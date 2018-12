Un curso para trabajar el deseo...¡desde casa!

Voz 0401 00:00 ya sabemos que una de las

Voz 1 00:06 sueltas recurren

Voz 0401 00:09 DS en las consultas de los sexólogo siempre tiene que ver con el deseo se puede aprende a tener deseo pues para contestar a estas preguntas tenemos a Marta Ibáñez que psicóloga especialista en sexualidad buenas noches mapa buenas noches puede aprende era tener deseo yo creo que sí desde luego que sí que puedan trabajar algunas cosas que al final que va a nacer que dices más el sexo es una exigencia para muchos hay conozco un montón de gente yendo no tanta pero sí conozco a gente que a veces me dice saber lo que pasa que es que yo no necesitan sexual como tú a mí me da un poco lo mismo a mí me hace mucha gracia no soy sexual

Voz 2 00:52 te lo dicen verdad sí muchísimo no es sexual si es como sino yo les digo es como si a que sientes como si no tuvieras instalado ese programa de cerebro no yo estoy yo no yo venía venía sin esta instalado podemos instalarlo podemos instalarlo claro es que si ese es el objetivo y además

Voz 0401 01:09 yo te traigo porque te has decidido que el hecho de intentar encontrar ese deseo no tenga que obligar me a tener que ir a tu consulta efectivamente pero

Voz 2 01:22 no piedras contra mi propio tejado eres de ir acaba de presentar un curso online en en el que el deseo es precisamente el eje principal que estrategias existen para incrementar ese deseo que tú en tu en la página web de ese curso Lane me dices que voy a poder incrementarlas sí sí sí yo me he dado cuenta llevo diez años de dándome a esto que cuando trato a mujeres en su falta de deseo hay unos factores comunes que son muy muy grandes muy importantes y que trabajando se aumenta bastante el deseo en cuanto al estímulo sexual la autoestima la comunicación en la pareja por eso ha creado el curso para trabajar los pues eso desde casa

Voz 0401 02:07 el hecho de que se pudo hacer desde casa en qué va a consistir lluvia tenemos que tener una hora contigo imagínate los martes a las diez de la noche nos sentamos y nos ponemos o voy a poder amoldar darme nada nada el tanto ritmos a los vídeos Éstas son unos vicios en cinco módulos los vídeos están ahí empiezas cuando tú quieras lo tienes de vida

Voz 2 02:26 para atrás alante

Voz 0401 02:28 el nada tú los ves yo te mando muchos vídeos una tarea es decir son personalizados yo te voy a dar las pautas de cuál es mi falta de deseo no lo que hago es algo como muy general hay algunos vídeos que a lo mejor Haití pues precisamente eso no es

Voz 2 02:43 lo que más te ayuda pero al siguiente sí la verdad es que sí

Voz 0401 02:46 que es algo como bastante tocamos todo tocamos todo lo que pretende es un poco es entonces es formar en general a todos los que digan años que pérdida o que perdido estoy es una duda que tengo desde que he empezado a navegar en tu en tu curso

Voz 2 03:02 eh hombres o mujeres este está dirigido a mujeres Éste es específico para mujeres aunque las a los hombres se pueden ver beneficiados pero es verdad que sus causas de la falta de deseo difieren un poco de la de las mujeres sí o por lo menos no puedo generalizar que sí le puedo decir a una mujer mira hacia este curso que te va bien te va a ir también como la terapia probablemente pero aún nombre no me atrevo decírselo porque hay muchos hombres que tienen falta de deseo por otras razones y ahí no no quiero

Voz 0401 03:32 en el caso de los hombres sí que crees que es necesario

Voz 2 03:35 que acudan a una consulta cuando vean que tienen problemas si en ese caso sí

Voz 0401 03:40 es más complicada la sexualidad masculina

Voz 2 03:43 no no no no es más complicada de hecho yo creo que es más complicada femenina pero en cuanto al deseo ellos lo llevan peor tener de desvío como está peor visto yo creo también es verdad se ven afectados en su masculinidad eso entonces lo llevan mucho peor

Voz 0401 03:58 como tu curso cómo va a ayudar por ejemplo a personas que tengan determinada particularidades personales en cuanto a su deseo por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo yo he sufrido abusos cuando tenía siete años imagínate que esa situación aquí creado en mí un rechazo absoluto hacia el deseo o ya directamente me ha parapetado detrás de mucho miedo oí protegerme continuamente lo cual dificulta también mis relaciones personales este curso pedir orientado también a personas que específicamente y por un motivo muy concreto no tengan desea

Voz 2 04:37 no sé si les puede ayudarnos a mal no les va a hacer pero es cierto que cuando iba de localizado una causa como un abuso sexual que es algo muy importante si hay que tratarla manera individual yo durante el curso de hecho lo digo a veces por ejemplo una de las cosas de falta de deseo si tienes otra disfunción sexual por ejemplo no llegan al orgasmo dormirnos el orgasmo en un tiempo pues te acaba deja de apetecer porque al final el sexo es un drama no cada vez que tienen relaciones sexuales Yola nombradas me no la trato en el en el curso hay que tratarla a nivel individual porque es absolutamente personal de queda un claro eso hay que tratarlo eso eso que tratarlo de otra manera pero es verdad que la mayor parte de las mujeres que tienen falta te deseo no nos por eso es por una falta de estímulo una falta de comunicación con la pareja una falta de pues eso de tener instalado el programa no esto es más bien dirigido a esas mujeres falta de estímulo si podemos encontrar estímulos

Voz 0401 05:27 nosotras mismas para que nos guste esto ya

Voz 2 05:30 ah claro claro que sí por ejemplo pues podemos encontrar lo encontraron novela erótica podemos encontrar en nuestras propias experiencias aunque no nos hayamos dado cuenta si en experiencias que a lo mejor pues en un momento nos han resultado erótica en otros podemos alimentar las con la fantasía y luego me gusta también relacionarlo mucho con los sentidos con los olores por ejemplo

Voz 0401 05:52 hay esto me está interesada y que tiene que ver la pituitaria con mis ganas de tener sexo

Voz 2 05:58 pues está conectado directamente con la memoria de eso nos pasa no que de repente hablemos algo decimos hay me ha me recuerdo montó una casa Mi abuela sabes aunque sea algo que lleva años sin oler vale pues imagínate que has tenido sexo sexo maravilloso andaba ni vale pues durante años cada vez que tu la banda tu cerebro va a reconocer iba a empezar a activar todo entonces vamos a comenzar a relacionar esas fantasías es estímulo erótico con olores y así podemos traerlo de nuevo osea que

Voz 0401 06:26 la estrategia que yo sigo de usar esencia de ámbar desde hace veinte años esto no sé si hay lo tenía tenías pensar hombre no vaya a ser que alguien en algún día volvamos de acuerdo e exactamente esa estrategia funciona perfecto ese me estás diciendo que lo que va a hacer es sacar el propio erotismo de esas personas toda su vida para que se den cuenta no para que para que perciban que hay erotismo es son sexuales todo el mundo homosexuales sea si eres sexual

Voz 2 07:00 tienes instala el programa lo que pasa es que no tiene actualizado qué importancia tiene la pareja en sí

Voz 0401 07:05 falta de deseo

Voz 2 07:06 mucha el curso está dirigido para mujeres con pareja sin pareja pero el último módulo sobre la pareja ya hablamos de cómo decirle a nuestra pareja lo que nos gusta cómo decir que no también es importante cuando no nos apetece y ahora sí tenemos sexo a veces nos podemos sentir un poquito más a lo mejor tenemos que aprender a decir que no de una manera sí y eso cómo enseñarle a nuestra pareja lo que nos gusta de verdad tengo una parte de la envidio del módulo es para la pareja yo hablo a la pareja le digo mira está pasando esto esto es lo que tienes puedes hacer para ayudar a tu pareja a tener más deseo para dejar claro finales

Voz 0401 07:43 este curso en el hecho de que yo sea una mujer tú seas otra mujer diferente haya cada vez una personas diferentes voy a tener la sensación de que de verdad estás llegando a mí no en general como a todas las mujeres porque a veces pero también es mucho más eficaz no personas que que que digan belga yo quiero saber qué pasa con mi deseo yo quiero trabajarlo buenas en la sensación de estar acompañadas ya sabes que lo de lo de terapias online ahora está ahora es fantástico porque está todo el mundo claro está demostrando que se puede hacer una terapia o las medias de ir acompañada a ver es la

Voz 2 08:22 verdad es que ese es mi objetivo durante toda todo el curso porque yo los contenidos los tengo muy trabajados claro se que funcionan pero mi objetivo durante todo el curso es llegar llegar a ti

Voz 0401 08:32 eh

Voz 2 08:34 claro entonces yo pues sí que hay momentos que por ejemplo te digo mira creo que podías en este momento si yo te digo esto quizás estás pensando esto que sepas que estos eso sí que es tuyo que es tuyo esto es tuyo esto es un curso para ti además puedes escribir me en cualquier momento oye mira esto no me cuadra o sea yo estoy ahí no estoy el vídeo no estoy estoy detrás

Voz 0401 08:55 a mí hay una hay algunas cosas sobre el deseo que siempre yo no sé por qué las llevó siempre al terreno cerebral si total si tiene mucho que ver mi cerebro en mis ganas de tener sí

Voz 2 09:09 totalmente de hecho hay todo un módulo que es estimula tu cerebro se puede estimular el cerebro como para tener apetencias sexuales sí desde luego lo que te decía de lo de lo era de facto hay que darle estímulo erótico trabajamos también temas de Funes de atención plena para el sexo reducimos la ansiedad la fantasía comentamos cosas de fantasiosa todo el cerebro es es el principal órgano sexual

Voz 0401 09:34 sabes lo que me está pareciendo así escuchándote quién lo que sí que es es una ventaja para todas esas personas que desgraciadamene de pues pues donde viven no tienen a mano es sexóloga Bosnia a lo mejor psicólogos o muy pocos o no les interesan los que están

Voz 2 09:51 Herrera exactamente yo tenía además yo tenía muchas peticiones como un taller apunta yo deseo mejor pero es un taller es que esto es demasiado bien puedo afronta tengo hay ocho días

Voz 0401 10:02 tengo hay otros días porque cuánto tiempo dura tu curso

Voz 2 10:05 bueno yo es que dejo unas pausas entre entre módulos porque hay que hacer deberes hay que hacer debe al que hacer me pongo deberes entonces yo digo mira deja entre este vídeo de siguiente dos semanas dos semanarios hacer esto esto esto y esto ida es pautas de comportamiento si pautas estrategias técnicas todo entonces claro pues más o menos si lo haces a buen ritmo a lo que yo sé que la gente con luego se relaja cuando son dos o tres veces al ritmo que más ha declarado uno dos meses

Voz 0401 10:31 muy bien es bastante corto muy bien edad de tus mujeres de todas de dieciocho

Voz 2 10:38 a noventa lo que quieran yo trato todo lo de todos

Voz 0401 10:42 desde de la lesión a los dieciocho años no tiene nada que ver con el deseo a los noventa va a poder llevar algo de tal manera que si yo tengo dieciocho años claro ver encuentres mi punto pero sí tengo setenta pagarme lo encuentras intento hablar por ejemplo de

Voz 2 10:58 pues de los momentos primeros de la pareja que son como y que eso es lo que pasa más a la gente más joven no decir bueno que un momentos primeras la pareja que son brutales a nivel sexo pasa un año y bajón que ha pasado aquí bueno pues hablo de eso también habló de la respuesta sexual femenina hablo de la sexualidad cuando tenemos niños con la pareja sea intentó cubrir todo

Voz 0401 11:19 pues Marta Ibáñez que gusto no poder tratarnos de esta manera e incluso desde lejos que bien que vaya a poder descubrir dónde está

Voz 2 11:29 todo el deseo del encontramos la verdad es que estoy super contenta con el en curso porque no hay nada si en España que yo sepa iban nuestros para para Latinoamérica el cable español está está invitado pues nosotros tenemos tirón en Latinoamérica Uruguay Argentina y Colombia sabemos que nos escucha entonces para mí la verdad es que me está encantando hacerlo hoy me encanta hay me encanta cuando recibió los testimonios de la gente que me dice Jo qué bien como me gusta tal sabes yo estoy encantada y además se ha creado te quería decir también que había creado

Voz 3 11:57 Codigo As crece un hito para los oyentes de Contigo Dentro nunca alguno alguno habrá no tenemos con algo no habrá a todas horas sí seguro que sí

Voz 2 12:08 dime cuál es tu sólo tienen que poner Contigo Dentro facilitó es un veinticinco por ciento de descuento así que no tenemos excusa cuál es el precio de tu curso son ciento noventa y nueve euros así que se quedan ciento cuarenta y nueve un veinticinco por ciento es muy buen precio para una terapia sexo lógica orientada al deseo hombre sobretodo piensa cuánto está costando no tomar las riendas de esta situación cuando te está costando te está costando tu pareja te está encontrado en tu bienestar pues Marta Ibáñez