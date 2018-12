El comunicado oficial de Santa Claus sobre los robos de comida durante la entrega de regalos

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles es blanco y entonces el vino por eso es el más caro así que más natural que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

este señor es el representante máximo del Estado en Cataluña hubo una tribuna si hay que atacar al Estado Puñal hizo lo clave extraña mucho porque esto les parece que éramos muy amigos siempre estamos en un momento yo era provocar temprano verdad

alguna reflexión sobre la ilusión ovalado directamente al grano nombres hombre del día no alegría alegría al ganar muchos

Voz 0230 01:13 también mueve y alegría muchas alegrías la Unión Europea dice que el nuevo presupuesto de Italia evita las sanciones Italia se queda en la Unión Europea

Voz 6 01:29 ahora ya no teníamos canción Llesta puede ser Mambo italiano para cuando haya noticias Italia se puede cantar bien a ver

Voz 6 01:45 se lo que cada una al Gobierno italiano el Gobierno italiano y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo en cambio con Gran Bretaña bien no van bien no van bien

Voz 0230 02:05 las cosas entre Gran Bretaña y la Unión

Voz 6 02:08 lo peor todos preparados para un Brexit duro como el turrón

Voz 0230 02:11 está el Brexit duro el Brexit blando el Brexit de yema de huevo que se queda siempre en la bandeja también nosotros no bueno el Brexit de chocolate tiene también el Brexit de Xixona que es el mejor el siete Gijón otros opinamos Marta del debate Marto del Brexit de Gijón es el mejor

Voz 7 02:29 el mejor el mejor por supuesto

Voz 6 02:31 es decirte que no

Voz 0230 02:34 bueno hay una cosa que está pasando un poco desapercibida aquí en España tontamente la Audiencia Nacional está investigando como el Gobierno de Mariano Rajoy desde el Ministerio del Interior utilizó dinero público para encargar informes falsos para denigrar a rivales políticos y también utilizó dinero público para intentar destruir pruebas auténticas que incriminó al Partido Popular

Voz 8 03:02 muchachos claros que Marta del Vado siempre

Voz 0230 03:05 es que Donald

Voz 1610 03:09 pero aquí hay nivel también

Voz 6 03:11 puede que Donald Trump haya hecho cosas parecidas pero esto

Voz 0230 03:14 el dinero público desde el Ministerio del Interior incluso es difícil encontrar en la Unión Europea un Gobierno implicado en algo así encargar informes falsos de rivales tratar de destruir pruebas que esto es poco constitucional hay gente que piensa bueno como es por la unidad de España pues ya latinos

Voz 9 03:35 no es rara

Voz 0230 03:38 titulación la dilución lo dice que por la unidad de España puedes hacer cualquier cosa como es unidad España por dilución bueno no no cogió no dicen lo que sea por España no hija no esto no no es esto no es un es más bien contra una titulación dice ley no dice saltarse ley para defender la incesante olor no bueno sí es si has hecho de lo que se sienten e instituciones de todo esto no se habla porque estamos hablando todo el rato de la reunión

Voz 6 04:16 no

Voz 0230 04:21 barra Torre Pedro Sánchez se saludarán no se sabe si hablarán mucho poco pero se darán la mano luego habrá una reunión de ministros de España y consejeros de Cataluña y posaran para los fotógrafos pues yo creo

Voz 11 04:38 no me voy a sacar la actor esa esa sería la foto más a La tía le sólo tiene hará el caso

Voz 1610 04:50 pero hay bueno bueno ayer amigos no les salió nada bien a José Mourinho aquel coche aporta nueva información sobre

Voz 13 05:00 a día Mourinho llega a casa tras el despido atraviesa el jardín hacia la puerta y el exalta los aspersores último

Voz 14 05:08 vamos ahora con Petete Potemkin que tuitean un duelo pero del siglo XXI te reto elige un arma papeles de Villarejo vaya vamos a ser saquen parece que no funciona demasiado bien

Voz 13 05:22 ETA me dijo que redujera el tamaño de los platos y ahora me sale el cachorro por los lados

Voz 14 05:31 no obstante tras tu idea sobre gente que tiene bien claras que quiere morir digo de ver a cianuro ya acabamos las siete heridos con un tuit que da para un debate filosófico sobre las decisiones que tomamos es de cuarenta y uno

Voz 13 05:47 llevaba una botella de vino en la bici tenía caerme romperla así que me la he bebido la mejor decisión de mi vida porque luego me caído tres veces

Voz 6 06:07 bueno hoy vamos a escuchar cosas fuertes ellos lo digo la política española está espera el Parlamento es como una feria de autos de choque van todos contra todos todos sonrisas y violencia verbal así como buen rollo también en el planeta pasan cosas banales lógicamente un señor va a una hamburguesería y quiere pagar con marihuana que cuenta Nerea

Voz 17 06:26 termina así se llama Anthony tiene veintitrés años ya acudió a la ventanilla de autoservicio de un McDonald's en Estados Unidos pidió la comida ya la hora de intentar pagar presentó la bolsa con la sustancia a intentar porque no coló los trabajadores de la cadena se negaron con lo que Anthony se tuvo que marchar sin embargo la Historia no termina ahí ya le un rato volvió al mismo McDonald's con intención de que hubiese otra persona atendiendo y pudiese ahora sí conseguir su comida cambio de marihuana en esta segunda ocasión les salió peor porque los empleados del restaurante llamaron a la policía así que Anzo ni terminó siendo arrestado por posesión de drogas y por conducir bajo los efectos de la marihuana

Voz 6 07:03 te parece que la sigue la consigue

Voz 0230 07:08 cosa interesante el Partido Popular cree que los españoles estamos hartos del buenismo del Gobierno con la inmigración es lo mismo que dice Bosch extraña coincidencia lo ha dicho hoy vamos a escuchar a Dolors Montserrat portavoz del Partido Popular en las Cortes en una frase de cuatro segundos quejándose de la inmigración lo que plantea una duda en el caso de que hubiera un problema con la inmigración en España si esto es así como denuncian Vox y el Partido Popular este problema se ha creado en seis meses de gobierno de Pedro Sanz sería ultra rápido

Voz 18 07:41 los españoles estamos cansados de su buenismo

Voz 0230 07:45 si veis esto este final este final de la frase lo dice con especial énfasis como si fuera un eh

Voz 6 07:51 sí así es una presentadora M de de música

Voz 0230 07:54 a los españoles los españoles estamos cansados del buenísimo ese impulso como si se acordara en el último momento de que tiene que colocar la palabra la palabra buenismo y al colocarle el último momento parece un DJ como si buenismo fuera un grupo musical en inmigración

Voz 18 08:09 los españoles estamos cansados de su buenismo

Voz 19 08:16 lleva mucho mucho mucho fue Agua Urbanismo que los hacen moverlos es imposible mantenerse quieto gol

Voz 6 08:34 esto de no poderse quedar quieto en la silla ojo

Voz 0230 08:37 Aitor Esteban del PNV esta mañana se queja de que Albert Rivera se mueve madre mía

Voz 20 08:42 parece que el maneja un ventrílocuo cuando está usted la silla es imposible que esté quieto cuando intervenimos los demás pero es verdad señor Rivera de verdad hágase lo mirar con hace un espejo más unos vídeos

Voz 6 08:55 estaba Auschwitz es porque está realmente enfadado Aitor Esteban

Voz 20 09:00 que no para usted dentro en Tembleque de la leche cuando cuando los demás estamos

Voz 6 09:04 estamos en la tribuna fijaros que hay ambiente de Boca River en las Cortes Santiago

Voz 0230 09:09 tal tal ambiente de Boca River que un diputado Adif dice a otro que tiene un tembleque de la leche y aplauden a los demás de hecho en la política española ahora se ha puesto de moda un poco lenguaje drástico hablar sin pelos en la lengua hablar clarito te lo voy a decir muy clarito este diminutivo al otro lo haces pequeña Jo miran muy clarito bueno Emiliano García Page presidente de Castilla La Mancha que tiene que hacer el PSOE habla claro

Voz 13 09:39 hay que ser independiente de los independentistas esto

Voz 21 09:42 qué sencillo e más sencillo que el mecano

Voz 0230 09:44 a mi modo chupete más sencillo que el mecanismo de Chupeta le falta añadir hasta Pedro Sánchez lo Puente lo que se pone a Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias en un segundo resolver mira todo el mundo sabe cómo no se soluciona pero nadie sabe cómo si se soluciona pero sí vamos a hablar de Cataluña tomemos aire

Voz 2 10:17 vamos

Voz 6 10:18 conocer cuál es él

Voz 22 10:19 hay Cooder y bueno haiku yo siempre he dicho haiku pero no sé pero no sé porque

Voz 6 10:24 los yo lo que digo Francino bueno pues vale Isaías demasiado y si es bueno

Voz 0230 10:32 ayer nos contó Marina García que cada día el secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta comparte un haiku Iceta ahora es el impulsor de la política del Gobierno respecto de Catalunya tenemos que ponernos un poco en su cabeza aproximarnos a su pensamiento es una manera es conocer estos

Voz 22 10:48 haikus que comparte Marina García hoy también volvemos con la temática primaveral que dice Flores de colza de pronto el arrabal me deslumbra

Voz 1610 10:58 Flores de Costa

Voz 6 11:01 como ayer también entre signos de admiración colza no que se pone fin así claro es que aquí se trata de ver pero es una flor en la de concepto no se sabe si es positivo negativo o de Straw

Voz 0230 11:19 es quien es la colza tiene el arrabal flores de colza de pronto el arrabal me deslumbra bueno es un haiku

Voz 1610 11:30 ahora me voy a tanta gente

Voz 0230 11:34 otros países

Voz 6 11:36 a todos los políticos intentan cada día

Voz 0230 11:38 a palabras como se supone que los ciudadanos no tenemos tiempo para captar ideas complicadas la comunicación política se orienta hacia palabras clave por ejemplo y el presidente del Gobierno

Voz 6 11:54 Pedro

Voz 0230 11:55 Sánchez quería colocar ante Pablo Casado la palabra autoritario es usted un autoría Darío

Voz 1722 12:00 señor casado usted plantea una oposición autoritaria en la forma y en el fondo

Voz 0230 12:05 hice lo ha repetido después así que esa era la palabra que quería colocar Sánchez seguro Casado es un autoritario

Voz 1722 12:10 la Constitución española señor Casado es libertad es convivencias democracia está todo lo lejos de su posición autoritaria

Voz 0230 12:17 ves y hasta una tercera vez lo ha dicho esa era la palabra seguro

Voz 1722 12:21 usted tiene que abandonar la oposición autoritaria busca plantean

Voz 0230 12:24 claro pero casado venía a colocar otras palabras guerra civil derramamiento de sangre como están los hombres que hay fuertes son palabras más fuertes las de Casado y en consecuencia en todos los medios ha salido casado diciendo guerra civil y derramamiento de esa hombre ya que no habéis visto ni oído a que Sánchez diciendo autoritario ha perdido vamos a escuchar claro claro claro hay que palabras como otro vamos a escuchar las palabras de Casado le vamos a poner Don un villancico para intentar que no sea tan sobrecogedor guerra civil derramamiento de sangre en Cataluña

Voz 24 12:59 eh

Voz 25 13:04 al mismo tiempo usted está implorando una reunión bilateral con un señor que aunque no moleste mucho que digamos que no es equilibrado eso que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que se de tanques no llama carroñeros llenas víboras a los españoles yo estoy sí

Voz 16 13:18 vamos a hacer una ilusión para el señor Sánchez a dialogar con quién está planteando la solución eslovena es decir la guerra civil la confrontación en la calle el derramamiento de sangre como salida a la situación de Cataluña

Voz 6 13:40 ha triunfado más Pablo Casado con sus palabras guerra civil derramamiento de sangre premio

Voz 0230 13:45 para Casado enhorabuena porque con sus palabras ha tenido hoy un gran éxito comunicativo con el día que llamó golpista al presidente del Gobierno una manera de triunfar Albert Rivera dice a Pedro Sánchez que si el próximo viernes ocurre una desgracia en Barcelona será sur su responsabilidad su responsabilidad de Sánchez de Rivera es peculiar que se hable de guerra más desgracias cosas que no han pasado se va creando un clima que por cierto antes se añadía que no lo desea nadie fondo decía una cosa por ejemplo digo Francino sale a la calle y la en cambio no lo desea nadie Dios no lo quiera cosas así como de cortesía no cuando se decía una cosa de esta iraníes pero no todo se pierde todo también la cortesía

Voz 13 14:23 se dan cuenta que si este viernes hay una desgracia

Voz 26 14:25 sí este viernes se cortan carreteras si este viernes no permite que se pueda reunir un Consejo de Ministros es una nación todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya

Voz 0230 14:36 claro que Dios no lo quiera no sabes lo que se hace Messi el presidente catalán Quim Torra ha preguntado esta mañana en el Parlamento catalán si a Partido Popular y Ciudadanos les interesa que el próximo viernes pase alguna cosa traspaso fue una cosa a en todo esto parece muy muy muy conforma una situación muy muy muy muy difícil muy muy completo cada pero no tenemos que preocuparnos porque a primera hora de la tarde el presidente de la Comisión Europea Jean Claude

Voz 1610 15:03 eh

Voz 6 15:07 Jean Claude Juncker ha dicho que un Brexit sin acuerdo sería una carta

Voz 7 15:10 no fue absoluta

Voz 6 15:14 parece que nos hayamos puesto de acuerdo para estropearlo todo

Voz 0230 15:17 antes de que lleguen las vacaciones antes de que acabe dos mil dieciocho bueno dejemos algo para fastidiar en dos mil diecinueve sí señor

Voz 27 15:24 va a la claro

Voz 14 15:29 Especialistas secundarios bueno la noche del veinticuatro Papa Noel eso lo sabéis todos visitara muchas casas muchos hogares pero no me parece que ya se ha adelantado ya ha entrado en algún hogar antes de tiempo aquí sin permiso y ha habido pelea obviamente claro

Voz 13 15:49 bueno pero no fue por mi culpa ojo no vuelve Bono este señor que ha hablado sin que le presentes famélico

Voz 14 15:53 famélico vivía famélico es el morador del hogar allanado por Santa Claus la semana pasada y simplemente la verdad sí bueno lo cuento y te cuenta que ocurrió

Voz 13 16:02 a que la otra noche me levante papel unas aguas menores si bueno aunque surja no soy yo de ponerme límites cuando vaya al váter

Voz 1610 16:10 vamos vamos al lío hacer no yendo hemos pasado

Voz 13 16:13 has desviado un ruidito sino la cocina no me asomo a Papa Noel va Manuel en tu cocina con el traje todo no iba caso libre acaso pantalón de pana y cazadora negra así como el motorista pero la época El Gordo pelo blanco Blanca pon bueno estaba en la nevera bebiendo cerveza y comiendo mi magdalenas de chocolate como ya que ésta sí bueno entre la cocina y le digo Papa Noel sin mediar palabra te lo juro sin mediar palabra pega un salto hasta mi está en forma al tío si dices me da a mí Santa Santa Claus y más de Dimas a Papa Noel inmernada otra otra dos le digo Santa Claus pum rodillazo pero esto va a tres digo pero eres Papa Noel no puñetazo en el pecho cuatro ya la cuarta usted claro todos tienen claro me encendí y me fui para él haciendo molinillo empezamos a darnos porrazo empatada robando lo porque ese despertar hombres hijos mi mujer antes

Voz 0230 17:10 Madre de Dios no no no vienes qué escena mal

Voz 13 17:13 la Ventana obliga a contar que lo tengo que hacer tanto que es importante como campo este incidente no aprovechó un descuido para asaltar parlamentaria desaparecer que me dice sí si ya te he dicho que está el como está Gil a pesar de todo ya en mi familia tenemos un disgustó bueno yo solo me defendí explica que no dijo ninguna palabra no atacó así de repente ya por este tema no nos vamos a quedar en mi casa siempre yo creo que sí obviamente esto se trata sin duda alguna famélico de de un escándalo y además este hecho Miguel Ángel Campos ocurrió realmente verdad es lo que sucedió bueno pues la la casa Noel ha permanecido en silencio hasta ahora porque Santa Claus resulta que ha hecho un comunicado oficial esta misma tarde que acaba de llegar a las redacciones os parece bien vamos a escuchar este comunicado de Santa Claus mientras toca el piano me dicen sea comunica y toca el piano escuchamos

Voz 28 18:04 quién sobre los incidentes ocurridos al recientemente pero te sólo visitar las casas son las que voy aire noche buena para comprobar el terreno lamentablemente tengo un problema con la corrida tengo otro problema con la bebida y un tercer problema con la gestión de la irán a causa de estos problemas se protagonizado al cabo de lamentable quiero pedir disculpas en y también quiero garantizar que la entrega de regalos se producirá con absoluta normalidad habitual incluidos los cinco personas inocentes una exactos dicho esto frito caridad viva Laponia o o

Voz 13 18:48 bueno pues ahí está el comunicado que ya debatirá hemos

Voz 14 18:50 Clemente durante las próximas horas pero Miguel Ángel Campos

Voz 13 18:54 cómo es como es Santa clavos en las distancias cortas concluido lo definen sus íntimos

Voz 0230 18:58 a un jugador empedernido un charlatán un encantador de serpientes cumplí voy provincia un cacique

Voz 13 19:03 guau seguiremos investigando no duda gracias campos eco finalmente todo aclarado no que me tendré que gastarme yo mil euros en regalos y José pues no quiero tanto va a ser así famélico muchas gracias para abortar esta información gracias a ella sí

Voz 1610 19:33 unas gotitas de televisión con Marta

Voz 1704 19:37 tranquilos tranquilos que no voy a hablar del final de OT que es hoy

Voz 13 19:41 tras

Voz 1704 19:43 bueno pues no pasa nada lo ves si el fútbol empieza a empezando el Madrid efectivamente a lo que vamos que son japoneses los otros no sé porque si no si nuestros escasísima bueno del diafragma Kuzma todo Marta el vamos al momento de televisión

Voz 1610 20:02 sí sí sí ahí sino llamar Zidane malo amigo tiene toda la pinta de momento

Voz 1704 20:12 del televisión y un pequeño concurso a ver quién es el que canta este villancico

Voz 0788 20:19 pero la banca Ana

Voz 29 20:22 vi a cara B

Voz 30 20:25 un blanco sueño y un a dar

Voz 31 20:29 recordar TUI

Voz 30 20:32 puedan CIA posmoderna al llegar

Voz 31 20:37 la Blanca una vida

Voz 1610 20:42 por Emilio Aragón no no desafinada es igual al final otra vez un policía

Voz 32 20:51 no verla en Canarias Vigo portavoz

Voz 29 20:54 la banca ha nieve

Voz 30 20:59 un blanco sueño y nos encanta ostenta esto queremos a del PP es del PP casi una notificación de la Navidad

Voz 27 21:16 muy bien Nerea lo había adivinado

Voz 0788 21:20 Correa

Voz 1610 21:22 o lo tenía yo

Voz 1704 21:27 a ellos por donde era esto esto fue el otro día en en el programa de Cristina Pardo liarla parda pues hicieron un reportaje fue el único que se atrevió a cantar villancicos del diputado

Voz 32 21:38 en fin ya que De la Torre

Voz 1610 21:42 a

Voz 6 21:43 del soplo para ser Emilio Aragón pero ahí estaba bien ahí ahí en la villa Roberto el acierto

Voz 33 21:51 en La Ventana con Carles Francino

Voz 32 21:55 sí

Voz 2 21:56 ah

Voz 6 22:06 son las cinco y treinta y siete las cuatro y treinta y siete en Canarias en Washington Marta

Voz 7 22:12 pues aquí que ahora de las once treinta y siete

Voz 1610 22:16 venga vámonos Aretha al universo Trump no

Voz 32 22:23 sí

Voz 1610 22:34 al menos esta Navidad claro que era poquito para Navidad

Voz 7 22:39 quedan unos días para las fiestas y los medios estadounidenses están haciendo ya balance de este segundo año de presidencia sui géneris con Donald Trump en la Casa Blanca están haciendo recuento objetivos cumplidos promesas pendientes y mentiras dicha

Voz 34 22:54 ah

Voz 35 23:01 aquí que son muy elegantes le llaman Mis leading Klein o afirmaciones engañosas otro hablamos de afirmaciones falsas que tramo repite a sabiendas una y otra vez vamos mentiras de toda la vida comprobadas por lo medios claro que llevan un recuento muy exhaustivo al principio de su mandato Donald Trump mentía una media de cinco veces al día pero esto ha sido un in crescendo Toni Martínez no es que yo presumo de Tram pero

Voz 7 23:26 que no me puedo quedar con es por dentro

Voz 6 23:30 mira está bien

Voz 7 23:32 en las últimas siete semanas antes de las elecciones de mitad de mandato Trump mintió mil cuatrocientas diecinueve veces más que hace una media de cuarenta treinta mentiras al día era periodo de campaña y en los mítines se ve que se venga arriba

Voz 18 23:48 dicha Chepe buen

Voz 36 23:52 su césped que escuchamos fue en el que más mintió fue en Jones

Voz 1610 23:57 no

Voz 7 23:59 tener que mintió a que no sabéis cuantas menores parecía decir decir bueno un discurso de una hora una hora

Voz 36 24:10 no en Tyco

Voz 6 24:16 porque es fruto pero hay que empezar también los días y que sean por la tarde se cruzaban apuestas no

Voz 7 24:26 no estamos también hay rankings esta también me encanta sobre cuál es la mentira que más repite

Voz 1610 24:32 Juan

Voz 6 24:35 pero América no no no solamente relacionada con inmigración inmigración

Voz 7 24:40 a ver si esta meta Faith está en el Top Gear repite es sobre la bajada de impuestos

Voz 6 24:47 sí

Voz 37 24:47 es FIFA cansé eres

Voz 7 24:51 al Rey vendido veintitrés ocasiones que la suya es la mayor bajada de impuestos de la historia de Estados Unidos es mentira ya se lo han explicado muchas veces que la mayor bajada pues estáis claro lo Reagan en el el ochenta y uno Un recorte que equivalía casi el tres por ciento del PIB el que ha hecho Trump equivale al cero coma nueve lo que lo convierte en la octava rebaja de impuestos más grande de los últimos cien años no

Voz 13 25:15 pero él reincide la la segunda menos

Voz 7 25:17 la más repetida sobre el déficit comercial que otros países tienen con EEUU y la tercera es esta

Voz 38 25:22 a que nada Carme es

Voz 0230 25:27 es

Voz 7 25:28 Estados Unidos tiene la mejor economía de la historia esto la repetido un centenar de veces si la economía va bien pero fue mejor el país creció más con Eisenhower con Johnson o con Bill Clinton sus tres mayores mentiras sobre un tema que le va bien el favorecen que es la economía imaginaros lo que dice sobre el resto o mejor escuchando escuchando bien porque estaba en el Air Force One cuando dijo que no sabía nada sobre el pago a mujeres para acallar las durante la campaña electoral sobre las relaciones sexuales que mantuvo con ella son sólo cuatro segundos

Voz 39 26:00 mira

Voz 7 26:04 la pregunta de una periodista le pregunta sobre el el pago el dice que no que no sabía nada pero las investigaciones han ido avanzando su ex abogado Michael Cohen ha sido detenido ya empezaba a cantar a colaborar con la Justicia entonces Trump ha empezado a cambiar de versión

Voz 40 26:18 allí no da pero a menudo Jane dice que sí que no supo a posteriori que no violó ninguna ley de financiación electoral con estos pagos el caso es que por estos pagos

Voz 7 26:31 precisamente entre otras cosas su ex abogado está condenado a tres años de cárcel Lajusticia pasa a ser la la peor pesadilla de Donald Trump en dos mil diecinueve para empezar termina este año teniendo que cerrar su fundación lo anunció ayer a raíz de una investigación de la Fiscalía de Nueva York que revela un patrón de desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro para su beneficio personal y político Trump dijo por cierto que las cuentas de su fundación estaban en regla una más de las seis mil cuatrocientos veinte ya en estos dos años esta bonita canción es una de las preferidas del presidente al que les sale la exaltación patriótica por todos lados esto por otra parte

Voz 42 27:25 sabéis qué pasa mucho en este país entre el

Voz 7 27:27 esa América la mal Gun mala de investigaciones que hay abiertas contra el presidente que si impeachment si o no que si cerramos el Gobierno si construimos el muro que si apagamos la periodista de CNN esto es una tensión constante que yo vivo bueno extensión

Voz 1610 27:43 no no no no no si San Carlo de alguna manera a vuestro

Voz 7 27:53 después de hacer mis crónicas tengo que salir un poco a la calle que me de la ir abrirlos Chava Grace para no terminar

Voz 1610 27:59 no

Voz 7 28:01 la casa que efectivamente oye un estudio de yoga es tal que me barrio Mirasol ahí descubrí la última moda en yoga que es hacer yoga con cabras como es como con cabras yo la casa hace muchos años aquí se llama otra a mí me tienes o jif plática hay granjas donde dan clases de yoga mientras tú haces el perro boca abajo tienes a una cabra cuando te por la espalda hemos escuchado siete coma cinco escucha escucha de este fragmento sobre un vídeo de promoción que hace una de estas granjas de de yoga con cabras Jodie Foster que están Tenessi

Voz 1 28:48 bueno pues ya está dicho Wise

Voz 7 28:57 es la profesora que dice que una de las cosas que vende sus alumnos es que se les ilumina la cara cuando entran a clase ven a las caras no me extraña que alguien se ha preguntado porque han elegido las cabras in otro animal yo pues

Voz 6 29:10 no me lo acabo yo yo prefiero no preguntarlo así

Voz 7 29:13 se lo han preguntado ido hecho lo han intentado porque explica

Voz 1 29:17 ahí está el hermosa Si yo te trae no aquí

Voz 7 29:21 dice que ya conoce cada con perros y el yoga con gatos pero tiene un inconveniente y es que mucha gente que tiene alergia a estos animales esos además claro además de que los gatos pueden arañar así que lo tienen claro la cabra es la mejor opción tanto que tienen las clases de yoga llenas hasta marzo del año que

Voz 1 29:38 en todo yo vi bueno te hemos han exitazo pues de tenían hemos dicho

Voz 7 29:43 a mí esta zona más barata y accesible que tiene la llave para hacer terapia con animales

Voz 13 29:48 la filias un poco no

Voz 7 29:50 qué tal te va dice que la gente va a la hace un poco de deporte pasa un buen rato así que mi peso en el panorama yo me voy para allá ahora mismo Gallego

Voz 6 30:00 respira

Voz 1610 30:04 pues nos viene al pelo me hubiera sí señor pica desde Washington porque vamos a hablar de animales con nuestro experto de la Cadena Ser el gran biólogo y aventurero kilos sin miedo al federal más aportada por el Colegio cántabro se Antonio Cruz

Voz 43 30:22 qué tal ya que te bien muy bien muy bien pero bueno pensando en esto de las cabras e te diré

Voz 13 30:30 también hacia yo hago en Cabra pero acabamos la clase con un estofado de cava

Voz 6 30:35 eso sí que era relajante oye

Voz 14 30:38 no siempre antes de entrar en materia Antonio me gustaría que nos contaras un poquito que está haciendo porque bienes así de un

Voz 13 30:42 una experiencia muy bonita y si me deja contarla si tengo un rato mirando está hemos estado en el Polo Norte otro con otro biólogo llevando a cabo una bonita una bonita iniciativa eh con los navales vale no que son como eso de eso delfines blancos negros blancos que tienen un pincho en la cabeza larguísimo vale por no se sabía muy bien para que utilizaban los vales el cuerno ese ya al final lo hemos descubierto así que mira estamos bastante seguro bastante convencido de que lo utilizan para comer olivas rellenas

Voz 6 31:09 era sin capital Olivas cebolleta no sé viendo todo asegura

Voz 13 31:15 a ver si su opinión no no no no información en la Universidad de Stanford no ha pagado ciento cincuenta mil euros que llega a una conclusión estaba llegaran Le hemos presentado esta les ha parecido bien bueno llaman ingresó

Voz 44 31:27 te han ingresado puedan recobrar porque ya están dañadas bebe ahora te quiero ahora que venga Mulet y compañía aérea ganar ahí está listo pues bueno

Voz 14 31:37 Antonio una pregunta que hacerte vosotros los biólogos celebrado escena de empresa

Voz 13 31:40 sí hombre claro no leamos mira este año o lo cuento vamos a cenar todo lo bien luego practicó al delta de mango vámonos cien científico y lo bueno es que cenamos lo que cada uno podamos cazar organizamos por grupo hace un grupito ya perseguimos una cebra yo ibamos a ellas como lo harían exactamente la leona vale confiamos su su su método in acuerdo un año que íbamos una anécdota íbamos muy borracho

Voz 1610 32:10 el tocado no pensamos que estamos siguiendo

Voz 13 32:15 a a a una gacela de esa de la sabana no avanzamos sobre ella ir resulta que era David David Attenborough el David Attenborough ese pobre hombre le hemos tocado hasta que nos dimos cuenta que era él pero bueno no os cuento más porque lo que pasa en la Sábana seca

Voz 43 32:32 sí sí claro Consultorio tenemos ya un oyente ahí esperando bueno estar de su nombre

Voz 8 32:40 hola hola Antonio muy poquito tocados viene sobremesa apostólico romano bueno oye cantar una una pregunta Antonio A B yo vivo en Burgos ya me gustaría sabes que aquí se ir qué qué tipo de animales de compañía o sea que aquí mascota Celestini que obliga que mascotas no se cine que abriga buenos

Voz 13 33:06 es un te emita un poquillo

Voz 8 33:08 en una pecera es una a una palanca preciosos y una pachanga payaso y le puso muy mono apostólico aunque sus estrellas como de la navales hecho por mí no la salita unos guantes de motoristas mira un gorrito de eso te te orejeras dicen que saben te les pidió que siempre te pilla poquito las orejas por ahí

Voz 6 33:28 pero espero que sí

Voz 8 33:31 la la la todo caliente sabes porque cuando cuando me son muy bueno bueno voy me tengo que hacer un té caliente el agua sabes desde entonces meto ahí mi mi mi mi esto visores siete

Voz 45 33:42 aquí les detuvo

Voz 8 33:45 hablar yo debo llevar cosa que queda muerto y claro está la cosa muy quieta está flotando a lo mejor digo yo digo yo o que tú eres el experto yo sí yo que sabe no era lo adecuado para un pez a obligarlo tanto por mucho que ya en Burgos tú que Antón

Voz 13 34:06 no ha mira luego ha sido muchísimas gracias

Voz 8 34:09 de verdad yo siempre digo gracias por la ayuda porque yo siempre digo una cosa si Vejer informó la radio porque la novia es la os revés bueno no sé tú qué piensas

Voz 13 34:23 no le interesaba nada lo que podía decir yo bueno es un placer igualmente ayudar a gente amigo Feliz Navidad y recordaré la naturaleza mola hasta aquí

Voz 47 34:44 adiós con cuatro

Voz 2 34:57 no

Voz 0788 35:22 estamos ya en clase de música no haya yes sí se empezó a que en realidad la canción es uno de los tutores y la volvió a grabar Mark Ronson y amaba a decir a Valéry no vales no me de vacaciones a Amy Winehouse para que la cantara he traído a Amy Winehouse para arrancar porque ella es muy dada a hacer eso que llaman los profesores de canto por ejemplo se llama Melissa más que son esa especie de Gorgorito es lo que llamamos gorgoritos queda con David Bisbal Bustamante que es en una sílaba en la que lo bien pero quien efectivamente ahora lo que vamos a ver es exceso con qué buen gusto puede a cero con qué utilidades también se puede hacer los Melis más que son ya decía esas variaciones de tres o cuatro notas dentro de una misma daba y que se supone que son un adorno pero que si lo llevas al límite es una cosa un poco de agua inaguantable Amy Winehouse los hace mucho se nota más en la versión que hizo de espacio para la BBC con casi ningún instrumento veréis como hace esas variaciones escuchar

Voz 48 36:17 Juan su fama no ha

Voz 0788 36:28 a veces en vez de quedarse quieta en una nota la varía dos o tres mejores buena eh

Voz 49 36:35 pero a trabajar

Voz 0230 36:38 aquí muchas gracias

Voz 1 36:46 por otro lado los coristas no pueden permitirse hacer porque es donde hay que saber todos como hace el de al lado para hacerlo exactamente igual

Voz 0788 36:54 solista puede los coristas no cuenten pero bueno a lo que voy a esa esa que vayamos encontrando dónde están que hay en montones de canciones aunque no todo el mundo lo aplica siempre lo que veamos para qué sirven cuando más o menos queda bonito cuando no queda bonito por ejemplo hay un tipo que hizo casi marca de la casa el hacer Melissa más osea esas variaciones de de de notas en muy poquito espacio de tiempo que era este hombre era Aaron Neville sobre todo con esta canción

Voz 2 37:29 hay otras muchas otra más

Voz 0788 38:01 yo no sé si a vosotros me parece a mí me parece cansado cuando éste se repite muchas procesos de como todos no puedes hacer además en una canción no es vago

Voz 6 38:11 perdona menos el jamón

Voz 0788 38:15 lo que digo es que bueno para una canción vale y esta era la marca de la casa pero cuando lo hacen todas las canciones en todos los discos empezaba a ser cansino pero vamos a ver esta misma canción Like Chris dilo como era en dos o tres versiones más por ejemplo la de Nina Simon que lo que hace es que aplican poco de gusto y dice no lo voy a hacer todo el rato pero sí lo voy a hacer de vez en cuando porque su versiones más tendida hay más tranquila y veréis cómo ella para hacerlo más melancólico no los redondear

Voz 27 38:48 como Dios

Voz 0788 38:52 también lo ha hecho pero una duración muy suave

Voz 27 38:55 eso es

Voz 16 39:09 visuales ha hecho una de lo sabes la solamente y ahora hace

Voz 0788 39:41 aquí con Mehlis más esas un poquito más de cuidado sin exagerar los demasiado entonces le dan un toque dramático pero es verdad que no acaban de cansar lo que pasa es que ella tiene la habilidad de firmó en esta canción fue famosa eche la reconoce por esto el dramatismo de la canción están los Melis más Jones voy a hacer pero no voy a hacer a mi estilo ella más al menos conserva la misma melodía de Aaron Neville pero hay una cantante yo en contra la lesión hoy que Betis Swan una cantante de soul sin demasiado éxito que hizo otra versión en la que sus Variaciones sus Melis más son cambiando incluso la melodía como

Voz 50 40:19 ahora no pero cojan

Voz 16 40:24 es la caída ya no es la original

Voz 50 40:31 aquí no lo ha hecho

Voz 0788 40:37 es cuando haces los más hacer las Variaciones hace sobre una melodía que ya no es la original lo sea está intentando darle su propio sabor quién conocía

Voz 6 40:44 esto de las mismas

Voz 51 40:46 yo no me ha bueno tampoco yo tampoco hable alguna otra vez que lo había dicho yo conociendo a menores más pero no os vais más la otra cosa que esa especie de eh pero hay otro tipo de Melissa sí

Voz 0788 41:04 bueno primero tiene que ser tu estilo y segundo que lo hay que dominarlo porque tienes que afinar esas tres horas que basada en un segundo tienes que saber muy bien adónde vas estará Betis suena

Voz 6 41:11 por si alguien le apetece buscarlo

Voz 0788 41:14 por ahora lo bonito es ver cómo hay cantantes que lo llevan digamos de marca que les gusta hacerlo y que lo y que que no pueden evitarlo y otros que suelen ir más recto por ejemplo hay una canción que hace un año dos triunfó de Charlie puf que invitó a cantar entonces resulta que no tienen el estilo metido lo de hacer el Variaciones Megane Reynolds y vamos a empezar oyendo le a él

Voz 47 41:38 por Ankara

Voz 16 41:47 no hace Variaciones como habéis

Voz 47 41:57 y te hacen

Voz 16 42:01 empieza porque también las Variaciones y ahora veréis como defienden las exagerado

Voz 0788 42:20 bueno y luego hay estilos de hacerlo sea tú tienes que copiar a alguien tiene que copiar en los lo imagino es tan fácil escucha

Voz 16 42:25 a estas está Jens

Voz 53 42:36 lo muy largo y muy bonito

Voz 0788 42:39 cuando Beyoncé tuvo que hacer una película en la que simulaba ser está James y además tenía que grabar las canciones que ya grababa como lo hacía

Voz 52 42:53 hola

Voz 53 42:54 nada de poquito exagerado

Voz 0788 42:59 poquito exagerado esa es una cuestión a veces de Busto otras veces técnica en fin de la moda también y por último veréis como cantaba atasco Springfield el judo aún have to see You Love la versión original que hacía unas mismas muy suaves y muy dramáticos veréis

Voz 2 43:20 sí

Voz 55 43:24 muy poquito pero Elvis Presley como estaba más gasto

Voz 0788 43:27 hoy estaba cantando la canción con mucha más potencia hace unos meses

Voz 55 43:29 mucho más descarados y más dramáticos

Voz 56 43:32 no

Voz 0788 43:37 allí qué bonito sin este también era bueno estoy un poquito un poquito mejor que está muy bien y aquí

Voz 1610 43:43 gracias profesor de la Torre de la radio

Voz 57 44:08 a mí me

