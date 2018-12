Aitor Elizegui: "Siempre recibiremos bien a la Selección. Me encantaría que jugarán algún amistoso, sería un día grande, un partido precioso"

Voz 1375 00:00 el próximo jueves día veintisiete hay elecciones en el Athletic Club y los socios eligen al sucesor de Josu Urrutia anoche estuvo aquí en El Larguero Alberto Uribetxebarria uno de los dos candidatos a esa a ese puesto de presidente del Athletic hoy está el otro candidato Aitor a la Junta cada año Marquínez en Radio Bilbao hola Íñigo muy buena

Voz 0802 00:22 hola Carreño muy buena Damon Gabón está tiene cara de cansado quedar pues no le queda nada eso es lo que te rondaré morena pero estará la una menos diez la verdad es que sí tiene cara cansado pero bueno está está con ganas de que llegue sería Aitor Felicity empresario hostelero es bilbaíno y además ejerce mucho de ello tiene cincuenta y dos años un referente de la cocina y en esa tierra hasta hace unos años decía que hacía el mejor bacalao de de Euskadi aprobado y puedo dar fe de ello yo aparte de que su nombre bueno pues sobre todo muy deportista muy amante del deporte que haces oye ya sonó su nombre como posible candidato también a competir por por la poltrona rojiblanca yo te aconsejo mano que cuando quieras venir a Bilbao quedamos conel ignoró nos metemos pues no son unos mejillones a Alcoy corre que que los borda ceviche que pone espectacular allá por favor unas viejas que voy a seguir

Voz 1375 01:16 no no es que es igual a esta hora una todo riquísimo eh don Aitor el dice que buenas noches buenas noches a Bombay Gabón ha sido un día largo que

Voz 1 01:25 bueno está siendo una semana larga pero es lo que lo que manda estos procesos electorales parece que son intensos de jornadas muy muy ente no sólo mía sino de un equipo que es lo que más me preocupa estamos a las seis de la mañana dentro de media horita llegaremos a casa llevará a Villa bandos hasta casa Hay bueno pronto pronto al sobre que si cuatro cinco horas llevamos durmiendo unos treinta cuarenta días bueno se van pagando pedido nos nosotros preparado durante tiempo para esto y como dice Iñaki entre el padre y la y la óptica era la bicicleta pues intentamos llegar llegar físicamente firmes

Voz 1375 01:59 eh cómo es la receta esa que hace usted del bacalao

Voz 1 02:01 no que hay una receta que todos conocemos se vosotros también que es la salsa vizcaína o la haces bien o no pasas el filtro no es fácil no es fácil cocinar es más fácil fácil jugar a fútbol cocinar bueno empresario

Voz 1375 02:14 pero cincuenta y dos años eh por qué quiere ser usted presidente del Athletic

Voz 1 02:19 pues no tenía tenía Athletic en en el cerebro bien en los glóbulos los rojiblancos antes de antes que la cocina era así nos enseñaron a unos enseñan mil también yo creo que pasa en otras partes de del del planeta de España hay de Euskadi no cuando cuando empiezas a ver el fútbol de la mano de tu aita empiezas a ver fútbol base de Santutxu es un es un barrio que conocemos aquí con mucha intensidad con dos equipos magníficos en juvenil en cadete esa intensidad del domingo ya si te vas enganchando a lo que significa el fútbol de toda la vida eh tienes la oportunidad de vivir cerca de la catedral no aquí siempre hemos bajado los ha visto dos también andando a la nada catedral antiguamente a la San Mamés es imposible elegir no nos ponen a todos en algún sello en en el culo vete cuando lo hacemos y te dicen no elija usted club ya sabe dónde es para toda la vida Hay nos lo que tan tampoco tenemos el lo estamos felices he cuidado de de de compartir este proyecto con todos vosotros y por supuesto de disfrutarlos otro a cada semana

Voz 1375 03:12 tenemos mucho esa que este ratito para Larguero voy a hacer como hicimos anoche con Alberto Uribe Echevarría su rival le voy a hacer trece catorce preguntas le voy a pedir por favor que sea lo más concreto posible como hicimos con el otro candidato que que que que se que a veces cuesta pero lo voy a pedir que sea cuanto más concreto mejor

Voz 2 03:29 y entonces dicen dicen que no es bidón de las si puedo dar fe que bueno

Voz 1375 03:34 que haga una excepción hundía tampoco pasa nada e Íñigo Marquínez si quiere meter baza ahí pues a metiendo baza en la primera qué nota le pondría a la gestión de Josu Urrutia al frente del Athletic

Voz 1 03:45 en la primera etapa pondría pondría un siete en la última etapa eh creo que la está poniendo la la afición estáis poniendo vosotros Barroza roza el suspenso los últimos meses de gestión

Voz 1375 03:58 jo ayer debió Alberto un sobresaliente

Voz 1 04:00 bueno estamos como estamos estamos en descenso estamos en tristes estamos divididos en Lezama esta andadura está complicada más dicho que sea breve yo creo yo no yo veo un equipo con con problemas serios menos mal que está en manos de dos buenos profesionales pero está claro que queda todo por hacer en mitad de la temporada

Voz 1375 04:17 primera etapa en siete Segunda Un suspenso el Athletic es un club ahora mismo saneado con dinero en caja

Voz 1 04:23 desde es aquella que hay amigos y compañeros desde la salida de Valverde ha sido ha sido un auténtico desastre la gestión que hemos realizado de la plantilla deportiva a riqueza social de

Voz 1375 04:33 sí o qué hechos apuntes le pregunto con ese dinero que ahora mismo hay encaja usted es partidario de fichar o de invertir en la cantera

Voz 1 04:41 yo invertiría siempre dónde hay que invertir en el core de la empresa en el empezaba en los convenios en en reformen en fortalecer el fútbol vizcaíno y el fútbol vasco en en fortalecer estos convenios en que no se un cadete en que en todos los juveniles vascos participe no quisieran quisieran jugar con nosotros o entender nuestro nuestro terreno de juego o no nuestra forma de entender el deporte no somos más que nadie pudo repito siempre pero es verdad que somos una oportunidad para los juveniles que están están en territorio jugando a fútbol somos la oportunidad para el cadete siempre digo lo mismo hay veinticuatro puestos libres para los futbolistas vascos en en San Mamés es una ventaja no tienen todos tienen cabida no

Voz 1375 05:22 si usted fuera presidente extranjeros sí o extranjeros no

Voz 1 05:25 bueno sabes sabeis la respuesta no nos ha permitido ciento veinte años hemos llegado hasta aquí sin ser más que nadie sin ser más que nadie pero creo creo que se puede jugar todo el siglo XXI de esta manera

Voz 0802 05:36 sí pero por ejemplo José Félix Galarreta esto Viza nombre ficticio un chaval de veinte años le encanta el Athletic no estando Camilo porque su padre se fue con su ama de aquí de un pueblo cercano Marquina a Venezuela a jugar hace esta punta el chaval nacido allí juega en la selección venezolana no ha pisado nunca Bilbao podría Athletic

Voz 1 05:58 yo creo que está clarísimo que que en su casa han enseñado quiénes somos la han enseñado a respetar probablemente la cultura del Athletic y la cultura vasca nuestros colores sin ser sin ser no estamos hablando para nada de política ni de razas estamos hablando de que respetar de tu origen está en el corazón si respeta su origen y y en el buen sentido de buen sentido no quisiera con otras líneas y respeta la forma de entender nuestros valores el bulbo nuestra camiseta yo no seguir que ponga el que ponga una una bandera una persona que le pongan pasaporte no todos los días estoy a la altura del compromiso ya me gustaría no estará altura compromiso con con lo que significa Mi Villa mi territorio de mi país a ver si a ver si podíamos

Voz 0802 06:36 la que si no

Voz 1 06:37 pero si es que es que hay familias que saben que saben cuidar y querer este proyecto yo no seré quiénes niegue que les niegue mirándole a los ojos como decís algunos que son que son a las que estar a la altura de proyectos que se dice fácil icono se dice no es sencillo entender que hay familias entornos que respetan esta idea de verdad que es más sencillo lo que parece

Voz 1375 06:58 eh siguiente a usted muy bien no se me distraía Si foros de presidente dijo hace unos días Fernando Llorente aquí en El Larguero que estaría encantado de volver al Athletic de Bilbao si fuera usted presidente se dieran las circunstancias evidentemente ficharía a Fernando Llorente

Voz 1 07:11 para Ibai para Javi Martínez para para Fernando para Ander para por ceder echamos de menos a a todo este activo futbolístico a toda esta riqueza las echamos de menos si declaran fehacientemente como como hizo en Zidane en su día no sé si dicen que que su objetivo es dar lo mejor que tienen para nuestro club el Athletic siempre cogerá el teléfono de de un jugador que de verdad que de verdad quiere estar con nosotros si defender nuestros colores

Voz 1375 07:37 Muniain De Marcos y Balenziaga los tres han renovado sin cláusula esto usted lo extendería a todas las renovaciones próximas

Voz 1 07:45 tendería al fútbol europeo y lo extenderá a la forma de entender el deporte no si son las condiciones no no estoy en esos contratos por ahora sí entiendo un pequeño problema creado no genera ducha en ese vestuario unos tienen unas condiciones y otros no pero yo también sueño con un fútbol sin sin cláusulas con un fútbol de palabra dada también me gustaría

Voz 1375 08:06 eh confía usted Gaizka Garitano como entrenador para que acabe la temporada pase lo que pase conoce

Voz 1 08:11 co personalmente a la Familia Garitano a Gaizka a su hermano y lo que les ha costado llegar hasta este banquillo también conozco esa trayectoria lo que significa para Patxi Ferreira confían que esté en tres años y medio con nosotros ha visto dos que el en el verano del XXII saldremos de saldremos de la junta directiva para para ofrecer otro proyecto nuevo Nos gustaría que en aquel verano del XXII sigan Gaizka hay Patxi Ferreira con nosotros

Voz 0802 08:34 sales el actual director deportivo afortunado tiene ya un nombre para él

Voz 1 08:38 a partir de Ganemos tenemos tres deportistas que ya nos están acompañando en todo momento intentando tentando asesorar nosotros fácil entrar en mitad de la temporada en la fábrica no no es fácil entrar en mitad de la temporada con el equipo en descenso en en en Lezama se ha visto lo que significa para nosotros esa palabra es es casi casi sagrada habrá que andar con cuidado habrá que entrar con respeto en mitad insisto de muchos contratos por hacer por terminar renovaciones pendientes estos futbolistas que hemos elegido para que nos acompañen conoce muy bien Zaman conoce muy bien quiénes somos sabrán hacer este trayecto entre enero en los cuarenta puntos que son primordiales urgentes mayo para luego en verano trabajar con más calma a una una plantilla deportiva competitiva

Voz 1375 09:17 o sea que tiene usted el nombre de quién sería el recambio de Amorrortu

Voz 1 09:21 tengo tenemos el nombre del que de los que ya van a colegial cuidado opiniones desde ya desde el veintiocho de diciembre José Mari José Mari compartirá sus opiniones con con estos deportistas y seguramente tomarán unas decisiones que nos ayuden a todos a a volver a recuperar el rumbo

Voz 1375 09:36 en Bilbao hay mucha gente que cree que el ambiente en el nuevo San Mamés es más frío que antes se plantea usted ampliar la grada de animación

Voz 1 09:42 completamente de acuerdo todos echamos de menos helados a los momentos que no estoy en la catedral e hicimos un cambio ahí sí que no yo no pongo en el debe de de ninguna Junta este trayecto porque se hizo con toda la buena intención de del mundo pero desordenado San Mamés convertimos los fondos en débiles o no tenemos la la misma cátedra en la tribuna principal hay que recuperar aquel orden y somos bilbaínos Nos apasionan

Voz 3 10:05 pero hay que reconocer hay que reconocer que podemos tener

Voz 1 10:08 este momento desequilibrios en EE

Voz 3 10:11 lo que era lo que era la guinda

Voz 1 10:13 la antigua catedral yo echo de menos yo creo que todavía veo en el móvil de muchos amigos la fe noto la moto cuando las llamas prescritos por Whatsapp la foto de dijo San Mamés conozco unos cuantos conozco unos cuantos con esa foto con ese arco no pasa nada el esa mesa ha hecho para los próximos cincuenta sesenta años habrá que trabajar socias socio y ser capaces de llegar a un acuerdo quiero quiero un fondo de animación que recordáis todos los que os gusta el fútbol en Europa y lo pongáis en el calendario en rojo no te pierdas un partido al año en San Mamés han rojiblancos si es posible en rojo y blanco me ha gustado el detalle el me gusta de detalle

Voz 1375 10:44 quedan dos preguntas Aitor y sería partidario de que el Atleti jugara un partido oficial de Liga en Miami Si usted fuera presidente

Voz 1 10:51 yo prefiero que juegue un partido oficial de Liga en en la Premier o de UEFA aire frío que jugar Annan hay que elegir tendrán fino Miami yo prefiero que sea a lo tengo claro

Voz 1375 11:00 y la última Eurocopa dos mil veinte si se clasifica España la selección jugaría allí como local en San Mamés le gusta la idea

Voz 1 11:07 España es un país bienvenido siempre a Euskadi seguro ya Bilbao esa selección también será bienvenida a nosotros somos una ciudad anfitriona somos una ciudad leal y somos una ciudad con señorío echo de menos echo de menos a nuestra selección a la selección vasca en ese Eurocopa pero eso no quita que que siempre recibiremos bien a nuestros compañeros siempre recibiremos bien a un zulo que que apreciamos aún fútbol que yo creo que merece la pena es ser señores y ser ser insisto anfitriones cuando cuando llega

Voz 1375 11:36 antes de ella un equipo grande antes de la Eurocopa le parecería bien que jugar allí algún amistoso a la selección

Voz 1 11:41 me encantaría un España Euskadi en San Mamés sería un día grande para todos para vosotros y para nosotros es un partido precioso

Voz 1375 11:48 por qué cree que sería mejor usted presidente que Alberto Uribe Echevarría

Voz 1 11:53 por porque me encanta más emprender crear crecer la riqueza que significa el empleo lo que significa el compromiso me gusta más que crecer y crear que contar no yo creo que es importante soñar para convertir los sueños en realidad es más bonito que contarlos

Voz 1375 12:09 ha comenzado igual que ayer con Alberto pidiéndole la nota para Urrutia terminó igual que ayer con Alberto poniéndole Si usted quiere ponerle nota a la gestión de Tebas como presidente de la Liga

Voz 1 12:19 eh yo echo de menos echó de menos más cariño e insisto San Mamés es un problema precioso para todos nosotros para los que compartimos esta Liga creo que también para vosotros cuesta muchísimo jugar un lunes a las nueve la noche cuesta muchísimo no tener un calendario cierto pensamos que el destino todos conocéis la evolución siento alargar más la evolución de Bilbao como destino está siendo brillantes somos la mejor ciudad europea dos mil dieciocho lo dice además lo dice de de manera objetiva creo que un calendario cierto permitiría permitiría para la gente que nos gusta el fútbol como hacemos de nuevo en la Premier meter en el calendario seguramente lo haríais todos uno dos o tres partidos que permitirían venía a Bilbao con tiempo con un vuelo programado con un hotel bien negociado incluso hasta podríamos ayer hasta llenar algún lunes San Mamés y lo supieras todos con tiempo yo estoy creo que hay que poner por encima el confort el confort de los socios que es lo que da razón la grada es lo más importante lo que va a garantizar el futuro una Liga fuerte son gradas potentes gradas fuertes gradas animadas ideadas llenas de de respeto dedicó a gente de aficionados

Voz 1375 13:20 eh me queda la ultiman hace Íñigo Marquínez queda

Voz 0802 13:23 menos minuto pues mira yo no es muy rápida de zona de corderos del cordero churro de venta de Valladolid pero la Bilbao pagando siempre el supuesto de que mucha tela

Voz 2 13:35 no es el come pero bueno como se vio al señalar la tierras acabó

Voz 0802 13:41 ceviche de Carabineros por ejemplo que para qué manos decir mucha tela eh

Voz 1 13:44 tengo amigos en Valladolid toda familia mismo tengo conozco la restauración a fondo de la meseta para mí bueno es un viajar hacia hacia vuestra emisora siempre unas paradas en el camino que merece la pena

Voz 1375 13:56 de Aitor Si usted gana las elecciones Ésta sería la última entrevista quedaría El Larguero de la cadena

Voz 1 14:02 ya sabéis la respuesta de servir las respuestas yo estoy trabajando con la SER hace creo que doce años catorce años trabajo con esta colaboro con esta emisora otros tantos con Radio Popular me consta me consta el esfuerzo que hacéis por comunicar yo considero que al otro lado del micrófono generalmente generalmente hay amigos y respeto

Voz 1375 14:20 Aitor dice muchísima suerte y muchísimas gracias

Voz 1 14:23 un abrazo fuerte de otro otro Avon buenas