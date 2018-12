¿Es posible la rehabilitación de los presos?

Voz 1 00:00 yo me gusta lo que hace unas tres

Voz 1727 00:15 el artículo veinticinco de la Constitución española de la que habla todo el mundo continuamente el artículo veinticinco subraya que las penas de cárcel y las medidas de seguridad se orientan en España la reeducación y reinserción social pero nadie puede obligar a un preso rehabilitarse la prueba es que los cursos en prisión son voluntarios así que una vez cumplida la condena qué hacemos cuando un delincuente peligroso sale a la calle qué garantías tenemos son suficientes se pueden mejorar este es el debate que esta semana está en todas partes y que queremos tratar esta mañana en Radio Bilbao está Blanca Estrella Ruiz que es presidenta de la Asociación Clara Campoamor buenos días buenos días según on egun on en Rabat Marruecos pillamos hoy a Ignacio González Vega portavoz de juezas y Jueces para la Democracia Ignacio buenos días

Voz 1727 01:08 le garantizar Inazio la rehabilitación si los cursos no son obligatorios

Voz 2 01:14 bueno yo creo que la rehabilitación debe partir de un principio esencial que es consentimiento del pena que lo dicho eso yo creo que las autoridades públicas por mandato constitucional deben procurar la resocialización de todos los penados es una obligación de compaginar se con el principio de humanidad de las penas Icon la dignidad de las personas debemos de recuperar aquellas personas que en toda su vida han recaído en el delito hizo siempre darles la oportunidad de poder volver a vivir en sociedad

Voz 1727 01:51 cuando no cuando no hay garantía y los técnicos dicen que no están en condiciones de de reinsertarse nació

Voz 2 02:00 bueno yo creo que en esas condiciones a la situación hay que buscar medidas alternativas siempre cabe la posibilidad de una libertad vigilada de un seguimiento y control de esas personas las que la posibilidad de reincidir en el delito bueno pues es mayor que en otras no de todas maneras yo creo que vienen sociedad supone exponerse a riesgos es verdad que son intolerables no debe de permitirnos pero otras veces hay ese mar Illano solamente en el caso de los reincidentes sino en cualquier caso de personas que por primera vez comete un delito y en fin eso de la sociedad supone bueno pues esa exposición esos riesgos no

Voz 1727 02:42 vamos a cruzar los dedos y que la comunicación con Rabat se mantenga Blanca deberían ser obligatorios los cursos de rehabilitación

Voz 3 02:50 bueno lo lo llevamos pidiendo hace años pero que quería empezar por más habla de la Constitución artículo veinticinco uno yo te digo pagan dos que dice que sí que todas deberían no dice que deberían ir encaminadas Sergio rehabilitación excepto que una sentencia condenatoria digan lo contrario o una ley penitenciaria por lo tanto es constitucional cualquier medida que quiera tomar el Gobierno sobre estos presos que son son irreconciliables con la sociedad perdóname preguntabas si talleres los cursos lo llevamos muchos años pero es que eso tiene que estar en la sentencia el juez de la sentencia no puede perfectamente es decir y además acudirá a talleres de rehabilitación de reinserción obligatoriamente en la cárcel se dará cuenta esto juzgado si lo cumplo no lo cumple recuerda que el asesino anotador de Bratton Marta Obregón Maroussi Rivas Ana María Angeles Cano Letizia en el brazo todos ellos con lo intenté que acudieran a talleres porque yo visitaba las cárceles se negaron rotundamente irían aislados en sus celdas israelíes en solitario al a eso porque quisieron porque no querían mezclarse con la con el resto de con el resto de presos se negaron rotundamente no hubo forma de que acudiera talleres que hicieron los a Estrasburgo a la calle a todos ellos ciento sesenta y nueve presos peligrosos puso Estrasburgo en la calle entre ellos estos a todos ellos la asociación los está volviendo a Qusay están otra vez presos porque no lo han vuelto a hacer alguno de la cuarta vez que lo hace

Voz 1093 04:24 Blanca ese es el el problema yo creo que hay un tipo de delito y los que hemos defendido siempre la reinserción del delincuente sobre esa idea de odiar el delito compadece al delincuente los que hemos pensado que cual el ser humano más perverso tiene solución yo desde luego ya ha llegado a la conclusión de que hay un tipo delincuente que no tiene solución

Voz 1727 04:44 que no tiene arreglo el violado

Voz 1093 04:47 por qué en un permiso carcelario cuando le quedan seis meses para salir en libertad definitiva asesina a dos mujeres policías en Barcelona cosa que ocurrió hace unos años no tiene solución y entonces esto es muy duro para los que hemos defendido que cualquier sujeto por criminal que sea puede reinsertarse hay un tipo de delitos que no tiene solución y la cuestión es ver qué hacemos con ellos es decir porque es evidente que con nuestro ordenamiento jurídico tarde o temprano van a acabar en la calle entonces la cuestión es qué tipo de control a qué tipo de control se les somete una vez que están en la calle a esto se a cabo dicho esto no me parece ruin el debate que se está planteando sobre si poco menos que el Gobierno exculpado

Voz 1727 05:33 L del asesinato de eventual violación de esta mujer es decir en Estados Unidos hay pena de muerte y hay gente que siga asesinando en que sigue perdona está en vigor la misión permanente revisable en este momento en España en el momento en el que Montoya no duda o dudas no sabemos el y comete este crimen que ha confesado está en vigor la prisión permanente revisable en España ella sino una declaración caso cuida muy mucho el límite de la revisable sí pero quería darle la palabra a Ignacio que como está ahí con un sonido precario lo que plantea José María Calleja esta en este momento en la mesa de muchos hogares españoles en las redacciones de todo el país que hacer en ese caso porque el Gobierno dice vamos a estudiar la la manera de de de aplicar una libertad vigilada que nos dice el el derecho comparado la realidad de otros países asignación

Voz 2 06:30 bueno pues precisamente existen algunas medidas post penitenciarias tratan del control y seguimiento de esas personas que tienen una difícil o besos Verizon

Voz 1727 06:41 sí resultan eficaces sobre medidas resultan eficaces esa

Voz 2 06:44 pues imagínese bueno pues si que además deben de invertirse medios precisamente para procurar que recaiga en el delito es decir por ejemplo la una pulsera electrónica en la que se tiene en todo momento bajo control a esa persona que tiene esa esas dificultades versos de resocialización creo que existen medidas y es la obligación del Estado de invertir en medios

Voz 4 07:07 sí pero eso sí Blanchard tiene que decir un juez en una sentencia que no puede el Estado a nadie en el museo tiene que decidir si tiene veinte años de cárcel que verá cumplirlos

Voz 3 07:19 dos años con o veinticinco con la prisión permanente revisable

Voz 4 07:22 y además nosotros todas las sentencias lo pedimos al conceder además claro de alejamiento de la familia quince años de libertad vigilada pero tiene que decir eso

Voz 2 07:34 no pero perdón es que sólo prevé el propio Código Penal aquí estamos ganadora a nivel teórico siempre revisable tiene una aplicación desde el año dos mil quince estamos viendo cómo ni siquiera esa medida tan dura para mí de dudosa constitucionalidad disuade a cometer nuevos delitos ISE dije también y en Estados Unidos en otros países donde existe la pena de muerte existe un mayor índice de criminalidad que en España aquí lo que en España cada vez que ocurre una atroz crimen se puede decidir sobre lo mismo sobre ahora la prisión permanente revisable que ya de ser prisión permanente porque siempre vamos a más estuviera vigente el prisión permanente sería ya da pena de muerte creo en que no no es ahí da solución

Voz 3 08:17 pero yo estoy más no analizan también cuál es porque está a la sociedad española en esta situación cuando vemos un violador por ejemplo el de Valladolid contaba a veinte años ya lo sé te dan un permiso penitenciario vuelva a acuchillar una víctima todavía ha sido hace unos meses no no lo analizan ustedes que las decisiones que están ustedes tomando están enfadado a la sociedad asociarse Start

Voz 2 08:44 te has las decisiones que se toman cuando ese trata de un penado en realidad son decisiones que se toman en base a criterios científicos y técnicos

Voz 4 08:55 lo ponen los errores no hay ninguna señal bueno a ver déjame temas muy informes científicos que diga que un ordenador entonces reinsertados existe un mirador es es una

Voz 2 09:04 Junta de Tratamiento que es en la que exige

Voz 4 09:07 Mina la que controla pero vamos a ver si hacemos perfecta

Voz 1093 09:11 la mente este tipo de delincuentes y sabemos que son buenos presos son presos que hacen la pelota a los funcionarios son los presos ideales andar de la Carmelo son ideales gracias a eso consiguen permisos penitenciarios lo sabemos perfectamente conocemos que en el código de la cárcel los criminales de violación son los presos más sumisos más ideales más pelotas más chivatos y eso facilita el que pueden alcanzar permisos penitenciarios Le Diego el caso concreto de este sujeto de que en Barcelona cuando le faltan seis meses para salir de una condena de quince años en un permiso penitenciario viola y asesina y quema a dos mujeres a dos policías nacionales es evidente que se puede ser buen preso ese puede ser un nefasto sujeto

Voz 4 09:58 sí sí en duda pero vamos a ver vamos a ordenar Esther el endurecimiento de las penas no disuade de algo que nunca ese muy bien el hálito de la misma forma que un kamikaze al volante no está pensando los iba a perderlos pero que no que no pero sí están pero no están en la cárcel cuidados a mí sí me preocupa que empecemos hablando se puede estar a favor o en contra de la de la parecer las cosas penal tenemos que estar a favor como en contra del Código Penal Podemos estar en contra bueno perfectamente Esther y además hay pendiente un recurso al Constitucional que es de los que no va a arrojar luz a todo esto pendientes de donde llevamos el debate porque empezamos hablando de la prisión permanente revisable seguimos con las llena pues pese a ver hasta dónde vamos a más termina Esther Herguido Esther de que una vez en la calle viendo cumplido íntegramente sus condenas se establezcan medidas de libertad vigilada de especial seguimiento no aplaudían vemos lo o como queramos pero cuidado hasta donde llevamos el debate no errónea este Caixa que te lleva lleva con la mano alzada un ratito

Voz 0587 11:09 lo curioso es que si no existiese la pena de prisión permanente revisable todos estaríamos discutiendo lo que están proponiendo y los que no proponen pero es que ese debate ya es antiguo porque la pena ya rige ya hay un hay cinco ya veremos el tema constitucional Jay sea aplicado y por lo tanto ese no es el debate El debate es pese a la existencia de esta

Voz 5 11:32 la ley eh

Voz 0587 11:34 se siguen produciendo los hechos que siguen produciéndose entonces yo creo que nosotros nos quedamos tranquilos y es lógico el punto de vista humano Si decimos hay que extremar las penas hay que endurecer el Código Penal yo no sé si lo sabéis supongo que Ignacio sí lo sabe supongo ah Blanca Estrella Blanca estaría también lo sabe las penas que hay en el Código Penal español son probablemente

Voz 6 11:57 más dura seis euros la más dura de Europa el índice de criminalidad es el joven no es el más alto sino es el más bajo probablemente después de Portugal y Francia

Voz 1727 12:08 el debate es como afinar como afinar los instrumentos que tenemos y cómodo tarro si Blanca voy contigo enseguida como dotar a esos medios de los recursos necesarios para evitar en la medida de lo posible que nos vuelva a pasar te doy la palabra enseguida blanca pero pero tengo que ir a Ignacio que si no habla Ignacio sí sí bueno como aludían todos aludían todos a la dificultad de reinserción a la culta de que un curso un simple curso que se pueda hacer en prisión resuelva en realidad algunos casos extremos como el ejemplo que viene poniendo insistentemente Calleja la justicia española debate esto a los jueces debaten qué hacemos con estos casos de violadores reincidentes que nos abocan es verdad que periódicamente es verdad que excepcionalmente pero cuando ocurre como once conmociona a toda la sociedad y sobre todo se llevan vidas por delante

Voz 2 13:07 claro evidentemente es algo que preocupa a la propia judicatura a los profesionales del Derecho a las Instituciones Penitenciarias evidentemente pero aquí lo que hay que tener claro es que el endurecimiento las penas como decía esto no disuade a los delincuentes de cometer nuevos delitos si estuviera vigente como ocurre en Estados Unidos la pena de muerte se siguen cometiendo crímenes la cuestión el objetivo que tiene en la justicia derecho es buscar esa solución evitar que se cometan estos crímenes atroces IES buscar bueno pues eso que haya medidas post penitenciarias de libertad vigilada de control y seguimiento de los penados que evita eso caída en incremento previsto es que en no hay sociedades perfectas delitos desgraciadamente si van a seguir cometiendo de tiempo en tiempo y como se dice ahí es verdad que España a pesar de tener los códigos penales más duros es donde se registra unas tasas de criminalidad muy bajas por ejemplo en el nivel de homicidios con respecto en países de nuestro entorno lo vayamos a hacer aquí un debate de que a ver quién es buscar la pena más dura porque acabaremos llegando eso a la pena de muerte

Voz 4 14:19 que no se te la canción la Casa Blanca Blanca Blanca Blanca

Voz 3 14:23 sí perdona siempre estoy oyendo oyendo lo mismo que es el más duro de toda Europa no es verdad en Alemania a cadena perpetua yo en Francia a cadena perpetua todavía hace poco a un asesino de un niño en Alemania ha sido condenada a cadena perpetua no saldrá nunca de la cárcel entonces mentimos lo mismo que cuando decimos artículo veinticinco de la Constitución mentimos porque dice excepto que lo digo una sentencia yo excepto una ley penitenciaria saquen no es verdad no lo que nos cuentan antes el juez ha aludido a una frase de Concepción Arenal lo utilizan siempre yo voy a utilizar si me permitís una una frase de concesionario en el libro Cartas a los delincuentes desgraciada la sociedad de las penas impuestas al violador para nos padezcan graves donde se les estar imponerlas con frecuencia donde siendo merecidas nos impongan miserable cubren infame mil veces el hombre que ellas incurre hay delito son los que no se puede discutir sienten basta hasta dentro apostó sentimiento el crimen de violación juzgar a aquellos que tenéis hermanas esposas e hijas los que tenéis conciencia que digo yo contiene a los que tenéis entrañas estas Concepción Arenal hablando de encuentro

Voz 1093 15:28 Blanca pero si es que además dentro del propio código de la cárcel el delito que está peor visto que diferencia o en gran medida es el de la violación el debate yo creo que es no es endurecer más las penas aplaude el caso de Alemania bueno en Alemania la media cumplimientos son quince años no lo haces Peretti tres sí sobre sobre prisión permanente pero la media cumplimiento es veintiún años en Alemania veintitrés en Francia yo el dato que digo es que hacemos con determinados delincuentes cuando salen a la calle porque es evidente que van a acabar saliendo a la calle pues en España no hay pena de muerte afortunadamente yo no estoy pidiendo un endurecimiento del Código Penal estoy pidiendo qué hacemos con determinado tipo de delincuentes que son imposibles de reinsertar porque se demuestra así empíricamente qué hacemos con ellos cuando salen en libertad a la calle Ése es el durante Valle que estaría entre este es el debate que hemos recogido

Voz 3 16:19 lo tienen ustedes en su señorío es muy fácil cumplimiento efectivo de la pela en caso de estos que no se pueden reinsertar después conceder unos a quienes lo pedimos a yo no me puedo quejar que lo estamos consiguiendo quince años de libertad vigilada o cinco o Díaz que es lo que dice

Voz 4 16:34 todo lo que dice la imponente revisable una vez cumplida la condena en espera termina termina Blanca incidir terminamos el debate una vez cumplida condenados a la valoración de la reinserción

Voz 3 16:47 después si es posible hay quince años cinco diez y quince años de libertad vigilada ustedes tienen a mano mire si si era si ustedes no hubieran puesto en libertad a a asesinos como el yoga sembrador el dentista de Bratton Manucho Rivas era María G Lezcano Olga San ganador e ir bueno bueno bueno siete en el año noventa y uno noventa y dos la sociedad no ha desconfiado de las penas Nini de las penas en el Código Penal ni de ustedes pero pusieron en libertad asesinos peligrosos que nada más salir mataron a estas niñas yo esto fue en el año noventa y una a principios de dos en seis meses se dieron siete asesinatos de sí

Voz 4 17:25 estoy violadores en libertad con permiso del Código Penal para para para el estricto cumplimiento de las formó el pero eso es una cosa de anterior eso tú no lo sabes con el artículo setenta y ocho que la asociación recogió dos millones doscientos mil firmas para que el coche del noventa y cinco recogiera en el peor que la prisión permanente revisable y te lo voy a leer tenemos que determinar tenemos que terminar tenemos que terminar la Liga venga a terminamos perdona aquel que sea condena el condenado peligroso cumplirá todas las penas del mismo del delito de la misma índole cualquier en fichas la totalidad el drogas entrenador tenía doscientos y pico cualquier beneficio penitenciario era de doscientos y pico no de treinta como decía la ley terminamos y a naciones si valen Ignacio sí sí

Voz 2 18:09 conclusión final es decir que yo creo que el objetivo que tenemos que buscar entre todos es evitar la comisión no delitos por tanto fórmulas legales que creo que existen en la ley precisamente al menos para que tratar de evitar otra cosa es que finalmente se conseguir

Voz 1727 18:26 pues yo les doy las gracias a nuestros invitados esta mañana yo le doy las gracias a Ignacio González Vega que es portavoz de juezas y Jueces para la Democracia hemos hablado con él vía Skype en Rabat Marruecos gracias e Ignacio buenos días

Voz 2 18:42 gracias a vosotros Pepa Gracia están