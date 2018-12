¿La curvatura del pene puede condicionar el sexo?

Voz 1 00:00 Joe Di sus vale

Voz 0542 00:13 pues mira me encontré con uno de nuestros habituales que había publicado un post sobre cómo la curvatura del pene condiciona las relaciones sexuales

Voz 1 00:26 en ese imaginado que que la coloratura al pene pudiese condicionar las relaciones sexuales

Voz 0542 00:32 yo no lo había pensado pero Eduard García Cruz si como él les urólogo está especializada en sexualidad seguro que Nos ilumina al respecto

Voz 1 00:42 buenas noches Eduardo Arce a Cruz muy buenas noches qué tal en serio que la hora de el pene Estany es tan determinante para las relaciones sexuales

Voz 4 00:52 sí hombre pensar que más o menos el el dos tres por ciento de hombres tienen no tienen lo que se llama enfermedad Aveiro ni idea esos la ironía es como una especie de cicatriz interna pene ideal se tres por ciento más o menos la mitad van a tener una curva una curva que se manifiesta sobre todo en erección hay obviamente la gran mayoría hombres tendrán una curva no no demasiado marcaba pero hay un porcentaje de hombres que no es que no es infrecuente que tienen curvas que hacen que el sexo sea muy muy complicado

Voz 1 01:28 porque ese complica por hacia dónde va la curvatura

Voz 4 01:31 sí es una es digamos un punto de vista mecánico no pues si tienes una curva de noventa grados se hace muy difícil el mantel

Voz 1018 01:40 las relaciones en entrar luego también hay la propia enfermedad Peyron y una de las cosas que produce es puede producir disfunción eréctil el pene se acorta y entonces sí entrar a jugar no sólo la parte mecánica sino la parte de autoestima de que no te ves igual eh esta semana he visto dos chicos dos chicos jóvenes que me traían me traían fotos de de la madera analizarlos con fotos en erección donde no había muchísima curva pero me decían es que es como si no fuera es que me parece súper raro no quieren y tocarme me decían yo es algo que no es tan tan tan raro

Voz 0542 02:20 y cómo lo abordas tu en en la consulta eso tiene solución

Voz 1018 02:25 claro eso tiene solución primero de todo hay que ver qué problema que predomina por ejemplo hay hombres que tiendan básicamente acortamiento yo eso se trata de una manera hoy hombres que tienen básicamente curva eso se trata de otra a ir luego ver cuál es el impacto que les produce el pedido ni sobre la sobre su sexualidad sobre su autoestima pero hay una hay una cuestión que es antes de esos que en general pues los hombres Navas no no les da vergüenza enseñar la cicatriz de de la apéndice mía pero estas cosas los da mucha los y entonces nos pensamos que estamos solos y cuando en general ponerse a los hombres eran en la perspectiva de vida esto afecta un una década treinta hombres tiene esto dijeron estar solo

Voz 0401 03:15 dime si no digo que en cuanto ves que no estás

Voz 1018 03:18 sólo en esa pues todo esto pasa ir más o menos común Además hay figuras conocidas del mundo el porno que han dicho que tenían enfermera vino aquí en fin es algo que debe al normalizarse más o menos la aún nos queda mucho al ser algo más o menos público y al pues tu médico darte más datos posibles la manera es entender que es una enfermedad como cualquier otra y que tiene pues soluciones como cualquier otra

Voz 0401 03:42 cuando la enfermedad de Piru ni de esta cicatriz del pene que la provoca por qué unos sí y otros no

Voz 1018 03:50 por no se sabe se piensa que durante el durante la penetración puede existo existe un cierto dramatismo sobre el los cuerpos Carlos del pena se producen como pequeñas fracturas Ikea algunas algunas a algunas personas con una genética particular producirían como una especie de híper cicatrización en estas fracturas para que me entiendas pero la la causa exacta y segura es desconocida

Voz 0401 04:21 yo una duda siempre y cuando hablamos de curvatura siempre pensamos una curvatura hacia arriba no tú María hablado incluso de una curvatura de noventa y cinco centros que tiene que ser pobrecito de Mi vida ese pobre

Voz 3 04:34 algunos centímetros perdón perdón perdón tres tasas Vidales

Voz 0401 04:39 el noventa y cinco grados os a cuarenta hay perdón noventa grados que me he quedado un poco así como como una sorprendida porque claro dices una escuadra una escuadra pero qué pasa cuando en las curva hay curvatura es que no sean hacia arriba puedes tener una curvatura hacia abajo

Voz 1018 04:55 puedes tener curva hacia abajo hacia los lados curvas complejas que son cuando no ocurren en más de un plano siguió acceder a la semana pasada vi una a la otra había una curva en ciento diez grados sea hacia hacia arriba la semana pasada una curva de unos asentado salid izquierda es algo yo médico bastante ir a este tema en vez de veo bastantes pacientes lo más normal es hacia arriba pero hacia los lados no sincera cuenta

Voz 0401 05:23 y eso a sus parejas también les afecta

Voz 1018 05:27 sí sí echó uno de los criterios para tratar una curva es cuando produce dolor en la a la pareja al

Voz 5 05:36 al a la penetración pero

Voz 1018 05:39 sí sobre todo en por ejemplo si en parejas de cierta edad mujeres de cierta edad menopausia y caras con menos lo etcétera pues tienen más suelen pueden tener más más dolor pero sobre todo la la afectación sobre todos en el en el hombre sufre alteración de la imagen residual de la imagen corporal un poco la la sensación de que de que no es el mismo yo yo pongo el ejemplo igual que las cirugías de mamá que es que es algo que sin ser vamos a un un órgano capital pero es algo que forma parte de como mujer de tu imagen de tu belleza etcétera etcétera y cualquier cosa que te ocurra cualquier es una cosa que afecta aunque tal vez estéticamente no sea muy muy exagerado pues con él pero no ocurre lo mismo final el pene forma forma parte de nuestro construido como hombres y cuando nos ocurre cualquier cosa el sentir que muchos hombres

Voz 0401 06:40 te das cuenta de que en tu discurso has dicho que en el momento en el que algunos actores del porno han dicho que lo tienen es cuando se ha empezado a hablar del tema ya normalizar que decir seguimos tirando el porno sí o sí para informarnos de las cosas sillas al un actor porno que encima tiene lo mismo que nosotros pues ya como que

Voz 1 07:02 de normalizar todo no bueno pues

Voz 1018 07:08 como no tenemos educación sexual pues lo más cercano aunque sea muy lejano pues lo más cercanos el porno ahí y al final los referentes en sexualidad y aunque a mí me parece muy pero los referentes en sexualidad yo quedo para cultural occidental es son las películas porno y cuando sale un actor porno diciendo que tiene Peyron y pues bueno la gente au los sobre todo los hombres pues lo lo viven un poco más bueno pues se ha pasado pues a mí también me lo puede pasar ahora no no no pasa nada gran bueno

Voz 0401 07:42 me todo cuando cuando el actor dice que se puede tratar y que acudiendo a un profesional se mejora su vida creo que entonces ya salimos todos ganando

Voz 1 07:50 si no es igual cuando vienen si llegan Illa

Voz 6 07:54 dan demasiado tarde a veces esas consultas porque si hablamos de que durante toda una vida de pareja no se recurre a ti hasta que llevaba por ejemplo decías la menopausia eh podrían haberse ahorrado muchos años de molestias entiendo

Voz 1018 08:11 yo yo veo pacientes que tienen pero ni idea hace pocas semanas pocos meses yo plenamente se puede trabajar para intentar que no quede curva al final sea cuando la curvas estabiliza como es cuando la cicatriz perdón se estabiliza no no queda curva que de menos curva y luego veo gente que tiene pero niños de diez años de evolución Icex ostrás como lo has hecho estos diez años

Voz 0401 08:34 ya bueno sí

Voz 1018 08:36 la de vergüenza de que ignoraban que existían tratamientos de que pues a veces la el sistema sanitario no ofrece respuestas puestos médicos de familia o no lo pues no ven insuficientes Sebastià enfermedad entonces entre que no estar muy convencido que te da vergüenza que no tienen sigue hay que tu médico tampoco a que le pone mucho interés al tema pues

Voz 1 09:03 va pasando tiempo

Voz 0401 09:05 Igor García Cruz muchísimas gracias por todo por contarnos que la curvatura del pene si afecta a nuestra vida sexual sobre todo por contarnos que tiene tratamiento y que vamos a poder arreglar cualquier molestia muchísimas gracias por estar en Contigo Dentro ilustrando así debía