Amenazas y querellas, el grado cero de la política

Voz 1150

00:07

Arrimadas anuncia en el Parlamento catalán una querella contra Torra por los incidentes que habrá el próximo viernes seis es decir para algo que todavía no ha ocurrido pronósticos deseo simplemente ruido por la misma hora Pablo Casado acusaba a Torra de buscar un baño de sangre amenazas de querellas Éste es el grado cero de la política en el que han situado la derecha cuando un dirigente político no es capaz de afrontar políticamente un problema político está degradando su función una vez más ha sido Pablo Iglesias el que ha dicho lo evidente lo de Cataluña no se va a resolver a pavos y todo el mundo tiene que arrimar el hombro el presidente Sánchez lo sabe y un lo intenta poco a poco va calando en sectores significativos del independentismo incluso Sánchez puede salvar el presupuesto pero a derecha como dijo el propio presidente siguen el a por ellos lo suyo es transferir las responsabilidades de la política la justicia al modo Rajoy pero con infantiles alarde de prepotencia lamentable dejación de responsabilidades como era previsible Pablo Casado en el Parlamento ha querido buscar rédito político al asesinato de Laura mismo con acusaciones al Gobierno y centrándose exclusivamente en cuestiones penales esta vez ha sido diputada de Podemos quién ha puesto las cosas en su sitio no necesitamos naipes todas ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas antes de que nos maten en medio del ruido es de agradecer que en el Parlamento quieren voces para recordar lo evidente Macron convoca a los franceses a un gran debate nacional entorno a cuatro temas transición ecológica fiscalidad servicios públicos y ciudadanía que tiene que terminar con un referéndum lamentablemente aquí no hay espacio para una agenda de este tipo que es la que permitiría dar un nuevo impulso a las instituciones y acortar distancias con los ciudadanos aquí sólo cuenta la confrontación identitaria la justicia condenada un protagonismo que no les beneficia ni a ella ni a la política ni al país