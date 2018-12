Flash Deportes SER de las 18:30 (19/12/2018)

Voz 1

00:00

en marcha el Carrusel deportivo por la antena de ser más Cadena Ser punto com me aplicaciones móviles con la semifinal del Mundial de clubes entre el Real Madrid el Qasim Anders japonés Solari ha salido con vele Lucas Vázquez en el 11M con Isco y Asensio en el banquillo en la final que se juega sábado también en Abu Dabi ya espera recordemos el ala in árabe más de fútbol te está contando la Cadena SER éstas mana que el Barça quiere fichar a un central busca una cesión con opción de compra de un centro con experiencia la opción elegida es Jason Murillo el central colombiano que este año está practicamente sin minutos en el Valencia su azulgranas quiere una cesión gratis los ches quieren recibir dinero fuera de nuestro país ya tiene sustituto Mourinho en el Manchester United será el ex jugador del conjunto inglés Ole Gunnar Solskjaer quién se ponga a los mandos de los débil que están a diecinueve puntos del líder en la Premier en octavos de Champions enfrentará al PSE yesos que hasta ahora estaba entrenando al otro que puede subida el molde noruego fuera del baloncesto entre semana la jornada doce de Euroliga ayer el Baskonia ganó al Herbalife Gran Canaria y el Barça perdió ante Olympiacos mañana que se cambiar los papeles se juega el Baskonia Barça el Olympiacos Herbalife Gran Canaria hoy esto uno del Real Madrid que recibe a las nueve al Panathinaikos en el Whiting Center además hoy también conoceremos el recorrido de la Vuelta Ciclista a España el próximo verano de la que informaremos sabiamente en Hora veinticinco Deportes y sorteado el cuadro de cuartos de final de Copa del Rey de fútbol sala el partido gordo es El Pozo Murcia Barça Lassa igualado está el anterior Palma Futsal también están el Movistar Inter visitante que era hielo Parralo así Vidal Ribera Navarra eliminatoria a partido único el quince y dieciséis de enero los ganadores irán a la Final Four por el título de esta Copa del Rey esto es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la cadena