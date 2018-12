Voz 0313 00:00 sí es verdad que la política se ha convertido en un teatro de enfrentamiento entre identidades y pasiones que es verdad si está hemos viendo lo que estamos viendo en en España no sólo en España de de confrontación no no no no de rivales sino de enemigos si estamos viendo todo esto hombre una de las salidas siempre la podemos encontrar en el teatro en el humor en la ironía hay temas con los que cuesta mucho reírse pero hay que buscarlo siempre se imaginan ustedes por ejemplo una historia de amor en el Valle de los Caídos de amor y de humor en el valle no cuando estaban construyendo lo que construyeron sino ahora ahora en la en la actualidad bueno pues eso eso existe o ha existido o alguien lo ha creado a partir de este fin de semana y de momento durante todo el mes de diciembre se va a representar en el Teatro del Barrio en Madrid una obra que está situada ahí en el Valle de los Caídos

Voz 1 00:50 y con este argumento en el montaje de la muerte escondida contamos la historia de Mariana Mariana es una activa mujer de unos cuarenta años responsable de limpieza del Valle de los Caídos es que tiene un plan que llevar a cabo vengar la humillación que supuso para su abuelo trabajar como preso político en la construcción de monumento pero por el camino surge un gran obstáculo resulta que Mariana se enamora de uno de sus enemigos a vencer en fin no puedo contar más pero sí puedo decir que el público será testigo durante la representación de del espectáculo de de la lucha interna mariana de su historia personal y la de su familia que como otras muchas familias fue marcada por un país separado por lo absurdo por la guerra

Voz 0313 01:47 hemos hecho algunas cosas bueno pero esto tiene más aún porque la historia la creó el escritor y guionista Jon Arretxe que falleció el año pasado de forma bastante repentina y que en su momento en su día cuando era joven fue acusado de pertenecer a un comando de ETA le aplicaron la ley antiterrorista el le torturaron denunció torturas después de todo aquello como es obvio su visión del mundo digamos que cambió un poquito ya que se dedicó durante toda su vida bueno pues a denunciar injusticias

Voz 2 02:13 con el humor con el humor y con la palabra

Voz 0313 02:16 como arma su mujer que se llama Nabil Vila Illa actriz y cantante Pilar igual a la que acabamos de escuchar han querido cumplir su sueño de llevar ese texto a los escenarios

Voz 3 02:31 aquí si una

Voz 5 02:39 yo estoy en contra de las mordazas tapen la boca que tape por mi vientre en un informe

Voz 7 02:52 Gemma buscaba con urgencia

Voz 9 03:00 la Vila buenas tardes hola Ana qué tal

Voz 0313 03:07 estoy va a preguntar qué estamos con los nervios propios de un estreno de pero aclara un estreno muy particular muy singular a ti por muchos motivos claro

Voz 0538 03:19 es una obra que él tenía mucha muchas ganas de del norte que se quedó a las puertas de num al final pues ahí está con el trabajo de Pilar largo y duro pero al final tú que tuve

Voz 0313 03:37 la posibilidad de vivir tan de cerca todo el proceso de creación de este texto por qué porqué situó la historia en el en el Valle de los Caídos porque eligió ese escenario

Voz 0538 03:49 bueno pues pienso que el Valle de los Caídos es común símbolo un símbolo de de las dos partes es del enfrentamiento pero se puede tras polar a cualquier situación de la vida también el símbolo de los vencedores hecha por los merecidos hacía a cabo los vertidos siempre abajo siempre en el trabajo John también y los le volaba a su vida no a lo que le había pasado en el País Vasco ha hecho tampoco me venía a la cabeza un poco todo eso

Voz 0313 04:32 Suu en el libro que escribió titulado Intxaurrondo la sombra del Nogal el contaba su historia que Bono que era una historia dura eh porque estuvo días estuvo tiempo y pasó lo que pasó lo hicieron que lo hicieron pero siempre metía por ahí el el el tonillo es sede de una cierta distancia con con el humor que contaba de que Le achucharla en tanto que llegó a dibujar mapas con dirección con emplazamiento ficticio de zulos muy bien porque él dibujaba muy bien claro buscar instaban como confesó no

Voz 0538 05:01 el dibujada además se conocía muy bien los montes que aquí también se quedó allí conocí al entorno entonces el de siempre ya yo yo más raros por lo pensaba y lo dibujaba interactiva Mi volvían pues Amiri me dejaba a mí no me me cantaba un poquito lo que pasa que yo pienso que hay más que el humor es dar a la hechos Pegaso Jaume la desesperación que agudiza el ingenio

Voz 0313 05:30 claro como de descanso

Voz 0538 05:33 la olla y con lo que

Voz 0313 05:35 con lo que le ocurrió a John más allá de fin el escribir siempre es terapéutico y crear sin duda pero en algún momento hay que estamos hablando de de emociones de sentimientos estamos hablando de todo esto era un momento llegó no sé si la palabra odio es muy fuerte pero tampoco estaría muy fuera de lugar llegó a tenerles mucha inquina a quiénes le habían

Voz 0538 05:54 no no no sentía mucha rabia en la rayar fue una cosa que se mantuvo durante mucho tiempo porque además la tortura es lo que tiene que te va a caer creando acabaría mal que va comiendo un poco más que luego te enfrentas un problema si no lo cuentas todo nadie es consciente de lo que es lo que estás en tu cabeza pero los cuentas todo con pelos y nadie lo voy a esa persona a la que se lo cuentas involucrar la agonía Nan tu dolor porque es muy difícil vivir esta historia no lo que se Cuéntame el libro oir victorias es verdad sino no ser partícipe de no quiere eso entonces es un camino largo que llega pero obvio no porque yo obviabas osea en el carácter que llevaban

Voz 9 06:53 los días entra o llena

Voz 0313 06:55 igual que en una obra en la protagonista que efectivamente tiene una misión en su vida no que si vengar la humillación de de de su abuelo en la construcción de del Valle de los Caídos algo pasa no vamos a desvelar no nos hace spoiler pero no pasa encontrándose con encontrándose con el enemigo no como decía

Voz 9 07:12 ya Pilar John

Voz 0313 07:16 después de denunciar torturas después de que de que la querella o fuera archivada o no se demostraran tuvo también intención de encontrarse con sus torturadores

Voz 9 07:28 llegó a hacerlo nunca

Voz 0538 07:31 en cada nunca bien a nosotros ni a él ni antes ni después nunca nadie salió ahí dijo aquí estoy yo lo hice porque porque yo decía yo no quiero que nadie me pida perdón porque si me piden perdón es insultarme todavía encima yo quiero que se ponerme frente me llaman pues sí señor lo hicimos porque cuando solo depende de tu palabra es como que

Voz 9 08:00 sí o no

Voz 0538 08:03 él siempre decía que él después de de que pasa todo con el tiempo es la hecho puedo por un lado sentía como lo miraban unos como que era un chivato yo otros como que era de ETA y allí eran unos Miera lo otro porque no tenía pero al final la situación te envuelve entonces esa gente alguien se ponga en idioma cose sin nadie le hizo fue así tal como lo cuentan usted estoy poco el reconocimiento a tu palabra no quede yo por ejemplo ahora mismo yo tenemos en alguna de ocho años yo no sé cómo lo voy a explicar eso a mi hija

Voz 0313 08:48 ya pensara algo Ana ya te saldrá

Voz 0538 08:50 sí pero es muy difícil porque él cuando él está las mayores sale en el relato de su padre pero esta pequeña es como que les como lo explico yo que dos personas tan distintas como a su padre yo con vivíamos bien vivíamos bien

Voz 9 09:07 ya de paso

Voz 0538 09:10 es complicado breves tener de frente una realidad porque además ya está hecho tampoco es aquí nadie ni los familiares de que quedó ya que por cierto me volvió ya lo que eran y no de cuatro unas palabras que ocurrió fue tienen toda la razón nadie pide más el perdón los da o no

Voz 4 09:41 yo creo que a la mayoría de las víctimas les mueve exactamente lo mismo es decir la mayoría de las víctimas no digan lo que quieren es justicia y reconoce para que haya justicia tiene que haber verdad yo esto es lo que piden todas las víctimas a las que piden también las víctimas que están ahí enterradas en el Valle de los Caídos no parece desde luego una gran injusticia que estén enterradas al lado del dictador lo que pasa es que no hay un discurso interesado que se está haciendo precisamente desde el otro lado y que están defendiendo los defensores del dictador que intentan presentar a los familiares y a los descendientes de estas víctimas como una especie de o diabetes profesionales Hinault hay que recordar que fueron las víctimas y que lo único que quieren es verdad

Voz 0538 10:24 pero si es lo mismo que yo le he yo yo creo que cuando pensamos en los caídas pensaran las dos partes pensaba en esos sentimientos de que al final las víctimas somos como bueno hablo en primera persona yo lo viví con John como ojos como nada entonces encima nos tenemos que cargar de culpa por no no tenemos la culpa de nada no tenemos la culpa de nada cuanto al Valle de los Caídos yo también hubo un poquito más allá yo no dejo que a mi padre a mi abuelo los vapuleó a mi padre a mi abuelo y me lo Diego donde la ellos sabe que cuando no hay nada la poco de dar también en la pinta

Voz 9 11:15 Juan Ávila

Voz 0313 11:18 mucha suerte con la con la muerte dirá que lo que lo había mucha gente que que saquen sus conclusiones si yo un abrazo un abrazo muy grande para ti de verdad muchísimas gracias