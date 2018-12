Adriana Lastra: "Creo que la reunión con Torra va a ser fructífera"

bueno yo creo que es lo que opera es en todo caso el sentido común y es lo que llevamos al Congreso de los Diputados al final son seis mil millones de euros más para los españoles y españolas son seis mil millones de euros para Sanidad para Educación para servicios sociales también para inversiones por lo tanto lo que no era lógico era que los grupos parlamentarios rechazaran esa senda de estabilidad que está votación creo yo espero sacar adelante Eric esas rechazó hace unos meses bueno la verdad es que fue una conmoción hace unos dos yo creo que que que no solamente para el grupo socialista sino yo creo que para que una parte importante del país también para de independentismo para el soberanismo catalán que además lo envolvía votó en contra de dar estabilidad para qué iban a apoyarla sin dar estabilidad si luego se iba a tumbar en el Senado que probablemente sea lo que ahora no pero bueno en todo caso es la voluntad mayoritaria del Congreso de los diputados de que haya más recursos para para en este caso las comunidades autónomas por ejemplo para la caja única de la Seguridad Social

no pero yo creo que desde luego es un primer paso muy importante porque es lo que estamos hablando es precisamente de que los próximos presupuestos a que el Estado que vengan a la Cámara quizá prohíben primero en Consejo de Ministros y que luego haga la Cámara Tergat al finales de lo que estamos hablando seis millones de euros creo que en este proceso en los últimos meses tanto el de Unidos Podemos todo los partidos independentistas como el PNV también hemos estado trabajando para poder desbloquear la senda de estabilidad para poder quitar la preeminencia en este caso de la votación del Senado frente a a la del Congreso no ha sido posible pero en todo caso la votación de hoy lo que si abres una puerta precisamente a esa negociación presupuestaria a hecha pues digamos a que dentro de dos meses es que haga unos buenos presupuestos las del Estado que sean para las comunidades autónomas de sirvió también para los ciudadanos

Voz 1

04:41

no se trata tanto de lo que faltando que realmente se unió el presidente el Gobierno y el y el president del Govern se reunirán esta tarde acompañados por otros de de otras personas pero en todo caso que esa reunión se va a producir en la que llevamos trabajando mucho tiempo es verdad que desde que anunciamos que el Consejo de Ministros se iba a celebrar en Barcelona bueno pues hemos ajustado las agendas bueno hemos hablado y dialogado mucho non usted comprenderá que no es fácil en una situación como la actual y después de todo lo vivido en los últimos diez años en Catalunya sobre todo este último año bueno pues tras una reunión como ésta para hablar además temas que quería enteramente importan a todos los catalanes y catalanas no hecho nada no bilateral de dos gobiernos porque para eso tendría que ser vamos dos gobiernos de dos estados y eso no es lo que se va a lo que se lo que se va a celebrar esta tarde es una reunión entre entre el presidente de la nación y el presidente de una comunidad autónoma sea casa a otras personas que ya se