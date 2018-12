José Manuel Villegas: “En ningún momento Sánchez se ha dirigido a nosotros para hablar de presupuestos”

Voz 2

01:56

no no es una llamada directa vamos a a ver si hay acuerdo con el Partido Popular y creemos que primero tiene que haber o que estamos utilizando un acuerdo de no entendimiento entre entre Ciudadanos Partido Popular un acuerdo que refleje la voluntad dejando de los andaluces a partir de ahí pedir al Partido Socialista en todo caso que que se abstenga que quedó porque esa esa voluntad de cambio en Andalucía tenemos que las distintas instituciones y que permita que haya un gobierno de también en Andalucía en un vamos a dialogar el ninguna llamada para el acuerdo estamos llenos si se produce primero sí que culmina ese acuerdo de ese de ese diálogo entre las fuerzas del cambio en Andalucía y lo pediremos al partirse realiza porque no bloque que no creo que las instituciones que no bloqueando Lucía y que no de la llave para los extremos