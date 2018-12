Carlos Sainz: "Fernando ahora está en un periodo de su vida abierto a cualquier tipo de reto y el Dakar es un reto bonito"

Voz 1 00:00 bueno hablamos del rally Dakar que ya hemos hablado algún día esta semana del rally Dakar con Ponseti cuando nos contó aquí en El Larguero que en Toyota le han dado luz verde a Fernando Alonso para correr el Rally Dakar ya veremos si el año que viene está por ahí el asturiano

Voz 2 00:12 sí pero el que sí va a estar un año más Ponseti es Carlos Sainz hola por ser muy buenas

Voz 1025 00:17 qué tal cómo estás feliz madrugada Carreño yo te digo que Alonso lo vas a ver dos mil veinte en el Dakar dejó te lo dije te si te lo es más lo vamos a ver durante este año en un par de pruebas en este dos mil diez

Voz 1 00:29 a todo el mundo se ha hecho eco de la noticia de Ponseti ayer en El Larguero de esa luz verde de Toyota a Fernando Alonso pero el que sí que va a ir

Voz 2 00:37 Carlos Sainz un año más a los cincuenta y seis no sí sí

Voz 1025 00:40 te voy a contar una cosa hace días lo contado a Elche lo diría contar pero ahora que estamos qué tal me decían unos amigos oye tío qué tal vez saca Rosa incitar Illes dije pues estoy súper feliz porque cada vez que me lo encuentro lo veo feliz más fuerte que nunca con más ganas que nunca me alegra que vaya un año más a correr el Dakar porque estoy seguro que va a salir a ganarlo y lo va a ganar y me decían pero Ponseti digo a este a este señor porque es un señor le conozco desde hace veinticinco años te juro que está igual que el primer día bueno 4k ni tan mal nada mal pero igual que el primer día y todo esto lo estamos contando mientras estaban llamando a Carlos Pérez me dicen que ya no está escuchando Carlos jugará Carlos AIM buenas noches muy buenas

Voz 0359 01:24 no sea usted buenas noches

Voz 1025 01:27 perfecta Glover

Voz 0359 01:29 lo de Ponce tiene por los creáis que que bueno hay muchas goteras así

Voz 1025 01:34 y ahí muchas bien ahí ha hecho un chaval carros no trató de cuidar

Voz 0359 01:42 no pero el tiempo pasa para todo el mundo oí la verdad es que hay alguna lección hay que queda alabar a la ya la Dama también el año pasado

Voz 1 01:50 ya oye pero si miramos en ilusión entre el rally Dakar dos mil diecinueve y el rally Dakar dos mil diez

Voz 2 01:57 cómo va igual o más incluso

Voz 0359 02:00 a pesar lo que pasa que los mismos siempre como que gustan más y luego hay una cuesta también evidentes uno va cumpliendo años Si cuando vas cumpliendo años la perspectiva de las cosas yo creo que se disfruta más con con la edad de ciertas cosas como ésta entonces en ese barómetro pues pues quizá por la proximidad la edad pues tengo que poner lo más alto ocho ganaste

Voz 1 02:26 mil diez con Volkswagen dos mil dieciocho con pero yo ahora cambias por Mini

Voz 1025 02:32 pero también para ganar no

Voz 0359 02:34 tentáculo sí este año evidentemente vamos a tratar de revalidar la victoria del año pasado pero bueno ganar la carne es fácil es un reto bonito porque es un coche nuevo es la ilusión el volver a tratar de poner a punto otro coche pelear por la victoria esperemos que que pueda ser así ya veremos a ver es un es un buque no si es un arma triste es muy similar a concepto conceptualmente es muy similar al que ya el año pasado eh quiere decir dos ruedas motrices bastante recorría el suspensión son estos coches que la verdad es que que absorbe muy bien y luego

Voz 3 03:12 ah y también el motores

Voz 0359 03:15 diesel como el del año pasado hay el concepto es muy partidos

Voz 1025 03:20 se va para ganar va para otra cosa no no no no contra quién vamos carros quién nos preocupa a los mismos del equipo

Voz 0359 03:30 vale al final estamos básicamente los mismos pilotos del año pasado algunos hemos cambiado de coche pero sí a los enemigos entre comillas son los mismos puesto yo tan Nasser Al Attiyah por supuesto De Villiers luego pues compañeros de equipo como Peterhansel Despres

Voz 3 03:48 no es que vuelva con Pellón

Voz 0359 03:51 Nani Roma que está como mínimo cuatro en fin yo creo que al final estamos todos menos que el año pasado estábamos ahí no hay Biniez también tendrían que eso porque creo que obviamente bastante rápida en fin

Voz 3 04:04 yo creo que hay ahí un buen en una buena descripción Ny

Voz 0359 04:08 el partido ha perdido

Voz 1025 04:10 no no le iba a decir que me ha dicho Pons se que hay unas dunas del cupón en en Perú que se disputa íntegramente en Perú

Voz 0359 04:17 es hacer un rally que va a ser más concentrado menos pero no quiere decir que sea más fácil no porque porque en ser racional van hacer todas las etapas del cien por cien de arena ideado dunas implica que que bueno pues eh no no va a poder estar tranquilo hasta que no pasen los últimos metros de la última etapa no porque porque en las dunas nunca se sabe y al final un momento una una alguna pues después a los que han atascado te puedes caer algún agujero y en ese sentido yo creo que va a haber más certidumbre de cada lo que ocurra hacia el final de la carrera no olvidemos que el año pasado en unos días de de Perú el inicio pues prácticamente se crea la carrera días

Voz 1025 05:07 este que tengo una en que tu técnica brutal no sé si me la vas a poder resolver de este nuevo mini vamos a poder llevar la cafetera dentro o no

Voz 3 05:17 sí sí señor hecho descender tendrían es independiente veía así

Voz 1025 05:23 claro está que hay espacio para llevar eso para que no afecta al sueño en algún momento

Voz 0359 05:32 no al final bueno pues Lucas que que está en todo pero descubrió por Internet que había que tienen exprese una cafetera claro que si ya es el agua caliente que da un aparatito muy pequeño que que qué hacías las presentadas como hay enlaces muy largos en el Dakar Castaño Por otro lado el problema haber menos lastres porque porque al estar todo en el mismo país no vamos a hacer tantos kilómetros pues también a las cuatro de la mañana Palacio del cuatrocientos kilómetros después de haber sido poco hasta que llegan al tramo cronometrado largos y entonces pues para combatir el el sueño llevábamos cafetera tan mal

Voz 1025 06:17 el caso expresó y cuatrocientos kilómetros más que bueno oye de copiloto repite Lucas Cruz no

Voz 2 06:25 no te mueras del no

Voz 0359 06:27 yo creo que vamos a tener mejor copiloto que él está contento de volver a repetir

Voz 1 06:35 empieza el día de reyes te va a los Reyes tendrán el Dakar el día

Voz 2 06:39 mis

Voz 0359 06:40 sí la verdad que los Reyes Magos también el pase a partir del día vamos para pero un día dos la salida

Voz 1025 06:51 no me acuerdo que decía a ponérselo de la Familia

Voz 1 06:54 en casa allá por eso lo tienen asumido

Voz 1025 06:56 hombre yo no sé qué día te vas este año te vas temprano no

Voz 0359 07:00 el dos dos el ya diapasón Nochebuena aquí fin de año que se pues nada sea esperando a que pasen estos días que parece que son más largas de lo habitual

Voz 1025 07:14 viendo cosas como mafias en el año pasado de entrenar ahí dentro de esa cámara especial y todo todo el entrenamiento ese de más

Voz 0359 07:22 ahora no daña no vamos a a Bolivia a Bolivia claro tampoco esto es tan necesario porque el año pasado subíamos al cuatro mil seiscientos metros pero este año me parece que los máximos son doscientos siete

Voz 1025 07:38 bueno eso está bien no ha sido mal año para para los Ain't no Carreño Se lo pregunto a mi padre pero ha estado bien porque bueno Carlos Junior sigue en Mclaren Fórmula Uno todo bien con dos años de proyectos pasitos hacia adelante claro tú has cambiado Mini para ir para para el Dakar está está bien no es una buena valoración

Voz 0359 08:02 bueno sí sí por supuesto pero hay que en el caso voy ahora que para próximas citas para hacer la valoración de esta primera parte del año que se acaba pues habrá que esperar a final del año para mí hacer la valoración no

Voz 1025 08:16 oye te te gustaría correr algún día un Dakar con tu hijo

Voz 3 08:20 yo creo que no que no iba a ser buena idea porque vamos a llegar muy muy lejos estoy la primera exclusiva a veces lo estoy dirigiendo copiloto postres

Voz 1025 08:34 oye y en coches diferentes

Voz 0359 08:37 bueno si él quiere algún día hacerlo yo me imagino que en un futuro nunca se pues nada nada

Voz 1025 08:43 tarea no Nico qué

Voz 0359 08:45 puedo hacerle recomendarle que lo prepara bien que respete la carrera

Voz 1025 08:49 claro que cojas

Voz 0359 08:52 el incidente de afrontar este tipo de reto

Voz 1025 08:56 mucho la tabarra este año porque el año pasado estábamos ahí hablando de que bueno si es el último sino desde que este año ya a la gente esa calmado te siguen dando la la

Voz 0359 09:06 yo hablo

Voz 4 09:08 a saca hasta acabar con nosotros

Voz 5 09:11 no lo ya me lamentarlo

Voz 0359 09:16 ya pero yo creo que qué tal

Voz 1025 09:18 eso hemos dado por hecho que no es el último hay que para lo vamos a preguntar no acaba nunca este tipo oye al hilo de lo que

Voz 1 09:24 Nos contaba la otra noche que tú insinuó a este el otro día besa Fernando Alonso corriendo en el Dakar

Voz 0359 09:30 bueno eso no tenéis que preguntar a Fernando usted no subida en el que está abierto a cualquier tipo de resto el Dakar es bonito hay como he dicho mira lo quiere hacer en sabe que cuenta conmigo para lo que falta Ustea que encantado de poder ayudarle pero tienes

Voz 1025 09:51 sí bueno ha visto al Madrid hoy no te da tiempo

Voz 0359 09:54 el esto le he visto lo he visto un poquito hemos sacado la prensa él salió corriendo

Voz 1025 10:00 no está mal Bale eh ya es caro ya era hora ya era verdad bueno a ver qué tal la final el el el sábado pues nada

Voz 1 10:10 Carlos oye gracias por sacaron remataba al larguero que el año pasado hicimos esto Ponsa y no salió mal

Voz 1025 10:15 si no no va igual de bendecido este año va a bendecir

Voz 0359 10:18 no os mando un abrazo a los quitaron los estas navidades el año que no creo que hablemos ya los oyentes exactamente lo mismo lo mismo

Voz 1025 10:28 pues muchas gracias para ti para insisto igualmente mató a Carlos gracias a porque no me vas a coger el teléfono para fin de año ni nada este año hoy

Voz 4 10:38 pero a los que no puedo antes