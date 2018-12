Manu Carreño: "Bale tiene fogonazos de calidad pero es intrascendente en el juego del Madrid"

Voz 1375

00:27

que es un gran es un gran jugador claro que son una jugado pero yo creo que Bale es intrascendente en el juego del equipo el Real Madrid por su carácter por su manera de ser yo creo que cuando se va al Real Madrid que no sé cuándo será no quedará en la retina del aficionado madridista la figura de un tío que dejó huella en el Real Madrid con toda la calidad que tiene con toda la potencia física que tiene con todo lo que porque sabe dónde sino que no a mí me parece es tan in me parece que es nuestra esto pero tiene todo de calidad porque tiene mira lo que he dicho que he dicho empezando El Larguero que Gareth Bale tiene la habilidad y la y la cualidad que la tenido de ser importante buenos partidos importado mucho pero coño eso como mínimo suficiente para dejar huella como mínimo es suficiente para el Goya en la foto de la final de pero que luego durante los cuarenta a partir desde el año hay muchas que dice donde está ahí cheques mano yo creo que es como el Vestuario con gana en Serbia