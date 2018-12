Contigo dentro: el fetiche de la saliva, eyaculación femenina, Dalas Review y regalos...

Voz 1 00:00 m un uno y me parece Cheryl

Voz 3 00:57 seis años no sabes que el amigo de tu padre ese que viene a casa de vez en cuando cuando te pide que te subes la falda y le enseña es la entrepierna lo que quiere es masturbarse de eso te das cuenta más tarde cuando tienes trece catorce años conmigo ese con el que vas el Instituto cada mañana Mandiá que tienes la regla y manchas los vaqueros es capaz de humillar Tea a voz en grito diciendo que estás sucia de sangre mientras da una patada a la puerta del baño para que todos vean cómo te limpias a los veintitrés corroboradas que la cosa se complica te gusta ese chico te gusta te gusta tanto como para subir a su casa a tomar una copa dice él a follar deseas tú pero lo que no quieres es que la primera vez que te meten algo por el culo lo hagan apretando tela caerá contra el cabecero después a los cuarenta es tu marido el que llega de mal humor porque su jefe ya lo sabemos desde hace tiempo es un gilipollas que no se entera de nada el malhumor se les suma que le pican los huevos que hace semanas que no follar después de la tercera bronca porque este Ojo Villoro sabes que oscila chupa hasta que se corra au sino no pegas ojo a los cincuenta los sesenta para aquellos que sólo vieron lo buena que estás empiezas a ser invisible a veces hasta echas de menos que no te miren tanto pero te recorre un escalofrío cuando esos señores que forman parte de tu círculo de amigos en vez de torear contigo como hacían antes ahora lo hacen con las hijas de sus amigos te pregunta es si también le pedirán a las más pequeñas a las de cinco seis años que se levanten la falda les enseñen ahora mismo mientras escribo estas palabras el numero de

Voz 4 02:51 mujeres asesinadas en España en dos mil diez

Voz 3 02:54 sí ocho es de noventa y cuatro el año pasado llegamos a noventa y nueve muertas de las cuales sólo cincuenta y seis Se contemplan como víctimas de violencia de género necesitamos leyes que nos protejan especialmente políticos que quiera articular las pero sobre todo necesitamos amigos de nuestros padres compañeros de instituto en noviembre es de cuatro días esposos de largo recorrido que nos dejen vivir nuestra sexualidad que voten en las elecciones pensando en nosotras

Voz 5 03:26 que eduquen para que nos respeten que quieran acompañarnos España es un país seguro Sí pero nunca lo es para ninguna de las mujeres que asesina y nunca sabes sino serás la próxima

eh eh

Voz 9 04:01 buenas noches Elia Fernández dependen bien me sé me regaña como siempre que yo tengo un bólido estos de muchas hemos conocido un día que los drogas y entonces bueno tener cada año por por ellos y da porque si hubieran el boli aparte de que eso tiene que tener una prolifera afirma que querían explicar es que cuando estuve en expire me lo PETA en Tenerife me regalaron un maravilla

Voz 0401 04:23 yo eso Vori de muchísimos colores que tiene un peluche con los colores del arco iris porque somos muy

Voz 9 04:28 el eje somos muy friendly somos muy friendly es de los de los de los de toda la vida y entonces yo me paso la vida bajando el Éste es un hito esta grabación en todas las entradas sino esta ese está cuando ella frenéticamente apunta cosas que le parecen interesantes porque ha tomado todo el tiempo que cosas que son muy interesantes a nuestras convendría grabar Nos más si no no que no me dejo que es verdad te recuerdo que te recuerdo que no me dejas grabarla estamos contigo porque no sé si voy lo que me cuesta bueno pero a veces

Voz 4 04:59 lo mona que eres Ilia elegante pero temo

Voz 12 05:01 lo que que que

Voz 9 05:04 tienen que medir que qué pues por eso

Voz 0401 05:06 el interesante siempre pienso decir ahora mismo que están todos nuestros oyentes que cada que hay determinadas personas que cuando se cruzan contigo por los pasillos contienen la respiración o te abrazan mentirosa entera

Voz 9 05:19 después respetemos pues si ahora que yo he venido aquí a dar información

Voz 0401 05:24 pero hete que has encontrado por eso es mundos cibernéticos en los que tú te mueves en los que porque además encima te exijo que haya mucho sexo

Voz 9 05:32 siempre el caso es que el diario Clarín que son fogoso sellos ahí me encuentro muchas de las noticias que de traigo aquí por las noches

Voz 4 05:40 de los argentinos no es mito pues

Voz 9 05:43 eh informativamente no le prestan bastante atención al tema el caso es que han hecho como te decía el trabajo sucio porque han hecho una recopilación de ocho datos sexuales de interés que me parece muy pertinente así como para acabar el año no todas ellas llevan un estudio universitario por medio pero no te lo voy a citar porque al final parece que me lo invento pero de verdad que lo lleva vale vale primer dato de interés cuantas penetraciones crees que hay de media en una relación sexual

Voz 12 06:10 en una cosa me refiero te refieres al polvo polvo uno choques y cuántas penetraciones cuántas veces me empujan joe nunca lo contado

Voz 9 06:21 es que hubieras contra Contador encuentro preocuparía pues no entre cien y quinientas va en serio me parece buena amistad me al que que me ha hecho pensar esto ves que la pulsera Miami de los pasos que llevo dados a lo largo del día no enseña

Voz 4 06:36 ay me dice retuerce para enseñarme una pulsera

Voz 9 06:38 estas bueno llego en el espacio cuatro mil que son poquísimos porque dialecto faltaba te tú el que vamos a ver tu familia

Voz 4 06:47 es consciente de que tú llevas una de estas pulseras tú que eres una fric

Voz 9 06:51 sí del deporte y que luego ella misma se dio cuenta del error pero bueno ya estaba hecho el caso es que piensa votar las embestidas fue nuestro país favorita esto pero si te das cuenta menos lo vas no

Voz 4 07:03 cuenta aparte de a mí que a mi se me lo vas a contar porque me lo vas a contar Nos lo vas a contar en programa cuantas veces te pues

Voz 9 07:09 yo lo dudo la verdad pero bueno a lo mejor sí claro pero una pulsera bueno es mía y luego ya me lo vuelves el caso es que también además del número de embestidas hablaron de la dura Acción media he ahí tienen dos estudios que no coinciden pero vamos entre cuánto es entre siete y trece dice uno diecisiete minutos media dice otro siempre te decepciona en esta estadística yo pero eso hemos una vez en este programa y contabilizó que eran normalmente catorce minutos después eso entre trece y diecisiete ahí está más rápido os echamos poca atención mucha prisa crees que existe o no el orgasmo durante el sueño pero como el sexo aquel que hablamos no esto el a cuando yo he que tienes cuando sueñas con tener un orgasmo mira tengo mucho

Voz 4 07:54 su idea de si desiste tiene o no se tiene lo que sí que te puedo garantizar es que por más que yo me haya empeñado todos estos años en que cada vez que estoy soñando que me están echando un pedazo de polvo llegará el orgasmo siempre me despierto justo cuando estoy a punto es como cuando amenaza morir como tampoco no

Voz 9 08:13 cuando sueñas que vas a morir que nunca te mueres

Voz 4 08:16 afortunadamente claro lo que pasa es que vamos a ver Vori muriendo me prefiero morirme pero por favor si estoy soñando que me estoy tirando a Clive Owen pueden ustedes por favor aguantar el sueño hasta que en en semejante

Voz 9 08:29 ustedes dioses del Olimpo que habían visto el el caso es que si si consiguiera es hacerlo podría es porque la realidad es que quién consigue soñar con que tiene un orgasmo la excitación es real entonces eso puede hacer que aumente la circulación sanguínea en la zona y por tanto tener un orgasmo auténtico sin estimular se

Voz 4 08:51 una suerte también hace tiempo que yo no tengo ese tipo de sueños nuestros montes era una cuestión no creo no sea tú me ves también concentración a lo mejor tú me ves a mí pero este mes con capacidad de poder seguir soñando que me tiro

Voz 9 09:04 sí señor eso entonces era Bowen eso sí les vale vale sin ningún problema estoy yo la

Voz 4 09:10 yo estoy hablando contigo

Voz 9 09:12 Nos escuchas buenas noches el caso derrite ya verás es que puestos a medir cosas que que nos encanta competir tal resulta que el orgasmo femenino dura tres veces más que el masculino no contentas con ser multa orgánicas digo yo alguna ventaja evolutiva teníamos que tener que dura más

Voz 4 09:32 cuando te estás corriendo yo si la extensa

Voz 9 09:34 son de media dura unos veinte segundos y en el caso de los hombres de media dura seis a siguió tenía miedo

Voz 4 09:41 o sea que se corren súper rápido bueno que estoy agotado no es que el orgasmo dura seis aunque es verdad que siempre se me olvida que soy la directora desde que no me acuerdo que las ella acumulaciones no tienen nada que ver con un orgasmo pues mira me alegro un montón de que para nosotros sea un poquito más porque mina pues si ya que cosas claro ella ya que nuestro deseo está en boca de todos y todo el mundo tiene

Voz 0401 10:02 la capacidad de poder juzgar sobre nuestro deseo yo

Voz 4 10:05 Pinar y demás me alegro un montón de que cada vez que tengo un orgasmo yo disfruté mucho más que es cuatro veces más que que está

Voz 9 10:12 conmigo en ese momento la cama me hablabas de Clive Owen es que me gusta mucho Clive Owen pues resulta además en Navidad siempre me ponen alguna película de Clive Owen es que esta estadística nos trae también quiénes son los famosos que más utilizamos para pensar en ellos durante

Voz 4 10:30 ah bueno sí claro lo tengo en la mía

Voz 9 10:32 pues los más utilizados son billón se Brad Pitt

Voz 4 10:34 es así como un poco extraño hecho nunca pajas con ellos pues

Voz 12 10:37 ayer una idea y Pereza

Voz 9 10:41 también en la lista Jennifer Lawrence Kim Kardashian Taylor Sweeting esa tengo una tarifa tremenda cara Kardashian no es que me guste yo no me Astrud pensando en poco

Voz 12 10:51 verdad que tú es verdad que tú eres heterosexual siempre pero Teilor no como Pereza no

Voz 9 10:58 a mí mucho bueno Kylie Jenner que es así muy ex durante ya ir de hombres Johnny Deep Creedence Chris Hemsworth Tom Cruise que Tom Cruise es un estás listo sorprendentemente sí pero

Voz 4 11:11 el proyecto lo entiendo sabes porque yo yo este señor es el actor más profesional con el que yo me he cruzado capaz de aguantar bajo la lluvia durante una hora saludar a los veinticinco periodistas que estamos apostados darnos a los Veinticinco una declaración y encima es sonreir cuando todas las petardas como John entre las que me incluyo nos queremos hacer una foto con pues eso damos hubiese puesto ese entonces se merece que nos hagamos muchísimos muchísimas cositas pensando en él

Voz 9 11:41 pues así pues resumir porque estamos como encarnizado

Voz 4 11:43 es un poco en cada uno de los puentes porque no es así

Voz 0401 11:46 buscando mucho

Voz 9 11:48 el clítoris es básicamente un pene minúsculo ya lo sabíamos pero para que no lo sepa que sepan que cuando somos sólo un pequeño embrión el clítoris se desarrolla a partir del mismo tejido que el pene cuando se libera testosterona en un embrión masculino ese tejido sexual crece hasta convertirse en un pene sin ella ese mismo tejido forma el clítoris

Voz 4 12:09 te acuerdas a que el enfoque hicimos de Inter sexualidad con Gabriel J Moreno nuestro gran amigo con aquel médico maravilloso genetista que no es explicó esto

Voz 0401 12:23 no nunca

Voz 9 12:27 muy bien saber cómo cómo cómo se forman

Voz 4 12:30 nuestros órganos genitales para saber quién es

Voz 9 12:32 se aplica del mismo modo por último te haga una referencia a la voz que es uno de nuestros temas favoritos

Voz 0542 12:39 porque resulta que el poder de la voz a la hora de seducir es un poder más femenino que masculino dirás tú por qué en qué sentido sentimos más nosotras con la voz pues porque la estadística lo que dice es que cuando una mujer quiere cambiar la voz para resultar más seductora consigue ser más seductora sin embargo cuando un hombre trata de ser seductor con su voz consigue el efecto cuenta

Voz 13 13:03 no son incapaces de hacerlo así pero vamos a ver sentía falta te en capas

Voz 0401 13:12 sí

Voz 14 13:14 es que usted es más eso

Voz 13 13:16 vale todo por P

Voz 15 13:27 eh

Voz 0401 13:39 la primera vez que escuché que la saliva era fetiche pensé mi después Miguel m corroboró en este mismo estudio que sí que hay personas a las que les excita que la saliva entre todas sus proporciones y dimensiones inundando su sexualidad Bagel un explico que este fetiche es muy querido en el mundo de la dominación y la saliva

Voz 16 14:05 empieza a cobrar tintes realmente

Voz 17 14:09 fetichistas pues en el caso este con esta mordaza la de los agujerito o con cualquier otra se suelen utilizar en vez de SM sobre todo es pues para provocar que esté cayendo saliva y que tú no puedas controlarla porque si te va no como tienes la boca abierta pues se te va cayendo y en esos casos té puede resultar erótico por sentirte por verte así como la la víctima o cómo no el desamparo de de ay Dios mío no puedo controlar mi se me va cayendo la saliva o estar viviendo tú a la persona que estás dominando o no se poder cotizar desde quién lo ve o quién lo está haciendo

Voz 0401 14:50 buenas noches Claudia leer en los estudios de Radio Barcelona buenas noches a Claudia hay personas a las que les excitan literalmente las guardadas el psicoterapeuta sexóloga dime me pueden excitar las guardadas

Voz 7 15:09 bueno para gusto de los colores siempre ha dicho no hay dentro de la sexualidad buen madre lo mismo siempre y cuando haya consentimiento respeto se podría decir que el todo vale

Voz 0401 15:21 fíjate que a veces nos cuesta porque hay todo un organigrama de aprendizaje respecto a lo que nos puede excitar lo que no nos puede excitar quién determina que es lo que me excita

Voz 7 15:34 claro como sabemos en una sociedad regida por normas cuando no salimos esta norma se lo señalas en los critica se nos juzga de de personas raras extrañas a pizarras y claro muchas reconoce tienen gustos que sale al echar norma claro mucha gente se convive se reprime Hinault se habla abiertamente sobre estos temas

Voz 0401 15:55 yo además es que fíjate Claudia porque como no me callo ni debajo del agua he tenido la suerte de conocer a alguien le haber tenido cierto trato bastante cercano con una persona la que les cita todo el tema relacionado con con la saliva en este caso el mismo caso que que habíamos escuchado antes con Miguel Vega Lumen en este esta persona se avergüenza mucho de reconocer en público que le gusta follar Se bocas que es como él lo explica hasta provocar una arcada que es ese primer vómito lo que más se la pone dura dudo Claude que para esta persona sea fácil poder llevar a cabo sus fantasías sexuales por lo menos así de entrada como llegas a alguien la conoces le dices hola me encantaría follar de la boca hasta que empezase a vomitar

Voz 7 16:42 pero esto es un tema que a veces hay que cogerlo por pinza en el aspecto de no todo el mundo tiene la capacidad de entender nuestro gustos fueras de esta norma entonces es cuando llenaba Asia consultar el y me pregunta sobre sus fantasías o cómo relacionarse con otras personas siempre les digo que tengan ojo ojo porque hay personas que directamente a tomar por loco o loca no entonces ellos sabiendo ya que en qué sociedad vivimos sería elegir a qué persona contarles también verán con qué grupos de personas te mueve para sentirte seguro segura para poder compartir esta fantasía

Voz 0401 17:20 pues fíjate este caballero es encantador por cierto describe con fervor súper retiradas llenas de saliva escupitajos y un poco un poquito de vómito se llama

Voz 12 17:30 Salou lo familia está esta filial no es así

Voz 7 17:34 sí de hecho dentro de ese las familias podemos encontrar un gran abanico eso todo todo lo que tenga que ver con los fluidos corporales hay gente que le gusta la lluvia dorada que defecto en su pecho no te encuentras mucha mucha diversidad pero es lo que siempre digo tienes que ver a quién tienes enfrente para poder contarle qué es lo que te gusta es sobre todo cuando entras en una relación de pareja e ir poco a poco contando este tipo de fantasía porque claro si iniciar una relación de pareja algo cinco yo no lo puedes contar de repente me gusta que me da

Voz 4 18:06 cuidado contarte que me que me gustaría que me hiciese es llevamos cinco años teniendo sexo pero que sepas que esto no en ni cuarto y mitad de lo que yo quiero claro

Voz 7 18:14 poco también preparar el terreno no sabiendo ya es socialmente como somos con este tema no que desgraciadamente somos demente cerrada por así decirlo no todo lo que salga de la norma está mal por así decirlo no pero bueno desde la sexualidad siempre decimos que mi entrada haya empatía hay podamos con tal vez de una manera amorosa también por así decirlo porque nunca podemos obligar a nadie que cumpla nuestra fantasía hecho que tengamos usted no quiere decir que siempre lo llevemos a la práctica

Voz 0401 18:44 fíjate porque además es que claro que me estabas contando esto me amigo dice que no puede tener una relación de pareja estable sin todos estos juegos

Voz 7 18:55 claro entonces él tendría que ver como bueno a qué mujer hombre dirigirse no que tenga sus gustos parecido ir de hecho ahí como foros de sobre las filias a los cual conocen a otras personas que pierden el también sería un poco más fácil encontrar una pareja que se estén este mundo por así decirlo

Voz 0401 19:17 hemos hablado de babas tú has adelantado también eso lo que has dicho orina la lluvia dorada y las cosas se van complicando cuando efectivamente hablamos de heces cuentan que Tyrone Power Richards la Upton gusta era amantes que jugarán con las heces tenían hasta una persona de confianza o eso cuentan las biografías al menos que les proporcionaba a esas amantes porque no es fácil tener una novia dispuesta follar rodeada literalmente de mierda en algún momento se convierte esta fantasía en un problema

Voz 7 19:53 bueno puede ser un problema por el tema de las infecciones y algún contagio enfermedad claro ten en cuenta que al final las heces también puede contener alguna bacteria hay si tenemos alguna herida por el cuerpo claro jugar con todo esto puede causar algún riesgo entonces siempre que se quiera en este tipo de práctica la saludando todo irá las precauciones al igual que hay mucha gente que le gustaría jugar con los vómitos directamente también conoce todo lo que sean fluidos corporales Arsenal o de hecho en este caso es siempre hay que tener en mente la saludando ante todo

Voz 0401 20:27 hay un límite

Voz 7 20:29 al final límite lo pone las personas cada persona sabe cuál es su límite hay hablar también de límites como el B SM no poner tu propias norma con la persona con la que comparte de esta fantasía o estas prácticas

Voz 0401 20:43 quién quiere imagínate Claudia que hay alguien que que nos está escuchando y que dice bueno a mí me pasa eso me excita esa sexualidad cómo cómo plantearlo Arias a esa persona que es lo primero que que que les dirías a alguien que te dice Claudia a mí me pasa qué hago

Voz 18 21:03 a mí me pasa que me hago como como cómo cómo lo cuento como consuelo

Voz 0401 21:08 hoy planteando es necesario crees que porque además yo te voy a decir una cosa te voy a confesar que este hombre que insisto es es es alguien a quien tengo un especial aprecio uno de las personas más elegantes cariñosa Si irrespetuosas que conozco este este este tipo también también me dice habla de sí mismo como que tiene una tara

Voz 7 21:32 claro ocho volvemos a lo mismo si no salimos de la norma estamos parados por así decirlo no y al final es realmente cómo quiere vivir tu sexualidad que identidad sexual y erótica te has creado a veces no importa lo que diga la sociedad sino como tú eres tu sexualidad con tu propia seguridad y aquí también entra la autoestima de la confianza la seguridad que tienes intimismo entonces hay personas que están planteando esto justo fuera de la norma que explora en que también Leandre otras personas si escriben sobre todo que se metan en bloque hable Con que se metan en grupos también donde hacen práctica fuera de la normatividad y que compartan a otras personas como son esta vivencia porque al final son vivencias sólo experiencia y aunque la norma no quiere decir que estés talado o que te falta un tornillo no que a veces es muy fácil criticar es una persona que no hace lo mismo que tuvo un hoy vivimos asociada que todos tenemos que ir hacia el mismo lado nuestro gusta lo mismo y hacer lo mismo no y creo que que lo debería de ser así que lo tendremos que tratar con más respeto ir de la empatía de son muy

Voz 0401 22:37 pues Claudia permíteme que te diga que es el mejor la mejor conclusión que debe que podíamos escuchar esta porque al lado de respeto y empatía efectivamente creo que que no la tenemos cuando hablamos de sexualidad de esa ajenas

Voz 7 22:51 sí idea verdad que falta mucho lo este mundo no estamos súper híper flexibilizado tenemos mucho estímulo por poblado para consumir un tipo de sexualidad restos Natascha no y creo que deberíamos tener un poco más menta abierta para poder entender eso justo no quiere decir que estemos de acuerdo compartamos pero al menos escuchar otro tipo de vivencia y afectar a diferencia

Voz 0401 23:16 pues claro Jacob leer psicoterapeuta sexual ha sido

Voz 4 23:18 verdadero placer y quería preguntar otra cosa

Voz 0401 23:21 si conseguimos que alguien venga a los estudios a hablar de de esta sexualidad podré volver a recurrir a ti

Voz 7 23:29 claro por supuesto porque encantada

Voz 0401 23:32 pues lo haré que lo sepas muchísimas gracias sí que pasen unas felices fiestas

Voz 7 23:37 me enteré Celia buenas noches buenas noches

Voz 9 23:48 pues Delia hace unas semanas Nos escribí un oyente preguntando si era normal este concepto que nos gusta tanto la vuelta de la normalidad que su pareja empapar a la cama hasta el punto de tener que poner una toalla

Voz 3 23:59 sí que además le demos en Montreux pasito porque realmente lo que él hacía era compararlo con su esposa te acuerdas que decías que como

Voz 9 24:04 pobrecita no van a escribir de hecho no es aclaró luego oye que no es que estuviera comparando es que simplemente mala has contado claro como no me has contado yo sí que me enseña cómo perdóneme señor oyente discúlpeme pero es que no me haya comentado que he dicho no no que no estaba comparando es que no se escriben tantos correos pero en este caso no se escribe la otra parte no de esta pareja pero una chica que precisamente nos habla de forma ella ocular dice desde hace un par de años cada vez que tengo relaciones con penetración ella culo muchísima agua pero muchísima es que Pombo perdida la cama y tengo que poner una toalla debajo antes de tener relaciones lo come con mis amigas ya ninguna le pasa lo mismo es casi como si fuera un vaso de agua cuando ella culo no es el momento de gas normalmente es antes quiero decir que el Squyres no está ligado a los he buscado información sobre y acumulación femenina pero hay muy pocos estudios sobre esto

Voz 21 24:59 realidad que con los son siento curiosidad de saber donde se almacena Steaua que es un líquido transparente y sin olor puntualiza por por qué no ocurre sólo algunas ya que se debe irse tiendas de liquido alguna función muchas preguntas sí pero lo que me

Voz 0401 25:14 esta es que lo primero que ha hecho ha sido intentar buscar información es decir ella sabe que algo está pasando y es verdad que referencias tampoco tenemos es decir sabían que fue una cosa que pasa así a diario y en todas las camas no hablamos de no se habla lo suficiente como para verlo normalizado de hecho siempre dicen eso de mis amigas no les pasa a mi mujer no le pasaba o qué es esto qué es de qué es esto hay muchas mujeres a las que les pasa

Voz 21 25:44 pero empezamos a contarlo empezamos a decirlo en público ahora entonces ese supongo que que será pero sobre todo vamos a poder sacarla de dudas yo desde luego no

Voz 9 25:57 tú creo que tampoco pero seguramente era tengo Angelina Martínez Ferrer que está al frente hebreas han sex punto com que es súper experta en

Voz 21 26:05 eres femeninos si buenas noches no hola buenas noches estos frecuente esto es normal esto pasa esto yo también tengo problemas con la palabra normal normales te está dentro de la norma entonces como las normas sexual hay una la regla de la normalidad el sexo es esto que que a ti te parece que está bien que lo cual no quiere decir que le parezca a la otra persona pero es esto que tú consideras que bueno puesto debe estar bien no tiene mucho referente es si esa

Voz 19 26:38 lo que pasa es algo

Voz 12 26:41 poco frecuentes

Voz 19 26:43 sí es cierto que no se habla si es cierto que crea un poco de estupor

Voz 0055 26:47 sobre todo al principio porque no sabes muy bien

Voz 19 26:50 como no tenemos muy concretadas las vuelvas de repente nos asusta un poco y dices no sé si si si es una orina Si es que he tenido muchísimo flujos si es que me ha pasado

Voz 4 27:02 sí es que estoy sí es verdad es el desconocimiento más absoluto que es lo que al fin y al cabo lo que lleva esa quiénes estemos calentando la cabeza después llegan los complejos después llegan un montón un montón de cosas

Voz 9 27:18 que a veces se solucionan llamando

Voz 4 27:20 puerta preguntando a ver por partes

Voz 19 27:23 a tener eyaculación femenina hay unas en el tracto urinario que tiene unos tres centímetros y pico entre tres y cuatro hay unas pequeñas glándulas de es Kennedy hay unos pequeños orificios orificios que son que tienen tejido prostáticos entonces al estar muy cerca de la uretra se llenan de quizá ese líquido es pese a que es antígenos prostáticos específico hay aminoácidos hay distintos líquidos que no están no no tienen que ver con la orina que es lo que ella dice es decir eso

Voz 0401 27:56 que no huele porque dice dice exactamente eso que lo haga sin color y sin olor justo

Voz 19 28:03 claro dices no entiendes muy bien porque si fuera orina evidentemente sería amarillo Jen las camas y son sábanas blancas

Voz 9 28:09 se nota a todos los jugadores

Voz 0401 28:12 los hijos sabemos lo de o padres

Voz 4 28:15 enfermos sabemos cómo es la marca de la orina en una sabes

Voz 19 28:19 dictamen de entonces bueno pues al presionar la zona de la vagina hacia adelante hacia la zona de la uretra y es estimula sale ese líquido que pasa que como porque hay mujeres que si otras mujeres que no generalmente las mujeres han aprendido a retener es decir cómo tenemos este tema de nuestras sucias nuestras vuelvas vuelen tradicionalmente todas las mujeres hemos recogido toda esa musculatura de hecho antes de tener Escartín ya sabes que aquí hay gente que está dando estos talleres de acumulación lo que aprendes es que previo a esa acumulación tienes una sensación de casi como si tuvieras fuera es hacer pis y eso es muy difícil si estás teniendo sexo a punto de tener un orgasmo es prácticamente imposible que puedas orina o que eso que se vaya de la cabeza porque no es lo que pasa es muy probable que las mujeres que no hayan tenido nunca una ya acumulación hayan tenido esta sensación de noto aquí un cierto picor pero no identificas muy bien porque es una sensación quizá nueva o que no la tienes muy bien muy ubicado

Voz 4 29:27 y entonces lo que hacen es instintivamente sin saberlo retener justo el mismo gesto que contener la orina cuando no puedes hacer pis ese eso es parecido es decir no tengo ganas de orinar es verdad lo que tu dices que lo que haces normalmente sal corriendo antes de de de que te que te que te toque no me está dando mando sales corriendo al cuarto año dices nodosa o no ahora sino lo voy a pasar horrible

Voz 19 29:52 sí porque luego no pasa no vas a tener ganas de hecho aunque

Voz 4 29:55 luego ya es que luego esas libros

Voz 19 29:58 es capaz de hacer pis es decir que sabes que eso no va suceder esto que se grabe a fuego porque muchas mujeres tienen miedo con esto entonces la sensación está sin no tenemos muy bien ubicada nuestra vulva está muy cerca del tracto urinario es que casi notarías cuando has tenido una infección de orina sabes perfectamente cómo tienes donde tienes las sensaciones pero es por el área vale piensa que el tracto urinario y la vagina separa están muy separadas por muy poca distancia entonces en el momento que presionan lo notarán ya se nota vale ya

Voz 12 30:32 a veces lo que me da la sensación fíjate Almudena es que no sabemos ni siquiera qué es lo que sentimos y no metemos todo en el mismo saco es decir tengo ganas de de

Voz 0401 30:45 o sea tengo tengo una sensación que me resulta aparecida querer orinar quiere automáticamente que lo que quiero es orina ya no yo creo ahora

Voz 9 30:53 sí también pasa que vamos buscando una sensación determinada presupuesto puesto usábamos predispuestos a que queremos un tipo de drogas y eso nos impide descubrir otras sensaciones que digas eso

Voz 19 31:04 porque ahora cómo está todo el mundo con los quinientos tipos de orgasmo distinción piensa que las mujeres tenemos un montón de pensamientos intrusiva es decir tienes que estar conectada contigo misma para ver que si esto va subiendo te entra el calentón y lo gestiona todo Si estás compartiendo con alguien conectada con otra persona ya de paso pues tiene una fantasía encima además en la ecuación metes que voy a verlas las sensaciones que tengo y si esto es distinto esto de repente te acuerdas que acaba de terminar la lavadora es un gran gran reto

Voz 9 31:39 lema en Funes a saco tiempo sí

Voz 11 31:42 de

Voz 12 31:44 lanzamos también

Voz 4 31:46 no nos pongamos no pongámonos también intentemos lo a pesar de que estamos aquí tres mujeres en en en el punto de vista de que la pareja de esa mujer que que que empapa tantísimo esa cama pues de su pareja no como son las reacciones de la pareja me da igual que sea un hombre una mujer porque lo que sí que quería preguntarte me imagino que esa acción tan tan empapado como la que describe esta mujer ocurre lo mismo si tiene relaciones sexuales con nombre o con una mujer au solamente cuando lo las tienes con un nombre no puedes tener con nombre

Voz 19 32:19 no mujer pero es más cómodo es más fácil si tienes la penetración es decir vale y cierta presión en esa zona anterior a la vagina es mucho más sencillo que no imprescindibles

Voz 4 32:30 vale o sea que no imprescindible eso es bueno

Voz 19 32:33 pero pueden ser unas manos pueden ser hundir mía dice

Voz 4 32:35 es cuando hablamos de de este tipo de cosas cuando recibimos este tipo de consultas muchas veces me da la sensación de que hay una sensación velada de de vergüenza de que esto ocurra cuando cuando cuando estás en una cama con alguien que un quién no tienes una maravillosa complicidad pues así decirlo para mí es mucho más fácil que cualquier cosa que me pasen una cama sea con alguien que me conoce lo suficiente y que es capaz de decir todos los defectos que puedo llegar a tener todas las virtudes pero que digamos no Genoma España tampoco demasiado que salgan por aquí los tiros porque mira con que me estoy acostado te quiero decir no con esto quiero decir que las que las mujeres a las que les pase esto tengan que tener una personalidad determinada lo que sí que te quiero decir es esa vamos a ponernos en el lugar de las parejas igual que yo me he tenido que poner en el lugar de sus hombres que de repente pues no se empalmando

Voz 12 33:34 enseño a mí también

Voz 4 33:36 llenar cuando yo tengo una pareja de repente empató muchísimo Latham

Voz 19 33:41 pues Celia está pregunta en realidad está muy de moda el tema de ella acumulación femenina del porno de de repente se ha creado una burbuja y las mujeres sobre todo las parejas con las que están teniendo sexo quiéreme ya ocular así estaban sí sí hay muchos talleres de ella curación y muchas mujeres intentando y acumular porque sí

Voz 12 34:03 ha creado una imagen

Voz 19 34:06 unas metas sexuales que parece Irak que hemos ella además lo explica muy bien ni eyaculación no está ligada al órgano de suele encantado eh

Voz 4 34:14 sí sea capaz de decirlo así lo dice

Voz 19 34:16 fenomenal está muy bien escrito dice además explica que es todo lo que le pasa a ser lo que es lo habitual yo no voy a decirlos normal pero sí es lo que suele pasar

Voz 4 34:25 que podría estar relajada digamos puede estar relajada

Voz 19 34:28 puede haberse apretado puede haber presionado puede estar teniendo una fantasía Issam movido un poco y puede sucederle es decir eso sí lo quiere retenerlo puede retener también es otro aprendizaje igual que estamos aprendiendo a tener esas eyaculación es podemos aprender a retenerla es decir lo que hablamos de las sensaciones Sanders qué pasa ha sido y nuestra pareja y hay que tenemos estas eyaculación es en general la gente da palmas con las orejas

Voz 9 34:56 eh porque es un logro suyo claro esto es también una cosa muy del porno no he conseguido que ella ella cule soy el puto amo

Voz 19 35:06 entonces lo primero que pasa es que casi esa celebra que seguramente ya está procesando a media cargar el colchón peso la persona con

Voz 4 35:15 está dando palmas con las orejas feliz

Voz 19 35:18 entonces pues qué pasa si de repente esto se vuelve muy habitual se moja mucho la cama que aparte de toallas hay también

Voz 4 35:28 empapado Paradores correcto entonces como se nota no no no van fuera como se nota la existencia de adultos con incontinencia urinaria mi en mi familia es la única manera sí sí con el palmarés es tan sencillo como poner un colchón determinado qué tiene también plástico si así de sencillo sobre todo porque me parece que es lo más lo más lo más fácil

Voz 19 35:52 hombre yo conozco a gente que ha tenido luego problemas con un os ha no puede dejar un colchón mojado y eso sí que tienes que que

Voz 4 35:58 no no son las fundas es un que coges y conforme terminas ha cambiado yo he cambiado esas cámaras tienes que tener mínimo dos tres empapado eres de éstos pero ojo en los supermercados te venden empapado de estos de urgencia que yo lo sé usado para cambiar a mi hijo o cuando cambiaba mi hijo los españoles en cualquier lugar

Voz 12 36:18 te diesen o sea que

Voz 4 36:20 tienes que ir buscando un poco la vida pero te la buscas ellas

Voz 19 36:23 vascas y luego si la persona pues igual que si ellos tienen eyaculación es pues ella no lo habituales expulsar entre cinco mililitros y cuarenta asqueada de un vaso eh hay gente que echa más pero bueno pues no pasa nada que pueda tener también otro tipo de sexo puedes intentar retenerlo con otro tipo de presión en otra pasarela es decir

Voz 16 36:45 hay mil formas sería una buena idea que Si esta mujer que le ocurre

Voz 12 36:51 esto acudiese a una a uno de esos talleres a a aprender pues retener o expulsar o jugar o realmente para ubicar esa particularidad en su vida sexual becados

Voz 4 37:06 siempre hemos hecho alguna vez no ese ese tema de talleres de acumulación femenina

Voz 12 37:12 pero y si yo ya ya culo

Voz 4 37:15 puedo aprender de esas talleres también me vendrían bien parada

Voz 19 37:19 hombre es interesante saber que puedes o que quiere retenerlo

Voz 12 37:23 sí

Voz 19 37:23 yo no sabía al principio no sabía por ejemplo

Voz 4 37:25 puede retener al principio es muy divertido sabes

Voz 19 37:28 de acumular pues es gracias eso es muy Pinto

Voz 9 37:32 bueno sí pero puede ser

Voz 19 37:35 en un momento determinado y hay un movimiento muy político respecto a la eyaculación hay movimiento feminista muy fuertes encabezado casi por Diana Torres que que dice que bueno que las mujeres hemos podido acumular dejamos de hacerlo y qué deberíamos en poder darnos con nuestros cuerpos que bueno que buena reflex está muy bien pero también piensa que hay un poco de ventaja evolutiva el poder no ella es decir masturbarse rápidamente

Voz 9 38:03 sin tener que entrar por aquello de no levantarse a porrazos kleenex que

Voz 4 38:10 pero ha perdido ambiente de la pérdida del dedo meñique no que dicen que los dedos meñique los vamos a les vamos a perder de hecho las mujeres de mi familia no tenemos ya unha en ese de de Dominica de los pies o sea que ha sugerido evolucionadas

Voz 9 38:24 preguntada la viviente de sí ese líquido tiene alguna función

Voz 19 38:28 pues en principio no se sabe se ha empezado a investigar entiendo que ella no encuentra mucha información porque no hay muchísimo publicado de hecho en los estudios médicos ya sabes que los americanos tienen que publicar Paper están en la Universidad de muy a menudo la diferencia entre lo que hay publicados sobre lo femenino y lo masculino es una diferencia brutal no ni siquiera es como por cinco no es muchísimo más os no sé ahora mismo cuál es el dato pero hay muchísimos más sobre eyaculación masculina que sobre femenina entonces no no se sabe no hay nada en principio de lo que se dice es que no servía para nada pero en el cuerpo casi todo sirve

Voz 4 39:05 sí yo estaba pensando justo lo mismo digo ay no creo que no hay nada que pueda recordar ahora mismo mi cuerpo en el cuerpo humano que que que no sirva para nada porque todos los órganos tienen una función al

Voz 12 39:19 a ver qué gustazo hablar siempre de cosas que no sabemos que necesitamos que nos ayuden a porque toman

Voz 19 39:27 cuando queráis más feliz Navidad igual

Voz 23 39:36 adiós

Voz 0401 39:40 voy a ir a Valles psicóloga sexóloga y experta en problemas de pareja buenas noches

Voz 7 39:46 buenas noches sabes que este pidiéndole regalitos

Voz 0401 39:49 sí sí eso me han dicho es que no sé que resbalar quiero hacer un regalo de Navidad que fíjate lo que es la connotación navideña lleno de sexo

Voz 7 40:01 me parece muy muy que te bien porque además cada vez son malas personas que se apuntando regalar placer en vez de perfumes

Voz 0401 40:07 yo también soy más de placer que de perfume Cuéntame que voy a regalar

Voz 7 40:11 pues mi recomendación es para una mujer en lo que él está vetando ahora mismo son los succionadores de Keaton

Voz 0401 40:20 succionador de Clegg

Voz 7 40:22 la quinta maravilla del mundo mundial a nivel de jugueterías sin duda

Voz 4 40:26 confirmamos y corroborados lo que no

Voz 0401 40:29 es dijo o Venus O'Hara que dijo que era que te asaltaban los orgasmos

Voz 24 40:34 pues muy bien pero si yo lo controlo eh pero esto no es como es como es como un orgasmo te secuestrada en este mismo instante

Voz 7 40:44 totalmente a las mujeres que lo prueban a sea alucina en mil colores porque nunca ha sentido nada tan potente como ha

Voz 0401 40:54 Aída pero que recomiendas también lo instrucción

Voz 16 40:57 sí a ver

Voz 0401 41:00 más de Por el placer

Voz 16 41:01 qué crees que vamos a poder manejar

Voz 0401 41:04 la así de bien una vez que tenemos en succionador de esto es que viene bien para por ejemplo para la autoestima

Voz 7 41:11 hombre una mujer que saber darse placer a sí misma y de una forma tan rápido y tan eficaz en mejora muchísimo la autoestima luego además de en pareja muchas veces dame inútil porque son piezas que pactamos me tardamos un poquito más pensamos que algo malo viene con nosotras y no tiene nada que ver entonces recurrimos a un poquito de ayuda iremos como es tan fácil tan sencillo llegar a tantísimo placer que la cosa pues ayudaba banda

Voz 0401 41:41 pues bienvenidas sean todas estas ayudas para tener orgasmos así de bien con un succionador de clítoris oye Haidar sigues con tu con tu cuenta de Instagram petando lo eh

Voz 7 41:54 un poquito eh

Voz 0401 41:56 la consulta guión bajo en Instagram pregunten pregunten qué se sorprenderán va a contestar a todas sus preguntas un beso muy fuerte Aida gracias por darnos tu regalo queráis muchísimas gracias

Voz 9 42:23 pues Celia la última de nuestras noticias viene de aquí de Madrid porque la Audiencia Provincial ha decidido absolver al youtuber Daniel José San Tomé que dicho así dirás tú y que en ese momento pero sí te digo Dallas Review ya te vas un poquito más pero tampoco creas que muchos yo no soy muy de youtubers bueno para ponernos en antecedentes como el caso viene coleando desde hace una semana se le acusaba de abusar sexualmente de una menor de edad en el Retiro los jueces entienden que faltan pruebas para condenar todos un poco extraño porque él habla incluso de una conspiración de sus fans entonces esto no no si no o conspiración del enemigo yo que cuenta dirigió desde ahí eso conspiraciones amigos fans y a alineadas contra su persona y cosas así pero

Voz 4 43:13 he pensado que era mejor recurrir

Voz 9 43:15 se ha ordenado además a algo o a alguien que no es aquel que no está al serle que por qué no sé si es ignorancia mía o Delirio en sí mismo

Voz 0401 43:24 esta este compañero nuestro aquí por eso está aquí

Voz 9 43:26 esto Pozas hola buenas sensaciones Alberto Pozas no sé si hola gracias no no lo que tú aquí llega después puede decidirlo

Voz 0401 43:34 tiendo en cuanto que eres la persona una de las personas que más cosa cuenta la Audiencia Provincial de Madrid yo creo que cuando menos va a ser una de las veces que lo cuentes de modo menos menos serio no riguroso el mismo rigor va a ser igual de riguroso pero un poquito menos menos serio porque a mí ya han entrado un poco la risa entonces nada más escuchar que que aquí nuestro Señor Daniel más conocido como Dallas incluso hablar de confabulación en enemigo

Voz 0055 44:00 fíjate que me estaba guardando este este sonido por un poquito más adelante pero ya que sacáis el tema vamos ya con grupos organizados

Voz 25 44:07 sí sobre todo de gente famosa que que que que cuando se juntan pues hacen este tipo de cosas eso sí que me estoy que te puede hacer caer a mí me han hecho caer

Voz 0055 44:17 los grupos organizados de gente famosa de gente famosa no se refería que es gente famosa contra él José irá grupos organizados contra gente famosa pero bueno está fue el del caso un poco su gran estrategia de defensa

Voz 0401 44:29 ese ha sido su estrategia de pero realmente lo que ha pasado es que los jueces han lo han absuelto porque han absuelto a las Review en en una acusación tan tan importante tan tan fuerte como abusos sexuales a una menor

Voz 0055 44:44 porque no hay pruebas que es una de las razones por la que se suele absorberá la mayoría de la gente acusada de estas cosas los delitos sexuales por norma general son delitos tanto dos violaciones como los abusos y más aún si esa menores pues son delitos vamos a llamarlos que ocurren en la esfera privada ocurren en una casa ocurren cuando nadie está mirando entonces es muy complicado encontrar muchas pruebas en este que eso los jueces que me lo apuntado a quién la chuleta dicen textualmente que no existe la menor corroboración de los hechos este chico de San Tomé Dallas Review estaba acusado de abusar sexualmente en el parque del Retiro en a mediados de dos mil dieciséis de un afán de la niña de trece años que bueno que quedó con él contactó con el por las redes sociales quedarme darme un día porque no había podido firmar un libro según la niña pues abusó de ella en un parque con tocamientos etc etc entonces las juezas de la Audiencia Provincial no encuentran ninguna prueba en el sentido de que el testimonio de la niña dicen era incompleto relató siempre los mismos hechos quedan en Atocha el bueno se besan en Atocha después ya en El Retiro ocurre todo esto pero poco más según las jotas por ejemplo pues no decía ni a qué hora habían ocurrido los hechos ni ningún detalle más que por norma general se suele exigir y los testimonios de alrededor digamos las chicas a las que sólo contó sus padres tampoco les han parecido testimonios demasiado convincentes incluso en el caso de algunos hablan de de testimonios frívolos también estaba acusado de las Review de acoso cibernético a una menor porque decían que había hablado mucho con ella tengo una niña de trece años y además enviándole fotos de carácter sexual pidiendo serás dicen que que él por supuesto en ningún momento el pidió una foto desnuda de forma clara y cristalina

Voz 0401 46:19 vamos que no me dijo mándame una foto suya pero sí la fue buenos y Nando

Voz 0055 46:24 pero que si le mandó el a ella una foto con el torso desnudo que ya había hecho pública por redes sociales en fin que dicen las magistradas que pruebas no hay no hay pruebas de que él abuse de ninguna niña de trece años pero tampoco hay pruebas de ese complot que estábamos escuchando antes el eso que hemos escuchado es lo dijo a la salida del juicio lo repitió dentro con un poco más de de estilo delante de las Rozas pero también vino a decir que todo esto tenía que ver pues con una ex novia suya que le odia que se había confabulado que la sentencia dice que tampoco que eso tampoco es verdad él no abusó de tampoco

Voz 0401 46:52 eso me ha gustado que recalcamos eso dicen que no hay pruebas suficientes para

Voz 4 46:56 usarla de haber abusado de de de esa niña de trece años por lo que nos has dicho no hay datos sobre las horas la niña siempre relata lo mismo pero pero hay varios errores que a las juezas porque eran jueces no Majestad eran tres magistradas no les parece lo suficientemente consistentes dices que ni sus amigas ni sus padres confirman muchas de las declaraciones que ya hace

Voz 0055 47:19 Ellos con ellos de hecho se limitan a confirman un poco lo que ella cuenta lo que ya cuentas ese testimonio que no les que no creen que tenga suficiente de

Voz 0401 47:27 talle no tienen aspecto morboso de las

Voz 0055 47:29 lo digo detalle porque cuando un juez tiene que valorar sobre todo en el caso de menores de edad Si hago una cosa de éstas ha ocurrido o no no hay de por medio por ejemplo informes médicos porque esto sea denunció meses más tarde si acaba de ocurrir es más fácil acudir al médico por ejemplo que te exploten iban pero en este caso no hay nada más que tu palabra cosas periféricas que se puedan ir comprobando que de pues mira el testimonio es creíble pero es que además esto que dice es verdad esto que dice es verdad esto ocurrió esto que dice su padre también es verdad pero en este caso todo estaba según la sentencia cogido con pinzas desde el principio

Voz 4 47:59 en este caso al haber sido absuelto

Voz 0401 48:01 pero si hubiese alguna otra acusación sería como siempre fases de cera porque ha sido absuelto no entiendo

Voz 0055 48:08 la sido absuelto en cuanto bueno sea absuelto estamos a la espera porque el entente confirmar el otro día no están no es tan sencillo médium buen cabezazo contra la pared a ver si la Fiscalía que es la única acusación en este caso recurre uno recurre la familia pedía cinco años de cárcel para entonces el caso hasta donde sabemos pero la semana que viene que es lo que pasa cerrados cerrado no está él está absueltos inocente no hay más que hablar pero bueno si hay más denuncias porque él por lo que entendemos en el juicio hay algún caso pendiente con su ex pareja por ejemplo en materia de violencia de género denuncias y demás pendientes de juicio o de resolución eh pero os a que en ese eso todavía sigue abierto y no pasa nada ahí este caso todavía puede ser puede ser recurrido sí obviamente se presentan más denuncias que no sabemos si existen en aventuras mucho si se presentan más son casos distintos investigar a su lado

Voz 9 48:54 pues qué peligro ya como reflexión que temas tan graves como los abusos sexuales o como la violencia de género no adquieran de pronto ese carácter de espectáculo cibernético y sobre todo ver el tono que utilizado cada vez que se refieren a esto porque él no no de él es parece el mismo que haciendo un tutorial de de videojuegos o de maquillaje

Voz 0401 49:19 bueno pero vamos a ver él sale ya Isasi así tengo más o menos no veo mucho a youtubers Peres que ha salido en las noticias este chaval con su teléfono móvil en la mano grabándose inmediatamente después de del juicio hablando con sus fans yo solo

Voz 0055 49:37 bueno esté en Hora catorce con José Antonio Marcos lo puede decir aquí no allí no podría decirlo han visto que me sorprende un poco del juicio que tuvo un puntito kafkiano porque por otro lado las testigos del caso pues sean chicas muy jóvenes algunas notaba muy asustada eso eh

Voz 9 49:52 hombre trece años estábamos hablando de niñas de trece cero

Voz 0055 49:54 demonio pues tampoco fue demasiado válido pero a mí lo que me impresionó mucho fue como ahora hablando tranquilamente de cómo contactaba con las niñas de trece años y mantenía conversaciones largas largas durante de altos a mí esa parte dentro de que no ha habido abusos probados me dejó un poco frío dentro de todo el show que fue ese juicio que tuvo una parte de de son muy importantes dentro y fuera de entrada una

Voz 12 50:14 las unas ganas locas de tener que

Voz 0401 50:16 decirlo porque tenemos que seguir con muchos sitios de alrededor de youtubers no tiene que sí debe de ser toda una experiencia

Voz 0055 50:25 para saber además con el con puros Scarlatti y desde luego más es distinto Alberto Pozas blazer de verdad ha sido a mí

Voz 9 50:34 ya blanco

Voz 0401 50:56 llegados a estas alturas del mes de diciembre son pocos los que van a poder vivir de la crisis

Voz 9 51:02 Nos viene