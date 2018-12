Voz 0881

la apartado de Pedro Sánchez en el trasero de Susana Díaz podrían convertirse en una patada a seguir en las próximas citas electorales si mañana el Consejo de Ministros se convierte en un acuerdo da para celebrar antes o después una cumbre entre el Gobierno de la nación y el autonómico que ofrezca la impresión a los ciudadanos incluidos no pocos barones socialistas de que el Ejecutivo con menos diputados de la historia de nuestra democracia se ha tragado el anzuelo lanzado por Torra para que la foto se parezca mucho a una cumbre de igual a igual en el contexto real o fingido de una bilateralidad que no cabe en nuestra cuarentón a Constitución está más que demostrado que el mundo político importa más lo que parece que lo que realmente es y lo que parece es que Sánchez está dispuesto a hacer equilibrios sobre la delgada línea roja que separa lo constitucional de lo que no lo es para asegurarse sino el voto afirmativo de los independentistas y quiénes les jalean desde Podemos desde el propio PNV para sacar adelante los presupuestos que tan poco gustan en Bruselas o al menos que apoyen sus decretos leyes incluidos los aprobados por el Gobierno Rajoy vendidos ahora como iniciativa del actual Gobierno como el el caso de la subida del sueldo a los funcionarios