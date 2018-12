Boyero: "Crepúsuclo me da grima"

Voz 1 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo tal verdad contento hombre acaba de marcar el el Madrid en la semifinal del Mundialito a uno cero

Voz 0344 00:09 tipo de Oceanía de la división exceso

Voz 1 00:12 equipo japonés pero está la primera parte muy igualada eh que estamos en el minuto cuarenta y cuatro acaba de marcar el Bale Bale el Mundialito este no

Voz 2 00:20 no no le veo yo el rollo

Voz 1 00:22 bueno sí bueno es un campeonato que hace muchos años que que se disputaron

Voz 0324 00:27 Posada más cuando era directamente

Voz 3 00:29 el ya ganaba la Copa Libertadores sí

Voz 4 00:32 es posible sí sí a mí también tiene nombre dice que así habría asegurado la final Real Madrid Ridder que no vamos a echar eh

Voz 0324 00:39 me suena pues a lo que sea el fútbol apuró business negocio y negocio

Voz 5 00:45 el negocio no se inventa eran ocho mil torneos más así que estoy

Voz 0324 00:50 tiene una mente un poco quemado con el fútbol y sobre todo con con esa noticia pavorosa que auguran algunos

Voz 1 00:57 de que vuelvo a Mourinho el Madrid y no tengo ninguna duda devolviera el Madrid lo

Voz 0324 01:02 me dan escalofríos esa me

Voz 1 01:04 nosotros lo tenía claro que iba yo creo que es bastante probable que le gustaría que si va a depender también de cómo termina la temporada del Madrid pero si termina regular termine regular y el equipo sigue dando muestras de que le falta un pelín de ambición bueno pues Mourinho mal rollo por todos sus futbolística contra cosa no tendrá pero pero autoridad para llevar firmes a la gente pues que cree que la economía no

Voz 0324 01:31 firmes hay al menos

Voz 1 01:34 sí le quería Mata sido el desastre legal pero vamos yo a mí no me extraña en absoluto que volviera el Madrid eh ya no te gustaría pero no no no no ya lo lo que es pero

Voz 0324 01:43 lo que que haya muchos madridistas sensatos que piensen lo mismo que yo pero no te gustaría el futbolista tampoco porque ya saben que bueno no político no no no me interesa el fútbol de Mourinho si es que además él decía Le ponen como ejemplo del resultadismo no hay que ganar como sea pero si es que pierde todo no desde en el Manchester ha sido un como un desastre absoluto y con el Madrid que yo sepa cuando el fulano es el Ghoga hemos ganado cuatro Champions si no ganó ninguna no no no me pone de muy mala leche esa pero me lo decís con tanta seguridad yo creo que es muy probable desde luego

Voz 1 02:24 probables si se pues ahí las encuestas que se publican por ahí reflejan que una parte mayoritaria de seguidor

Voz 4 02:31 no quiere el coronel este de la quiero dar Benito

Voz 0324 02:37 Serra ya de no

Voz 1 02:41 vamos a hablar de venga va a ser ni tengo que hacer es no

Voz 6 02:46 a Tom Watson Scotland

Voz 7 02:52 tras este viernes estrena un asunto de familia del japonés Hirokazu Kore eda

Voz 1 02:58 la película ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes

Voz 8 03:04 se olvida de acogerla con tu pesca del día no vamos a salir de pobres

Voz 9 03:11 cuenta la historia es el

Voz 1 03:12 el retrato de una familia pues es una familia pobre que sobrevive gracias a robar en supermercados qué tal está Carlos

Voz 0324 03:22 película dura con un punto conmovedor delicada al mismo tiempo bonita Hay trágica fíjate la cantidad de adjetivos que que empleo es de uno de los directores japoneses yo que no me va no estoy enamorado precisamente del cine oriental que que a mi más me interesa uno de los pocos que me interesa que es Kore eda no aquí plantea pues algo tremendo plantea no lo de la la familia en la que nace Si impuestas sino la la familia que que se buscan Nos cuanto seres que andan muy perdían los muy muy a la deriva incluyo y ejercen pues hay una abuela como unos padres una tía y unos niños nadie es familia no San juntarse repite continuamente en la película en los diálogos fuera hace mucho frío fuera no va a nevar las sensaciones de de intemperie no y luego pues se lo montan como puede desde los críos rodando en los supermercados por pura supervivencia no está una hermana Medio prostituyó yéndose en un sex shop para mirones no es

Voz 1 04:51 sí es una película a compleja muy compleja

Voz 0324 04:57 nada aconsejable que se olviden de de ir a verla los amantes de los Blockbuster si de lo del cine de superhéroes esas cosas con un ritmo que algunos definiría como lento no es el ritmo que necesita Corea da para contar esa historia intimista no que siempre me ha hecho gracia me ha llamado la atención esto de

Voz 1 05:22 qué tal está películas muy lento lento aquí

Voz 0324 05:25 bueno no podría decir no sé yo lo de lenta podrían decir es muy aburrida claro si eso lo entiendo perfectamente en yo empleo normalmente el término pues me aburre mogollón pero lenta o rápida te quiero decir el pues el cine de superhéroes es lo más rápido del mundo por imposición y yeso una gilipollez en importante casa de todas formas no o para mi gusto que cada película necesita su a lo lo importante es que que sepas cómo imprimirlos y que ese ritmo Si sirva para despertar sensaciones en el espectador no Iniesta ya te digo a mí me me gustaba me parece bonita hay triste que se puede serla

Voz 1 06:12 las dos cosas a la vez pues un asunto de familia es una de las nueve películas una original y sí aclaro es que oído el doblaje claro pero esto que

Voz 0324 06:21 tiene que ver con lo que yo estoy contando no

Voz 1 06:24 Japón no habla de esa forma asunto de familia es una de las nueve películas que que ha pasado el corte para ser una de las cinco candidatas definitivas a los cara a mejor peli de habla no de habla no inglesa no una carrera de la que ya sabrán que la se ha caído la española campeón se ha quedado fuera y en la que si siguen Bono pues la mexicana Roma la danesa y la polaca Coll Word

Voz 11 06:51 eh

Voz 12 06:54 eh

Voz 1 07:05 por cierto ha sido la gran triunfadora en los premios de cine europeo que se han entregado el pasado fin de semana en en Sevilla hiciesen ustedes seguidores habituales de La Ventana ya sabrán que es una de las mejores pelis que ha visto Carlos Boyero en bastante tiempo me atrevo decir verdad

Voz 0324 07:19 mí me atrevería más que un año en en varios años las películas que más me han impresionado

Voz 2 07:25 han sido con amor

Voz 0324 07:28 Ida la película anterior desde director ir Roma Roma que que la gente ha llenado los cines en los Roma que también es temblando y a los cines si es y a mí eso me encanta el saque que películas en blanco y negro que es algo vamos las televisiones no programan nada en blanco y negro dicen que es como la maldición que eso no lo ve nadie no pues

Voz 4 07:52 no las televisiones convencionales porque claro arde Madrid bueno Lola tiene claro y así que a ver si

Voz 0324 07:58 pero que que las películas más hermosas que que he visto últimamente sea Anne en blanco y negro que es es un color tan tan bonito y en la historia del cine yo creo algunas de sus mejores épocas es Steen en en blanco y negro no el blanco y negro de estas películas es que no me imagino no

Voz 2 08:22 tampoco Pablo después de verla tampoco en el mundo no es no es bueno

Voz 3 08:26 el Gobierno no ahora no ahora no puedo no puedo tampoco

Voz 2 08:30 no no yo Roma no la visto todas las visto Roberto ya es una delicia

Voz 4 08:35 decía sorprendió sí sí sí sí sí sí sí es esa yo por ejemplo antes que decía la serie está de Paco León sí que me la imaginaba un color pastel por ejemplo pero Roma no imposible

Voz 0324 08:45 el color luce entonces eso que que viva el blanco y negro y además no lo hacen los directores por esnobismo es que es el el color como imaginan las historias que que cuentan no digo ver pues varios de mis mejores recuerdos de delfines o en blanco y negro

Voz 4 09:06 pero por eso lo mucho como los records de Cuarón porque es muy autobiográfica pues eso queda muy bueno yo estuviera si te diría

Voz 1 09:14 eran Boyero excelente paga el que tienes que decidir tú quién se lleva el Oscar a la mejor película de habla no inglesa quedaran

Voz 0324 09:22 ellas no me hagas elegir entre dos amores handling que tan maravilloso sita me casaría con las dos así sólo puedo responder no me parece tan injusto que se lo den a una a la otra no cada una en su estilo son dos obras

Voz 1 09:42 maestras y hoy la tercera que he comentado que es esta de no no sólo un asunto de familia que ya hemos hablado de ella sino Kitty la danesa si la del policía que está ahí contestando aunque le da viven va a tener va a tener versión en Hollywood y sí sí sí ese anunciado será Jake Gyllenhaal el protagonista pues le pega sí sí sí sí sí tiene sacaré Valle esa mandíbula poco especial buenas ese también es también es buena peli para competir al Oscar eh

Voz 0324 10:09 sí tiene un mérito ya hemos hablado de ellas eso sí que es que es un tío con unos cascos en un teléfono durante hora y media el saque que cualquiera espectador sensato diría cómo voy a ir a ver a un fulano que está hablando por teléfono un plano

Voz 1 10:27 sí

Voz 0324 10:28 de su rastro durante hora y media de la película es es excelente como decía mi suspense una actor un guión es muy difícil hacer eso hablábamos la de las la España el hotel Buried Enterrado que Diges hay que ser muy bueno para tenerte ahí dentro de un ataúd con un tío con un con un teléfono hora y media y que tú estés pendiente de lo de eso sí hombre no hay que ser muy buen director y sobre todo tener un guión y un actor excelentes no

Voz 1 11:07 estamos hablando de películas muy muy buenas mucho muchísimo hay otras en opinión de algunos muy malas que son todo lo contrario

Voz 13 11:21 huy

Voz 0344 11:29 esta canción tiene que sonará muchos oyentes porque forma parte de la banda sonora de de Crepúsculo que es una de las tecnologías más taquilleras de los últimos años sin duda bueno pues Crepúsculo esta semana ha sido elegida por los usuarios de una web especializada en cine que se llama Ranger como la peor película de cine que habrá peores no pero es que tú tú estuviste Crepúsculo no has visto Vila

Voz 0324 11:54 primavera y nunca más

Voz 0344 11:57 con los vampiros sea romántica pero por lo menos uno no ha caído en saco roto Luis no ha caído en el olvido no bueno que sea algo aunque sea lo peor hace diez años estrenó oscuro

Voz 1 12:10 no no no no a mí me me daba un poquito

Voz 14 12:12 eh de Grima así pero yo tengo

Voz 0344 12:17 tengo otras que pasan por ser eh obras maestras en todas las historias del cine que a mí me parecen insoportable

Voz 5 12:25 donde por ejemplo Muerte en Venecia de Luchino Visconti me parece un horror

Voz 2 12:32 es un error o de parecido por por por pretenciosa si portado por seudo estética por qué efectista por el tono

Voz 0324 12:47 como Tango lado hablando de la decadencia de ahí la belleza y todos esos conceptos que cuando es que la la intensidad hay determinado tipo de intensidad que me carros a tanto que me parece tan tan tan pedante editan aburridas

Voz 0344 13:04 o hay otras Solaris de Andréi Tarkovski a hablar pero te lo de los genios del cine porno también a mí no me desagradó si no me desagradó pero tampoco me entusiasma pero no me pareció horrorosa he visto más de una vez dólares y sigo sin entender nada Hay aparte me provoca una modorra pero te hablo de películas que Muerte en Venecia habría mucha gente que te lo discutirá verdad no no no para muchos algún íntimo amigo mío que es su película favorita de imagínate lo que da eso para discusión y mantienen la amistad pero vamos el helador a esa película entonces bueno es curioso porque las películas que te tocan tanto lograra te resbalan en este ranking de de la web arranques el número dos detrás de Crepúsculo de peli más horrorosa de la historia del cine está una relación peligrosa de Ben Affleck y Jennifer López que yo no la recuerdo sinceramente pues yo tampoco me interesa era mala que debía y no tenemos Il o borrado todo en tercera posición está Batman y Robin de Joel Schumacher está feliz con con Clooney como el superhéroe incluso Donell como su ayudante me pareció floja muy floja pero no me atrevería decir que la peor la peor del cine español no en ese no debe ser una web de no no les tiene español al menos en los primeros lugares e ignoro me tires de la lengua venga vamos con la música es decir

Voz 15 14:26 ah bueno

Voz 10 14:36 no fueran a fue echar a fondo le deja nueve y a he

Voz 16 15:28 a ver si tú

Voz 17 15:33 sí yo no sé si preguntarte porque has traído esta casa

Voz 16 15:35 no hay

Voz 0324 15:37 por qué no para cerrar el año yo quiero pocas canciones de enero cosas como estas ITA negó céntricas hay que ser Sinatra Xavier lo que contaba decía que él no vendía a voz decía yo vendo estilo entonces y hay que tener mucha chulería para programar para proclamar pues todo mis aciertos a lo largo de la vida mis equivocaciones mis amores todo ello lo hice a mi manera hay que ser Sinatra para es como la la reivindicación del individualismo absolutos pero siendo Sinatra pues claro a su manera seas

Voz 10 16:20 aquí discazo dan

Voz 18 16:39 eh