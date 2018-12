en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

tuvo que echarle mucho arrojo La Bella Otero paraban de Arsene por el mundo porque huyó de su pueblo y su mísera familia con apenas trece años después de sufrir una salvaje violación la dejaron medio desangrada en un camino con la pelvis rota estéril para los restos esa niña en aquella aldea gallega quedó marcada como una mujer inservible se buscó su propia suerte dejó atrás la miseria y se metió en el artisteo para triunfar como bailarina con más instinto que técnica eh porque mezclaba aires flamencos con vaivenes exóticos pero esto es como lo que escribió un periodista en el New York Times de Lola Flores ni canta ni baila pero no se la pierdan pues lo mismo La Bella Otero una mujer que puso sus límites donde quiso ya que le habían arrancado de golpe y sin preguntar la inocencia y la decencia ese puso muy pocos límites eh no en los que les dio la gana ella casi ninguno practicamente su lista de amantes es interminable y en ella hay cinco reyes europeos sí claro que Alfonso XIII fue uno de ellos