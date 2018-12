¿Por qué todos cometemos los mismos errores cuando nos dejan?

Voz 0542 00:00 regla número uno no se te ocurra decírselo a nadie te ha dejado tu novio no deja de llamarles novio porque sigue siendo tu novio así que lo mejor que puedes hacer

Voz 0401 00:09 no decírselo a nadie nuestra psicótico son es que si lo dices Se

Voz 0542 00:13 la Real así que tumbó a tener sofá deja tu marca en el que separa el mundo que para eso a ti se te ha parado punto

Voz 1 00:22 hija mía de mi vida Elia

Voz 0401 00:24 Hernández como bien eso eh la bomba que buenas noches porque esto no le brota sea Elia por ciencia infusa

Voz 2 00:32 bueno porque lo ha leído y lo lee muy bien

Voz 0401 00:36 porque hay visto pero los malos consejos nos damos a nosotros mismos no los peores del mundo

Voz 2 00:42 por qué por qué consejos vendo que para mí no tengo por qué porque no vamos mal queríamos y no los queremos

Voz 0401 00:51 bueno esto no es que no hayamos vuelto loca que nos haya dado por hablar sobre cualquier tema trascendental que Últimamente me está dando a mi demasiado no por ahí bueno tenemos encima de la mesa tu Manual del perfecto dejado de la editorial Mueve tu lengua lo firmas tú ir ilustrador Iván

Voz 3 01:14 Kimi voy a encontrar pues te vas a encontrar con una hizo historia particular que sirve para el público en general es una historia de superación de una ruptura en particular pero que creo que no me sirve sólo para mí sino que sirve como ejemplo no sé si para lo que hay que hacer para lo que hay que hacer para a veces sí a veces no pero pues un par de textos para vamos te dejan para ponerla encima de la mesa al menos para poner encima de la mesa para dar Red rescatarlo porque manda estás te dejan estas muy solo claro pero queridos Leni tú eres el maricón ética sí bueno

Voz 4 01:56 hay más pero vamos buena si yo no fuera es el nuestro

Voz 0401 02:00 el otro es el nuestro porque es de las pocas personas que llevan cuatro años que llevamos con el programa llevábamos recurriendo a ti para muchísimas cosas como voz como docente

Voz 2 02:08 todo lo que haga falta y todo lo que necesite

Voz 0401 02:10 yo estoy a vuestro servicio a vuestros pies siempre yo lo que quiero saber es que si tú manual me va a servir a mí que soy bisexual le va a servir Elia que es heterosexual le va a servir a mis amigas lesbianas a mis amigos heterosexuales podemos ser todos tengamos la sexualidad que tengamos perfecto sí

Voz 2 02:33 sin duda a ver obviamente yo soy un hombre soy homosexual queda que faltaba aquí en en el toque hemos quemó KAS descrita no te dice lo primero que bueno que sí maricón que yo lo haría de todo el mundo hay muchas también maricones que pues sinceramente Le les puede venir bien yo soy un hombre hablo de un hombre no hablo de un hombre en particular habla de un hombre en genérico es es el dejado por el dejado da lo mismo que sea el regidor que la hora y el dejado que la dejada el

Voz 0401 03:02 qué lenguajes así hablen del lenguaje al perfecto dejado se les reconocen Instagram nuestro lenguaje lo que ha variado

Voz 2 03:11 se les reconoce mucho porque como pues porque está al borde de la censura siempre cuando las fotografías están al borde la censura en Instagram te acaban de dejarle

Voz 5 03:21 es que

Voz 4 03:23 sí yo me lo he tenido porque yo sí que estoy súper poco puesta en esta crisis sí sí

Voz 0542 03:29 veo a determinadas poses determinadas actitudes en esta gran yo soy muy poco de Instagram de hecho pero concesiones Miller pero cero exhibió ya sabes entonces pero se muy ayer también veo que hay

Voz 6 03:41 aquí una línea de personas

Voz 0542 03:44 se tratan de de resarcirse de coche el dejado es un claro ejemplo de esto

Voz 4 03:50 sí de hecho hay ejemplos famosos que no daremos nombres ha sido muy recientes que en el mundo homosexual hemos dicho mira lo conoces pues porque

Voz 0401 04:04 al borde la censura me te estar defiendo a casi medio se desnudan devolverlo todo quieren empezar otra vez a estará en el mercado

Voz 2 04:09 se ve casi tronco de rabo si se bella casi tronco de rabo que es el el el esto de la censura sobre todo vello púbico hay bonitas estás en el mercado

Voz 1 04:18 no

Voz 4 04:19 hoy el y cómo nos recuperamos sexualmente de una ruptura

Voz 2 04:23 fallando como animales cuando te apetezca

Voz 4 04:27 el Consejo estragos pero para mí no tengo que realmente está bien pues mira me lo dieron a mí el consejo y fíjate sabes lo quiero sentirme que no

Voz 0401 04:35 he parado de tener sexo desde que todos tenemos

Voz 4 04:38 hago todo lo que me han permitido tener sexo lo he tenido por supuesto siempre

Voz 2 04:42 con toda la seguridad del mundo pero todo lo que he podido todo lo que han querido que tener conmigo

Voz 0542 04:47 o sea que nada de abstinencia

Voz 4 04:50 el penitente bien si te hace falta sí

Voz 2 04:53 si no quieres no yo estuve un tiempo que no un tiempo que me inflado y un tiempo que he querido a ratito si hay veces que querido más mimos que sexo sexo que mimos

Voz 0401 05:04 me da la sensación así un poco no como que parece que que está recuperado de alguna manera para empezar a tener sexo y que solamente el perfecto dejado sabe cuándo puede tenerlo

Voz 2 05:14 por supuesto tienes que estar preparado porque además y sobre todo con los hombres y cuando no quieres se nota

Voz 4 05:25 así con el de editó escondite no lo tenemos grabando exacto todo se andará de que no que era vemos todas las siempre se nos graba Attiyah mi iba a los otros tres en concreto platillo mí en particular puede haber algún peligro te censuran en algunos sitios surge la duda

Voz 6 05:41 de si el dejado y el dejó

Voz 0542 05:43 a ver como tú los fines son patrones fijos o crees que todos podemos estar en ambos lados del os o tenderete sale más de un tipo

Voz 3 05:54 ha sido ha dejado ha dejado hay

Voz 2 05:58 sí que son patrones pero no son patrones de personas son patrias de situaciones en una situación o eres el dejado ver es el dejado o eres los dos esto del mutuo acuerdo me hace mucha gracia porque sí que es cierto que lo dejáis de mutuo acuerdo pero también te dejan de mutuo acuerdo

Voz 4 06:13 entonces bueno que uno tiene que pone las cosas encima de la mesa y aunque lo pongan los dos porque las cosas no funcionan siempre te queda ese trocito de me han vejado aunque sea cincuenta por ciento de han dejado cincuenta por ciento del día yo

Voz 7 06:23 nunca George buenas noches buenas noches Llor se está al teléfono y habían parece saber si es perfecto dejado o deja door

Voz 8 06:33 pues soy de los que han llegado mutuo acuerdo soy de los de casa tío casi más que entonces

Voz 7 06:42 yo soy de los que vale y qué tal te has sentado este manual del perfecto dejado porque te te decimos que tenías que ser

Voz 0401 06:50 a quién Nos calibra se aquel librito del amigo

Voz 8 06:55 pues después de dos años de haber sufrido una ruptura y desde entonces pues habrán pasado bastantes muchísimas cosas el libro sigue siendo como una patada en el estómago te sientes identificado con el probablemente en mi caso y mira que no tuve probablemente una ruptura como la que se menciona en el libro pero me siento identificado con el noventa y cinco por ciento de las cosas ya en algunos textos de algunos pasajes del libro que realmente te pegan muy fuertes

Voz 9 07:24 pero realmente

Voz 8 07:26 que el el autor ha conseguido lo que lo que ha querido supongo que era el que el lector se benefician su de su lectura de lo que se está leyendo en ese momento

Voz 0401 07:38 escribió una carta de amor por anticipado a tu futuro novio les dices quiero que sepas que me encanta que no pares de follar por ahí pero tampoco me parece mal sino lo haces estás en tu derecho a decidir con quién compartes tu sexo tu cariño no te haré hacemos muchos castillos en el aire cuando nos dejan Jos

Voz 8 07:58 pues no sabe que la verdad al principio puede ser una montaña rusa después se puede tranquilizar las cosas que no sabría qué contestar a eso la verdad

Voz 0401 08:11 me da la sensación esta carta que escritor que escribe Flamini lo que lo que viene a decir es que bueno pues ya una vez que ya nos ha pasado lo que creemos que va a ser lo peor que nos pueda pasar flanes

Voz 2 08:21 que reconstruirse claro que hay que reconstruirse yo soy un fiel creyente en el amor y aunque parezca mentira en el libro hay bueno y en las ilustraciones que ha hecho maravillosamente iban con Ike que hacen que el que el libro sea completo al cien por cien al final hay que creer en el amor sí si cree en el amor siempre siempre te ilusiona ir permitir

Voz 4 08:43 hay que estar preparado no es lo mismo follar a una pareja no claro son dos cosas totalmente diferentes entonces yo por ejemplo no estoy preparado para tener una pareja ahora mismo pero sí para follar con todo lo que me dejen Jos cuando tú lees malditas a Guijuelo

Voz 0401 08:58 Arantxa que infecta es donde picas que hiere sí que Matas eres así de políticamente incorrecto tú en tu vida privada

Voz 8 09:08 nada más bien y no probablemente una de las partes que pues no hubiese sentido tan identificado porque él no guardaba mucho rencor no tanto rencor no no pase por lo mismo que el autor entonces

Voz 9 09:23 diría que no

Voz 0542 09:24 pues a mi me parece que precisamente el poner con palabras lo que muchas personas sienten tras una ruptura ya se has dejado o o deja de vendedora situación rompe esa barrera lo políticamente correcto que tenemos tan esta de las revistas de como que hay que tomárselo con filosofía que hay que ser súper

Voz 4 09:45 cordial que hay que llegar a buen puerto yo creo que tras una aventura no hay que llegar a buen puerto muchísimas ocasiones O'Shea o no nunca se sabe pero que no es obligatorio que todo termine de manera cordial y educada

Voz 2 09:57 en absoluto y normalmente el dejado intenta siempre o casi siempre que que

Voz 10 10:04 el que que su de jugador sigan

Voz 0401 10:06 exacto es como una droga al final el dejados muy injusto porque sigue queriendo no le quieren hoy es Paquita la del Barrio por supuesto por supuesto a mí me ha brotado un poquito sí leyendo leyendo que además esto hace referencia a ella pero leyendo así por atrás a trozos como te he leído en esta ocasión que ha sacado tu Paquita la del Barrio es que Paquita la del Barrio es muy grande

Voz 2 10:34 la quitar el barrio es es es una artista que no tiene sólo Rata de dos patas tiene muchísimas canciones

Voz 0401 10:42 suele permitido hacer de todo se permite decirlo todo

Voz 2 10:46 creo que no debemos permitir decirlo todos nosotros hay formas y formas de decirlo

Voz 0401 10:50 bueno yo creo que lo escrito sido muy claro pues permite amazigh flanes para los amigos que nos despidamos compactar el barrio porque creo que es la mejor banda sonora para esta exaltación necesidad

Voz 11 11:05 destacar que te tengas que pagar cuando toca