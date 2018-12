Pedja Mijatovic: "Mourinho tiene bastantes posibilidades de volver al Real Madrid"

voy a ser una ronda corta eh porcentaje Herráez de que Mourinho acaba siendo entrenador del Madrid el año que viene de cero a cien dos por ciento dos por ciento Romero a día de hoy sí bueno sí para empezar la próxima temporada no para empezar la próxima temporada junio presto junio tal y que llegue junio

yo de lo que diga Herráez dos por ciento un dos por cien tome esta también que esto es tomarnos el a Rafa ya ya me metí aunque sí

yo creo que del veinticinco por ciento es decir no

no voy a dar el paso pero lo

no mal preguntas en la pelea porque P ya tiene mucha información estilo de fútbol pero bueno te lo voy a preguntar P ya posibilidades de que de que Mourinho sea entrar del Madrid y a partir de junio

no se presenta Jesús Pedro posibilidades bastantes porque digo eso porque sé que a Florentino le encanta Mourinho eso ya lo sé

y nada brillante hasta digas eso no digas eso que llevo yo cuarenta y ocho horas de los como Lobo

no es que matan en la SER

Voz 1

01:07

o sea no no fuera no matamos aquí cuando lo eh