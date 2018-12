Vayas donde vayas (20/12/2018) | Pablo, el bailarín santanderino que vive en Polonia

Voz 1491 00:00 pues nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas Pablo lo acabamos de escuchar nos lleva hasta la fría a Polonia de la mano también como siempre de Marina García buenos días buenos días va Aitor qué tal cómo estás

Voz 1 00:11 tengo que Pablo baila para aplacar el frío tiene que hacer algo

Voz 1491 00:16 día efectivamente ellos traigo un bailarín en Polonia que además lleva viviendo fuera de casa desde los trece años sólo por perseguir su sueño ha realizado cursos por todo el mundo se han mudado a otras ciudades es un santanderino muy luchador la ciudad en la que vive Gross Lab está al sureste del país muy cerca de Alemania de la República Checa es un muy buen enclave europeo decidió irse porque para un bailarín es un muy buen sitio

Voz 2 00:40 decidí venirme a Polonia porque las ofertas de trabajo dentro del mundo del arte en España está muy reducidas Si no hay muchas compañías de danza en las que uno se pueda

Voz 3 00:52 por mar de una manera profesional

Voz 1491 00:56 al nivel que yo quería entonces decir qué

Voz 4 00:58 eh me quería ir fuera

Voz 5 01:01 fuera de España porque me gustan muchísimo las culturas diferentes me encanta la antropología de cada país y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención por eso decidí también meterme en este mundo y bueno me vine a Polonia hay la verdad que están siendo dos años bastante intensos de trabajo pero bueno de estoy bastante contento

Voz 1491 01:21 al margen de esos objetivos profesionales que que es verdad que muchas veces inspiran las aventuras de de nuestros protagonistas vemos también algo en común calles esa bueno ese impulso no puede hacer por querer experimentar Hay

Voz 1 01:35 esa sensación de que en realidad para volver a casa siempre hay tiempo esa inquietud además por conocer cómo culturas diferentes que hay más allá porque entiendo también que Pablo no no ha elegido así al azar Polonia no porque tiene fama además en lo decía él en el tema de la danza como de cuidarla de darle mucho valor

Voz 1491 01:56 allí directamente admiran muchísimo su trabajo más que en España

Voz 2 02:00 algo que me ofrece vivir en Polonia es la sensación de que mi trabajo está muy valorado aquí en los países del norte

Voz 3 02:08 Europa la danza el Ballet

Voz 2 02:11 son harto es que está muy valoradas como por ejemplo puede estar valorado el fútbol

Voz 6 02:16 en España el teatro siempre está lleno de espectadores ya sea un martes la gente viene a ver óperas viene a ver el vale hacemos muchísimas funciones entonces el hacer muchas funciones también ganaba muchísima más experiencia de Bailando por un sueño

Voz 1491 02:32 de Santander a Polonia esa seríamos menos el titulo esta semana sí pero estaría una película de de superación porque

Voz 7 02:39 E Bay le exige

Voz 1491 02:42 a una disciplina tremenda no como cualquier tipo de de

Voz 1 02:45 Carter Magna en una carrera de fondos a como un maratón

Voz 1491 02:48 se escucha un poco de fondo el teatro claro es que cuando me estaba contando toda su historia efectivamente él vive prácticamente allí

Voz 2 02:56 vivir aquí es un poco caótica decíais funciones pues prácticamente vivienda la ópera entonces básicamente Mi vida es estar dentro de un teatro practicando ensayando cultivando me como bailarín para después salir al escenario

Voz 8 03:11 es hacer el trabajo lo mejor posible sí sí que es verdad que tengo mucha suerte porque tengo muy buenos amigos aquí todos internacionales que es algo que me encanta porque conoces muchas culturas también te enriquece es de todas las cosas que otras personas de otros países deban ofrecer y que tú les vas a ofrecer a ellos entonces

Voz 2 03:30 complementan inmaduras si creces como persona a un nivel que a mí me fascina es algo que me encanta y que es verdad

Voz 1491 03:38 que que a veces pues echado

Voz 2 03:41 muchas cosas de menos efectivamente

Voz 1491 03:44 lo que más echa de menos es me ha contado abrazar a a su gente decir pues todo está bien no ahora estoy yo aquí necesito un abrazo de de para reconfortar me una cosa muy española que es el Mercadona yo no sé si

Voz 9 03:56 Huckabee pero mercado yo me o como mucho

Voz 10 04:01 muy tangible no se habían dicho nunca algo tan ácida dice

Voz 1491 04:06 yo tengo que cantar renal mucho mi dieta para bailar muchas horas le costaba ir a los supermercados polacos y no encontraba los ingredientes que necesitaba para hacerse sus platos habituales aquí en España ahora en Navidad puede venir

Voz 1 04:17 que llene la maleta nueva entera o lo que quieras

Voz 1491 04:20 bueno y como es de Gross LAB como es esa esa ciudad polaca pues contra todo pronóstico tiene muchos colores

Voz 2 04:26 la verdad es que la ciudad en la que vida clases es una ciudad muy bonita porque está muy cerca de Praga es muy cerca de Alemania pero pertenece a Polonia pero no tienen ningún estilo polaco estaba antes eh gobernado por los alemanes entonces es una ciudad muy colorida es muy bonita está lleno de iglesias la catedral de la especie cosa luego tiene eh ríos y siempre sea el río rodea todo el centro de la ciudad entonces es precioso y la verdad es que me encanta vivir aquí porque viene muchísimos Erasmus muchísimo humo Viviente hubo hay muchísima gente siempre hay muchísimos turistas entonces la verdad es que estás muy guay

Voz 1491 05:06 escasos de Polonia es muy animado eh sí sí conocemos lo que se puede pensar confiesa la embajadora española

Voz 10 05:11 también creen que la embajadora venía en España eso no

Voz 1491 05:15 yo nunca personaje ella siempre dice que son como los españoles esa zona los latinos otra cosa es si se parece ese ese parecida ella lo tiene fácil que no no lo conozco pero Cracovia así que está al sur hizo es una ciudad animales Gemma también llena Erasmos con muchísima fiesta muchísimo ambiente con sol en primavera calor en verano si os lo que nunca te esperas de de Polonia claro pues le he pedido una recomendación como siempre para cerrar este vayas donde vayas ya has ido un poco especial me ha puesto directamente el sonido de la función que estaba ensayando me dice que nos invita a que si vamos allí tenemos que ir a verlo bueno pues lo podemos pensar Yves Le recordamos a todos los oyentes de vayas donde vayas que no pueden escribir con la etiqueta vayas donde vayas Nos cuentan su historia será montan a Marina García bailamos y lo que falta