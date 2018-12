"Lo peor es que hemos normalizado estar en alerta cuando vamos a correr"

buenos que justo se lanzó la semana pasada en el miércoles a las once de la mañana en Madrid que fue justo

esta es una herramienta para la solución al problema que acarrea su gusto de mujeres para correr a corredora popular un paraje fue súper importante cortar con en apoyo a otras mujeres que me dijeron que podría correr con ese objetivo llevo desde la incorporación de la mujer al deporte participarán en carreras populares en carreras populares caben te permite llega a través del metralleta de mujeres que se le algo que llegan desde los mil catorce euros hasta que las mujeres seguras que la mayoría ahijado su hija porque han echado a pitar poseen auricular para estar lista para la segura humanizado estar alerta asegura

esas dos estas mujeres se ha entrevistado que de cada seguras mujeres a este país que les parece fui oportuna a plataformas la que pueda cortar a otras mujeres con las que salir a correr yo estoy yo creo que va a ser debate porque yo creo que el problema que está ahí es las mujeres cuando corremos cuando salimos polaca así volver a solas a casa mujeres hay que sale destacan las llaves de casa fuerte para entrar al portal yo mismo lo he hecho yo evito corriendo campo a través dado la vuelta porque ya me sentía segura de repente verbalizar lo que haya tantas mujeres que que están así es muy triste pero el problema real esta Ramis está ojalá pero bueno ya está permitiendo pues que seis mujeres correr por miedo o que decida a otras mujeres con las que compartir una pasión y un reto que que es correr

Voz 0699

04:15

es una lástima que esta sensación que no sala Cristina sea la normalidad pero es confortable el que exista un sitio donde pueda juntar podéis hacer lo que me gusta que es el deporte Cristina muchísimas gracias de nuevo por estar una semana más en SER Deportivos contarnos no vale