El Sanedrín de El Larguero analiza la situación de Lucas en el Atlético

Voz 1375 00:00 bueno enhorabuena al Madrid Barça final del Mundial de Clubes pero os pido también vuestra opinión enseguida sobre el asunto de Lucas Hernández que ha sido la gran noticia del día después de el del Mundial de Clubes contaba el diario Marca que de hecho me pasan ahora mismo la portada de mañana de marca y lleva eh como primera noticia encabezando la portada el Bayern ahora la cláusula de Lucas el club bávaro dispuesta a poner ochenta millones para llevarse al defensa rojiblanco en el mercado de enero está

Voz 1576 00:27 con el Miguel Martín Talavera hola qué tal qué tal mano buenas noches y en el Atlético hemos contado empezando El Larguero lo niegan tajantemente ya han sacado un comunicado

Voz 1375 00:35 hace un ratito

Voz 1576 00:37 sí precisamente haciendo referencia desinformación de los compañeros de marca donde dicen que han hablado con con todas las partes involucradas con el jugador que les ha descartado que hubiera cualquier tipo de acuerdo es más que les ha dicho que esta mañana ha dicho en un acto donde la les han dado los nuevos coches del patrocinador al conjunto rojiblanco cuando se ha dirigido a los aficionados que que que que espera estar muchos años en el Atlético de Madrid y que sería absurdo Si Si unas horas más tarde se hubiera comprometido con el Bayern en que suele presentarse también lo ha descartado y que han hablado con

Voz 1 01:10 los dirigentes de el de el Valle

Voz 1576 01:13 ah y que éste ha dicho que en principio no estaban interesados pero si hubiera cualquier tipo de de interés lo primero que harían sería comunicar con el Atlético de Madrid algo que ha confirmado Rummenigge cuando terminó el partido frente al ICIT victoria uno cero del del Bayern de Munich que es verdad que ha dejado abierto ha dicho que no va a firmar ni a confirmar ni a negar el interés por Lucas Hernández pero que si llegara a tener interés porque parece que va a salir el mercado invierno más Hummels y finalmente después de hablar con el entrenador no va a salir de enero dice informarán al al Atlético de Madrid que es el estarlo la ética y la amistad exigen esto es la última hora pero es verdad que el Bayern también en su día pagó una cláusula Dujo español de Javi Martínez por lo tanto Burgos sí puedo hablar pero también puede pegar Teletodo Sula

Voz 1375 02:01 me pasan las declaraciones completas de Rummenigge que ha dicho en cuanto a terminado ese partido esta noche le han preguntado en la tele alemana haya dicho no puedo negar ni confirmar nada estamos en la fase de consideración de verse hacemos algo en enero pero no hay nada fijo todavía ya añadido esta frase si tenemos un interés concreto informaremos al Atlético eso es lo que el estilo la ética y la amistad exigen en el Atlético eh cuentan que Rumanía del ha dicho a Gil Marín nos cuenta que no van a hacer nada

Voz 2 02:28 qué le ha dado su palabra de que no van a hacer nada

Voz 1375 02:31 eso cuentan en el en el Atlético de Madrid ha sacado ese comunicado y esto es lo que ha dicho el futbolista esta mañana en este acto al que hacía alusión Talavera donde les han entregado los coches uno de los patrocinadores del Athletic Hyundai en este acto ha dicho esto Lucas Hernández

Voz 1804 02:45 hay que utilizar gentes que se fije en mí estoy condenado escondido no porque la verdad que desde pequeñitos que aquí y ojalá siga mucho tiempo aquí

Voz 1375 02:55 entonces estoy aquí y ojalá siga mucho tiempo aquí está Pablo Pinto hola Pablo qué tal muy buenas como estamos desde el entorno de el club tenemos claro lo que transmiten ese comunicado lo resume muy bien desde el entorno el jugador que dicen que está en la rampa de salida que el Atleti

Voz 1670 03:11 sí ha puesto unos frenos ha puesto hay una especie de

Voz 1375 03:15 tirachinas para frenar el coche pero la oferta existe una oferta

Voz 1670 03:19 debate sobre la mesa y hará lo que está esperando la contra oferta el Athletic

Voz 2 03:23 más claro yo también creo que si el jugador hubiera querido irse si quisiera irse creo que sí había ido

Voz 1375 03:31 lo que él me da la impresión de que lo que está diciendo es oye amigo de renovaba el contrato que ha sido este verano me habéis hecho hasta dos mil veinticuatro y me habéis dejado tres millones tres millones y algo de sueldo esto no es lo bello debo gana y ahora que tengo este mega ofertó del Bayern de Munich yo no me quiero ir pero amigo los o mojarse el culo y me subir la pasta o me largo claro han saltado las alarmas Nos desean utilizar la información para meter miedo no se ve pero el Atlético de Madrid se tiene que poner las pilas porque o les sube la pasta o corre peligro de Lucas Pablo

Voz 1670 04:01 sí me lo bueno que tienen los oyentes de la SER de carrocería del Larguero es que esto lo hemos venido contando desde verano desde que Griezmann para el atraco entre comillas con con el a subida de sueldo espectacular empiezan los celos empiezan las envidias Si las distancias salariales lo hemos visto con Oblak lo hemos visto con Costa lo ha contado al inicio del programa diferencia es que el problema al Athletic es un claro Griezmann no ha quedado un duro y lo contábamos hace un par de semanas en Carrusel cuando Diego Costa el Athletic no no se pueden implantar al fichado nueve porque no tiene dinero porque tiene una lista de espera de una pila de folios acumulado Gil Marín de petición de renovaciones que como para afrontar un fichaje entonces a gran parte de esa núcleo duro lo decías tú con Godín con Filipe ese está un poco huyendo hacia adelante porque no se pueden firmar las renovaciones y en esas anda ahora al Athletic intentando hacer ingeniería financiera para ver entre comillas y habla o qué narices le ofrece a Lucas porque ahora mismo sería muy sencillo que dijeran cuánto de al Bayern te damos lo mismo ya está solucionado pero eso ahora mismo no se puede producir porque el Atleti ahora mismo no puede firmar nada entonces estará que es el año que viene tés hubo un poquito por aquí un bonus si ganamos no sé qué título dentro de dos años de más y en esas está

Voz 1375 05:15 es que se metió en una carrera peligrosa el Athletic por querer dar toda la pasta del mundo a todos los jugadores que vaya ahora momento que no va a poder renovar a Oblak renovar a Diego Costa

Voz 3 05:26 ahora a Lucas Hernández Godín llamando

Voz 1375 05:28 la puerta que hay de lo mío en otro claro al final es que no sé si el Atlético Madrid Gallego no sé si tiene capacidad Romero tiene capacidad esto

Voz 4 05:37 no lo sé yo es que veo la la clase precisión son ochenta millones son dos años de sueldo de Griezmann veinte limpios cuarenta brutos hombre yo creo que tiene veintidós años todos sabemos que hay pocos centrales que tengan la proyección que tiene este chaval ahora mismo campeón del mundo en el Atleti el Cholo la puesto de lateral central todos los partidos te deja algún detalle de lo de lo bien que está el Bayern de Munich es normal que vayan pagaron hace nada ochenta millones por un defensa holandés apaga ochenta millones por por un chaval como Kepa

Voz 1375 06:14 sigue ofrecen cuatro años y le ponen un sueldo

Voz 4 06:16 de nueve millones el Atleti

Voz 1375 06:19 claro lo tiene perdido cosa que sale van aquí ocho ciudadana Kioto se queda pero clara le puede dar ocho el Atleti Romero no dejó un ojo las finanzas del Atleti pero es evidente que no es evidente no yo yo sólo quiero ha estado apuntar otra cosa que aquí cada uno pide lo

Voz 0239 06:33 qué es lo que estime oportuno oí el Atlético de Madrid como tú dices anoche una vorágine complicada que en un momento se tiene que romper porque evidentemente por cuestión de presupuesto no le puede dar a cada futbolista lo que pide el Atlético de Madrid tiene futbolistas que cobran mucha pasta ahora cuando tú tú decías utilizaba una expresión avispero normalmente cuando la dispersos empieza revolucionaria en un vestuario de fútbol suele haber un motivo es la pasta al final cuánto gana a este gano lo eso es el día a día de un vestuario del Real de el de un equipo profesional en este caso del Atlético de Madrid y además aquí hay otro condicionante que el Atlético de Madrid también le ha puesto un pastizal tremendo al tipo que dirige ese vestuario que es el Cholo Simeone casta hasta hace poco parecía que que dominaba todo lo que pasaba en El Vestuario en las últimas fechas está viendo que a lo mejor empieza cada futbolista a pensar en direcciones diferentes yo no digo que el Cholo Simeone no merezca la pasta por la que le ha renovado el Atlético de Madrid que creo que es el tercer entrenador que más gana en el en el mundo más en España con diferencia la pregunta es si el Atlético de Madrid es capaz de sostener como entrenador al tercer sueldo más importante del mundo yo creo que los jugadores del Atlético de Madrid eran coño si este es el tercero que más gana en el mundo y a mí me ofrecen la pasta que me ofrecen pues tan la semana también se van a ver en su derecho de pedir más dinero no no está la cuestión moral de he renovado hace poco eh prometido amor eterno a estos colores con una renovación que no hacen y cinco meses todo eso está muy bien pero al final tú te miras en el espejo de un delantero que es el segundo o el tercero mejor pagado del mundo y un entrenador dicen al Atlético de Madrid que no tienen pasta tienes un delantero que es el tercero mejor pagado del mundo y uno que es el tercer mejor si queréis oír

Voz 1375 08:25 además expiró la después y cerramos el asunto de de

Voz 5 08:28 Lucas pero pero claro es que me imagino lo que ha pasado y también que el Cholo ha cogido el teléfono como suele pasar porque considera que Lucas es vital ha dicho Gil Marín oye que que no se puede ir dale y claro al final le van dando todo lo que dice el Cholo que hay que darle a todo vamos a ver hasta dónde pueden llegar pausa hay cerramos con lo de Lucas

Voz 6 08:51 Ikea entardecido venir Instagram arroba El Larguero facebook punto com barra

Voz 1804 08:56 a El Larguero suscribe al canal de Youtube

Voz 7 09:02 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 8 09:05 a ustedes lo mismo piel una salida te quiere que te debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él

Voz 9 09:12 debe dimitir que no lo suspenden inmediatamente militancia

Voz 1804 09:15 apartarnos no tiene respuesta para suministra ni una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es GA mosqueteros Cadena SER

Voz 10 09:34 todo por la radio no ser elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía escolares

Voz 11 09:44 no caben en la boca

Voz 10 09:46 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana con con lo porque no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 1804 09:57 nosotros somos la ventana Carles Francino Cadena SER

Voz 10 10:06 una hija mantienen una noticia de un

Voz 12 10:09 ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres ahí sí

Voz 10 10:13 nadie otro alguien muere el fuego

Voz 13 10:19 pues mueren cientos miles Torres

Voz 10 10:21 si gobierna

Voz 13 10:24 todos tales hablamos las quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 14 10:28 con todo discusión eran muy tensas afrontó una cárcel

Voz 12 10:34 R3 la nueva ficción sonora de los creadores del Grand

Voz 15 10:37 tacón con Adriana Ugarte

Voz 1375 10:39 Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea

Voz 15 10:42 ya natal viene

Voz 1375 10:43 bueno ya disponible en Podium podcast

Voz 16 10:47 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesita nuestra haz lo que quieras de la SER

Voz 1804 11:01 cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 17 11:07 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena SER lleva muchos años acompañan acompañando muchos años contigo sic tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que parar muy al tanta Taser tantas ser tantos años Etoo nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya Capsa pero nombre que que que que que broma hombre que pero bueno pero no nos asusté ha sido

Voz 18 11:35 la Cadena SER

Voz 17 11:38 estaremos siempre con que canas en la que alivió tal locutor

Voz 7 11:46 cuenta con la SER pasé

Voz 1375 11:48 lo que pase

Voz 19 11:55 yo vi casi me eché Patxi con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía hebilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón abuela cupón para novia ir allí

Voz 20 12:10 hoy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos

Voz 1375 12:16 el euros muchos premios mucho

Voz 20 12:19 al partido

Voz 8 12:25 Larguero con Manu

Voz 1375 12:27 Carreño tan

Voz 21 12:29 le había pedido la palabra Julio Pulido para cerrar el tema de de Lucas y en este asunto sólo quería aportar algo que hay una persona del entorno de Lucas Hernández ha dicho hoy en esa comida del Atlético de Madrid antes de que se supiera la la no

Voz 22 12:42 dice antes de que se hiciera pública la noticia de de los compañeros marque ahí es va a ser muy difícil retener a Lucas Hernández sea ese es el sentir que hay en el entorno de Lucas que ven que es un futbolista con una proyección extraordinaria que no gana lo que él considera que debe de ganar en el Atlético de Madrid sea que va a ser muy difícil retenerle

Voz 2 13:03 es lo que me quedo con eso y con la frase de Pablo desde el entorno de Lucas lo que dicen es que están la rampa salida si Pablo

Voz 1670 13:11 no sólo por matizar sea en la el Athletic de hoy dic EFE niega la existencia de acuerdo

Voz 1375 13:16 no niega negociación giro demostración está

Voz 1670 13:19 abierta íbamos a ver si el Athletic llega a tiempo ya por dar una última información el ha caído como una bomba estoy de Porto

Voz 1375 13:26 eh de ninguna manera atención Pablo porque eso sí que no tendría disculpa por parte del Atlético de Madrid aquí la única negociación que tiene que haber es que si el Bayern se lo lleva se tiene que pagar los ochenta cláusula no hay negociación posible pero que que no Lucas te refieres

Voz 1670 13:40 claro reconoce que está abierto eso sea Lucas no les ha negado que que esté hablando con ellos lo que les ha negado es que ya esté el acuerdo hechos de el Atlético de Madrid todavía está a tiempo de poder arreglarlo vamos a ver si le cuadran las cuentas sí puede hacer el esfuerzo lo que os decía ya para acabar la información es que esto ya sentado como una bomba porque en la planificación del Atleti para la próxima temporada hay muy poquitos jugadores intocables ignora Lucas porque lo hemos dicho al principio Godín y Filipe están más fuera que dentro a día de hoy sobre si algún jugador iba a atentar la defensa al Atleti el año que viene la Lucas pues nada el Atlético le ganó un pulso de los grandes

Voz 1375 14:14 es de los importantes al Barça con lo de Griezmann pero no sé si va a poder mantener los pulsos el Atlético de Madrid con el Bayern de Múnich o con el Paris Saint Germain si viene por Oblak o coste no si este nivel imposible claro claro es que no se puede pero no

Voz 1576 14:27 malabares del Atlético ya sólo pero yo lo halago pero claro gastado dónde pones el límite pero por eso Manu decíamos es que al final si se hubiera ido Griezmann en verano hubiera sido un fracaso si lo retiene es lo tienes que retener de esta forma como se tenido otros jugadores llegará un momento en el que claro como no puedes competir con las armas en otros grandes clubes europeos ya un el que se trague romperlo ahora

Voz 1375 14:46 sí espérate que venga Diego Costa de la recuperación meta cuatro goles que le va a decir a Miguel Ángel oye yo yo cobro

Voz 1501 14:52 ocho millones aquí Pedro Sánchez al Barça y Madrid son monstruos auténticos con los presupuestos descomunales y un nivel de ingresos espectacular y tienen muchas dificultades para para componer los temas escenarios para competir con Paris Saint Germain Manchester United Tottenham Liverpool etc etc etcétera entonces el Atlético de Madrid mucho más el nivel de de de haberle arrebatado a un jugador que casi te te

Voz 1375 15:14 ya fuera como Griezmann eso se puede hacer una vez

Voz 1501 15:16 claro ganar todos los pulsos pero todos los es muy difícil

Voz 1375 15:19 ahora Evra los setenta por ciento del gasto del Atleti al año es el si los salarios de los jugadores y hay una persona que repito pelea como el que más como si fuera suyo el club porque todo esto se produzca que es el

Voz 2 15:31 que a la vez se encarga de recordar a Miguel Ángel Gil Marín qué qué hay de lo mío también porque falta la renovación del Cholo que detrás de Mourinho ir de Guardiola sea el Cholo dice que se quede que se quede por favor que se quede Griezmann que se quede Oblak que se quede Godín pero Miguel Ángel no te olvides de mí

Voz 1375 15:50 te voy a veteranos arte Erazo también de los de los exaltar con estas de trampolín un abrazo chavales que no está esperando el delantero del Sevilla Andrés Silva por ahí uno de los cracks de la Liga adiós Romero y

Voz 23 16:01 Herráez en Abudavi extrajo esta mañana hasta el sábado mañana gracias Clara Torrejón yo vuelvo adiós

Voz 1375 16:06 Pulido y a Rafa Alkorta Diego