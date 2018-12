Pedja Mijatovic: “Me gustaría que Bale tuviera más regularidad”

Voz 1375 00:00 pero está por ahí Pedja Mijatovic está comentando el partido también en en Carrusel con Dani Garrido hola qué tal hola buenas noches se está especializando Bale en en ser importante en los partidos importantes

Voz 1 00:11 bueno me alegro mucho primero porque por el también dado bien tres goles Si perfecto fenomenal objetivo cumplido

Voz 1375 00:21 es verdad que luego es como el Guadiana como decía al principio luego desaparece está mucho tiempo siendo un papel bastante discreto no hoy durante mucho tiempo casi es intrascendente pero está acostumbrándose a cuando llegan los partidos olas finales de Copa de Champions yo qué sé de Supercopa casi siempre aparece Bale una pena que no tenga esa regularidad más no

Voz 1 00:41 a mí me gustaría darle con más regularidad de además de estar Ivo en todos los partidos pero cuál es importante que estuvo bien que sábado hay que una final tiene que estar muy bien y hoy Oren hemos comentado una cosa que se ser preparada para este este torneo pues dos meses entrenado sólo pensando en eso me gustaría que todos los jugadores intensas en siempre en todos los partidos igual no porque las competiciones son así no hay que elegir uno u otro oí un jugador estaba obligado digamos igual todos los cien por cien pero buen Bailey es un gran jugador pero un poco raro en este aspecto y bueno vamos a ver qué pasa vamos adelante

Voz 1375 01:25 te ha gustado el equipo aparte de Bale

Voz 1 01:28 no percibir adquiere un poco en la primera parte pues tenemos que olvidar de la primera parte en segunda parte con dos goles muy pronto y ha parecido se abre ya el Madrid consigue su objetivo pero el partido como partido no me ha gustado demasiado no vamos a ver sí sí el Madrid mejor hay que viene pues algún un gran partido oí gane este torneo que es algún título además más importantes que aumenta

Voz 1375 01:56 eso te iba a decir que vamos si el Madrid viene de Abu Dhabi con el primer título de la temporada en el bolsillo objetivo más que cumplido que es lo que te da moral confianza parón de Navidad a ver cómo vuelven no

Voz 1 02:07 sin ninguna duda hay que hay que hacer todo lo posible para ganar este torneo y luego descansar unos días para que Pablo

Voz 2 02:15 Diana oye te te oido en en Carrusel Deportivo

Voz 1375 02:20 te preguntaban también por el asunto de Mourinho

Voz 2 02:23 sí creo que has dicho algo así como que ves

Voz 1375 02:25 bastantes posibilidades de que Mourinho entrene al Madrid el curso que viene creo que te he oído decir eso

Voz 1 02:30 bueno vamos a ver primero al Madrid tienen un entrenador son a Sammy mía

Voz 3 02:36 sí y hay que respetar todo eso no

Voz 1 02:38 hay que dejarle trabajar hay muchos partidos por delante el Madrid está en vivo en todas las competiciones y hay que ver cómo termina esta temporada de Torre hipotéticamente hablando fiesta esta temporada termina mal si aparte de acudir al mercado de ser futbolistas del Madrid también pienso no lo sé a la mejor planteará como Mourinho ya está despedido de Manchester y está libre de estos grandes entrenadores que están libre pues Mourinho y con todos los demás están blindados están trabajando en otro

Voz 1375 03:10 en difícilmente pues está pensar clave está complicado lo de Pochettino está complicó

Voz 1 03:16 así que yo no lo veo como como algo imposible además todo lo contrario que a Florentino siempre le ha gustado mucho que no sabemos qué puede pasar pero vamos a hablar de eso más adelante ahora entrenador el equipo está en todas las competiciones Si vamos a ver cómo termina los temporales es fundamental

Voz 1375 03:37 pues nada vamos a ver que qué tal la final del sábado donde donde no debería tener problemas no con el ahí cada la sorpresa con River pero bueno también es verdad que Boca y River lo hemos dicho en estas semanas ya que había mucha expectación mucho ruido inmediata pero river Boca en la Liga española pues estarían de la mitad de la mitad para abajo no según coincidían todos

Voz 1 03:56 yo creo que que es toda la razón toda la razón lo que pasa es que ha sido una sorpresa No line eliminada Liber bueno penalti que que no suelo hacer pero bueno eso aparte me lo tiene bastante bien encaminado creo que que que es muy superior en cuanto lo lo futbolístico pero hay que jugar el partido fútbol nunca se sabe pues pues puede haber alguna sorpresa pero en este caso lo tiene tiene encaminado y ideologías Hoces de verdad algo muy pero muy claro para que el Madrid no Can estemos

Voz 1375 04:32 está dejando de ser noticia pero te ha sorprendido ver otra vez Isco hoy en el banquillo y Asensio no no no no

Voz 1 04:38 pues ya nos estamos acostumbrando seamos acostumbrando que que Solari en este momento pues no cuenta mucho con con con Isco con Asensio más ya han entrado tres días y lo titular pero bueno hay que respetar las decisiones del entrenador pues por un hecho importante él está con ellos todos los días está entrenando con ellos lo que está también hablando con ellos así que en un torneo sido recuerda un título pues tienes que elegir los jugadores que están cien por cien preparados así que hay que entenderlo así vamos a ver que qué pasa pero de todos modos yo creo que hay que que de un modo de recuperar la disco no porque seguramente no será más adelante pero bueno son decisiones de entrenadores hay que respetarlas y nada más

Voz 1375 05:21 eso de eso te iba a preguntar a veces te te pregunto cosas como si tuviera una bolita de cristal allí para adivinar el futuro pero pero que te iba a preguntar por disco nuevo tú crees que tú crees tu olfato lo que ve es lo que sabes lo que conoces te dice que acabarán recuperando Isco esta temporada en el Madrid

Voz 1 05:37 pues no sé si lo va a recuperar pero debería hacer todo lo posible para recuperarla por lo menos a dejarle la sensación de que está vivo que que puede ser útil no porque la temporada es muy larga hay muchos partidos atrás ahí estos imprevistos lesiones y todo eso es decir que yo creo que que debería contar con todos los jugadores no porque nunca sabes cuántos tienes que acudir a algún Kodori sino esta bien reparado motivado pues no te va a poder dar lo que tú quieres así que hay que intentar recuperarle vamos a ver si lo consiguen no no