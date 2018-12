Hora 25 Deportes: Bale, jeque del Real Madrid (19/12/2018)

Voz 0985 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 0672 00:09 buenas tardes el Madrid no que ya está en la final del Mundial de Clubes sí porque ha ganado con cierta facilidad al japonés en tres uno era peligro su pésima japonés bueno digamos que era tan peligroso como puede ser su rival en la final que va a ser el ala in a Bale de donde de Abudavi con locales de Madrid va a ser casi casi visitante en esa final del próximo sábado

Voz 0919 00:31 pero hoy ante los japoneses el Madrid fue mejor aguantaron XXXV casi cuarenta minutos de la primera parte hasta que consiguió el primer gol luego en la segunda regalaron el segundo tanto Bale marcó el tercero y japoneses acortaron distancias pero el Real Madrid está ya en la final del Mundialito con Gareth Bale como gran protagonista marcado los tres goles y esto les decía después del partido a los compañeros de Televisión Española

Voz 1 00:59 pero yo estoy para jugar al fútbol no tengo que responder a nadie he jugado toda mi carrera en la Izquierda también lo puedo hacer en la derecha lo hago donde el entrenador crea que pueda ayudar al equipo

Voz 0672 01:09 lo que pasa con Benzema y los cuarenta

Voz 0298 01:11 vale bueno Benzema no marcó pero marcó Gareth Bale tres

Voz 0919 01:14 goles sí ha contestado en inglés aunque él como dice les gusta más contestar en el campo enseguida estamos en Abu Dabi pero atención a la noticia que está revolucionando la información deportiva esta tarde los compañeros de marca

Voz 2 01:28 han avanzado desde hace un par de horas

Lucas Hernández el central del Atlético de Madrid el hispano francés de veintidós años se marcha en enero al Bayern de Múnich el Bayern de Munich pagaría la cláusula de rescisión que son ochenta millones de euros y Lucas firmaría un contrato para las próximas cuatro temporadas con el equipo alemán enseguida no va a contar Miguel Martín Talavera la reacción inicial del Atlético de Madrid que es desmentir la noticia porque el Atlético dice que está hablando con Lucas para mejorar su contratos pero ya digo que ahora mismo no se habla de otra cosa la posible salida de Lucas Hernández del Atlético de Madrid al Bayern de Múnich pero como siempre antes de hablar de baloncesto luego a las nueve juega el Real Madrid con el Panathinaikos en la Euroliga

Voz 3 02:22 la multa de Mourinho al Madrid sería el mayor ridículo de la historia del fútbol mundial recuerdo que después de Mourinho vinieron cuatro Copas de Europa una con Ancelotti tres con Zidane no al ridículo Mauriño KaKá habita ya a dar pasitos gracias

Voz 1284 02:46 el hombre no es para tanto no es para tanto que volverá a entrenar

Voz 4 02:50 pero ya dijimos aquí que en el Madrid

Voz 1284 02:52 tranquilos que no

Voz 5 02:55 los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 03:11 que bueno sigo escuchando su programa señor Gallego yo me gustaría saber ríos de tinta que se están vertiendo sobre el caso el supuesto caso Isco Abás porque no dicen ustedes absolutamente nada pero ni ustedes ni aficionados que que llaman igual que yo al programa ni en prensa y creo que fue tanto no voy a simas tan importante Keylor Navas en las últimas tres Champions como reconoce todo el mundo del Madrid cómo pudo ser Isco porque Keylor Navas no está en boca de todos me gustaría me gustaría saberlo me gustaría saber su opinión porque Keylor Navas no está haciendo ningún desplante ni poniendo ninguna carita ni nada de nada como hace el señor disco muchas gracias Kheyl de Hora veinticinco Deportes

Voz 5 04:10 se hizo nueve cuarenta igual de cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1284 04:17 bueno alguna carita siga puesto que el hornadas base alguna carita siga

Voz 0919 04:23 qué pasa enseguida vamos con lo de Lucas pero antes un paso por Abu Dhabi donde todavía tienen que estar los compañeros trabajando en la zona mixta después de esa semifinal que el Real Madrid ha ganado tres uno al Qassim al Real Madrid en la final del Mundialito la jugará el próximo sábado ante el Al Ain que ese dice por ahí ahora mismo Javier Herráez buenas tardes

Voz 7 04:50 qué tal Gallego pues aquí estamos en la zona mixta acaba de salir por aquí y Marcos Asensio que es la cara triste del partido porque tiene pinta de que se ha roto ojalá que sea poquita cosa que sea sólo un pinchazo abductor de su pierna derecha ha recaído el mallorquín Illa es baja para el torneo esperemos que como digo este poco tiempo de baja la cara positiva evidentemente los tres goles de Gareth Bale acabamos de escuchar a los compañeros de Televisión Española sacaban el partido sonriente del galés esto ha dicho su técnico Solari del partido de Gareth Bale

Voz 0658 05:22 pues eso se ha comido todo se ha comido los focos el escenario la actriz una las porterías las redes e partido sensacional ha mostrado lo que lo que saben lo que es capaz de hacer de ahí que estamos todos muy contentos el también especialmente que descanse que se vuelva como las redes el próximo partido

Voz 7 05:47 bueno pues este de Solari elogiando a Gareth Bale que ha hecho eso un hat trick aquí en Abu Budavi también la cara positiva Courtois que salvó al Real Madrid con un paradón cuando el partido iba cero cero primer minuto en Madrid no comenzó bien el encuentro pero bien Marcos Llorente que es asienta hay podría ser repetir como titular el próximo sábado en la final de este Mundial de Clubes y otro que es fijo al menos para Solari se llama Lucas Vázquez

Voz 1313 06:11 sí yo creo que es siempre el partido de este campeonato es complicado porque porque Bono ningún rival te lo va a poner fácil bueno yo creo de los partidos hay que trabajarlo supimos aguantar ahí al final esos trece minutos que bien dices creo que manejamos el partido

Voz 0919 06:27 Isco jugó unos minutos cuando ya el partido estaba solventado bueno pues el Madrid está en la final el sábado jugará ante la Lalín Antonio Romero buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes qué valor le damos infinitamente inferior el Qassim al Real Madrid en la primera parte se veía que Bell podía hacer daño ahí al final lo hizo bien

Voz 0239 06:46 hombre el valor de estar aquí en las semifinales y que sólo hay un equipo europeo que puede aspirar al título el próximo sábado yo creo que futbolísticamente no hay color entre esta versión del Real Madrid que todos sabemos que no es la mejor y la versión del Sima que seguramente se aproxime a la mejor versión del equipo japonés en la primera parte el Real Madrid ha vuelto a salir desconectado en el partido contra un rival de mayor tronío que con un delantero con un poquito más de picante arriba hubiera sufrido aunque Courtois ha vuelto a demostrar que está en un perfecto estado de forma con dos

Voz 0919 07:14 las paradas en la primera parte y creo que cuando el Madrid sólo ha tomado

Voz 0239 07:16 serio en la segunda mitad aprovechado eso que veíamos todo gallego desde el arranque del partido el duelo absolutamente desigual entre el lateral derecho que ha puesto el caso Lima el interior zurdo del Real Madrid que Gareth Bale y ahí ha finiquitado el partido yo creo que no vamos a necesitar una una versión mucho mejor del Real Madrid en la final del próximo sábado para ganar el campeonato del mundo frente al Alain que ayer reventó físicamente contra el River Plate y que son equipo siendo generosos de Lahm del mismo nivel que el más japonés yo creo que no es ni superior al

Voz 0672 07:52 Dale ha sido nombrado por supuesto el mejor jugador del partido con esos tres goles ante el caso Palma

Voz 7 07:57 pero los goles también hay que meterlos en Ipurúa con el Eibar o en otros campos donde en la delantera del Real Madrid no está llegando a los registros que se esperaba de ellos el sábado a la misma hora es la final

Voz 0239 08:11 a la misma hora a las cinco y media tuyas ocho media tuya nuestras Si me quedo con una frase hablando de Gareth Bale de Solari Solari le regala todos los elogios que niega otro tipo de futbolistas de la plantilla en rueda de prensa Gareth Bale ha dicho con ese porte que tiene Solari que se ha comido la red que se ha comido el césped que lo ha hecho todo perfecto que ha sido un partido tremendo el de Gareth Bale al que yo creo repito les regala los oídos porque el futbolista que seguramente más gol tengo ahora mismo la plantilla pero igual de puertas hacia dentro Solari debería exigible Abel lo que tú acabas de decir que no se cuide dos meses para un partido sino que intente alcanzar un rendimiento regular de aquí hasta el menos

Voz 0919 08:50 en El Larguero hablamos más de este Real Madrid Perbes Qasim

Voz 2 08:54 cada uno ahora vamos con lo de

Voz 0919 08:56 de Lucas Hernández

Voz 0919 10:14 ya lo marca avanza desde hace un buen rato que Lucas Hernández el central francés del Atlético de Madrid se marcha al Bayern de Munich en enero el equipo bávaro pagaría los ochenta millones de cláusula de rescisión le firmaría Luca según esta información repito cuatro años de contrato Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 10:33 qué tal Gallego buenas tardes el Atlético de Madrid no ha hecho

Voz 0919 10:35 todavía ningún comunicado oficial pero lo que tú sabes del Atlético de Madrid con esta noticia ahora mismo queda

Voz 1576 10:42 es que el Atlético de ahí te está hablando con Lucas Hernández para renovarlo no están hablando por lo que ha sucedido esta tarde sino que llevan hablando un tiempo con él de hecho para la idea subirle el sueldo subirle la cláusula de rescisión de Madrid SA por sorprendido con esta noticia sea el jugador que esta mañana ha dicho recogiendo el coche un acto publicitario ha dicho que espera estar aquí muchos años dice que no sabe nada de de esta historia sobrepasando también niega que que vaya a ser así y sobre todo en Alemania es ha puesto en contacto el máximo responsable del Atlético de Madrid con canje

Voz 0672 11:16 juvenil le está desmentido que vayan a pagar

Voz 1576 11:18 lo ha de rescisión por lo tanto en principio el Atlético de Madrid entiende que el

Voz 0672 11:23 Lucas Hernández se termina mejorando su contrato no va a salir en el mercado Dennis no sabemos todavía si va a haber un comunicado oficial desmintiendo los iba a salir su representante Manuel García Quilón si mañana Lucas Hernández algo

Voz 0919 11:34 pero a esta hora lo que podemos decir es que el Atlético de Madrid quiere transmitir tranquilidad

Voz 1576 11:39 cuenta con Lucas Hernández para enero iba a seguir aquí vestido de rojiblanco esos lo ve entiende el Atlético de Madrid respecto a la noticia

Voz 0919 11:46 bueno por otra parte esta mañana todo Fernando Torres visitando a los compañeros del Atlético de Madrid y esta tarde en un acto publicitario ha querido mandar este mensaje de tranquilidad sobre la Juve no ya estaba el Guaje Villa

Voz 1576 11:57 hasta o Fernando Torres ya ha hablado sobre la Juve sobre la confianza que tiene que tener el Atlético de Madrid

Voz 12 12:04 nadie lo que si el Atlético juega como sabe para el partido como lo suele hacer y tiene la

Voz 1576 12:15 paseo de la en el Guaje Villa Fernando Torres el sábado homenaje a Gabi y eso sí veremos a ver quién puede jugar porque son otro que ha caído hoy con un proceso febril

Voz 0919 12:24 más en El Larguero gracias Talavera el mercado de invierno va a estar muy movido otro de los nombres ya ha salido el central colombiano del Valencia Murillo que se puede ir al Barça ya sabes que el Barça tiene a varios centrar lesionados Pedro Morata no estaba contando nada murió para Marcelino como estas operación buenas tardes

Voz 1716 12:43 hola Gallego buenas tardes y aquí sí que hay confirmaciones oficiales el Fútbol Club Barcelona hace un día y medio se dirigido al Valencia para pedir la cesión de Jason Murillo el Valencia se en principio sorprendido por esta petición porque es el quinto central para el Valencia en este instante es un futbolista que sólo ha jugado tres partidos es

Voz 1284 13:01 la temporada y que prácticamente la segunda temporada la segunda parte de la temporada pasada

Voz 1716 13:05 el inédito el Valencia está negociando en este instante con el Fútbol Club Barcelona el jugador iría cedido hasta final de temporada el Valencia quiere una compensación económica por el alquiler del jugador durante seis meses el Barça quiere una opción de compra que se refleje y están eh

Voz 13 13:18 en pleno combate

Voz 1716 13:21 de de negociación ID cláusulas lo más normal lo más normal Si el Fútbol Club Barcelona no se echa atrás y atiende las peticiones económicas del Valencia por parte del Valencia deportivamente acepta que Murillo fuese cedido seis meses al Barça Murillo que sólo ha jugado esta temporada tres partidos con el Valencia hizo lo llevaría el Barcelona Barceló

Voz 0672 13:41 Ana donde la gente se pregunta no hay para esta urgencia ningún central en la cantera azulgrana porque cuando se recupere ir

Voz 0919 13:52 más

Voz 0672 13:53 para tener un papel protagonista Murillo en el Barça parece difícil

Voz 0919 13:57 no sé si eran preguntado por este tema al presidente Bartomeu que hoy ha compartido la comida de Navidad tradicional en estas fechas

Voz 0985 14:06 Jordi Martí cuéntanos buenas tardes buenas tardes Jesús no le han preguntado porque Bartomeu ha hecho un discurso no ha aceptado preguntas después de lo que echó Bartomeu un balance positivo de baño escucha porque habla del doblete ID casi un billón de euros en ingresos

Voz 14 14:24 la juez de histórica al club cierto económica que tiene para que ésta para económica no Utah casi casi estén ya arriban que diluyó de euros queso extraordinaria

Voz 0985 14:39 estamos llegando dice Bartomeu al billón de euros por cierto Jesús que Bartomeu también ha tenido palabras amables palabras de apoyo

Voz 0672 14:48 a Michael Robinson gracias

Voz 0919 14:52 Bartomeu que por cierto también es protagonista porque el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha decidido ampliar su junta directiva ya decidido buscar el apoyo de los grandes equipos de nuestra Liga de los grandes equipos de la Liga España

Voz 0672 15:07 hola

Voz 0919 15:08 Bartomeu Florentino Pérez y Enrique Cerezo serán nombrados mañana

Voz 0672 15:14 nuevos directivos de la Federación de Rubiales también Ronaldo Nazario el presidente del Valladolid con estos nombramientos evidentemente Rubiales quiere asentar su puesto al frente de la Federación Española

Voz 0919 15:31 vamos a Sevilla donde se sigue hablando de la posible venta o no de Sevilla hay unas declaraciones del presidente del Sevilla en el diario ABC diciendo que no ha pensado vender sus acciones y ese es el tema Manolo buenas tardes hola Gallego buenas tardes ahí

Voz 15 15:45 nuevo capítulo ha dicho que no

Voz 0672 15:48 sí está vendido ni piensa

Voz 15 15:50 Der a raíz de su un comunicado de accionistas unido los accionistas minoritarios Sevilla que dicen querer hechos y no palabras y una vuelta de tuerca más en el portal mucho deporte punto com ha pronunciado Joaquín Capa

Voz 12 16:05 circunstancia porque no se hayan quien por lo que sea nuestra ficción y unas con una ficción soberana y por lo tanto no

Voz 15 16:16 no se ha explicado bien según Joaquín Caparrós le toca mover ficha ahora los accionistas a ver si aplaca la guerra abierta

Voz 0919 16:23 que aplicar las cosas bien porque si no hay gente que se puede confundir en el Athletic de Bilbao bueno pues también una de presidentes de El futuro presidente porque ya sabéis que hay abierto un proceso electoral ayer en El Larguero conocimos a uno de los candidatos

Voz 0672 16:37 hoy vamos a conocer a el otro en unas elecciones que son

Voz 0919 16:40 la próxima semana Íñigo Marquínez cuenta buenas tardes bueno

Voz 0802 16:44 Zacarías el próximo jueves concretamente se abre en el colegio electoral en este caso las para votar a las nueve de la mañana se cerrarán a las nueve de la noche y saldrá el presidente para dirigir al Athletic los próximos cuatro años dos candidatos como bien dices uno pasó ayer por El Larguero Alberto Uribe Echevarría se suceden los actos la verdad es que hoy también ha tenido otro hablado de una plantilla sin clausula de rescisión tierno comentó ayer en El Larguero de no subir las cuotas de proponen eliminar el medio día del club y sobre todo del tema del entrenador allí eran Larguero le preguntábamos Baser Gaizka Garitano fue entrenador hasta final de temporada pase lo que pase

Voz 0625 17:20 a mí no me gusta hablar de de hasta pase lo que pase porque sabes que el fútbol es cruel y en este sentido Gaizka Garitano es es el entrenador del Athletic lo va a seguir siendo lógicamente pues espero que sea nuestro entrenador durante mucho muchísimo tiempo esos querrá decir que el Atleti le van bien las cosas

Voz 0919 17:38 bueno pues de Alberto Uribe Echevarría hoy le el

Voz 0802 17:41 turno Aitor y que en directo también estará con Manu Carreño esta noche

Voz 0919 17:44 hay encuestas Marquínez aunque ya sabemos que las encuestas de Staff

Voz 0802 17:51 si no la dado no hay encuestas públicas sabemos que las candidaturas barajan cuentas Jan encuestas pero bueno dicen que les van a ellos a cada uno a su favor pero no no se ha pronosticado ninguna encuesta no se ha hecho ninguna publica Icomos bien decías tú tal y como están las cosas es mejor no hacerlo

Voz 1576 18:06 gracias Martínez al fútbol

Voz 0919 18:08 Internacional después de que el huracán de la salida de Mourinho del Manchester United el United Héctor González ha decidido quién va a dirigir el equipo pero

Voz 0074 18:17 hasta final de temporada buenas tardes Gallego de forma interina dice el Manchester que están en proceso de búsqueda de sustitutos de un entrenador fijo y de momento va a ser el noruego Solskjaer autor de aquel mítico gol en la final de la Champions del año noventa y nueve con el Manchester ante el Bayern que tiene experiencia en las categorías inferiores del United ha dirigido a poco pero que en la Premier sólo tiene un descenso con el Cardiff City además en Inglaterra se están jugando ahora partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Arsenal cero Tottenham cero Chelsea cero Bolton cero están esperando en semifinales ya el City y el modesto Burton de la Bundesliga juega desde las ocho y media el Bayern de Munich frente

Voz 0919 18:53 de momento cero cero con Thiago titular en la medular

Voz 0074 18:56 quieren ganar los bávaros para recortar diferencias con el Borussia

Voz 0919 18:58 a ver qué se dice después del partido del Bayern de Munich sobre Lucas Hernández en el Larguero lo contamos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 17 20:00 otros veinticinco Deportes

Voz 0985 20:05 Jesús Gallego Si buscas después

Voz 0919 20:34 vamos a abrir el polideportivo con ciclismo porque esta tarde tardes está presentando la edición dos mil diecinueve la próxima de la Vuelta Ciclista a España y ahí está nuestro compañero Borja González para contarnos que ese dice cuáles son los puntos Borja Cuadrado Cuadrado

Voz 0298 20:51 los punto noticiable es de esta ronda hola Borja buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues mira antes de analizarlo le vamos a hacer una pregunta el campeón del mundo Alejandro Valverde qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno Alejandro rápidamente que resume naces de esta presentación de la vuelta como el recorrido

Voz 1872 21:05 pues la verdad que es un recorrido muy exigente ha cambiado un poco lo que es el tema de los puertos dispuestos con menos del nivel más largos pero bueno yo creo que la esencia sigue estando también hay etapas muy duras son buenos he visto que son etapas cortita Si

Voz 0298 21:24 obras gracias Alejandro venga vosotros bueno pues Alejandro Valverde Nos lo decía la quinta etapa llegará a la sierra de Javalambre llegada inédita son puertos más largos como decía tríptico asturiano también inédita da llegada al Acebo sólo una crono va a ser en Francia de treinta y seis kilómetros y lo más importante el desenlace no va a llegar con un gran traslado sino acercándose a Madrid la penúltima etapa va a ser en Ávila la llegada a la Plataforma de Gredos donde se resolverá el desenlace de esta Vuelta Ciclista a España dos mil diecinueve

Voz 0919 21:50 que aborda Cuadrado ahora hablamos de baloncesto dentro de ocho minutos comienza un nuevo partido de la Euroliga el Real Madrid recibe al Panathinaikos hay ambiente Marta Casar cuenta cuéntanos buenas tardes

Voz 0277 22:01 buenas gallego pues un clásico de Europa entre dos equipos que suman dieciséis euros ligas Real Madrid Panathinaikos los blancos con el objetivo de ganar para seguir la estela del Fenerbahce que es que lidera la clasificación y de paso olvidar la derrota el fin de semana el Lugo Xavi Pascual Pablo Laso vuelven a encontrarse Felipe Reyes es baja en el Real Madrid pero si va a estar el impacto que venía arrastrando algunas molestias musculares no es demasiado ambiente se notan muchos huecos todavía en la grada del Palacio de los Deportes si bien es cierto que los aficionados madridistas todavía siguen llegando comienza el partido a las nueve en punto en siete minutos y medio Real Madrid Panathinaikos

Voz 0919 22:38 ibamos a repasar también las novedades de la jornada de mañana que mañana haya una nueva jornada con duelo de equipos de nuestra Liga Baskonia Barça el Baskonia que va hacia arriba el Barça que viene de otra derrota dura en el Palau irá visita de Gran Canaria en Grecia la cancha del Olimpia

Voz 1982 22:52 vos Xavi Saisó cuéntanos buenas tardes Gallego pues si doble jornada en esta semana en la Euroliga ayer recordemos que hasta tres equipos españoles jugaban el Herbalife Gran Canaria que perdían esa frente a un recuperado Baskonia setenta y un ochenta y cuatro mientras que el Barça volvía a caer cuarta derrota consecutiva del equipo de Pesic sesenta sesenta y nueve frente al Olympiacos mañana vuelven a jugar porque como digo es doble esta jornada hay que decir que el Barcelona jugará en la pista del Baskonia a partir de las nueve de la noche un Barcelona ya con urgencias y un Baskonia que quiere superarle en la clasificación mientras una hora antes a las ocho en Olympiacos recibe al Herbalife Gran Canaria los canarios el equipo de Víctor García tienen no diría una última oportunidad pero sí que poco a poco se le escapan a las oportunidades para reengancharse a los ocho primeros

Voz 0919 23:43 gracias Xavi en la NBA Bueno en la NBA la noticia de las últimas horas es un tapón que alguien dirá

Voz 0672 23:52 ya bueno cuando el tapón se le hace a Le Bron James

Voz 1576 23:58 es noticia Javi Blanco buenas tardes Gallego pues sí es noticia y ahora te cuento porque esa imagen sucedió en el Lakers Brooklyn nada más empezar el partido Le Bron James

Voz 0919 24:08 encara el aro de los Nets sí

Voz 1576 24:10 Eva con su brazo extendido para machacar como ha hecho infinitas veces con esa agresividad que a él le caracteriza pero en su camino se encontró con Jarrett Allen el pívot de los once emerge como un gigante y le pone un tapón colosal lo que tú dices

Voz 0919 24:23 ahí no debería ser noticia un

Voz 1576 24:26 ha sido un tapón sino fuera porque el damnificado fue Le Bron James el Rey esta estadística brutal ha intentado mil ochocientos cincuenta más desde que llegó a la NBA pues con el de anoche con el tapón de anoche sólo ha recibido nueve de esos mil ochocientos cincuenta mate solo lo han puesto nueve tapones hay que decir que los Lakers terminaron perdiendo el partido pero no fue por culpa de Le Bron James que hizo un partidazo rozó el triple doble con treinta y seis puntos trece rebotes y ocho asistencias y la otra gran noticia de la noche fue la victoria de Denver sobre Dallas esa victoria eleva a los Nuggets de Juancho Hernangómez a la primera posición del Oeste adelantando a los todopoderosos Warriors de nuevo Juancho siendo titular jugando muchísimos minutos doce puntos y seis rebotes a él pese a la derrota hay que decir que Luka Doncic hizo un partidazo veintitrés puntos y rebotes Idoia instancias récord personal del esloveno

Voz 0672 25:16 asistentes esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con moho autora danesa Karen medios traer más conocida por no acaba de lanzar este tema Blur lo vais escuchar muchísimo los próximas

Voz 20 25:43 tú

Voz 0919 25:47 otras noticias del día vamos a repasar también otras cosas de baloncesto más allá de la Euroliga no

Voz 0838 25:52 no me está marcha qué tal Gallego en baloncesto Un partido que cierra la jornada diez de Eurocup tras las victorias

Voz 13 25:58 Delia Pereira en el Valencia

Voz 0838 26:00 Abás que hoy mediado el primer cuarto va del Unicaja ocho Turín ayer en Leganés de primera visión hablamos ha sido operado Michael alzándose delantero del pubis lo ha hecho en Alemania estará de baja más de un mes incluso podría llegar a dos meses de baja allí en fútbol sala sorteado hoy el cuadro de cuartos de final de la Copa del Rey un bombazo El Pozo Murcia Barça Lassa también el Jaén Paraíso Interior por Xavi también se juegan Movistar Inter Viso que el Antequera yo Parralo aspira a Ribera Navarra la eliminatoria a partido único el quince dieciséis de enero los ganadores estarán en la Final Four por el título de esta Copa del Rey

Voz 0919 26:31 bueno pues aquí lo dejamos a centros esta noche al larguero porque a esta hora del Atlético de Madrid todavía no ha sacado un comunicado oficial desmintiendo que Lucas Fernández se vaya a ir al Bayern de Munich como cuentan los compañeros del diario Marca el próximo mes de enero pero de aquí a las once y media seguro que hay novedades sigue hora25 con Ángels Barceló y nosotros mañana a las