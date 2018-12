Ana Torrent: "En los silencios notas si el público está contigo o no"

Voz 1 00:00 Silvia Silvia

Voz 1467 00:04 Silvia nace en Madrid era una ciudad ruidosa au silenciosa porque hora claramente es ruidosa pero en a quilla en aquellos tiempos en los que tú eras niña cómo recuerdas hacia Madrid o el barrio de Madrid donde de que ahora y además vivían una zona que ahora

Voz 1 00:24 es

Voz 2 00:25 no excéntrica céntrica peros pero ya es

Voz 1 00:28 muy mucho más yo entonces era una zona casi apartada de Madrid y no en

Voz 2 00:36 mi madre decía que que se puso a llorar cuando me he leído ahí porque decía pero como metralla a un sitio que no está ni asfaltado y ahora es pleno centro SIVE

Voz 1467 00:44 preguntamos a los Gatopardo atrapada en este caso su relación con el mar titulados este programa Alfaro cuál es tu relación con el mar

Voz 1 00:53 con el mar pues el sonido del mar lo tengo grabado me gusta oírlo me tranquiliza mucho de hecho cuando vaya a la playa o este un sitio con Mar logrado porque a veces sin tumbada en la cama me lo me lo pongo y lo escucho y tenemos un sitio

Voz 2 01:13 para pensar para mí para pasear me gusta mucho pasear al morder el mar a veces a sentarme a mirar sobre todo el sonido de los ruidos

Voz 1467 01:20 me encanta el rumor de las olas canta me encanta venga relaja mucho Silvia como eras de pequeña como te recuerdas cuando echas la vista atrás quienes

Voz 3 01:35 que de madre mía veo

Voz 2 01:38 veo una niña muy curiosa pero quizá con un poco de miedo desconfiada un poco a lo mejor pero con pero una niña muy querida en en una familia muy querida para mí mi casa era un sitio muy muy querido y muy donde yo estaba muy muy

Voz 1 02:02 Justo protegidas muy protegida y quizá me costaba más me costaba relacionarme con la gente sí lo reconozco no

Voz 2 02:10 no era una niña sociable ni era una niña hablador ni era una niña era una niña

Voz 1 02:17 más bien retraída silenciosa mucho mucho mucho mucho muchísimo mucho de hecho

Voz 3 02:26 sí

Voz 1 02:27 me hacían ya entrevista así era como

Voz 2 02:30 una tortura para los entrevistadores

Voz 1 02:32 porque sólo contestaba con monosílabos sí o no me parecía que no había más que hablar que ya me preguntaban algo decía si no

Voz 2 02:41 era respuestas muy muy cortas ya pensaba que ahí estaba dicho todo que para que había que hablar más

Voz 1467 02:48 alguna vez has dicho en alguna entrevista que nos pasamos la vida buscando la mirada que teníamos cuando éramos niños iraquíes es casi imposible de recuperar pero sin embargo cuando vimos una fotografía de niños nos reconocemos precisamente por la mirada

Voz 1 03:03 sí sí

Voz 2 03:05 es curioso no porque yo creo que hay algo ya hay que lo tendremos siempre yo a fotos de gente que no conocía de niña en la reconozco enseguida la persona hay algo en el gesto en la forma hay algo que está ahí yo me me paso la vida si buscando esa mirada sobre todo por mi trabajo porque es una mirada muy muy limpia y muy honesta Chavela en mi trabajo pues es lo que busca siempre la verdad los niños no mienten entonces la verdad la tienen está clarísimo en la minada no

Voz 1467 03:39 has elegido Silvia porque es un personaje

Voz 2 03:42 cosas de esas que en teatro en teatro en todas las noches de un día que estamos haciendo en el teatro Bellas Artes buena parte que porque es un personaje que además estoy disfrutando muchísimo porque ahora la tengo muy dentro a Silvia no ahora

Voz 1467 03:58 vamos a hablar dentro de un ratito de ese personaje sin Guaje poético que tienen los textos de con ese pero el autor de de esta obra algunos oyentes sabrán reconocido en la voz de esta Silvia Ana Torrent habrán atado cabos cuando hemos mencionado la infancia ya has dicho que ya te hacían

Voz 1 04:16 la entrevistas por entonces porque es verdad

Voz 1467 04:18 que la infancia tuya ha debido ser distinta de la de otras niñas porque siendo muy pequeña hiciste un papel

Voz 2 04:27 ha sido distinta siga ahora cuando me miro atrás ni agradecida ni no es lo que es lo que ha sido bien me lo único que sí que es verdad que estoy orgullosa y feliz de haber hecho las películas que hice

Voz 1 04:41 pero también es verdad que

Voz 2 04:43 que bueno que no fue fácil a veces que sean una niña sobre todo porque nadie de mi familia tenía nada que ver con el mundo del cine entonces nadie me supo explicar bien lo que era y lo que significaba entonces yo que era una niña muy tímida muy callada y que me costaba mucho claro

Voz 1 05:02 meterme en este mundo donde

Voz 2 05:06 no sabes por qué está a la gente porque se te acerca a la gente no sabes bien quién eres que representas porque claro ahora yo ya sé lo que es esta industria y lo cómo se mueven las cosas si lo que significa un actor lo que vale un acto lo que mueve un acto lo que para que lo todo todo lo que rodea lo lo con manejamos pero bueno tiene seis años no tampoco mi familia una familia no tenía absolutamente nada que ver con eso de hecho no querían que yo hiciera cinco

Voz 1467 05:35 eligieron para el espíritu de la colmena

Voz 2 05:37 pero el colegio Víctor Erice iba por colegios buscando una ni Querejeta productor es su hija Gracia Querejeta la directora estaba en mi colegio en clase de Mi hermano bueno pues llegó a ese colegio cómo había ido a otros que el otro día precisamente estuve con Victory me dijo que me tiene que dar qué tiene todavía las fotos del primer día que me vio en el jardín dice quiero que las tengas las realidad me apetece mucho ver las no que vio como supongo que entre otras cosas porque no es el siempre me contaba que estaban yo estaba jugando pero que también como fueron varias veces yo jugada sola a veces le llamaba la atención

Voz 4 06:23 ya

Voz 7 06:37 es verdad que

Voz 1467 06:40 siendo tan pequeña haciendo una película que es una película de culto no se te considera una niña prodigio del cine como por ejemplo ocurría con Marisol o con Joselito que es inflaron hacer una película detrás de otra hiciste el espíritu de la colmena hay

Voz 1 06:57 después

Voz 1467 07:00 te pensaste lo de la interpretación se esté trabajando algún

Voz 2 07:05 no yo creo que precisamente porque mis padres no tenían nada que ver no fue ellos no buscaron fue una cosa que vino que apareció Víctor en el colegio convencieron a mis padres para esa primera película les pareció bueno una una aventura la bien pero de hecho con Cría cuervos Mi padre se negó durante mucho tiempo Carlos Saura hay Querejeta iban a casa con mi madre compensada el intentaban convencer

Voz 8 07:33 hemos buscado buena maestro este esa mala suerte a no me ahora mismo niños gente que tiene crees que soy estúpido que hace está bien

Voz 1467 07:53 he leído que hubo un momento como a los trece de los catorce que te viste con periodistas tenías un chico que te gustaba o no y de repente aparecieron allí los periodistas insiste esto

Voz 2 08:06 sí porque había hecho el miedo yo había hecho el nido hoy estaba veraneando había hecho en el nido no me acuerdo bueno lo había hecho y se estrenó se se estrenó en el Festival de la pasaron el Festival de Montreal yo me lleve el premio de interpretación femenina es decir con trece años pero claro yo estaba veraneando con mi pandilla de veraneo con en la playa con mi primer no billete es cosa de pronto buen día aparece eso no sé cuántos periodistas metiéndose por la urbanización era como un poco para mí eso era una pesadilla

Voz 1 08:40 y entonces yo me acuerdo que toda esa parte no no me gustaba Day de hecho

Voz 2 08:46 llegué a pensar que no quería hacer más cine cuando vi esa popularidad pero además no sólo de ese momento en ese en ese veraneo ahí sino también de porque es una época cuando uno empieza a salir no con catorce años empiezas a salir a ir a fiestas y claro a mi se me acercaban mucha gente Ellos sabía intuía que claro y además lo veía que mucha gente no era por era porque era Ana Torrent yo eso no entendía muy bien no yo creo que también es una época que estás creciendo te estás como buscando a ti intentando saber quién eres no o desde luego no que que

Voz 1 09:22 Ares ser quién eres alejada de esos no quieres que la gente se acerque a ti por eso claro yo siempre tenía mucha gente alrededor y eso fue muy incómodo

Voz 1467 09:34 qué significa ser actriz

Voz 1 09:37 pues significa jugar significa inventar de un mundo inventar te conocer

Voz 2 09:49 justificar todos los a entender a las personas no meterte aparte bueno a esto esto es el juego que me gusta que me divierte luego hay un muchas cosas que aprendí de lo que es el trabajo como actriz de de una analizar Unión un personaje aprender a hacer eso porque yo hasta entonces eran traba un trabajo muy intuitivo el que hacía o o de obedecer no de aquí di esto pero a partir de ahí empiezas a a crear a meter bueno a trabajar como actriz nada que te ofrece personaje lo trabaja lo estudias ver las posibilidades estudiadas el guión el personaje lo hablas con el director se prepara en fin y todo eso lo empecé a descubrir con dieciocho años y ahí ya de que me gustara ahí me fui a estudiar más a seguir aprendiendo en Estados Unidos

Voz 9 10:42 a la

Voz 11 10:54 yo

Voz 1467 11:01 tienen una larga trayectoria pero nos vamos a centrar en el rédito que nos queda en tu papel de Silvia en esta obra de Conejero porque te hemos traído para hablar del silencio estuvo con nosotros Carmelo Gómez que decía que era un apasionado del silencio también fue una de las pistas duras que hoy hacemos este programa In cuando coges un texto claro tú no estás leyendo los silencios cuando te pones encima del escenario como interpretas que en ese texto tienes que hacer silencios eso es un pacto al que uno llega con el director cómo se hace

Voz 1 11:37 bueno hay veces que

Voz 2 11:40 que a lo mejor por un motivo concreto de de del ritmo de la historia o en algún momento se pide Osés sugiere o el director quiere pero yo creo que los silencios nacen naturalmente o deben nacer naturalmente

Voz 1 11:57 y un silenció

Voz 2 11:59 se tiene que sentir porque un silencio dice lo mismo que unas palabras o tiene que tiene que decir lo mismo silencio no puede ser un silencio porque si un silencio vacío porque eso no significa nada

Voz 1 12:11 en

Voz 2 12:12 entonces eso tiene que nacer igual que nacen las palabras de dónde está sacando esas palabras nacen los silencios

Voz 1 12:20 y hay veces que que es que que

Voz 2 12:25 la la forma más natural de contestar es con un silencio o de o de responder a algo de reaccionar algo

Voz 1467 12:31 cómo es ese momento en el que estás en el escenario con el público delante haces un silencio y el público entiende ese silencio quiero decir no aplaude no respira practicamente entiendes silencio como llega a vosotros sobre el escenario

Voz 1 12:49 pues llega llega eh llega llega es muy potentes como un viaje es como que empieza en piezas a ese personaje empieza a esa obra llevas de tu mano no empiezas a viajar con ellos no entonces que cuando te siguen en esos silencios ahí ahí se nota se nota que están están volar

Voz 2 13:16 mundo contiguo imaginando contigo o

Voz 1 13:18 algo contigo hay una conexión muy muy grande porque

Voz 2 13:21 eh porque

Voz 1 13:24 se trasmite no es que no los explicar es es además lo nota yo qué sé yo por ejemplo en esta obra

Voz 2 13:32 tengo un monólogo que de pronto hablo un rato y ya hay veces que si lo lo notas y el público está contigo no en los silencios manejar los silencios es algo muy poderoso difícil de manejar los silencios porque por lo que te está diciendo antes tú no puedes hacer un silencio

Voz 1 13:50 por qué te de la gana

Voz 2 13:52 ahora me voy a callar no es el silencio tiene que ir acompañado de algo tiene que tener una fuerza tremenda ese silencio no

Voz 1 14:00 eh

Voz 2 14:01 y eso es difícil hacerlo no pero cuando lo notas los sientes hay algo que de pronto lo sientes es muy fascinante no yo creo que el público lo nota

Voz 1467 14:09 qué te atrae tu personaje que vive ese amor imposible

Voz 1 14:12 eh

Voz 2 14:13 me traen muchas cosas porque Silvia es un es un personaje muy desgarrado muy es haber es un personaje que tiene un pasado difícil si es una persona la rota por dentro en realidad pero ya lo cubre todo lo ocupa

Voz 1 14:33 de de de ganas de divertirse de sensualidad de también un poco de escape ya tiene una historia con un hombre por por por carta un hombre con el que tiene una relación pero

Voz 2 14:46 luego se queda como años eh

Voz 1 14:50 es una mujer que se refugian en invernadero intenta

Voz 2 14:53 vivir tranquila vivir con

Voz 1 14:57 estar protegida encuentras en este jardinero Samuel Caro

Voz 2 15:00 Melo

Voz 1 15:01 en esa persona con la que puede también estar en silencio estar tranquila pero luego tiene toda ese desgarro por dentro

Voz 2 15:12 yo no oí tiene ironía hay fuerza es un es una mujer muy apasionada tan no

Voz 1467 15:20 de quién ha sido es el faro de tu vida

Voz 2 15:25 día buen han sido varios yo creo yo creo que

Voz 1 15:29 eh

Voz 2 15:30 supongo que sobre todo mi familia mi marido mi hija la la gente cercana dos o tres amigas si son las personas que me siguen ayudando guiando no yo creo que aunque vas buscando cada vez más te vas encontrando tocamientos caminos pero yo sigo necesitando mucho a otras personas

Voz 1467 15:52 Ana Torrent gracias por habernos acompañado esta noche en El Faro que habla del silencio aunque esto también parece una contradicción hablar del silencio además hay oyentes que nos han dejado notas de audio hablando de la importancia de silencio en la interpretación especialmente en el teatro así que ponte agradecemos mucho que no se has acompañado muchas gracias buenas noches