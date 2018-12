La Vida Moderna es depilarte las axilas para cantar el Cara al sol

Voz 2 00:00 muy bien que lo vive con Loi tenemos Del Potro sirvió de asilo y pocos para David

Voz 1194 00:42 es que no no me gusta esta mesa porque

Voz 0470 00:44 no suena igual golpes se corrió como seguimos el seguimos en el estudio a tres este es el segundo estudio más grande de la Cadena SER pero no es tan guay como el otro

Voz 0759 00:52 la trama echara venía con rever porque esto

Voz 0470 00:55 de esas si os fijáis usar el dejo parece igual de Chacón contra con listones de madera de granjas Barrika sí sí sí sí sí Land Rover AMPA hacia una barrica de Wiki hecho mira no es que Pedro J una matanza de pueblos nada no no no me y además tiene tiene listones en listones tienes tiene astillas

Voz 1194 01:20 no me lo crea el mismo efecto me vale vamos a ver casualmente no no

Voz 0470 01:29 bueno eso Frank eso vamos a tenemos varias cosas ahora unas gafas

Voz 1194 01:33 que se tire por la ventana es verdad del pinta estimuló

Voz 0470 01:42 el chaval gafas sexy Tyner o así lo parece la gafas ejercito en cafés de tirarse por la ventana ese que ha venido solo no me pretende abría portada eh vamos a ver ante te daremos de promoción de la gafas y Allen han enviado un vídeo no lo designó Siroco de les pedimos las gafas y tal pero antes de eso es que no te lo he dicho que quiero hacer una crecimiento a Juan Ignacio y David pero espera que eso espera podía es que me deja las cosas que dijo dos cosas

Voz 0759 02:10 muy bien pues adelante donde las cosas

Voz 0470 02:13 ayer presentase el programa a gracias a recoger todavía no ha visto programa pero también ha dicho que está muy bien

Voz 1194 02:18 hombre nuestro futuro presidente será mayor

Voz 0470 02:23 yo me sentí mal porque lo dejamos aquí es que después en la mierda nosotros no fuimos por el poder es muy cara

Voz 0759 02:29 estuvo o de puta madre el programa excepto para una chica que estaba que ese durmió

Voz 1194 02:33 es verdad es verdad

Voz 0470 02:37 muchacha que le venció el sueño era inexplicable porque eran para todos

Voz 0759 02:41 de voces su gente queremos cachondo no

Voz 0470 02:43 sí yo creo que no sabía inglés ella yo no es que no es que dudas de que Juan Ignacio iba a hacer iba a hacerlo muy gracioso pero luego otro mundo me he dicho que están precioso entonces en desagravio por haberte dejado aquí en la estacada regalos pero hablar de algo

Voz 1194 03:00 yo te faltaron no lo hice de todo viene David cuanto

Voz 3 03:03 no es que no de le

Voz 1194 03:06 a posteriori me quedé pensando digo no le pregunte a Jeffrey por bling bling dic Jeffrey cuestión huy mira New pues tienen Biblia pero qué posibilidades había de

Voz 0759 03:20 qué entrevistarse es aún negro ese día casualmente

Voz 1194 03:23 diamante de Ciencias Políticas un negro facha muy pocas posibilidades claro él venía de gana ni tenía su propia filosofía pensaba que hay que matar al anterior

Voz 0470 03:37 es verdad he traído dos regalo muy guapa

Voz 1623 03:40 sí en desagravio comprados por sí sí sí

Voz 0470 03:45 he traído una camiseta que mediaron ayer en un restaurante de promoción de un resto de cuando con los amigos redes una N pero yo creo que fin de la edita

Voz 1194 03:54 bueno gente gusta agradecimientos esto no sí y una guía de Toledo Mi casa es que no hay ningún año setenta y dos hostias Mito qué guay porque él es fotos y tal bien pero bueno pues eh David el gracias por tu generosidad por sustituir te en tu programa ya serlo de puta madre con la camiseta de verdad

Voz 0470 04:26 es muy valioso es una M sí pero yo creo que te que te va que te va a marcar

Voz 1194 04:30 ya pero esto de no deja de ser humillante para mí a pesar de lo que yo fija aparecen no sólo me quedé ayer solo al frente del programa mejor no regalar nada que intenté sacar adelante sin vosotros sino que también traigo regalos es muy mira ya saber es que es que siempre te digo esto por la cara David porque aprovechando que llega la Navidad hoy el último día grabación de la vida moderna como antes de las fiestas me he acordado camisa sabes que te está feliz y que compre el safety si lo mío las camisetas que compre para todo el equipo de la vida moderna

Voz 2 05:08 el City señala ahora Saturday

Voz 1194 05:16 pueden pasar al toque el Pablo también para entregas a ver a ver nadie suya también qué buen regalo amigo amigo al mejor a lo mejor el espíritu de la Navidad todavía no se ha abierto paso en Hendaya es a veces las jerarquías la N no me vale esta nota no tener representantes

Voz 0470 05:39 era un aplauso para el choque el productor

Voz 2 05:42 el equipo

Voz 1194 05:45 es también un regalo bueno bueno pues siempre quedo yo como buena persona no por contraste a lo mejor esto regaló ventajista pero yo no he traído nada mejor que tú tú te estás callando como cuando ni siquiera has dicho nada pero luego invita a comer es que este gesto Perseo ya hubiera quedado bien pero después de lo tuyo año casita quedó como una buena persona con la que me quiero despedir saludar a todo se encima pone ponte buena parece en Spinoza tiene algo más para compensar esto es que no se pensó

Voz 0470 06:27 pensé que iba a quedar Walken déjese regaló una guía de todo

Voz 0759 06:30 a casa una camiseta de publicar

Voz 1194 06:33 hecho el año setenta y dos hombre de hecho en la porque en la portada que se creo el Saturday Night Life fíjate Toledo deje de momento la guía que que cuenta maravillas es una guía de la EPO

Voz 0470 06:44 K el setenta y dos cadáveres

Voz 1194 06:47 en la portada fíjate si tiene

Voz 0470 06:49 cosa Toledo eh bien la portada ponen la cruz imperial de la imperial bonito la cruz

Voz 1194 06:56 eh eh valen pues todo yo os he traigo unas gafas Siroco

Voz 0470 07:03 vale les dijimos a los de sino que que ahora si no mandaban porque serán equívoca con vuestra gafas también graduadas además la meses también en la verdad

Voz 1194 07:11 ya dijimos que nuestra un montón de

Voz 0470 07:14 eh gafas al público y tal insolente a un vídeo que ni siquiera he visto bromas saber ya Pablo me ha dicho dura cuando durante largos vale poniéndolo

Voz 4 07:24 esto puto ningunas Patiño digamos que todavía no están hechas no tenemos ni idea dónde están se han perdido así que bueno cuando encontremos pasa la Navidad es después está muy apurado siempre eh

Voz 0470 07:42 el del almacén saludo que ya el flipa del almacén nombre un aplauso eh

Voz 3 07:47 pero el mundo se está perdiendo el gran actor Granero sí sí pero

Voz 1194 07:50 no da os acordáis que les llama vamos a poner

Voz 0470 07:53 jefe de almacén de sino que nos pidió una

Voz 0759 07:55 la pasó en Gijón es que no están Samper

Voz 3 07:58 pido

Voz 1194 07:59 no sabemos dónde está dónde pueden estar las entradas

Voz 0759 08:01 sólo destacó la gafas es que encima

Voz 0470 08:04 tema en el email que han esto yo no he visto el vídeo Pernía enviamos un vídeo con la gafas Daly debajo ponía oye qué pasa con mis centradas que no están porque vamos a hacer

Voz 0759 08:12 el almacén sabrá los tantas cosas

Voz 0470 08:15 en en en ticketmaster punto com

Voz 1194 08:17 tras ahí ahí ahí te no podemos ponerla a su nombre

Voz 0470 08:24 déjate estará tu nombre te metes ahí poner un par de datos y de verdad te ven en las entradas

Voz 0759 08:28 lo de la tarjeta de crédito y p'alante vale lo que

Voz 0470 08:30 eh lo que he entendido aparte de todo es que no tanto esas cajas en después gravedad se quitó las gafas

Voz 0759 08:35 el icono como hoy no como diría qué pena no pero bueno qué pena que hoy sólo hay tres no hay

Voz 0470 08:41 abona son las que ya ha repartido no

Voz 1194 08:44 amigo gafas a que éstas son muy arriesgadas este color color a quién le sienta Lila Lila yo legado

Voz 0470 08:56 muchacho una gafas que son de de astronauta EMI también bien gafas eh

Voz 0759 09:01 ya no son la de flipa que te hicieron patente

Voz 1194 09:07 el hombre que va regalando tapeo volará por otras camisetas deja momento la guía de Toledo

Voz 0470 09:16 qué pasa melena eran Pricosa me el micro

Voz 1194 09:19 tiene que viene hecho aplazando la ciudad de Toledo claro siempre cuyas nombre

Voz 0470 09:25 es que ahora me da me da cosa porque la y ahora quitarte las estaría feo Benet un pero yo quería la quieres hombre es decir es la que Toledo Nacho la quieres le podas la que ya Toledo a esta muchacha que muchos ya una doble ofensa río me había hecho ya

Voz 3 09:40 sí

Voz 0470 09:42 esto ya mi acompañante tiene exactamente es en serio esa misma guía pero por qué pero es que de familia franquista que soy muy vieja eres mayor simplemente no como como desface entuertos no se te has metido tú solo David ahora va flipa por la vida en las gafas la rosa ponerle las rosas y que la tiene juegue pero quise esto Kike que dramas este quieren la te vale tuya

Voz 1194 10:12 una un

Voz 2 10:16 la camiseta

Voz 1194 10:18 a ver qué difícil todo ello sigue hablando y quiere más cosas que me gusta el portátil me dais me dais el portátil relojes eh vamos ya está es tu talla hombre sí sí sí sí claro grandísimas en plan pijama alpistes pero por favor al segundo me la pongo vale Éstos son los que

Voz 0470 10:50 no hemos puesto ni mover papeles penemos que tantos papeles que no quería pretende mover papeles y lo último que nos quedan deleitando al programa llamar a Del Bosque a don Vicente

Voz 1623 10:58 vamos llamarle para para pedirle un mensaje navideño sí porque nosotros queríamos además os he traído también ficha

Voz 1194 11:03 vuestra de un juego de mesa la había moderna al que no el del otro día que el otro día actuamos en Zaragoza fue no Pray fíjate que yo siempre atiendo a la gente para una vez que paso de alguien que acelere el paso porque ya no metíamos para para el pabellón si bien y luego que dices bronca lo era un juego de mesa súper guapo y no sólo eso lo conseguí mira la define

Voz 0470 11:25 unas penique

Voz 1194 11:27 bueno pues ahora hay que imaginar de qué iba el juego

Voz 3 11:30 a partir de estas tres fichaje que reconstruir

Voz 1194 11:33 de cara

Voz 0470 11:36 otro de vamos a llamar en el programa de mañana entonces vale que yo lo que hemos cerrar más o menos casi nada el plan está todavía abierta mejor acompañamiento de nuevo Juan Ignacio te quiero agradecer a favor de ayer gratamente te iré trayendo guía turística franquista de todo de todas la ciudades hasta que te parezca bien hombre me encanta pues ahora el programa de programa en programa familiar así una plaza

Voz 1194 12:00 pero no

Voz 1623 12:37 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 5 12:53 hola buenas noches le atiende lector

Voz 2 13:10 otro

Voz 1194 13:13 fíjate que ya hay cosas ha sido ya no existe mire a cualquier foto

Voz 0470 13:21 que son todo fotos de Toledo preciosa hombre un cuadro Greco te quejarás te lo que te echo echan la tarde no tienen liquidez

Voz 1194 13:31 no

Voz 0470 13:32 no tienen que ir a Toledo huela Imperio no os a ver esto se de la vida moderna ese programa número

Voz 1623 13:38 el sesenta y tres me gusta cuando les damos todos a la vez sí sí luego yo solo

Voz 1194 13:46 ahí va cogiendo sale sale

Voz 0470 13:55 la sesenta y tres es el el penúltimo programa es el penúltimo programa de Navidad de la UTE

Voz 1194 14:02 la grabación pero ayer grabamos

Voz 0470 14:05 ayer grabar programas especiales de Navidad win son los dos únicos a vamos a poner vamos a poner croquetas de cocido durante Navidad salvo salvo salvo dos días y de verdad creo que son el dos de enero no Allen

Voz 0759 14:16 miércoles dos jueves tres eso es nuevo

Voz 0470 14:19 que va a haber dos Madre de Dios de verdad es que es que me pongo nervioso no pasó ahí

Voz 1194 14:26 el vídeo sin tenemos ayer me pasé la tarde viendo lo una y otra vez que es increíble lo que tiene varios ingredientes emplazamos

Voz 1623 14:34 y aquí hoy no va a pasar nada especial cree que sabe porque hoy todo tan tan

Voz 1194 14:41 bueno el espíritu navideño del programa mesa camilla

Voz 0470 14:44 hoy el programa brasero quiero pedir un aplauso porque han vuelto a venir

Voz 1623 14:47 es verdad sin falta desde hace cinco años siguen aquí

Voz 0470 14:52 como dos estatuas jugó dos pilares de la comedia en Europa quiero pedir un aplauso para muere en la puta

Voz 2 14:57 el es para dándose el programa la espalda

Voz 1194 15:03 vamos a volver aquí cada cada vez que haya que hacer el programa si tenemos este tipo de recompensa la en Toledo

Voz 0470 15:10 hay que recordar que ayer

Voz 1194 15:12 a don Juan Ignacio sexual programadas para

Voz 0759 15:15 sí pero por un motivo por un motivo de peso muy noble es que claro cuando te invitan a cuando el presidente del Gobierno del presidente del Gobierno dicen tú vas claro

Voz 1194 15:25 vamos a decirle ahí te quedas Pedro Torrado

Voz 0759 15:28 pero en principio yo lo hice muy bien a mí me dijo no ven enough

Voz 1194 15:34 antes Libia trece invitado luego me

Voz 0470 15:37 de no haber ido con Ignatius

Voz 1623 15:40 eso eso hay que remediarlo se es decir es

Voz 0759 15:44 no puede quedar pendiente una visita de Ignatius a La Moncloa ayer le pedí el teléfono ayer para mantener contacto

Voz 1194 15:50 sí me gustaría presentar la Jeffrey

Voz 0759 15:52 a Pedro Sánchez mal pues eso eso lo tenemos que ir ya sí porque fue muy feo de la tuvo tuvo feo pero a la vez nos dio para ver un programa mítico de salón

Voz 1194 16:05 entonces

Voz 0759 16:08 no te perdiste nada las cosas como son

Voz 1194 16:09 la verdad no ocurrían no te perdiste nada fue bastante

Voz 0759 16:12 qué aburrido el dibujo no les dimos el no pudimos no pueden meter la mochila

Voz 0470 16:17 podíamos haber quedado aquí perfectamente

Voz 0759 16:19 además pasa una cosa que es que normalmente en esa recepción de todos los años lo que van son periodistas previstas y allí estaban todos los sea

Voz 0470 16:27 Llanos eso que tenéis en la cabeza Pedro J Pedro

Voz 0759 16:30 J todo el mundo allí entonces el presidente va intentando caminar por una sala llena de gente

Voz 0470 16:35 cómo saca cabeza y media todo el mundo marcó paseando por un exacto Iván

Voz 1194 16:40 como un Palumbo alrededor del mundo contándole todo el mundo dándole una movida entonces

Voz 0759 16:46 a los periodistas sobre todo se acercan a él para intentar sacarle información

Voz 0470 16:50 Pedro Pedro de Europa Europa claro de récord y tal

Voz 0759 16:52 lo que estaba Pedro Duque salgo ministro pero sobre todo la atención en Austria dando adonde se mueve parecía gigantescas y todo el mundo detrás y entonces yo en un momento de son metí la oreja en un corrillo eso de

Voz 0470 17:05 pasaban información periodística

Voz 0759 17:08 hablando él con un grupo de periodistas dentro que estaba Pedro J me gustaba así con el otro

Voz 0470 17:13 otra estaba doblando que calle

Voz 0759 17:15 ya entonces oigo a Pedro Sánchez que les dice a los periodistas esto se puede contar no porque como es digo yo

Voz 1194 17:21 a nivel informal por española de Zapatero

Voz 0759 17:23 se va a poder contar entonces sabes que el viernes hay en Consejo de Ministros en Barcelona este viernes este viernes que hay mucho follón de qué va a pasar bien aquí nos emboscado y entonces le oigo al presidente Pedro Sánchez que le está diciendo a los periodistas

Voz 1194 17:38 yo creo que en Barcelona ir te lo juro y añade que ya el viernes la gente está ya de Navidad la solución que hay prevista para el conflicto me dice

Voz 0470 17:58 Familia La cena de empresa comiendo Itálica

Voz 1194 18:01 así no vamos a llame que tranquiliza

Voz 0470 18:09 los ministros allí sirvieron el de en Barcelona

Voz 1194 18:11 digo la Lonja del si eh

Voz 0759 18:16 eso por un lado por otro lado un vino vino español entonces acaban de picar hay que decir que la la comida que sacan en Moncloa de picar lamentable

Voz 3 18:27 todo fritos

Voz 0759 18:30 osea gordo gordo al Gobierno en plan muy a deportes Gay va a comer a Moncloa toma

Voz 0470 18:40 croquetas de boletus y pero bueno prestó frito nada no había nada de verdad bueno de todo aquello sacamos en claro una foto una muy bonita porque hay que decir que había muchos compañeros de profesión este año no sé por qué invitados muchos cómicos luego me contaron porque es una campaña contra el maltrato a los habían invitado a todos

Voz 0759 18:58 porque los rojos se quieren hacerlo entonces sacamos esta foto está foto con Pedro Sánchez que vamos a poner ahora ha estado Mauro está abierta

Voz 0470 19:06 la doble Aíto ojo eh si ampliamos la junto a Esther Gimeno a Alá por describirla estáis éxodo Mauro tú Esther Gimeno Berta Collado Iñaki Pedro Sánchez Pedro Sánchez allá al fondo

Voz 1194 19:27 todo el mundo e en la foto la foto con te estoy hablando hablando con Putin en estos momentos tirándose llamadas

Voz 0470 19:36 en este área el fondo fondo hablando por teléfono pero seguramente tendría una llamada más importante sea

Voz 1194 19:42 hablando hablando hora

Voz 0470 19:47 aquel el está llamando a una cosa la polea

Voz 1194 19:49 con Bjorn Borg Mc Enroe

Voz 0470 19:52 por tomando es uno más si te pasa que estamos aquí

Voz 0759 19:56 es desde el respeto institucional que tenemos

Voz 0470 19:58 estos feo dejar pasar mal ahora eh pido disculpas a Pedro los dejamos ya la la recepción

Voz 0759 20:03 lo ha hecho pero ayer pasó

Voz 1194 20:06 que está nos está nos está

Voz 0759 20:09 absorbiendo el estatus Kuga con

Voz 0470 20:12 aquí para no hay que para algo estamos haciendo mal signos invita

Voz 0759 20:14 Moncloa porque ya como el sistema diciendo que reciclar inviernos invitaron a lo mismo pero en casa

Voz 1194 20:22 en el Ayuntamiento también de Madrid guitarras sí que me invitó pero es que ahora lo se nota él los permitas es lo bolivarianos Caracuel sandinista y tenemos un titular de el español que a priori parece que no tiene una que

Voz 0759 20:36 con esto pero pónmelo Pablo por favor Albert Carmena negocia ahora ahora esto me encantan los ahora con los repartidores una prórroga en el cierre de tráfico al centro diréis qué cojones tiene que ver vamos a ver la foto que ilustra esta información del Espanyol por favor

Voz 1194 20:55 Carmena con tres repartidores repartidores de otro tipo

Voz 0470 21:02 pero finalmente parcialmente chorradas de libere Edith de comedia claro comedia vamos

Voz 1194 21:08 la risa tocamos poder ahí sí sí fue esta la verdad hay que decir que sí

Voz 0759 21:13 mira de Moncloa era lamentable la Madrid no había por donde cogerla

Voz 0470 21:17 pero no había ni comida en la de un embutido Aymán al agua y agua una gamba a mí me trajo Manuela un cubo con agua que había cogido ella de de Guadarrama

Voz 0759 21:27 sí porque la propia tienen un pozo fue lamentable pero hubo un momento muy bonito que es cuando a David le pidieron

Voz 0470 21:36 bueno hicimos batalla batalla de gallos en una palabra

Voz 0759 21:39 las ocurrió efectivamente esto que vais a ver qué fue sembrado moto porque hay que tenemos caretas tenemos careta con locución

Voz 6 21:47 el viernes y cómico

Voz 7 21:51 batalla de gas

Voz 8 21:58 si Manuela contra DJ Broncano Canito contra ayudita

Voz 0470 22:05 ante el Le lancé bueno buena y salió de la cabrón

Voz 1194 22:08 el recoge muy bien encaja muy bien Manuela ahora sí vamos a ver el vídeo

Voz 7 23:07 ya sí estoy hablando era muchísimo

Voz 1194 23:56 es que le falta el MIT drop y esta soy yo contestando a los haters España va bien ya yo comentando que podría imaginar el Wisin habría votado

Voz 0470 24:10 me gusta estar actuaciones junto Vistalegre mira ahí no polideportivo de la Comunidad de Madrid ir Algete claro a capear los dos industrial

Voz 0759 24:18 bueno vamos a ver la última parte del vídeo creo ya la última el final por todo lo

Voz 0470 24:23 no me supo muy mal de de sí

Voz 0759 24:25 que estuvo feo que cada palo a a contar lo que ha pasado antes lo ponen desde ahí otra vez es que antes le has dicho tú le han leído algún mensaje yo después de Foro coches y tal en los que hay gente mala

Voz 1194 24:45 que que insinuaba que especula había gente había gente diciendo Manuela Le quedando telediarios David les copioso a la cara hubo

Voz 0759 24:55 momento de tensión

Voz 1194 24:58 la gente sabe que claro y Manuela eh pero es la que es consciente desconcierto en la esperanza de que el guante lo bonito y lo bien que responde a toda esa gente que hace bromas con eso

Voz 7 25:13 tranquilos pero sólo si morir

Voz 9 25:26 momentos de tensión

Voz 8 25:54 Manuela mama Carmena fotos vuelve a por otra

Voz 1194 26:01 aquel fue un momento muy bonito yo creo que es sólo nuevo Faemino y Cansado hemos creo que Echenique Le pones

Voz 0759 26:12 es que había un mensaje también de algún foco Chapero y tal

Voz 0470 26:14 había había un un un tema que decía creo que Echenique le pone Carmena Carmena ojo a Carmena que dijo Nicolás y como yo medalla me vale todo y lo más faltos lo quiero

Voz 1194 26:26 de muy bonito hacer nada pues ya está hasta aquí el resumen de

Voz 0470 26:33 suma de nuestra incursión en el en el poder

Voz 0759 26:35 poder sí que parar la primera y la última

Voz 0470 26:38 ya viéndolo en perspectiva de Mónaco

Voz 0759 26:40 sí a Carmena aquí al programa por el hombre ojalá vendiera pero Moncloa Ayuntamiento Madrid vamos bajando claro lo siguiente

Voz 1194 26:49 la Diputación de Guadalajara claro que nos invitan a un al cumpleaños de un concejal la la AMPA del colegio el gran momento que sean ya tan tan

Voz 10 27:00 mediocres si decadentes que ya

Voz 1194 27:02 sólo me inviten a mí me llegaron a acudir hemos sido los tres a la fiesta Navidad de tu chiquillo

Voz 0470 27:12 va muy bien recopilada muchas veces un aplauso para estos remiso

Voz 2 27:15 la colista de la villa

Voz 11 27:19 hola buenas noches aquí Don Juan

Voz 12 27:29 por escrito

Voz 1194 27:30 Elio

Voz 12 27:33 a no

Voz 11 27:37 no bueno

Voz 3 27:40 yo tengo una cosa especial pero te voy a los suyo

Voz 0759 27:43 el tiempo y ya tenemos el programa Hecho

Voz 1194 27:46 me de una cosa especial de Navidad

Voz 0759 27:48 luego va a ser el último quitamos abordamos Ptolomeo no

Voz 1194 27:55 yo es que son muchos como que son muchos fue escrito el primer episodio de divertidas consecuencia Illa cómo que no pero a ver a de la serie todo el primer guión que el primer episodio ya es el especial de Navidad la serie piensa estoy seguido uno especial de la vida al arribar al grito una especial de Navidad os he traído porque hay diálogos yo quería hacer una especie de mesa italiana se llama en la profesión

Voz 0759 28:24 os paso a vosotros vuestras copia son cinco folios interpretamos a sus

Voz 1194 28:29 la versión sólo una cavidad

Voz 0759 28:32 parado como primera son cinco minutos ves que hacemos lo hacemos serio

Voz 0470 28:35 Álvaro venga va dinámico dinámico os pasó cuatro

Voz 0759 28:38 copia si me gusta

Voz 0470 28:40 qué puedo que abajo de ahí

Voz 1194 28:43 hay narrador ojo atento eh

Voz 0470 28:46 Oli debajo de de alguna frase pone risas

Voz 1194 28:50 la serie no la estamos plantando con risas de muertos no no es que yo quiero risas enlatadas pero no me ha dado tiempo a preparar todo esto bien entonces yo haré señas cuando haya golpes cómicos al público si para que ustedes diga a ella una risa vale pero que no lo preparado pero perderíamos ensayar las claro pero yo te digo que esto lleva su tiempo al es una señal la verdad yo por ejemplo no tiene que haber dos tipos de risa eso es normal y la risa de súper chistes unas risas como ya patente histéricas levantar la mano la primera

Voz 7 29:28 Tivisa explosiva

Voz 1194 29:31 pero que tenemos es que tenemos que habiendo el de verdad pero la persona que estamos aquí podéis ir al público la fortuna eso sí

Voz 0470 29:40 David es que va vale para todo hombre ver como

Voz 1194 29:43 ah y que no tiene gracia pero con la risa si te Barredo tiempo el acuerdo es una versión de Cuento de Navidad de Charles Dickens como clásico ya no muchas adaptar ese cuento para que lo estuviera ahí narrador son yo voy a ser de narrador de mí mismo el lo plantee un poco que que será Mister Scrooge te aparecen los fantasmas del pasado de la Navidad el pasado el presente fíjate que me lo temía Ileana que te pega te lo perdona Koke tenemos alguna Music navideña

Voz 0759 30:13 por ello

Voz 1194 30:14 de nuevo tenemos se ha no el escrito super guay con acotaciones

Voz 0470 30:22 me voy con letra y concurso New eco

Voz 0759 30:26 luego lo voy a hacer lo mejor posible adelanta adelante

Voz 3 30:29 que que está en una ventana bien

Voz 1194 30:32 perdemos presentarían interior

Voz 3 30:34 oficina genérica adicto leo el título el título título divertidas consecuencia hay episodio especial de Navidad interior oficina genérica de papeleo día dos mil veintitrés año dos mil veintitrés

Voz 0470 30:48 aquí pone día ya bueno ese tema

Voz 3 30:52 que quede está en una ventanilla moviendo papeles la chica de la ventanilla le está pidiendo que retiene el undécimo formulario que que esta cada vez más enfadado

Voz 1194 31:01 trata despótica mente a la chica cuando

Voz 3 31:04 ya se va a ir visiblemente enfadado chica le dice pero no se enfade usted que es Navidad anda cojo un polvorón deseaban deja que los ha hecho mi abuela abuela Manuela que que le da un manotazo a la bandeja de polvorones gritando me importa

Voz 1194 31:19 hola mi vida me cago en los polvorones la dándole una patada al árbol de Navidad que tienen en la puerta no no no no hombre si la primera escena igual

Voz 3 31:37 pero rellenar tal del piso de Ignatius Broncano año dos mil veinte

Voz 1194 31:42 a poner día eh lo volvía a tales buscar y reemplazar

Voz 3 31:48 yo no la conocía

Voz 1194 31:54 perdona perdona ya en meta risa pero fíjate risas con los comentarios una risa a nosotros en el DVD recordemos chistes tú y yo lo repito demanda ha ido muy grave hemos llevado nuestras carreras venga venga venga venga venga

Voz 3 32:11 estamos en el dos mil veintitrés

Voz 1194 32:13 que que llega el portal que está decorada

Voz 3 32:16 la Navidad también huele a enfadar y empieza a quitarlos mientras grita puta mierda de Navidad ese momento llega en este momento lleva un vecino sonriente y le dice feliz Navidad conector que le contesta feliz Navidad los huevos me debes el alquiler del último mes

Voz 0759 32:33 llegó la parte graciosa

Voz 3 32:36 sube las escaleras refunfuñando traje oye de fondo al vecino la semana que viene sin falta es que en ese que viene sin falta es que les estamos el dinero para la operación de mi hijo que entra en su casa dando un portazo dejándolo con la palabra en la boca recordemos que que que es el dueño de todo el edificio tiene alquilados todos esos para

Voz 0470 32:56 la operación de su hijo necesitaba tener claro

Voz 3 32:58 pero eso no les nada global

Voz 1194 33:01 que como alguien desalmado interior Jackie

Voz 3 33:03 tráfico interior que que piso de Ignatius que Kate Broncano año dos mil veintitrés

Voz 0759 33:08 pero cuando empezamos diálogo espera

Voz 3 33:11 que que entra en su casa gritando hola pero parece que no hay nadie de pronto vea Broncano

Voz 0470 33:15 momentos disculpa Juan ha puesto a puesto hola con interrogaciones tú mismo en tuvieron eh hola perdón

Voz 1194 33:24 hola también para la risa pero

Voz 3 33:27 parece que no hay nadie de Renfe de pronto vea Broncano delante del vestido de traje Icon humilló blanco

Voz 1194 33:33 alrededor

Voz 3 33:34 el humilló blanco es porque Broncano es un fantasma como la el efecto ESK cuando aparece el fantasma

Voz 1194 33:41 era cocainómanos vale

Voz 1623 33:44 empezamos que cuando David que me has asustado que haces así vestido tú no tenías que ir hoy a sellar el paro Broncano con voz te tenebrosa

Voz 1194 33:56 sabes que puedo hacerlo yo la voz tenebrosa yo leo la acotación claro

Voz 3 34:01 gente sepa vale

Voz 5 34:04 soy el espíritu

Voz 1194 34:07 has tenebrosa

Voz 9 34:10 que eso ha sacado de dentro Horneros bastante tenebroso Javi Javi saca lo eh

Voz 0470 34:15 venga te Nebra tenía ponen voy a poner papada El gordo

Voz 7 34:18 ahí ahí ahí

Voz 13 34:20 no voy Pi de Tudela

Voz 1194 34:23 la Navidad de pasa lo de dos mil diez

Voz 14 34:28 a qué tenebroso

Voz 0759 34:31 que que sin creérselo mucho sí hombre como la película de Los fantasmas atacan al jefe Cano con la voz ya normal

Voz 1194 34:39 el deja de vender acotaciones sepa el aparato

Voz 0759 34:41 a la radio

Voz 0470 34:42 vale no la he visto venga aquí vamos a dos mil dieciocho que te quieren enseñar una cosa

Voz 3 34:47 la habitación se llena de humo blanco interior plató de la vida moderna día año dos mil dieciocho de qué Ignatius Broncano los de dos mil dieciocho están grabando el último programa de la vida moderna antes de Navidad que este que es este que que es que esto que justo que que esta diciendo está diciendo por fin vacaciones que ganas de que llegara la Navidad lo he dicho lo dicho

Voz 0759 35:12 al principio es verdad

Voz 3 35:14 a que haya que llegar a la Navidad y poder quedarme en mi puta casa sin hacer nada después de presenciar la escena los dos en silencio Broncano Spirit

Voz 0470 35:26 ves tú no ha sido siempre un amargado antes Xavier B del verdadero espíritu de la Navidad

Voz 1623 35:31 qué espíritu de la Navidad será el espíritu de tocarme los huevos a dos manos

Voz 0470 35:35 bueno si lo que sea oye que te dejo que tengo programa hoy tiene dicho

Voz 3 35:41 qué le sonriendo y con tono irónico que vaya vienen con UM hecho Broncano espíritus aleja por el pasillo de la SER después de dar los pasos separase gira

Voz 0470 35:52 esto por qué

Voz 3 35:55 Broncano espíritu sonriendo y entre la Sando las manos salina que bien hecho

Voz 0759 36:02 vete a la mierda broncas

Voz 3 36:05 espíritu desaparece en el pasillo envuelto en el humo

Voz 0759 36:07 muy blanco pero espérate David yo ahora como me vuelvo Cortés corcel que no te haciendo risas no me

Voz 1194 36:14 han lanzando una risa Elda perdón

Voz 3 36:23 interior piso de que que Ignatius Broncano año dos mil seis

Voz 1194 36:26 sí queda largo eh que que abre la puerta

Voz 3 36:28 idea Ignatius completamente desnuda bien

Voz 0759 36:31 su primera serie Paul macho lo que me ha costado llegar a casa si te cuento de dónde vengo desnudo está paté coño que ya no vive solo

Voz 3 36:39 no tranquilo si no me puede ver nadie poniendo voz grave y solemne porque soy el espíritu de la Navidad esperas ante enseñarla apoya esa hijo e Ignatius espíritu volviendo su voz normal hombre aprovechando que soy un espíritu invisible porque ha venido tú y no es no

Voz 0759 36:59 Nacho del presente sino viajado en el tiempo

Voz 3 37:01 ni nada no entiendo nada el fantasma de la verdad Adrián pasara jazz bajar viajado el pasado para darle una lección a que que presenta yo soy el fan Turner en la Fisas presenta también le doy una lección Ignatius espíritu se queda pensando unos segundos mientras le mira fijamente Lole contesta vuelve a poner su voz grave de espíritu

Voz 1194 37:23 bueno voy a dar te voy a dar una

Voz 3 37:27 la acción si esto de navidad a ver si deja usted molestar a tus pobres los hilos de pedirles al escribía ayer no había es que son gente humilde y trabajadora con un niño enfermo voy a mostrar te la cruda realidad de la pobres vuelve a salir el humo blanco y desaparecen los corte interior piso del vecino de nochebuena del dos mil veintitrés en ese espíritu y que están observando la cena de Navidad de la familia del vecino que se encontró antes en la escalera todos comen todos

Voz 1194 37:55 a de Pujol

Voz 3 37:57 comencé brindan Chrome creía a pesar de la humildad y la escasez de lo que están comiendo hay un niño que está malito sentado en la mesa envuelto en una manta Los santos inocentes

Voz 0470 38:06 puesto en una manta si tienen vuelo

Voz 7 38:09 pero tienen está muy malito

Voz 3 38:11 ya pero de pronto todo se giran hacia la tele está Santiago Abascal dando un discurso de felicitación de Navidad cuando termina toda la familia se pone de pie y aplaude incluido el niño maldito entre toses que que esa gira estupefacto hacía Ignatius dile dice adiós a espíritu gigantes espíritu era Ignacio ese espíritu ensayar las palmas de la mano quitándose culpa yo no sabía nada de esto es que es ahora dices tú claro a la digo yo encima de pobres fachas eran hijos de puta Nos hemos encontrado que en realidad era votantes demócratas son pobres Si bueno bueno yo me tengo que ir me toca con el niño desaparece en una nube momento fresco

Voz 0470 38:56 Ignacio puedo hacer un inciso porque me está pareciendo yo pensaba quedaban dos escenas que volvería a salir yo llegó Última Cena saldré pero veo que ya no vuelve

Voz 3 39:04 no es que tienen el fantasma de lo que pasó

Voz 1194 39:06 sólo tengo sólo tengo dos frases él sólo tenía dos frases y ahora yo te saludo

Voz 0470 39:12 pero tú te has puesto tú te has puesto el último chistes bueno

Voz 3 39:14 eso sí interior piso lo que hicieron Cano noche del veintitrés

Voz 0759 39:21 está en el sofá viendo la tele después de hacer zapping entre

Voz 3 39:23 varios programas navideños lo dejan el telediario se oye la voz de la locutora dando una noticia

Voz 0759 39:29 momento como no sale David te parece bien que haga de locutora durante que es que si nos agobia la locutora de locutora eh

Voz 0470 39:37 te hago de Ana Blanco claro un año más ni siquiera por el hecho de ser Navidad los antiguos presentadores de la vida moderna se han dignado a pedir perdón por eh

Voz 0759 39:46 se quedan en suspenso perverso algún hecho bien no lo has hecho muy bien la voz de la Locutura me en la mano

Voz 1194 39:51 las aguas de la locutora se interrumpe cuando la

Voz 0759 39:53 el explota formando una nube de humo de la que sale un robot con bigote que vienen personas nuevo robot es verdad que puede hacerlo que usted

Voz 0470 40:04 hablando con voz de Romero robó aprovechan esta oportunidad venga hola soy Vicente del Bosque del futuro si si es así vas a morir sólo poca broma es que no me la frase tío y lo

Voz 3 40:18 que nos está mirando con la boca abierta sin saber qué decir cuando suena el timbre abre la puerta sin perder de vista al Vicente del Bosque del futuro hay dos policías que traen esposado a Ignatius desnudo espera también en hallar las frases para la frase con la el espíritu cuidado que no se sale al final yo soy de la carne

Voz 0470 40:35 trae Letrán le traen detenido impone Ignatius

Voz 3 40:37 sigue siendo espíritu claro entonces me treinta detenido pues va a ser que no era invisible al final

Voz 1194 40:54 bonito bonito porque lo tiene todo tiene conflicto tiene política tiene herencias no tiene las Navidad el futuro es don Vicente del Bosque saben pollas Del Bosque viajar el futuro también para darle otra elección que Netflix no podemos hacer más

Voz 0470 41:14 ya ya para que esto eh bueno de Juan Ignacio una cosa para el acuerdo

Voz 2 41:19 qué cantidad de divertida

