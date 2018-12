El Larguero (19/12/2018): Análisis de la victoria del Madrid y de la situación de Lucas y hablamos con André Silva y Carlos Sainz

Voz 0684 00:00 tenemos final del Mundial de Clubes será apuntarlo bien sábado cinco y media de la tarde ocho y media en Abudavi Real Madrid a Alain el objetivo de los bloques

Voz 1375 00:48 los que hayan ganado tres uno al sima de Japón será conseguir el séptimo Mundial de Clubes en la historia de los blancos y sería el tercero consecutivo han ganado tres Champions seguidas buscarán el sábado su tercer Mundial de Clubes consecutivo hoy han ganado tres uno al casi Mc con tres

Voz 1 01:05 desde Gareth Bale al borde del descanso marcaba el primero

Voz 1375 01:08 nada más empezar la segunda hacía el segundo en el cincuenta y cinco de abril dos después el tres cero partido finiquitado en la primera parte recreará crearon peligro y le incomodarlo bastante a los de Solari que hacía muchos aspavientos desde la banda porque no acababa de ver claro el partido gran actuación de Gareth Bale con ese hat trick el tercero que consigue en los cinco años y medio que lleva en el Real Madrid lo santería tres fueron ante el Valladolid vaya perdidos en la temor a trece catorce quince dieciséis contra el Deportivo de la Coruña

Voz 0458 01:38 ya

Voz 1375 01:39 Bale es el segundo máximo goleador de la historia del Mundial de Clubes sólo por detrás de Cristiano Ronaldo ayudado por estas últimas participar tienes que está teniendo el Real Madrid en los últimos años ganándola Chan los jugando el Mundial de Clubes un Gareth Bale que sigue pasando muy desapercibido durante la mayor parte de la temporada en años anteriores y en esta temporada igual pero que se está especializando en un jugador determinante cuando llegan los partidos importantes en finales de casi todas las competiciones aparece Gareth Bale luego desaparece como el Guadiana durante mucho los partidos a veces durante semanas pero cuando llega los partidos importantes emerge Gareth Bale hoy otra vez hat trick ya la final de el sábado bueno contó el otro día Antón Meana en Carrusel Deportivo que lleva el galés o llevaba el galés un mes

Voz 2 02:25 preparándose para para esta cita eh

Voz 1375 02:28 en un partido en el que ha brillado Bale y en el que Isco y Asensio han vuelto a ser suplentes salieron un ratito en la segunda parte pero no hay manera esto y eso que dijo ayer Solari en la rueda de prensa me encanta ahí pero le deben cantar más en el banquillo la siguiente pregunta que habrá que hacerles le encanta Isco si bien el banquillo pero a lo mejor todavía le encanta más porque hoy otra vez suplente Isco y Asensio también que por cierto el mallorquín se ha lesionado enseguida nos va a contar Herráez que tiene eh Marco Asensio va a ser tema de apertura en El Larguero la victoria del Real Madrid y enseguida hablamos con Pedja Mijatovic hoy vamos a hacer sanedrín con Gallego con Pulido con Rafa Alkorta nos van a contar también eh Antón Meana hay Mario Torrejón e noticias que tienen que ver con el Real Madrid enseguida hacemos el Sanedrín pero la otra gran noticia del día ha estado en el Atlético de Madrid en una información que han sacado los compañeros de marca esta tarde informando que Lucas Hernández se marchará en enero al Bayern de Munich que pagará la cláusula de rescisión que está estipulada en ochenta millones de euros hay respuesta de el Atlético de Madrid hace sólo unos minutos ha colgado este comunicado el Atlético de Madrid dice ante la información publicada por el diario Marca sobre un supuesto acuerdo del Bayern de Munich con nuestro jugador Lucas Hernández por el que abonaría su cláusula de rescisión en el próximo mes de enero el Atlético D Tariq quiere manifestar que en conversación con el club nuestro jugador Lucas Hernández niega la existencia de un acuerdo con el club alemán también su intención de abandonar el Atlético de Madrid por otro lado dice este comunicado el Atlético la excelente relación existente entre nuestro club y la entidad alemana bocado que el propio Bayern de Munich haya querido desmentir la supuesta operación esta misma tarde en una conversación entre dirigentes de ambas entidades han sido Miguel Ángel Gil Marín Karlheinz Rummenigge que han hablado por cierto M pasan ahora mismo unas declaraciones de Rummenigge precisamente sobre Lucas declaraciones hechas a Bill Sport dice Rummenigge vamos a esperar no puedo negarlo ni confirmarlo veremos si hacemos algo en enero no es seguro todavía repito declaraciones de Rummenigge a Bill Sport vamos a esperar no puedo negarlo ni confirmarlo veremos qué hacemos Halo en enero bueno ahora lo hablamos también será el otro gran tema de Larguero esta noche pero me da la impresión de que el Atlético de Madrid está empezando a tener serios problemas en ese vestuario vestuarios está aquí en un avispero que vamos a ver cómo consigue Gil Marín sacar de la chequera los suficientes billetes para contentar a todos porque hay lista de espera a Griezmann lo querían todos a Griezmann lo quieren todos pero eso no quita para que cuando Griezmann firmó su contrato ya consiguió lo que quería ahora Gil Marín tiene lista de espera Oblak portero que hay de lo mío Diego Costa que ahora está recuperándose pero que ya saben en el club que no va a tardar en decir Costa Griezmann veinte millones ocho me voy a China o a donde sea Costa que hay de lo mío Lucas Hernández que determinó desde que terminó el Mundial está recibiendo numerosas ofertas ya saben general de digo que esto de hoy del Bayern tiene que ver con esa misma frase qué hay de lo mío Godín que no pinta bien Filipe que seguramente va a salir a ver qué pasa con Saúl bueno repito es lo que tiene hacerse un club grande lo que no sé si el Atlético de Madrid está preparado poner el nivel de todos los jugadores importantes su plantilla al nivel que le gustaría estar los jugadores sus representantes que tienen mucho que ver en todo esto mira hablamos en el Sanedrín pero repito ese avispero del Atlético de Madrid que cada año da un paso más para equipararse con los grandes de Europa a nivel de salarios vamos a ver si puede competir de verdad si puede mantenerlo de verdad un problema es un problema real mantener a Oblak mantener a Lucas Hernández mantener a Diego Costa al precio que están pidiendo para acercarse un poquito a Griezmann es un verdadero problema para el Atlético de Madrid exactamente igual el Cholo que ya sabemos que dentro de poco se preparará también

Voz 2 07:03 la renovación para que cobre un poco más de lo que

Voz 1375 07:06 cobra ahora siga siendo el entrenador mejor pagado del fútbol español con diferencia el entrenador mejor pagado del fútbol español con diferencia entre los tres cuatro mejores pagados de El Mundo eso es así todo eso sale de la chequera de el Atlético de Madrid que veremos a ver qué pasa en el caso de Lucas repito información de los compañeros de diario Marca esta tarde todo hecho todo cerrado lo han negado el Atlético de Madrid pero las declaraciones de Rummenigge parece que no van en la misma dirección ni si ni no sino todo lo contrario en el Atlético de Madrid Nos han contado esta tarde que el jugador lo ha negado no sería la primera vez que alguien lo niega y luego pasa lo que sí pero el comunicado el Atlético desmienta la información del diario Marca dice que no tiene ninguna intención de abandonar el club bueno enseguida lo tratamos también en el Sanedrín eh nos vamos enseguida ya a Abu Dhabi en un día en el que además se ha hablado mucho de la posible cesión de Jason Murillo el central del Valencia con pasaporte comunitario que apenas ha jugado la habrá que apenas ha jugado hasta ahora en la temporada en el Valencia el negocian el Valencia y el Barça después de la lesión de Vermaelen para ver si puede llegar como cedido fuera de España Copa de la Liga en Inglaterra anoche ganaba el siete ya lo contábamos en los penaltis a metió en semis esta noche ha perdido el Arsenal en casa cero dos con el Tottenham y el Chelsea ha ganado uno cero al Dortmund en la Bundesliga anoche perdía el Borussia Dortmund a pesar de que marcaba Alcácer pero perdieron hoy ha ganado el Bayern Munich uno cero al Yates y fuera del fútbol se ha presentado la edición dos mil diecinueve de la Vuelta Ciclista a España empezará en Torrevieja y acabará en Madrid habrá una crono en Pau en Francia y en la Euroliga de basket décimo tercera jornada a terminar también hace nada el Real Madrid ochenta y nueve Panathinaikos sesenta y ocho once y treinta y nueve una menos en Canarias esto es el larguero ni te muevas hasta la una el Madrid se ha metido en la final del Mundial de Clubes

Voz 1375 09:55 así las doce menos veinte una menos en Canarias vámonos a Abu Dhabi donde están Antonio Romero Javier Herráez que han estado comentando el partido y narrando el partido en Carrusel Deportivo o la Antonio muy buenas hola Herráez muy buenas qué tal alma muy buenas a todos y bueno pues objeto objetivo o buena noche y objetivo cumplido eh sufriendo en la primera parte Romero sin viendo a Solari que no lo tenía muy claro pero al final abrió el melón Gareth Bale y lo remató en la segunda parte claro que de inicio en el partido damos la sensación

Voz 8 10:24 aquí en el Real Madrid quería encontrar el premio de la final jugando andando y andando es muy complicado ganarle a casi nadie en el mundo del fútbol profesional tampoco han tenido que meter Quintanilla está el Real Madrid prácticamente todo el partido está en Segunda en Tercera sólo hace

Voz 0684 10:37 tolerado en el momento en el que Gareth Bale ha encontrado el hueco

Voz 8 10:41 ante un lateral derecho que evidentemente parecía un juvenil ante cada arrancada de el galés pero antes de que eso pasara ha tenido un buen un par de buenas intervenciones Courtois en un inicio de partido en el que el Real Madrid y ha vuelto otra vez a salir más ante dormido con bastante aire de suficiencia pero luego todo ha sido coser y cantar y el Real Madrid a pesar del gol de última hora del casi mano han tenido ni

Voz 1375 12:19 sí es verdad que luego es como el Guadiana como decía al principio luego desaparece está mucho tiempo siendo un papel bastante discreto no hoy durante mucho tiempo casi es intrascendente pero está acostumbrándose a cuando llegan los partidos son las finales de Copa de Champions de yo qué sé de Supercopa casi siempre aparece Bale

Voz 10 12:36 bueno soy nada que no tenga esa regularidad más

Voz 1375 12:39 no

Voz 10 12:40 a mí me gustaría verle con más regularidad y además estar Ivo en todos los partidos pero bueno es importante que estuvo bien que sábado adicción una final tiene que estar muy bien y hoy ponen hemos comentado una cosa que se preparaba para este este torneo pues dos meses entrenado sólo pensando en eso me gustaría que todos los jugadores de la intensa hacen siempre en todos los partidos igual no porque los compete

Voz 1375 13:09 estuvieron

Voz 10 13:11 son así no hay que elegir uno u otro un jugador estaba obligado digamos igual todos los cien por cien pero buen Bailey es un gran jugador pero un poco raro en este aspecto bueno vamos a ver qué pasa adelante

Voz 1375 13:24 me ha gustado el equipo aparte de Bale

Voz 10 13:26 no partido adquiere un poco aburrido en la primera parte pues tenemos que olvidar atender a parte segunda parte con dos goles muy pronto y ha parecido se lo veía el Madrid consigue su objetivo pero el partido como partido no me ha gustado demasiado no vamos a ver si sí sí el Madrid mejor ahí sabemos que viene pues

Voz 1375 13:49 un gran partido oí gana

Voz 10 13:51 este torneo que es algún titulo además más importante

Voz 1375 13:54 eso te iba a decir que vamos

Voz 1670 13:56 el Madrid viene de Abu Dhabi con el primer título de la temporada en el bolsillo objetivo más que cumplido que es lo que te da moral confianza parón de Navidad y a ver cómo vuelven no

Voz 10 14:05 sin ninguna duda hay que hay que hacer todo lo posible para ganar este torneo y luego descansar unos días

Voz 11 14:12 prepararse para lo que viene

Voz 1375 14:15 oye te tengo ido en en Carrusel Deportivo que te preguntaban también por el asunto de Mourinho sí creo que has dicho algo así como que ves bastantes posibilidades de que Mourinho entrene al Madrid el curso que viene creo que te he oído decir eso

Voz 10 14:28 bueno vamos a ver primero la misma que tienen un entrenador son una amiga mía si hay que respetar todo eso no hay que dejarle trabajar hay muchos partidos por delante el Madrid está en vivo en todas las competiciones Si hay que ver cómo termina esta temporada hipotéticamente hablando fiesta temporada termina mal

Voz 1375 14:47 sí aparte ya Couture el mercado de

Voz 10 14:50 es ser futbolistas al Madrid también pienso no sé a la mejor planteará como Mourinho ya está despedido de Manchester está libre de estos grandes entrenadores que están libre pues Mourinho Conte todos los demás están blindados están trabajando en otro

Voz 12 15:09 sí sí difícilmente pues estaba pensar clave está complicado lo de

Voz 1375 15:14 te tienen está complicado pero yo no

Voz 10 15:16 como como algo imposible además todo lo contrario Iger que a Florentino siempre le ha gustado mucho Mourinho no sabemos qué puede pasar pero vamos a hablar de eso más adelante el entrenador el equipo está vivo en todas las competiciones Si vamos a ver cómo termina los temporales fundamental

Voz 1670 15:35 y nada vamos a ver que qué tal la final del sábado donde donde no debería tener problemas logre la sorpresa con River pero bueno también es verdad que Boca y River lo hemos dicho en estas semanas ya que había mucha expectación mucho ruido mediático pero River y Boca en la Liga española pues estarían de la mitad de la mitad para abajo bueno según coincidían todos

Voz 10 15:54 yo creo que tienes toda la razón toda la razón lo que pasa es que ha sido una sorpresa No line eliminada Liber bueno por penalti que

Voz 12 16:03 así suele suelta

Voz 10 16:06 eso bueno eso aparte Madrid lo tiene bastante bien encaminado creo que que que es muy superior en cuanto lo lo futbolístico pero hay que jugar el partido en fútbol nunca se sabe puede pues puede haber algunas sorpresas pero en este caso tiene bien encaminado sí iré algo muy pero muy raro para que el Madrid no en este momento

Voz 1375 16:30 está dejando de ser noticia pero te has sorprendido ver otra vez ahí en el banquillo y Asensio no no no no

Voz 10 16:37 que nos estamos acostumbrando vamos acostumbrando que que solar en este momento pues no cuenta mucho con con con Isco con Asensio más ya bien entrado tres días sido titular pero bueno hay que respetar las decisiones del entrenador pues por un hecho importante él está con ellos todos los días está entrenando con ellos con lo que está también hablando con ellos así que en un torneo ha dormir que son título pues tienes que elegir los jugadores que están cien por cien preparados así que hay que entenderlo así vamos a ver que qué pasa pero de todos modos yo creo que hay que que de un modo de recuperar la discos no porque seguramente no será alta más adelante pero bueno son decisiones de entrenadores hay que sin además

Voz 1670 17:19 eso de eso te iba a preguntar a veces te te pregunto cosas como si te

Voz 1375 17:22 es una bolita de cristal ahí para adivinar el futuro

Voz 1670 17:25 pero creo que te iba a preguntar por Isco nuevo tú crees que tú crees tu olfato lo que ves lo que sabes lo que conoces te dice que acabarán recuperando Isco esta temporada

Voz 1375 17:34 Madrid

Voz 10 17:35 pues no sé si lo va a recuperar pero debería hacer todo lo posible para recuperar por lo menos a dejarle esta sensación de que está vivo que puede ser útil no porque la temporada es muy larga hay muchos partidos sacadas ahí estos imprevistos de lesiones y todo eso sí que yo creo que que debería contar con todos los jugadores no porque nunca sabes cuando tienes que acudir a algún Kodori y no esta bien preparado bien motivado pues no te va a poder dar lo que tú quieres así que hay que intentar recuperarle vamos a ver si lo consiguen no no

Voz 1375 18:08 un placer escucharte como siempre

Voz 1670 18:09 muchas gracias amigos muy cuidado de Pedja Mijatovic en el larguero antes en Carrusel comentando el partido y lo escucharemos el fin de semana en esa final contra él

Voz 9 18:18 Alain que han dicho los protagonistas después de la semifinal Herráez pues el primero que vamos a escuchar esa Gareth Bale que es el principal protagonista el galés que decía esto a los micrófonos de Televisión Española después de ese hat trick

Voz 13 18:33 Clavijo con yo estoy para jugar al fútbol no tengo que responder a nadie he jugado toda mi carrera en la izquierda también lo puedo hacer en Londres

Voz 1375 18:40 sí lo hago donde el entrenador crea que pueda ayudar al equipo

Voz 13 18:42 lo no

Voz 9 18:44 pues ese era el Daily Yeste que escuchamos es Solari que se una sala de prensa hablando de Gareth Bale

Voz 0658 18:51 pues eso se ha comido todo se ha comido los focos el escenario las tribus una las porterías las redes de otro partido sensacional y ha mostrado lo que lo que es en lo que es capaz de hacer así que estamos todos muy contentos el también especialmente y que descanse que se vuelva como las redes el próximo partido

Voz 1670 19:11 qué tal es encantado con el partido de hecho que los repita más a menudo pero hoy demuestra el potencial que tiene en en partidos como éste lo demuestra que tenerlo

Voz 1375 19:20 tiene y por cierto decía en portada ahora hablamos de lo de baile

Voz 1670 19:25 vamos a a Negrín ya pero es decía en portada Israel

Voz 1375 19:28 lesión de Asensio que tiene finalmente el mallorquín

Voz 9 19:30 bueno yo le veía irse cojeando

Voz 1375 19:33 de de la zona mixta

Voz 9 19:35 yo ya al autobús luego estado bueno con allegados de Asensio que estaban ya con en el hotel y bueno pues sí parece que es una pequeña rotura cita vamos a ver si hay suerte y no es gran cosa pero seguro que no va a estar el próximo sábado y el arranque del nuevo año va a tener complicado Marco Asensio a que esperar siempre son veinticuatro cuarenta y ocho horas para hacer la resonancia magnética pero esa pequeña rotura en el adductor de su pierna derecha pues parece que es una evidencia del mal pues Kathy casi el menos no porque si no va a más en diez quince días esperemos que sea eso que Asensio eso pueda reengancharse al equipo porque últimamente Suárez sábado ya más bola no sé si a Marco Asensio si lo estaba metiendo

Voz 1375 20:16 pues nada información de Herráez

Voz 1670 20:18 de hecho los protagonistas y sobre esa lesión de de

Voz 1375 20:21 Marcó Asensio además de Romero está por ahí también Jesús Gallego hola Gaye Oramas buenas noches está Julio Pulido qué tal Julio qué tal buenas noches Mario Torrejón muy bueno Manuel en la que este don Antón Meana de Carreño buenas noches está por ahí Rafa Alkorta Hola Rafa hola buenas noches a todos eh empieza deportiva que te está oyendo te oigo toda la temporada todos los partidos de todas las temporadas y él es uno de los iba decir de los pocos alguno más puede haber pero pocos que da la cara o que saca la cara casi siempre por por Gareth Bale hoy ha demostrado juntos

Voz 14 20:50 perdona perdona no se carreras pero si hubiera habido

Voz 1375 20:53 cuenta en a tener una

Voz 14 20:56 por eso aquí me pongo un oscuro cuenta no no pero pero

Voz 1375 21:02 tú siempre ha dicho este tío este tío oeste tiene talento hay que dejarle que dejarle

Voz 1 21:07 hoy es uno de esos días hoy es uno de esos días que dices joder pues tiene tal

Voz 1375 21:10 que qué pena que no sea más regular no bueno eso no

Voz 1 21:12 los días porque es verdad que primero que ha encontrado yo creo que al final es su sitio en la banda izquierda y yo creo que en eso no hay ninguna duda yo creo que se siente mucho más cómodo y luego si encima tienes un lateral despistado entre comillas pues mucho mejor no y luego ha explotado lo que lo que mejor tiene que es la velocidad hay otros muchos partidos que no les permiten correr y cuando no corre no es tan eficaz evidentemente a mí nada es esperado muchos partidos como a la mayoría no no no te creas que

Voz 2 21:41 que que siempre estoy pensando lo que pasa es que si es verdad que creo que es el que más Gaultier

Voz 15 21:47 yo creo que eso está ahí

Voz 1 21:50 es el que más intención tiene de pisar área y el que más intención tiene de rematar hasta en partidos malos que esto que la mal estás viendo que dices pero pues es que este tío con todo lo que tiene

Voz 7 22:00 no no no se vea como algo de más de sangre no algo

Voz 1 22:04 incluso lo decía Javi no había un par de choques que ya se veía dice va no voy a sacar mucho de aquí prefiero saltar pero luego tío te mete tres goles ya sé que exima

Voz 1375 22:14 ya pero hay que meterlos

Voz 1 22:16 y luego a mí esa historia de que

Voz 1375 22:19 sí

Voz 1 22:20 juega para estos partidos Iker no jugar para estos partidos quiero decir otros años hemos visto los jugadores Madrid cuando llega la época buena de febrero hacia adelante que es cuando se juegan las habichuelas de repente les vemos a todos como tiros en la y en los primeros meses ha habido años que hemos dicho Jolín fulanito no va fue enanitos ese están no sé qué quiere decir yo no sé si eso lo tiene el tan tan interiorizado que en estos partidos Él tiene que da el do de pecho para ser la estrella del mundo mundial me gustaría pensar que no

Voz 1375 22:49 pero evidentemente hoy ha hecho un buen partido ya metiendo goles porque a explota su velocidad he oído a

Voz 1670 22:55 y contabas lo de lo de que lleva

Voz 1375 22:58 habéis bueno pero bienes diciendo nuestros que lleva lleva tiempo preparándose específicamente para estar a tope en este partido

Voz 0231 23:04 él tiene el Mundial de Clubes en la cabeza desde hace más de dos meses

Voz 1375 23:07 y ha dosificado en los últimos partidos de Liga

Voz 0231 23:10 ay de la Champions priorizando este Mundial por encima otra serie de partidos no lo digo como una crítica es información

Voz 1375 23:16 hombre dura el considera que estos días

Voz 0231 23:18 duros tienen una importancia enorme en eso en la repercusión que tiene un futbolista aparecer en las finales ser el número uno en los títulos Él quería llegar bien al Mundial de Clubes hilo lo ha conseguido ha marcado tres goles en el partido que él quería iba a intentar eso no solamente a ganar el Mundial de Clubes cuando el Madrid sino ser elegido el mejor del torneo

Voz 1375 23:36 con Romero

Voz 0458 23:38 llegó hoy Mary Joy Julio apareció el papel de

Voz 1375 23:43 el Gareth Bale hoy yo lo he dicho al principio me gustaría haber Abbey así porque talento tiene pero me gustaría verle con continuidad no queda hoy este partido y desaparezcan

Voz 8 23:50 o dos meses no lo mismo juego para mí Rafa da una clave importante que que parece de perogrullo pero que ha acostado en el Real Madrid un mundo darse cuenta de que Bale tiene que jugar a la izquierda la derecha es un futbolista muy bueno jugando por el centro está perdido la izquierda tiene la capacidad y tiene la posición perfecta para intentar desarrollar todo su potencial dicho esto parece que hoy se ha encontrado una facilidad tremenda porque el entrenador rival puesto un lateral que no tenía nivel no ha sido capaz de no ha sido capaz de mover tácticamente el equipo durante el partido para intentar que las ayudas llegaran a evitar lo que afinar basado que veis ha ido el lateral con muchísima facilidad luego en referencia a lo de llevar dos meses preparándose en esa información el carrusel liguera vuelve a repetir para este partido a mí eso me parece que

Voz 1375 24:44 que merece un análisis de

Voz 8 24:47 todo el vestuario del Real Madrid porque si todos hicieran lo mismo el Real Madrid sólo jugaría la final del Campeonato del Mundo y sólo jugaría la final de la Liga de Campeones para llegar a la final del Campeonato del Mundo en la final de la Liga de Campeones hay que seguir un trayecto no es justo que el resto de los compañeros tengan que estar cuidando semi mandos trabajando sudando esforzándose en un montón de partidos que seguramente no tienen tanto brillo para que luego él mismo o casi siempre el mismo recoja el premio que tiene mucho mérito aparecer en este tipo de partidos sí que es un jugador de finales eso es impensable que para convertirse en un ídolo real e indiscutible del madridismo y de todos sus compañeros Bale tiene que sudar semana semana no cada dos meses

Voz 0231 25:33 sólo precisar un dato simplemente de la información que Bale prepara esto por la información que yo manejo porque en los dos últimos meses no ha estado bien

Voz 1375 25:41 perdió el parón de octubre con la selección de Gales

Voz 0231 25:43 hay cumpliendo plazos de recuperación hirviendo sensaciones consideró

Voz 1375 25:48 en el plazo de recuperación de que que lesiona tengo molestias que ha tenido molestias no sí pero pero tú estabas en en

Voz 0231 25:57 Gales por ejemplo cuando se enfrentará a España

Voz 1375 25:59 no jugó ni contra España indicó que si el paro no

Voz 0104 26:02 no me refiero a que yo no dudo de yo no dudo pero tú me dices algo que yo me

Voz 8 26:06 fiero es que en el en el vestuario de un equipo ya no digo Real Madrid El Vestuario de un equipo de fútbol profesional el noventa y cinco por ciento el noventa y ocho por ciento de los futbolistas que juegan regularmente juegan con molestias Ebay tiene manga ancha para cada vez que tiene una molestia de civil que no quiere jugar determinó palentino

Voz 1375 26:26 yo lo he contado varias veces que información de gente que trata Abbey único jugador del Real Madrid que no se infiltra jamás y eso es que ya no entra ni en debate sabes quién lo debaten en el Real Madrid si Gareth Bale dice me duele aquí Gareth Bale por su manera de ser entiende que hasta que no se le quite Lord no juega no arriesgó lo más mínimo y hay otros juegos como dice Romero que que me duele aquí joe pues lo lo normal hay muchos futbolistas

Voz 1560 26:52 en respetables una cosa como otra tendría una vejez mejor

Voz 0104 26:55 claro es que somos un filtro aquí me dice estar ahí opina me duele

Voz 1375 26:58 pero ojo Bale como le duela pero contado por gente que cómo me duele no juego para una semana para disipar a dos meses para dos meses la filtración más directamente en contra de tu salud pero bueno cada uno

Voz 0104 27:07 decisión de que cada uno es una política de servicios Rafa que tendrá por envejecimiento iba a decir que por lo que se ve ido dosificando Gareth Bale y los otros veintitrés porque yo hasta ahora no he visto rendimiento ni mejor ni peor ni de ni de él ni de ningún

Voz 1375 27:20 los otro veinticuatro quiero decir que el año pasado

Voz 8 27:23 lo que lo mejor que Bale entre otras cosas alguno ha jugado

Voz 1375 27:26 no yo yo intento mujer ejemplo Romero en tampoco pero muchos quiero decir el nivel del Real Madrid hasta ahora ha sido el que ha sido ha ido Anido

Voz 0104 27:33 la que debe además no sé si eso no pero eso es otra cosa que no podemos exigir que a los demás como decir demás no

Voz 1560 27:41 importancia por así decirlo porque es el que tiene que rematar el terminal los goles en ausencia de Cristiano Ronaldo y demás le exija el más es una cosa pero que el rendimiento di di mami como ha estado Modric Sergio Ramos Marcelo nadie desde este ha estado mucho tiempo lesionado Casemiro todavía bueno ahí apareció por primera vez

Voz 0104 27:58 no quiero decir que es que no no

Voz 1375 28:01 este año yo no digo que no sea así en general pidió que este año concretamente está a la altura de todos los demás que el año pasado había mundial que muchos jugadores empezaron a enterarse de la película en marzo con la Liga perdida con el y con la echando justo y re arrancando por así decirlo con el París Saint Germain y de repente el país en que te iba a pasar por encima pues no te pasa por qué porque te enchufa y esta temporada que vienes de Mundial me parece que está pasando exactamente lo mismo quiero decir que no digo que esté bien dio que Bale es uno más en este en esta película no es no es un largo perdona pero no pero no no es uno más claro el lunes el único que tiene manga ancha

Voz 8 28:34 para decidir cuándo una molestia le hace parar dos meses sonó es

Voz 1375 28:37 el único pero la mole tiene pasa es que hacerte pagar siempre las ya y otra cosa es que tuve un futbolista ahí tienes un futbolista profesional

Voz 8 28:47 lleva muchos años honesto y que ha tenido vale

Voz 1375 28:50 Hefner

Voz 8 28:51 claro

Voz 1375 28:53 pero muchas veces lo normal muy mal y que te puedo decir sin

Voz 8 28:56 lo normal en un vestuario de un equipo profesional no te estoy diciendo del equipo de la cervecería dado gel donde jugó los fines de semana

Voz 1375 29:03 en un vestuario de un equipo profesional

Voz 8 29:05 es que que gana en un montón de pasta si hay futbolistas que decidan parar sólo por molestias aussie lo normal en otro que lo futbolista normalmente habitualmente tengan que salir al campo semana tras semana aguantando las molestias

Voz 16 29:21 bueno yo yo yo lo que creo es que primero en en general no se pueden sacar muchas conclusiones de un partido como el de hoy el casi Emma es un equipo japonés

Voz 1025 29:31 no podemos creo que que con un Madrid

Voz 16 29:36 al tran tran le da para ganar al

Voz 1375 29:39 al de Japón y le dará para ganar

Voz 1025 29:41 Abbado esperemos al al de Abu Dhabi no entonces no se pueden sacar demasiadas conclusiones porque ni Milián pegado un baile tremendo ni esperábamos que tuvieran más dificultades de las que han tenido

Voz 17 29:54 con lo cual ya las conclusiones me parece

Voz 16 29:56 sé que hay que poner entre comillas sobre Gareth Bale pues que utilizando la metáfora de Solari está muy bien que hoy ha pegado un atracón ISNA ha comido todo

Voz 1375 30:05 la red de campo y tal pero es que está

Voz 16 30:08 mostrado que es mejor llevar una dieta equilibrada es mucho más saludable y Gareth Bale lleva diez goles en veintiuno partidos y hoy ha metido tres lleva cuatro goles en la Liga donde ha jugado catorce o quince me parece bueno que llevaba siete goles hasta hoy con lo cual yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que si si los distribuye mejor los goles y en vez de llevar diez Ubilla llevará dieciséis au diecisiete pues estaría todo el mundo más

Voz 0104 30:32 bueno la política de de Gareth Bale la llevamos a ganar cuatro Copas de Europa de momento y estar en todas las fotos importantes del Real Madrid pero además no has sido un tiene veintinueve años

Voz 16 30:43 y no ha sido un crack

Voz 0104 30:45 pero tiene que has sido será que no ha sido la la el líder absoluto del equipo continuamente durante cinco años y el otro crack os pregunto si Bale es un crack en cuanto vengamos de la disco que hay que tiene

Voz 1375 30:57 el ayuno hizo ni uno

Voz 0458 35:06 lo enjuiciará hemos hoy en uno de sus días más brillantes que es verdad que ha marcado el hat trick que metió al Madrid él en la final de armonía

Voz 1375 35:14 pues faltaba para hablar pulido no se sabía terminado gallego y bajo

Voz 1 35:16 sí yo estaba apuntando aquí el día diez

Voz 7 35:19 nueve de diciembre

Voz 1 35:20 el día en el que eh Rafa Alkorta Mario Torrejón hablan bien de él

Voz 0104 35:25 no no no no no es un segundo déjame que te va eh pero eso es si hubiera más pero

Voz 1 35:31 hoy hoy a punto diecinueve de diciembre la duda que tengo es que día vais a volver a hablar otra vez bien de Gareth Bale es la duda que tengo gol

Voz 0104 35:40 pero es malo dejo la libreta abierta para ver

Voz 1 35:43 qué vías bien volvéis a hablar

Voz 0104 35:45 no lo digo estábamos a alguien cuando algún problema el gran problema

Voz 1 35:49 la de Gareth Bale es que hoy diecinueve de diciembre estamos hablando bien de Bill porque la ha marcado tres goles a un equipo japonés como dice Gallego escasísima ya estamos hablando bien de Bale porque se lo merece

Voz 1373 36:00 la duda que me deja siempre bailes

Voz 1 36:02 a los que habláis bien débiles cuando vais a poder volver a hablar otra vez bien de Bale que es la gran asignatura pendiente

Voz 0104 36:08 en los últimos cinco años eso no

Voz 1 36:11 hay tramos de la temporada bastante amplios donde Bale pasa a ser un futbolista invisible que no se le ve que no está en el campo que parece que el partido no va con él eso también Gareth Bale y eso no es un crack eso no es un crack hablamos hace días hablamos un crack como iba a hacer eso no es de ser un crack no bien es un crack y hablábamos el otro día Leo Messi Leo Messi lleva años haciendo decisivo en la mayoría de los partidos del Barça eso

Voz 0104 36:41 pero julio es un extraterrestre si Cristiano no determina su carácter

Voz 1 36:48 que un equipo no es un futbolista que hoy hace un buen partido no sabemos cuándo va a volver a hacer hoy en medio

Voz 1375 36:54 tiene periodos Julio yo te compro yo te compro que no es la bandera que se esperaba el deporte lo compro perfectamente el líder el líder en el terreno de juego ni fuera por supuesto porque él no tiene pero sobre todo dentro que lo que importa no es no es un líder como se esperaba cuando fichó ahora de ahí a decir que no es un crack hay muchos quiénes son los líderes

Voz 0104 37:11 no para mí no para acá no es una persona que desaparece para Pulido sólo puede ser porque claro

Voz 1670 37:19 pero mira si le preguntamos a los madridistas que no están ahí

Voz 1375 37:21 no que nos dijeran este Madrid que ha ganado las últimas tres Copas de Europa y cuatro de las últimas cinco yo creo que dirían que este Madrid ha sido sobre todo por supuesto el Madrid de Zidane pero también Madrid Ancelotti cuando ganaron la la la primera en estas últimas cuatro pero yo creo que diría creo que ha sido el Madrid de Cristiano por encima de todo eso lo tenemos que valora o el Madrid de Ramos

Voz 0458 37:41 o el Madrid de Modric duda o el Madrid

Voz 1375 37:44 hasta violencia yo creo que Bale que es un gran es un gran jugador claro que es un jugador muy pero yo creo que Bale es intrascendente en el juego del equipo el Real Madrid su carácter por su manera de ser lloro cuando veo se va al Real Madrid que no sé cuándo será no quedará en la retina del aficionado madridista la figura de un tío que dejó huella en el Real Madrid con toda la calidad que tiene con toda la potencia física que tiene con todo lo que porque saber dónde sino que no a mí me parece es tan in me parece que es nuestra esto pero tiene toda la calidad que tiene porque tiene mira lo que he dicho que he dicho empezando Larguero que Gareth Bale tiene la habilidad y la y la cualidad que la tenido de ser importante bueno los partidos importado mucho pero eso como mínimo suficiente para dejar huella como mínimo es suficiente para el Goya en la foto de la final de pero que luego durante los cuarenta a partir

Voz 1 38:30 desde el año hay muchas es que dice donde está ve mano vestuario con gran exactamente es un crack exactamente con Gales en Gales hubiese seguido

Voz 1375 38:41 es el Messi lleva sólido

Voz 1 38:43 el que haya visto los partidos legales es un Bale totalmente diferente es verdad este programa mucho que sea crack con Gales

Voz 0104 38:50 a mi me da igual que el Real Madrid eso quiere decir que es un jugador con muchas cosas en el Madrid pero estamos que está Cristiano Madrid

Voz 1 38:57 sí porque hasta Cristiano es Cristiano acapara todos porque era el mejor y ahora es verdad que todos los que esperábais que fuera un líder que yo no esperaba que fuera un líder yo soy yo soy yo no esperaba que sobre todo por su carácter di porque por lo poco que conocemos del ya sabíamos que no a quién iba a ser ese crack pero es un tío que ha sido capaz de llevar a Gales a unos

Voz 1375 39:20 límites insospechados y a mí me paré cuando yo lo he visto jugar con Gales parabienes otro Bale mucho más influyentes en el juego la te gusta más participante cuando jugaba en el Tottenham futbolista alternarse salía ahí ex futbolistas en Gales que son bastante de un nivel bastante bajo que abogan sólo para el que baja mejor dicho sea sólo para él que es el que más tiene y por eso ha pulido en el Madrid para mí tampoco es un crack pero si lo si lo es en otras facetas cuando él está quizás en otro entorno para él mal

Voz 8 39:46 favorable parece poco que es uno Rafa ni de acuerdo estaréis de acuerdo en que hoy en que esta temporada que pierde la oportunidad de demostrarle al mundo que realmente es el crack que vosotros queréis ver en ese futbolista

Voz 1375 39:59 de momento todo el mundo todo el mundo

Voz 8 40:02 primero la la definición de crack hombre un tipo con con con con el historial que tienen los goles de finales que tiene Gareth Bale yo creo que sí que se puede considerar un crack porque Crack en el fútbol hay bastantes pero no un superclase yo creo que cuando el Madrid firma Gareth Bale lo firma como el heredero lo firma como este futbolista

Voz 1375 40:23 a ver si algún día eso correría algo

Voz 8 40:26 un día iba a ser capaz no de acercarse a un extraterrestre como Cristiano Ronaldo pero que sus compañeros en el vestuario se miren digan hoy le vamos a tener que dar la pelota este para eso al margen de tener grandes condiciones que Bale las tiene detener una zurda maravilloso no zancada tremenda explosividad en la carrera que todo eso lo tiene hay que tener regularidad y mentalidad Bale desde que llegó al Real Madrid no tiene regularidad le falta una cosa muy muy muy muy importante para poder llegar a ser considerado un súper crack mundial que es la mentalidad de campeón Bale es un futbolista frío un futbolista al que le falta ese tipo de mentalidad para liderar un equipo

Voz 0104 41:07 por eso yo yo voy a recordar cosas en las últimas dos finales

Voz 16 41:10 de Champions Bale fue suplente en el Madrid

Voz 0104 41:14 fue suplentes os revelador el año pasado estaba en la recta de salida bueno la pista de salida y todo todo el mundo conviene que es un crack aquí creo que no hay ninguna duda que en las dos anteriores fue suplente

Voz 15 41:26 fue suplente de Isabel a jugar un rato

Voz 16 41:30 Bale la primera temporada que lleva el Madrid marcó veintidós goles no ha vuelto a superar esa cifra ningún año ahí este año si se quiere acercar sin pues este año sin Cristiano Ronaldo tal lleva diez goles en veintiuno partidos

Voz 1375 41:44 tras la temporada Beit lleva cuarenta tendremos

Voz 16 41:47 hecho cuarenta goles Gallego

Voz 14 41:50 de verdad

Voz 16 41:51 la te termino pero sí Bale este año está en sus números habituales que es meter veinte goles pues entonces no será el hombre que necesitará

Voz 1375 41:59 pero a Marcelo por ejemplo es un crack Julio Marcelo nunca pues yo creo que si no pero sí en la en la décima fue suplente pero sabes que es decir que género tiene lo miro pero

Voz 0104 42:08 están comparando de verdad Mario me nada serio comparando datos que me vaya en Madrid Marcelo con la que tiene la tormenta el dato gallego para decir que no es un gran cosa como argumento bueno es que no fue en ese dato no fue titular gira en la ronda porque es la última final entenderá pero que no es porque no fue titular indiscutible cinco entrenadores en cinco titular indiscutible yo a mandar al banquillo también en dieciséis Bale para estar en el banquillo tampoco tuvimos dos años tienen suplente en los últimos dos años conciliar el primero como fue titular indiscutible con los cinco pero pero siempre he visto pero Mario de quién tiene más influencia tiene teníamos y

Voz 1375 42:51 provincia hay más peso en el juego del equipo o Ronald no Cristiano o Bale Cristiano Ronaldo sin ningún Modric o Bale Modric sin y Marcelo o beige y ninguna de Xesco o Bale

Voz 0104 43:01 cierto es que al final los que te te queda Casemiro y queda al final hay once que más influencia como espero que venir aquí venga quedan carreras y cuatro

Voz 1375 43:12 pienso que te crees que te puede dar más que nos el tío que tú esperabas como bandera que no se líder no quiere decir que no se aunque no quiere decir que nada tenían un rendimiento bastante óptimo en el Real Madrid porque lleva cuatro Copas de Europa en la has ido como la

Voz 14 43:24 no lleva

Voz 1375 43:26 todo una Liga bueno efectivamente lo llevan todo incluido ver que ha sido titular indiscutible con finca en el oro

Voz 0104 43:31 es discutible penalti no

Voz 1375 43:34 la indiscutible con Rafa en los últimos años

Voz 0104 43:36 pero no han sido en los últimos dos años no ha sido titular indiscutible

Voz 1375 43:39 es que yo creo mira Antón que Cominos estás conoce Antón que conoce muy bien a su entorno al entorno de Garvey yo creo que el peor favor que puede hacer es decir que lo está haciendo bien

Voz 28 43:49 el el porqué Bale está cumpliendo

Voz 1375 43:53 en general está cumplido porque alterna cosas muy buenas con desaparecer con desapariciones largas de de lesiones le influyente que no aparece en los partidos y eso no es suficiente Bale no vino al Madrid a cumplir Bale vine a Madrid a tener un papel estelar no lo ha tenido sobre todo del que este año ya se habría

Voz 0231 44:10 es un eso un compromiso con el club este año cuando habló con ellos en verano cuando habló con Lopetegui Se marchaba Cristiano Ronaldo y él es consciente de que a día de hoy no ha cumplido con lo que se esperaba de él desde la marcha de Cristiano hasta este día del mes de edición

Voz 9 44:24 mire yo quería inició una cosa Julio una cosa muy sencilla que se despidió sea él marcó el golazo dos golazos uno de ellos increíble una chilena y lo primero que dijo es que él no queda seguir en el Madrid porque va a ser suplente fuera suplente sea que se despidió para que luego Cristiano lo arrasó todo pero en el día de la hora H el día que marca el golazo de la final

Voz 1375 44:47 en Kiev la primera