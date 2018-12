Voz 2 00:00 Sara hábito es buenas noches buenas noches

Voz 0194 00:24 cuento su vuelta a la cinta de caset a la cara B para hablar de una emoción una emoción muy desagradable que es el miedo todos lo hemos pasado todas lo hemos sentido lo recibimos mucho estos días además una de las palabras que más ha salido con el asesinato de Laura lo hemos

Voz 1880 00:40 estoy ya te lo sabes seguro que lo recuerdas pero quiero que te vuelvas a escuchar esto era lo que decías el lunes a las diez de la noche

Voz 0194 00:48 había televisiones que recomendaban que las mujeres no saliéramos a correr o hacer deporte solas como que no queremos cobrar solas pasear solas y tener la misma sensación de seguridad que tienen los hombres cuando hacen lo mismo queremos ir sin miedo por la vida y queremos no tener que escuchar discursos machistas que cuestionan la violencia contra las mujeres que equiparan los asesinatos de mujeres a los de los hombres no es lo mismo a nosotras nos matan porque somos mujeres y matan a muchas todos los asesinatos están tipificados en el Código Penal pero es necesario tener una ley contra la violencia machista insisto porque a las mujeres unos matan por el hecho de serlo si se confirma el asesinato de Laura su muerte es un caso de violencia machista hoy estoy convencida de que muchas mujeres han buscado compañía para salir a correr y aún así no han dejado de mirar hacia atrás Ángels Barceló bueno pues decías mujeres corrían no mirando hacia atrás

Voz 1880 01:41 pero corriendo a pesar del miedo no es lo que el Atlético

Voz 0194 01:43 Begoña está impedía ayer a las mujeres no que es plantarle cara al miedo sí

Voz 1880 01:47 decía aquí en la Cadena Ser el lema es la calle es nuestra

Voz 3 01:50 no queremos ser valientes queremos ser libre sí que tiene que haber un punto de valentía y un punto de cerrar los ojos y decir no puedes ser yo no me puedo quejar en casa por esto a mi Curro me hace feliz ese tiempo que yo Bevilacqua corre son

Voz 1880 02:03 las carreras convocadas al momento en Bilbao y Tenerife el viernes a las siete de la tarde y en Sevilla el domingo a las doce y aquí mismo en la SER Angels una iniciativa también en la redacción era tan simple como revisar el Whatsapp para ver en cuántos momentos hemos mandado mensajes relacionados con este miedo no con pasar miedo por la calle cuando vamos solas

Voz 4 02:23 edad todo bien

Voz 5 02:26 el coche detrás seguía poniéndole las luces largas

Voz 6 02:29 se trata de ir siempre por zonas donde haya más gente porfió

Voz 7 02:37 Messi súper vulnerable

Voz 5 02:40 teníamos de que entres en el portal

Voz 2 02:43 vete escribiendo arma vale

Voz 0194 02:47 te llegan sola en este caso no te tires de mí hasta que entres

Voz 8 02:53 perdona

Voz 0194 02:53 esto es que esa traducción sugerente toda mi mí

Voz 8 02:56 tal y me ha seguido

Voz 6 02:59 me daba un poco de miedo ir andando divos en la cara

Voz 1880 03:01 lo que es el miedo bueno pues según el diccionario Ángels miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario la segunda acepción de la red dice recelo o aprensión que alguien tiene de qué le sucede algo contrario a lo que desea es un sustantivo que no tiene un verbo aparejado así que para reformarlo usamos el verbo tener tener miedo la forma culta del verbo es temer y el sustantivo sería temor Irene del griego que es de Fobos la personificación del temor del horror nuevo será una de era el hijo de Ares dios de la guerra y Afrodita diosa del amor y lo curioso de este Fobos claro también de esto viene ya es que aparecían las batallas justo antes era el miedo antes de combatir focos lo creciera salir corriendo huya de la batalla

Voz 9 03:49 fiel

Voz 1880 03:54 esta es una versión de Amaya Romero del miedo de la banda murciana M Clan un tema de dos mil cuatro es dice para empezar de diré que es el final es el juego de la canción no así empieza así a graves el miedo en este caso tras una ruptura

Voz 0194 04:06 miedo angustia pavor temor terror

Voz 2 04:08 por horror vamos a intentar identificar el miedo

Voz 0194 04:11 la Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid un día más en el en la cara B Ana muy buenas noches buenas noches qué es el miedo bueno el miedo es una de las emociones básicas del ser humano lo terrible del caso es que

Voz 1880 04:26 sí Cesc

Voz 0194 04:27 es una casa es una característica una la característica de ser humano la emoción del ser humano es sin extirpa hable así que no podemos evitar no podemos evitar

Voz 10 04:35 por tener miedo lo que pasa

Voz 1880 04:37 qué ese miedo tiene varias implicación es una de las líneas que siempre

Voz 10 04:41 hemos miedo algo concreto

Voz 1880 04:43 te envío tiene que ver con la expectativa de algo que

Voz 10 04:46 te puede suceder pero que puede suceder porque es posible que es pensado es posible lo que me hace temblar lo que me hace el miedo a que el ALCA a que algo me pase el míos ahí al a correr a las cuatro de la tarde así que cuando hablamos de la expectación de un mal Diago que pensado que es posible es un mal concreto es un objeto determinado y eso es un punto importante tenemos miedo a enfermar tenemos miedo a perder el trabajo tenemos miedo como decía que nos pase algo por la calle y esto es importante porque si la filosofía aborda el miedo aborda el miedo no como el objeto de miedo sino que aborda ese objeto de miedo en tanto en cuanto forma parte de una sociedad indigno un orden dado los miedos son muchos he dicho antes que es una moción que forma parte del ser humano pero el miedo cambia según la sociedad según el orden

Voz 0194 05:34 claro es que tiene miedo a unas cosas dime

Voz 10 05:36 qué miedo tienes y te diré cómo es la sociedad la quería

Voz 0194 05:39 es claro pero además el miedo puede tener la parte positiva de que el miedo te activa es decir si tú tienes miedo a que te pase algo irás con cuidado por decirlo de alguna manera el miedo el miedo es una es una emo

Voz 10 05:52 sí aún que hace que salve es la vida el miedo te permita sobrevivir pero no te permite vivir como ésta responda al miedo te salva o te castiga para siempre que tengas miedo implica que puedes pensar que es mejor que te corten las libertades para que tener para tener el control por seguridad pero es que aquí empezamos a confundir elementos y conceptos ante esta decía que el miedo tiene que ver con una cumbre

Voz 11 06:16 la sociedad a la que formas parte el orden el que está integrado no si es algo determinado cuando tú tienes miedo tienes miedo a algo que forma parte de tu ámbito de cotidianidad no tienes nada que cada que los marcianos tienes miedo a que te atacan por la calle ese tienes miedo a lo queridos por la calle tienes miedo sobre todo a perder la vida tienes miedo a que te hagan daño porque eh porque todos somos vulnerables y eso es una característica una condición humana todos somos vulnerables es vulneró hable un hombre que se de a Corea a las seis de la tarde o las cuatro de la tarde por su puesto que sí pero la diferencia de una mujer que va corre a las seis de la tarde es que ya no es simplemente vulnerabilidad como condición humana sino que es inerme es decir que está desarmada está desprotegida el hombre que sale a correr a las cuatro de la tarde puede tener miedo a que les roben y lo maten pero la mujer que sabia corre a las seis de la tarde pasa varias cosas no tiene miedo no no que arrojen tiene miedo otra cosa tiene miedo porque es porque es inerme yo además qué hubiera pasado si Laura lo él mismo hubiera sobrevivido si hubiera sido un rifirrafe pequeño lo hubieran escuchado

Voz 12 07:30 el hubieran dicho que basó un pantalón cito muy corto Laura una cosa el miedo puedo acabar con nuestra parte más racional es decir podemos actuar de una manera que no lo pensábamos nunca que actuaríamos

Voz 11 07:43 fíjate que la que el miedo lo que hace es activar los para sobrevivir ya te he dicho antes que la cómo reaccionamos ante el miedo va a implicar que nos salvemos o que o que o que nos os que no o que nos condenamos hay elementos que tiene que ver con la inmoviliza como con inmovilizar con sea el mismo que está muy está muy usted muy está muy ligada a la electrificación también está muy ligado a huir pero también el miedo sí he dicho antes que sin extirparle el miedo tenemos que aprender a controlarlo aprender a gestionarlo Icomos aprendemos a gestionarlo precisamente no neutralizando el miedo porque siempre vamos a tener miedo sino pensando está bien tengo miedo a esto concreto pero el problema entonces no es el objeto del miedo sino que de nuevo es el orden el que ha

Voz 10 08:29 ha revisado de ahí la Potter la Potes

Voz 11 08:31 sí que tiene la filosofía una cosa que no suele tener en cuenta es que si hay una divinidad que representa la filosofía esa tenía ya tenía que llevan el escudo lleva la medusa Jones La medusa la presentación del miedo pero qué significa esto que es que la filosofía autorizó el miedo no significa que la filosofía tienen en cuenta el miedo Isabel gestionarlo Sober Savia ordenarlo dentro del orden dado así que por eso sí tenemos miedo y aprendemos a gestionarlo no se trata de que nos cambiamos a nosotras mismas Se trata de que cambiamos el orden

Voz 13 09:05 bueno sí

Voz 11 09:09 entonces cambiar ese

Voz 1880 09:11 de orden quería que escucháramos esté más Lindsay Stewart es una chica que va haciendo una comparativa en este tema entre los miedos de los hombres y de las mujeres ella misma dijo que no pretendía meterse con los hombres no pero entre los medios de las chicas pues dice cosas como no puedo ir hacia mi coche de madrugada mientras hablo por teléfono no pudo abrir las ventanas cuando estoy sola en casa no puedo ir a un bar sin mi acompañante todas estas cosas

Voz 14 09:38 tengo el

Voz 0194 09:43 es el mensaje que ahora hay que hacerlo ya no tengo miedo

Voz 1880 09:46 si esta es la lucha es un tema de dos mil once de un grupo que se llama Alameda de Osuna es un grupo de ska reggae funk y quería hablaros de Aisa de la Cruz ellas escritoras último ensayo se titula diccionario Guerra son términos de definiciones explicados desde un punto de vista de la mujer y claro entre estos términos define también el miedo

Voz 15 10:06 creo que el miedo es ante todo una herramienta crucial para para el mantenimiento del Patriarcado eh porque las mujeres vivimos con miedo nos acabamos comportándose de una determinada manera sobre todo tendemos a coartar nuestra libertad de movimiento y acabamos desplegando una serie de comportamientos que luego los dos discursos machistas en en la codicia considera considerar que son que son esenciales son naturales como la prudencia como como la discreción no pues bueno ese tipo de comportamientos que se consideran naturalmente femeninos al final son también una una forma de manifestación de este miedo con el que vivimos

Voz 1880 10:41 empieza ahí sala Ensayo sobre el miedo diciendo que las heroínas del cine de acción vienen justo de ahí vienen del miedo

Voz 15 10:47 la historia del cine ha relegado a las mujeres históricamente de los géneros típicos masculinas de los géneros de acción lo entonces tardamos tardamos un tiempo en encontrar a mujeres que por así decirlo empuñan un arma en lugar de ser únicamente Eric tú has malo el origen de estas primeras heroínas de acción lo encontramos en el cine de terror de los años setenta ochenta

Voz 0194 11:10 el pago las series que nos hablaba Aisha cuando hablábamos con ellas Stranger Things que es una serie en la que si pasamos momentos yo no sé si de miedo pero sí de tensión de todas formas quería darnos un corto súper corto francés que es al final de la calle

Voz 1880 11:25 esta música es la que va a escuchar una chica con los cascos va tranquilamente por la calle de soledad en el que vamos andando por la calle tan tranquilos de repente un chico unos unos grita le quitamos la música y eso es el acoso callejero no lo que nosotros conocemos más llegó de es el director francés de este corto que después de haber escuchado muchas historias parecidas de amigos y de conocidas pues decidió hacer esta historia quién me encanta Falic es un tema de mil novecientos ochenta y seis dicen que es uno de los cincuenta himnos del indie de la historia muy muy breve dan el miedo es lo mismo tiene mucho que ver el pánico tendría que ver con un miedo a todo el orden establecido fíjate que el pánico viene de pan que es todo ese puede establece una etimología falsa en el que Lycos Oikos tiene que ver con la casa es decir el miedo el pavor algo que cuestiona absolutamente todo el orden en el que está inmerso de Eladio ascendieron a voz Eladio y los seres queridos aquí contándonos esa sensación la de vivir con miedo miedo Natura sobre el miedo supongo que será el primero equinos quiérase habla si el gran innovador del cuento de terror pero bueno para pasar miedo también podemos leer las leyendas de que una novela que ha publicado este mismo año acantilado de Stefan Zoe que se titula miedo las primeras líneas de la novela dice al bajar por la escalera de la casa de la vivienda donde vivía su amante Doña Irene volvió a sentir cómo se apoderaba de ella en un instante aquel absurdo miedo y también hay personajes de los que hablamos todos los días y no está muy sentido el pánico de la definición de Anna ya no lo sé el título del libro de Bob Woodward miedo sobre Trump en la Casa Blanca tremendo y luego Ángels otro libros un ensayo que está genial sobre el miedo del filósofo José Antonio Marina que es Anatomía de

Voz 0194 13:34 de una rara no nos podíamos y a escucharlos Rocío Jurado el tengo miedo una canción de mil novecientos sesenta versionar mil veces además si el cierre de hoy relacionaba con el miedo pues terrorífico que nos da más miedo