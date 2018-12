Las falsificaciones de los perfumes y cosméticos

Voz 0480 00:00 es bueno estamos ya metidos en las navidades época de compras y más compras y uno de los regalos estrella sin duda son las colonias los perfumes todo tipo de cosmética bueno el otro día recordarán que hablábamos del grave problema de las falsificaciones en todo tipo de productos bueno pues estos días han denunciado lo mismo en este sector

Voz 0927 00:18 la denuncia Val Díez muy buenos días

Voz 1 00:22 días directora de estampas decidió nacional de perfumería

Voz 0927 00:24 en cosmética hay tanto problema de verdad de fraude en los cosméticos en las colonias en nuestro país

Voz 1 00:30 bueno pues según un estudio de la Agencia Europea de propiedad intelectual que están Alicante sí que tenemos problema porque hay casi un dieciséis por ciento del mercado que está afectado por las falsificaciones

Voz 0927 00:43 qué supone esto para el sector porque la gente hablábamos hace no mucho de falsificaciones en general lo que suponía la economía del país lo que suponía en pues en pérdida de puestos de trabajo cierre de comercios también así para este sector

Voz 1 00:55 que si las pérdidas económicas están estimadas en casi mil millones de euros al año esto implica que más de ocho mil doscientos estos de trabajo se han podido perder por culpa de de este comercio ilícito aunque a nosotros nos preocupa mucho mucho también el impacto sobre la salud de las personas que están a esos productos

Voz 0927 01:16 efectivamente cuáles son cuáles son los riesgos de que utilicemos colonias cosméticos todo tipo de productos de los que hay en el mercado que en que no son los originales

Voz 1 01:26 pues cuando estamos usando un producto que se ha fabricado en un lugar clandestino USA tiene componentes industriales a veces componentes tóxicos lo río nos puede ser de todo tipo no pero se ha visto claramente por riesgos de alergias dermatitis que salgan manchas que está dando pigmentación es porque normalmente los perfumes pasan los controles exhaustivos muy complejos tienen protectores solares tienen muchísima composición que asegura que nuestra piel son perfectamente maravillosos no todo eso desaparece con falso hice han producido pues eso quemaduras manchas irritaciones alergias problemas cutáneos importante no no a la gente

Voz 0927 02:11 en otros productos clarísimamente se compran sabiendo que son falsificaciones en en las perfumes en las colonias los cosméticos también o lo sabe la gente os realmente aquí hay más engaño y muchos compran pensando que son auténticos y no lo son

Voz 1 02:26 pues en las dos cosas porque cuando uno ve un perfume de lujo no mercadillo muy bajo pues a veces no quiere creer que que ahí hay algún problema realmente si vemos un perfume no mercadillo o es robado que son delito o es falso tenemos que saberlo que es falso porque es imposible si una compañía legal que está haciendo el producto auténtico lo ponga en ese canal in las cuentan a veces estos de subastas lo de outlet de de descatalogación es mentira nunca a las grandes compañías que que fabrica perfumes de lujo utilizan estas por muchas veces no se engañan para que creamos que un rumbo claro real en Internet por supuesto

Voz 0927 03:12 eso te iba a decir que el otro día hemos contado en que claro el problema de ahora que se que está grabando de esta situación es las ventas a través de Internet no ahí sí que no hay forma de tocar ni palpar ni probar ni nada lo que pides te lo envían y es una falsificación muchas veces te la comes

Voz 1 03:27 sí efectivamente hay una empresa experta en detección de de digital que nos ha contado que más del cincuenta por ciento de las falsificaciones de perfumes se adquiere no hoy a través de redes sociales que se prima que la mitad de los consumidores no sabían que estaban gobierna falsificaciones cuando llega a casa el paquete deteriorado o defectuoso pues ven que les han engañado pero tampoco tienen dónde reclamar entonces no funciona ninguna de las garantías que en comercio online legal sí que existe

Voz 0927 03:58 en esta época es sin duda el la la época de más ventas de este tipo de productos nos puede dar una pista o pistas de cómo detectar las originales de las falsificaciones el otro día dan vais como dos claves una infografía que era muy interesante uno en el embalaje cuando vemos el producto todavía en la cajita que que debemos en qué debemos fijarnos para saber que estamos probablemente ante un engaño

Voz 1 04:22 sí normalmente el celofán que protege a los perfumes para que nos aseguramos que nadie lo ha utilizado antes pues en los falsos es defectuoso está arrugado es mucho más rugoso de gran calidad con están mal plegado eso ya nos pueda una pista el Carlton Lage muchas veces y luego cuando ya vemos el producto pues por ejemplo esa cánula que está dentro de los perfumes que si Plastic hito que está dentro y los personajes auténticos es casi invisibles perfecta no en las falsas pues es un plástico cualquiera muchas veces me curvado el peso suele ser distinto a veces hacen espuma porque los componentes que hay dentro son distintos más jabón osos no es hay varias cosas que nos pueden dar pistas a una pregunta cuál es la mejor forma de saber tonos son ir a comprarlo en lugar de confianza si vas a comprarlo a una tienda que hay muchísimas droguería perfumerías grandes almacenes o incluso de internet pero en un sitio conocido con referencias pues es la mejor forma de que es seguro de que el producto que estás comprando es auténtico

Voz 0927 05:39 esto Val Díez directora de Selección nacional de perfumería cosmética muchísimas gracias