca hábito tanto me gusta toda mi vida así que es un auténtico privilegio para mí mi pues vas a saltar de felicidad dándote elocuente venga vamos adelante

Voz 16 40:19 no

Voz 14 40:23 tiempo que se tiempo ya mi forma de matar el tiempo quién pagará todo el tiempo para recordar yo hoy vamos a darle tiempo al tiempo y no está más echa la vista tiempo de Gasol tiempo de sembrar eh hemos trabajado contra el tiempo para todo el tiempo para olvidar lo íbamos a darle tiempo al tiempo más echa la vista esta noche solución sabes quién tirara una cuando quién como de cenizas tiempo para Arenas sean hemos vivido a contratiempo no nos queda tiempo date prisa Avis vamos por delante cien estad más labia tus de llevar esta noche sabes quién era una

Voz 12 41:53 no

Voz 14 42:05 que la vida de una con todo ya está con la verdad no me importa

Voz 26 42:16 por qué tus

Voz 14 42:20 sabes quién para nada un tipo sabes quién que ahora cuando ya no que nadie Zabriskie estando no para la última sabes que te era una yo ya todo

Voz 27 42:57 esto

Voz 6 43:09 gracias Nacho Campillo qué suerte tiene Gonzalo de casa

Voz 1515 43:13 pero

Voz 6 43:13 te vienes aquí con nosotros mientras está representando el precio encima se lo cantas ahí Gonzalo está todo terreno a ver quién me tienes aquí ahora habrá Gonzalo si hola ahí lo escuchábamos Cotillo

Voz 23 43:31 el cantante que su voz una siempre es joven es extraordinaria escuchar cuando alguien realmente como Nacho que me ha gustado siempre perro y aquí ha pasado los años y te das cuenta que el que canta siempre hombre joven es extraordinario batir un río de voz de un timbre tan bonito dices que bien no a ti te les músicos que Farmer China

Voz 6 43:53 perdona te debo una comida en Lima ceviche por favor eso después poderse cumplido tan bonito eso que es lo de Lima hace un restaurante que han abierto donde yo vivo muy rico muy rico que hacen en comida tradicional peruana es tradicionales fantástico ahora me luego la segura un placer muchas gracias Nacho francamente luego

Voz 1515 44:12 no no te vayas quédate por aquí seguimos pendientes de la primicia seguiremos esperando un poco más vale le quería preguntar también Gonzalo ya que estamos celebrando estos cien años

Voz 6 44:22 a preguntas del metro quien llevo llevo toda la vida con él

Voz 1515 44:25 pese al hacer esta entrevista no

Voz 6 44:28 que yo he cogido la líneas cinco que quizá es

Voz 23 44:30 además no sé cómo decir más olvidada a lo mejor pero yo mi infancia viajando en metro en mi juventud viajando en metro desde el Marqués de Vadillo hasta cuando la ciudad se perdía he he sido pisó y todavía muy muy muy usuario del metro de París toda mi vida o vivido Carabanchel el metro invadiera el túnel del tiempo donde se metía en una estación y salía en una ciudad en otro lugar otra calle para ir al cine para ir a ver a las tu tu novia o para quedar con los amigos el edad era un viaje en el tiempo era era una maravilla es es una es una tenemos el mejor metro yo que viajo que he viajado mucho y he visto muchos podemos decir que tenemos un metro de Madrid extraordinario lo digo es parece que es es el mejor es la mejor forma de a

Voz 1515 45:20 sí cuando vas a otras ciudades

Voz 2 45:22 mundo avanza DC más

Voz 23 45:25 eso digo esperemos que aprender

Voz 6 45:28 me encanta aprender del mundo eh

Voz 23 45:30 pero todo envidiable pero vamos la Ali todas las líneas la línea diez la vela curtido que es la que canta Sabina no aumento de Google no

Voz 6 45:39 a es la diez la uno la uno o la primera

Voz 2 45:42 azul claro que es como era la canción

Voz 23 45:46 eh

Voz 1515 45:48 mira no lo están soplando Tirso de Molina

Voz 6 45:51 Paul Gray día todavía tribuna que gran favor le hecho Sabina al metro oye lo pero si yo toda la vida en Gran Vía T

Voz 23 46:00 a mí me tengo en Madrid lo primero que hago es cojo el metro digo venga vámonos total imagino muchos usuarios también se acordarán cuando la Latina la Puerta de Toledo era el centro era el el el centro de pesca de Madrid es decir tu cogió el tren pasando por esas sensaciones ya nada se yo tengo ya cincuenta y seis años casi dictadura yo tenía ocho nueve diez recuerdo las estaciones de un grupo es muy muy abandonada muy muy fea botas no Iban te va Gori vagón os veamos jóvenes hacíamos locuras como hace la gente evidentemente en aquel tiempo era eso me machito entonces cuando el tren paraba el convoy paraban se cerraba las puertas algunos chavales saltaba debajo de la Ortiz sigue toda la vida que a mí en una horquilla de hierro

Voz 1515 46:56 a primera hora de la mañana evidentemente el trabajo

Voz 23 46:59 yo venía de la línea cinco los trabajadores paja viajaban Iglesia cinco Iván a otras festivos de Madrid por tan todas las siete y media ocho de la mañana el veto que venía ya de Carabanchel Alto y bajaba de Oporto Urgell esta barba que ese Vadillo venía con ese ganado con todo el respeto con ese ganado que viva trabajar gente dormida miles de personas apretadísima a las siete y media de la mañana mucha gente sólo se mucha gente que me escuche sabe que Aziz ha sido iba enganchada entre vagón iba yo vieja vacila si eso teléfono y mucho

Voz 6 47:34 pero casi diario por ejemplo para ir al Pavón Kamikaze Apolo kamikaze

Voz 23 47:38 estoy en Legazpi cojo mi línea me voy a Sol y de sol

Voz 1515 47:41 andando

Voz 6 47:41 está bien yo cuando voy a algún kamikaze me bajo en Lavapiés para al final eso me deja en el Centro Dramático Nacional y tengo que andando pero vamos

Voz 23 47:49 empezó de nadie es un es una maravilla es un sistema sanguíneo gusanos en la ciudad

Voz 6 47:55 no no

Voz 23 47:56 sí sí estás de es una maravilla de hecho ahora sí sí bueno

Voz 1515 48:00 en Gonzalo de Castro ha sido un placer tenerte es que me decían se tiene que ir a otra historia hay que darle no muy tarde a Francia

Voz 23 48:08 ha sido un placer venir pero menca es que te he visto

Voz 1515 48:11 es verdad eh esto no me ha pasado nunca con un actor has llegado te asentado te has puesto los cascos he dicho pero sí es el presentador del programa

Voz 23 48:19 te mucho cuidado conmigo si se quiere le clavó pero

Voz 1515 48:21 copada hoy del programa eh

Voz 6 48:24 es gracias por invitarme decidió aplazarlo

Voz 1515 48:26 está aquí con vosotros este fin de semana iré iremos a ver porque además me encanta la catarsis porque el lunes Nochebuena cada uno ve lo celebre como quiera como pueda lo pueda esta puedan el fin de semana hacemos la catarsis de nuestras heridas familiares se porque todos sea benigno maligno el tumor

Voz 23 48:47 hombre si alacenas si se bueno pues muchas gracias

Voz 6 48:50 has sido y Feriz esto da miedo te despido ya que tú te quedas tú si quieres como no no hacerlo vale lo de Castro gracias nos queda primicia te puedes quedar escucharla aunque tú ya te la sabes yo me voy si no te pones los casco excluye de escucharla

Voz 1515 49:07 por eso te lo digo que sí me ha encantado de conocerte igual me Castro gracias por venir soplar estas cien velas del metro por contarnos tu historia con el metro tube

Voz 6 49:16 lo cual él sí pero

Voz 1515 49:19 estos años más bueno aquí continuamos va a volver con nosotros Nacho Campillo más temas en directo Nos tiene que contar la novedad que no se iba a adelantar vamos a charlar con nuestro dramaturgo con Víctor Conde que ha estado estos días pateando la red para contarnos muchas cosas el ICO nuestro investigador de lo oculto el periodista David Zurdo le tenemos los viernes pero lo hemos pedido que se venga hoy porque claro tanta vida tantas historias tantos transeúntes también hay fantasmas en el metro sólo vamos a contar enseguida

Voz 1 49:48 podrido carne de Tirso de China donde que

Voz 6 50:02 no es que no no dejan que te

Voz 1515 50:05 ellas Gonzalo de Castro eso equipo sí

Voz 6 50:08 a decirme nada ha puesto esta canción digo a mira ya como la Tirso de Molina sobre la vida Tribunal no hay nada como arrimar las cosas con música para que no se te olvida

Voz 1515 50:17 en en clave

Voz 6 50:19 Tirso de Molina Sol había extrema gracias es Gonzalo de Castro en el precio de Arthur Miller en el teatro Pavón Kamikaze hasta qué día hasta el seis de dedo hasta el mejor regalo de Reyes Teatro Regal entre cuatro regalen en teatro vayan en metro o la pareja y medio pero vaya o Puerta del Sol

Voz 1515 50:37 pero como quiera no en autobús también pero bueno en metro muy bien Gonzalo de Castro gracias

Voz 1 50:43 qué cobra

Voz 28 50:48 los cristales obseso del banco

Voz 1 50:54 tocado siento

Voz 12 51:05 el INTA abrió la primera nieve de calle que se llenará del todo ha para dar los dos noches que debiera Adrian Paci de de la puedo como el

Voz 2 51:46 estaba escuchando tenido Nacho Campillo la generosidad de de dejarnos poner hoy esto qué es un villancico que bien desempolvado de porque muchas veces digo bueno es que ya vamos cantando

Voz 6 52:00 tiempo lo mismo vamos a hacer nuevos vamos a versionar los antiguos Nacho pero esto se llama como es Madrid

Voz 8 52:06 Madrid es Madrid es Navidad es un villancico que bueno de de mi compañero y productor Jorge García mala lo ha compuesto él me pidió el favor de interpretarlo palabras que yo nunca había bueno de chicos y ICO pero un villancico así como más serio como este como más poco lo Cat Stevens un poco pues es la primera vez y la verdad es que yo creo que no ha queda bonito está teniendo muy buena repercusión en las redes

Voz 6 52:32 el dando mucho más

Voz 8 52:34 sí es una manera muy bonitas felicitarlo Navidad sale un amigo mandarles villancico compuesto especial para ti qué bonita y dices

Voz 1515 52:42 teniendo mucha repercusión en las redes donde lo dispuesto para que

Voz 8 52:46 lo puedes puedes ver lo puede visionar en Tube You Tube está en You Tube está un vídeo muy bonito también echó por un amigo o Martín Cuervo que no se me oye I'm colocada en el micro

Voz 10 52:58 bueno

Voz 8 52:59 ha hecho un vídeo lírico muy bonitos muy creativo y muy bueno

Voz 1515 53:03 déjame que salude a las personas que nos acompañan en la mesa que quiero que se sumen también esta charla que estamos manteniendo hoy por esta edición especial del programa desde la estación aeropuerto los miércoles siempre viajamos hoy es el día en el que realmente viajamos más de todos viajamos a Groenlandia a un lugar Nacho que se inventó nuestro dramaturgo Víctor Conde en su cabeza el pensamos pues claro en el metro de Madrid de centenario con todas las historias que contamos en el programa sobre eso hay que decirle a Víctor que se den a Víctor hola qué tal