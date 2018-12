Alen Peternac: “Jugar una final contra el Real Madrid es lo mayor que le puede pasar para deporte”

Voz 1375 00:00 pero ante está por ahí el segundo entrenador del al ahí que es Allen Peter el que fuera jugador del Valladolid el Zaragoza hay que va a ser el que se enfrente al Madrid el próximo sábado hola Allen Peter Nagy muy buenas cuánto tiempo

Voz 1 00:12 sí bueno cómo te va la vida pues va bien hasta ahora el Madrid todavía mejor

Voz 1375 00:19 no a Peter que seguro que muchos oyentes del Larguero de la SER le recordarán por su etapa estuvo en el Murcia estuvo en el Zaragoza pero sobre todo por sus cinco años que estuvo en el Real Valladolid allí en el Valladolid de cantautores ahí donde muchos les recordamos bueno yo allí hacía mis pinitos empezando como periodista en Valladolid cuando tú estabas allí hinchando a a marcar goles salen buena época era eh

Voz 1 00:43 sí bueno porque así de verdad que unos recuerdos muy buenos recuerdos

Voz 1375 00:48 eh allí teníamos un programa que llamaba la cuenta atrás con él digo

Voz 2 00:51 la compañera en Delhi Álvarez que te entrevistaba Botella todas las semanas te llevamos a ti como el que meter los goles pues había que entrevistar a Peter no todas las semanas

Voz 1 00:59 sí sí yo era prestado eh

Voz 1375 01:03 tú eras pesado sobre todo para los defensas para las defensas rivales Jo he aquí el día de del Oviedo no que Batiste debe triste cinco tú al Oviedo no puede

Voz 1 01:13 sí un tres ocho creo no

Voz 3 01:15 fue tres ocho ahí nos salvamos la

Voz 1 01:19 pues quedamos en la Liga quisieron maravillosos siempre digo siempre voy a volver a decir era mi héroe porque al mejor amigo Pietro Japón Sevilla que que pitó cuatro penaltis

Voz 1375 01:35 mira un abrazo para Japón Sevilla hoy sí sí bueno y ahora como segundo entrenador del del Alain metiéndose en la final después de haber eliminado al Wellington Nueva Zelanda al esperanza de Túnez y ayer a River Plate la final contra el Madrid el sábado no

Voz 1 01:52 pues mira para nosotros esto es algo que a ver tiene sueño no pero ni te imaginas que eso puede ocurrir en base a la Innes no

Voz 3 02:03 pues no es un equipo importante no pero

Voz 1 02:07 pero pensarlo así lejos de jugar una final cobra el Madrid eso era increíble para eso país para ese país para él quiere es es mayor cosa que la pasado deporte eso es para para ellos debe parar para nosotros por eco irá estamos contentísimos por por por no sé

Voz 1375 02:31 estará como estará la gente que os dicen que dicen lo que dice la prensa que dice la gente que que os cuentan Peter

Voz 1 02:37 pues si quieres la verdad que ellos son siempre un poco a ver como digo hemos tenido hace tres meses ya prepara todo o no la la World Cup preguntando los es todo mundo diciendo pues bueno pues de todo es puede llegar jugar contra real pero pero bueno hay que tener un poco no que que que es dificilísimo no de los exigiendo ahí no se son un poco

Voz 1375 03:08 fríos

Voz 1 03:10 no fríos pero a ver cómo lo digo exigentes no si ellos piensan que cuando eso es como normal

Voz 1375 03:20 esto es lo mismo que había que hacer era estar en la final

Voz 1 03:23 claro es justo así no nosotros siendo pero bueno tenemos tres partidos antes de estas aeronaves que que no es River que es otro que no se que que que que nosotros vamos a decir que es difícil sobre todo porque nuestros futbolistas no están acostumbrados a jugar a una semana en dos partidos esto otro costumbre no hay hay muchas cosas fíjate nosotros ahora en quince días hemos jugado cinco partidos iré verdad quieres poniendo ellos acto opte no irá fíjate hemos dado toro eh ahora con muchísima ganas con con ilusión de jugar contra contra el Madrid que procuren una vez a la vida hay otros pues vamos a dar todo para hacerlo todo mejor eh a ver si si estamos aquí pues ya que empezar a hacer todo lo posible hasta hoy en caso de que

Voz 1375 04:19 de de que ganáis hay prima especial o no

Voz 1 04:24 sí pues las primas es que estamos trabajando desde digo de broma seguramente que esto para ellos es es lo que para nosotros para ellos es una cosa gran para la ahí que conocía al ahí no

Voz 1375 04:41 claro exactamente en qué

Voz 1 04:44 a mí eso sí que es mucho para para que ahora se hable de Alain desde el club de ese país Si puros que eso a ellos a

Voz 1375 04:56 bueno pues nada Oye espero que tu carrera de entrenador que casi casi acaba de comenzar que te habías dedicado siempre vinculado al fútbol pero no en los banquillos pues pues vamos a ver igual algún día te vemos por España en algún equipo o no

Voz 1 05:10 pues Duque hace sale en la vídeo no pensaba que voy ser entrenador estaba como dices tú ubicado ahí trabajando como y ubicado con el con el fútbol con los programas no se queda con secuelas muy ideado el entrenador Zoran Savic que su infancia te ensayos siempre he dicho que conmigo no sé si tono pues no sé cual yo iba por otro lado y fíjate ahora pues pues beca vamos a estar juntos vamos a hacerlo tanto mejor si de verdad que hasta ahora era como ha salido las cosas perfectas

Voz 1375 05:51 no mal darle las gracias otro amigo de la infancia que ha tenido tuvo buena idea ya que hoy Allen que me alegra mucho que te vaya bien me alegro escucharte después de tantos años estamos en contacto eh no seguimos la pista

Voz 1 06:02 vale muchas gracias muy fuerte suerte