Un mal día lo tiene cualquiera (20-12-2018): Tener la suerte de ser rey y la mala suerte de que te secuestren

Voz 1

00:00

volver a casa por Navidad no siempre es tan fácil como los anuncios sino que se lo pregunten a Ricardo Corazón de León corría el año mil ciento noventa y dos y Ricardo volvía de Tierra Santa bastante satisfecho con sus proezas caballeresca no había conseguido conquistar Jerusalén pero había luchado épicas batallas contra Saladino había ganado el respeto de sus contemporáneos bueno de casi todos sus contemporáneos porque lo que le pasó al Rey de Inglaterra el veinte de diciembre de mil ciento noventa y dos fue que su barco encontró mal tiempo exhibió forzado a tomar tierra cerca de Venecia el duque Leopoldo de Austria viendo una oportunidad de negocio encarceló a Ricardo Corazón de León y lo mandó a Enrique IV el emperador alemán este hizo una tasación de su preso y lo valoró en ciento cincuenta mil marcos aunque esto eran unas dos o tres veces más de lo que recaudaba la corona inglesa en un año al final los ingleses consiguieron reunir pues esta formidable cantidad rescatar a su Rey en definitiva que se pueden dar por contento esos monarcas actuales de que sus vecinos no anden secuestrando los porque dudo mucho que alguien pusiera algo de su bolsillo para recuperarlos