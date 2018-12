¿Malentendido o inconsciencia?

Voz 0827

00:00

pues resulta que la sección holandesa de Amnistía Internacional ha tenido que retirar la portada de su revista digital llamada la moría dedicada monográficamente al campo de refugiados de Moria en Lesbos y lo ha hecho tras el rechazo suscitado por su arriesgada imagen de portada en ella una actriz posa vestida con chaleco salvavidas recostó nada en un mar de chalecos salvavidas y con una actitud propia de un catálogo de moda ahí de belleza en realidad la modelo escogida tuvo que huir de Siria hasta Holanda cuando era pequeña pero esta sutileza en la elección al parecer no ha sido captada por todo el mundo las críticas han subrayado el supuesto sexismo de la imagen y cargan contra Amnistía Internacional por frivolizar un asunto tan grave como es el de los refugiados la ONG se ha disculpado ya explicado lo evidente que no era esa su intención que tan sólo pretendían llamar la atención de otra manera porque ojo las imágenes convencionales sobre este drama ya provocan indiferencia o sencillamente rechazo en realidad se comprenden perfectamente ambas posturas como es extraño que Amnistía Internacional no prohibiera la posible reacción contraria quizás ahora muchos le critiquen su marcha atrás